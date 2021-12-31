Наиболее важные события 2021 года

2.8 , microcoder ( ok ), 19:51, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А шош ты так? Взял бы да и написал бы чёнить, скучать не пришлось бы. Видимо совсем отбился от рук. Жену видимо надо тебе ))

3.10 , Аноним ( 10 ), 19:57, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Жена для линуксойда - самый страшный якорь!

2.24 , Аноним ( 24 ), 21:22, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А также:

1.: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56312

2.: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54515

3.: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56022

