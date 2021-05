Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.1, в которой продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.1 обеспечена поддержка платформ Windows 10, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+, CentOS 8.1+, OpenSuSE 15.1+), iOS 13+ и Android (API 23+). Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2. Ключевые улучшения в Qt 6.1 в основном касаются включения в состав модулей, которые были доступны в Qt 5.15, но оказались не готовы для включения в состав первого выпуска Qt 6. В частности, в состав включены модули: Active Qt - поддержка элементов управления COM и ActiveX на платформе Windows.

Qt Charts - создание диаграмм.

Qt Data Visualization - визуализация статических и динамических данных.

Qt Device Utilities - часть пакета Qt for Device Creation.

Qt Graphical Effect - прослойка для упрощения портирования приложений на Qt 6.

Qt Lottie - отрисовывает графику и анимацию, экспортированную в формате JSON при помощи плагина Bodymovin к пакету Adobe After Effects. Включает в себя встроенный микродвижок для выполнения анимации, обрезки, обработки слоёв и других эффектов.

Qt State Machine - фреймворк для создание событийно-ориентированных конструкций и реализация конечного автомата на базе SCXML.

Qt Virtual Keyboard - реализация виртуальной клавиатуры. Модули которые ещё не перенесены и ожидаются в LTS-выпуске Qt 6.2, намеченном на сентябрь. Qt Bluetooth

Qt Multimedia

Qt NFC

Qt Positioning

Qt Quick Dialogs: Folder, Message Box

Qt Remote Objects

Qt Sensors

Qt SerialBus

Qt SerialPort

Qt WebChannel

Qt WebEngine

Qt WebSockets

Qt WebView Изменения в Qt 6.1: В Qt Core проведена работа по повышению удобства использования и упрощению API. Добавлены методы removeIf() и расширено число классов, поддерживающих метод erase_if(). Реализованы отсутствующие методы, доступные в QString, но отсутствующие в QStringView. Добавлены защищённые от переполнения функции сложения, вычитания и умножения. Улучшена поддержка 16-разрядных значений с плавающей запятой. Обновлён API для привязки свойств (property binding), появившийся в Qt 6.0. Добавлены новые классы для упрощения интеграции с Java, QJniEnvironment и QJniObject, обычно востребованные на платформе Android.

В Qt Gui улучшена поддержка графического API Vulkan 1.1 и 1.2. Добавлен новый класс QUrlResourceProvider, который используется в QLabel и позволяет обойтись без повторной реализации loadResource() и создания подклассов QTextDocument. Реализована возможность применения определённых пользователем функций коррекции компонентов цветовых пространств в классе QColorSpace.

В Qt Network предложен класс QNetworkInformation, позволяющий определить состояние сети в системе. В обработчике HTTP Cookie добавлена поддержка режима SameSite.

В Qt Qml реализованы опции QJSPrimitiveValue и QJSManagedValue для более тонкого управления за выполнением JavaScript.

В Qt Quick 3D добавлена поддержка морфинга целевой анимации и реализована экспериментальная поддержка дублирующего рендеринга (instanced rendering), позволяющего на один проход отрисовать множество копий однотипных объектов, размещённых в периферийных частях сцены. Метод существенно ускоряет рендеринг при наличии в сцене большого числа похожих объектов. На базе указанного метода реализована поддержка отрисовки трёхмерных частиц.