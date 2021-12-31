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Наиболее важные события 2021 года

31.12.2021 19:05

Итоговая подборка наиболее важных и заметных событий 2021 года:




За год на OpenNET было опубликовано 1625 новостей, на которые было оставлено 202177 комментариев. Осенью 2021 года проекту OpenNET исполнилось 25 лет. Желающие оказать финансовую поддержку для продолжения написания новостей могут найти реквизиты на данной странице.

  1. OpenNews: Наиболее важные события 2020 года
  2. OpenNews: Наиболее важные события 2016 года
  3. OpenNews: Наиболее важные события 2017 года
  4. OpenNews: Наиболее важные события 2018 года
  5. OpenNews: Наиболее важные события 2019 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56422-summary
Ключевые слова: summary
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 19:11, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скучно. Ничего особо интересного не произошло. Может хоть в следующем году...
     
     
  • 2.8, microcoder (ok), 19:51, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А шош ты так? Взял бы да и написал бы чёнить, скучать не пришлось бы. Видимо совсем отбился от рук. Жену видимо надо тебе ))
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:57, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жена для линуксойда - самый страшный якорь!
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:22, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А также:
    1.: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56312
    2.: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54515
    3.: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56022
     

  • 1.2, Sw00p aka Jerom (?), 19:13, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всех с новым годом
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:27, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🎅
     
  • 2.18, Xo (?), 21:13, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🎄*\0/*
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:17, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Языки программирования и компиляторы

    Java 17 вышла ещё

     
  • 1.4, Аноним (4), 19:21, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Охото было все это кому-то генерировать.
     
     
  • 2.17, anonnn (?), 20:53, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто это дрочеры этим занимались
    вместо того что бы выпить закусить под нг да телевизорчик
     

  • 1.6, Аноним (-), 19:30, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прикольный дайджест!
     
  • 1.7, Sluggard (ok), 19:39, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    С наступающим, товарищи линуксоиды и бээсдэшники! Успехов и улыбок!
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 19:52, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В дополнении поздравляю сидящих на Openindiana, Kolibri OS, Toaru, Visopsys, Haiku. Успехов...
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:13, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же реактос?
     
     
  • 4.14, Аноним (10), 20:15, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не зачем желать успехов неуспешному проекту
     
  • 4.15, Sluggard (ok), 20:18, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, про пользователей РеактОС забыл.
    Наркоманы, с наступающим! )
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:58, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    То есть, opennet можно раз в год читать?
     
  • 1.12, макпыф (ok), 19:59, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > было оставлено 202177 комментариев
    > 2021 год

    Совпадение?

     
     
  • 2.16, A.Stahl (ok), 20:38, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю.
     

  • 1.19, Аноним (19), 21:14, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Нападки на создателя форка Audacity.

    Как он там? Нашли, кто настоящий тролль?

     
  • 1.20, swabrostionnayaformapravleniya (?), 21:15, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите лучше 2021 год был лучше или хуже.
     
  • 1.21, swabrostionnayaformapravleniya (?), 21:16, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите лучше 2021 год был лучше или хуже или совсем можно туда закопать.
     
  • 1.22, Ru Ingener (?), 21:17, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Друзья, вот подборка "наиболее блаблабла события от 2020...2013 года". Ранее уже нету!

    2013 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=38757 ;
    2014 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=41367 ;
    2015 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43623 ;
    2016 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45791 ;
    2017 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47827 ;
    2018 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49878 ;
    2019 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52120 ;
    2020 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54323 ;

     
  • 1.23, VladSh (?), 21:18, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сводка очень интересная. Ещё про Wine интересно было бы почитать - наиболее существенные изменения и сколько суммарно за год накоммитили.
     
  • 1.25, Nicholass (?), 21:27, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделайте новость, про то, что нас ждет в 2022 году
     
  • 1.26, bugmenot (??), 21:31, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вау. Классная подборка. Спасибо автору, очень интересно было. Некоторые вещи прошли мимо меня, но под НГ наверстал, так сказать.
     
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