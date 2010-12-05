Релиз фреймворка Qt 6.1

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|1.1, Аноним (1), 18:34, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> removeIf() erase_if() addIF()
Консистентность и единообразность API
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|2.9, None (??), 19:09, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это хиханьки и хаханьки до тех пор, пока не начинаешь программировать и не понимаешь зачем такие вещи нужны.
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|4.12, Dzen Python (ok), 19:31, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если ты сам себе и разраб, и заказчик и РМ с QA - да.
Иначе приходится работать в реальных условиях с реальными ограничениями. Наконец добавили плагин для шндошс-СОМ. Теперь не отмажешься от новой циферки.
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|5.32, Аноним (32), 20:21, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наконец добавили плагин для шндошс-СОМ. Теперь не отмажешься от новой циферки.
И? Таки не понял, зачем мне эта новая циферка? Или у тебя там полный вантуз?
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|2.17, Аноним (-), 20:00, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему до сих пор никто не перешел на твой единообразный фреймворк?
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|1.2, Аноним (1), 18:36, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> модулей, которые были доступны в Qt 5.15, но оказались не готовы для включения в состав первого выпуска Qt 6
А я помню ту историю, когда они в минорных версиях добавляют сломанный функционал. Все обновились, но версия по факту нерабочая. Так и получается что в 6 оно такое нельзя включать. Каждый раз нужно искать ту версию, в которой уже всё работает, но ещё не начали ломать.
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|2.6, Аноним (7), 19:03, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не всегда так, например, если используется GTK, то таких проблем не возникает.
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|2.10, None (??), 19:11, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По поводу кривого релиза 6 версии много народу бомбило в самой рассылке Qt. Компанию прям прямо обвиняли в том, что откровенно сырой и недоработанный релиз ради красивых цифр и премий под конец года гонят в народ.
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|3.30, Аноним (30), 20:18, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл чинить то, что работало в 5.15? Эффективнее отстранить от проекта того, кто ломает. Или руки им подрихтовать.
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|3.27, псевдонимус (?), 20:10, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У одного ЛТС платный, другим лучше не пользоваться. Точнее не смотреть на то, что получилось.
ТК и мотиф, вот наше все.
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|4.36, Аноним (36), 20:56, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У одного ЛТС платный
нищенка-эникейшик из новых ибеней закукарекал, крупнейший иксперт по комментариями на помойках
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|2.20, user90 (?), 20:04, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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GTK2 был вменяемым и стабильным тулкитом.. а теперь уже фиг знает.
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|4.31, Аноним (30), 20:19, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С hidpi проблема говорят. Мне пофиг конечно, но люди с новомодными мониторами страдают.
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|1.21, Аноним (24), 20:06, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> - поддержка элементов управления COM и ActiveX на платформе Windows.
> - отрисовывает графику и анимацию, экспортированную в формате JSON при помощи плагина Bodymovin к пакету Adobe After Effects.
Что-то кутэ вообще не туда поехало. Осталось добавить в ядро объект рисования зелёного танка на болгеосе через видюху интел.
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|2.29, псевдонимус (?), 20:12, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гтк умер. А пока не умер, был уг в течении 15 лет. А может и с рождения, просто раньше я не смотрел.
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|1.26, Аноним (30), 20:08, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так, что тут у нас... x11extras, winextras отсутствуют, намёков на замену не наблюдается. Множество багов отрисовки. Вывод: не готово, сидим на 5.15
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|1.35, Аноним (35), 20:43, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Windows 10, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+
Что-то как бэ ожидалась поддержка Ubuntu 16.04+, шиндов7+...
Разработку для Andoid на PySide окончательно похоронили
>> Active Qt - поддержка элементов управления COM и ActiveX на платформе Windows.
А вот это вроде и на форточках уже никто в здравом уме не собирается пользовать
Выглядит как 5.12.10 осталась самой приемлемой
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