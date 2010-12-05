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Релиз фреймворка Qt 6.1

06.05.2021 17:57

Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.1, в которой продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.1 обеспечена поддержка платформ Windows 10, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+, CentOS 8.1+, OpenSuSE 15.1+), iOS 13+ и Android (API 23+). Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2.

Ключевые улучшения в Qt 6.1 в основном касаются включения в состав модулей, которые были доступны в Qt 5.15, но оказались не готовы для включения в состав первого выпуска Qt 6. В частности, в состав включены модули:

  • Active Qt - поддержка элементов управления COM и ActiveX на платформе Windows.
  • Qt Charts - создание диаграмм.
  • Qt Data Visualization - визуализация статических и динамических данных.
  • Qt Device Utilities - часть пакета Qt for Device Creation.
  • Qt Graphical Effect - прослойка для упрощения портирования приложений на Qt 6.
  • Qt Lottie - отрисовывает графику и анимацию, экспортированную в формате JSON при помощи плагина Bodymovin к пакету Adobe After Effects. Включает в себя встроенный микродвижок для выполнения анимации, обрезки, обработки слоёв и других эффектов.
  • Qt State Machine - фреймворк для создание событийно-ориентированных конструкций и реализация конечного автомата на базе SCXML.
  • Qt Virtual Keyboard - реализация виртуальной клавиатуры.

Модули которые ещё не перенесены и ожидаются в LTS-выпуске Qt 6.2, намеченном на сентябрь.

  • Qt Bluetooth
  • Qt Multimedia
  • Qt NFC
  • Qt Positioning
  • Qt Quick Dialogs: Folder, Message Box
  • Qt Remote Objects
  • Qt Sensors
  • Qt SerialBus
  • Qt SerialPort
  • Qt WebChannel
  • Qt WebEngine
  • Qt WebSockets
  • Qt WebView

Изменения в Qt 6.1:

  • В Qt Core проведена работа по повышению удобства использования и упрощению API. Добавлены методы removeIf() и расширено число классов, поддерживающих метод erase_if(). Реализованы отсутствующие методы, доступные в QString, но отсутствующие в QStringView. Добавлены защищённые от переполнения функции сложения, вычитания и умножения. Улучшена поддержка 16-разрядных значений с плавающей запятой. Обновлён API для привязки свойств (property binding), появившийся в Qt 6.0. Добавлены новые классы для упрощения интеграции с Java, QJniEnvironment и QJniObject, обычно востребованные на платформе Android.
  • В Qt Gui улучшена поддержка графического API Vulkan 1.1 и 1.2. Добавлен новый класс QUrlResourceProvider, который используется в QLabel и позволяет обойтись без повторной реализации loadResource() и создания подклассов QTextDocument. Реализована возможность применения определённых пользователем функций коррекции компонентов цветовых пространств в классе QColorSpace.
  • В Qt Network предложен класс QNetworkInformation, позволяющий определить состояние сети в системе. В обработчике HTTP Cookie добавлена поддержка режима SameSite.
  • В Qt Qml реализованы опции QJSPrimitiveValue и QJSManagedValue для более тонкого управления за выполнением JavaScript.
  • В Qt Quick 3D добавлена поддержка морфинга целевой анимации и реализована экспериментальная поддержка дублирующего рендеринга (instanced rendering), позволяющего на один проход отрисовать множество копий однотипных объектов, размещённых в периферийных частях сцены. Метод существенно ускоряет рендеринг при наличии в сцене большого числа похожих объектов. На базе указанного метода реализована поддержка отрисовки трёхмерных частиц.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6.1-...)
  2. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
  3. OpenNews: Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.0
  5. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55097-qt
Ключевые слова: qt
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:34, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    >> removeIf() erase_if() addIF()

    Консистентность и единообразность API

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:04, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Прямо настоящий похапе-стайл.
     
  • 2.9, None (??), 19:09, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хиханьки и хаханьки до тех пор, пока не начинаешь программировать и не понимаешь зачем такие вещи нужны.
     
     
  • 3.11, Голум (?), 19:16, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Чтоб обходить сомнительные технологии стороной
     
     
  • 4.12, Dzen Python (ok), 19:31, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты сам себе и разраб, и заказчик и РМ с QA - да.
    Иначе приходится работать в реальных условиях с реальными ограничениями. Наконец добавили плагин для шндошс-СОМ. Теперь не отмажешься от новой циферки.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 20:21, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наконец добавили плагин для шндошс-СОМ. Теперь не отмажешься от новой циферки.

    И? Таки не понял, зачем мне эта новая циферка? Или у тебя там полный вантуз?

     
  • 2.17, Аноним (-), 20:00, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему до сих пор никто не перешел на твой единообразный фреймворк?
     

  • 1.2, Аноним (1), 18:36, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> модулей, которые были доступны в Qt 5.15, но оказались не готовы для включения в состав первого выпуска Qt 6

    А я помню ту историю, когда они в минорных версиях добавляют сломанный функционал. Все обновились, но версия по факту нерабочая. Так и получается что в 6 оно такое нельзя включать. Каждый раз нужно искать ту версию, в которой уже всё работает, но ещё не начали ломать.

     
     
  • 2.6, Аноним (7), 19:03, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не всегда так, например, если используется GTK, то таких проблем не возникает.
     
  • 2.10, None (??), 19:11, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По поводу кривого релиза 6 версии много народу бомбило в самой рассылке Qt. Компанию прям прямо обвиняли в том, что откровенно сырой и недоработанный релиз ради красивых цифр и премий под конец года гонят в народ.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:00, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой да ладно, не хуже чем 5.0
     
  • 2.18, Аноним (-), 20:01, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты хоть раз прислал патч, или только на опеннете ноешь?)
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 20:18, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл чинить то, что работало в 5.15? Эффективнее отстранить от проекта того, кто ломает. Или руки им подрихтовать.
     

  • 1.3, Николай (??), 18:44, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда там Kde 6 Plasma? Ведь уже давно новый Qt 6 вышел
     
     
  • 2.8, Экспертный аноним (?), 19:07, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Qt 6.1 ≠ Qt 6.
     

  • 1.4, Анонин (?), 18:56, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Гимп тулкит наше всё
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:59, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Шо то, шо это...
     

  • 1.13, Аноним (-), 19:56, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Haters gonna hate! :D

    А аналогов все-равно нет и не предвидится.

     
  • 1.15, Аноним (15), 19:57, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    совершенно ненужная херь в мире GNU/Linux.
    GTK - 4ever!
     
     
  • 2.19, Stallman FTW (?), 20:02, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Qt - сила! GTK могила.
     
     
  • 3.27, псевдонимус (?), 20:10, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У одного ЛТС платный, другим лучше не пользоваться. Точнее не смотреть на то, что получилось.

    ТК и мотиф, вот наше все.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 20:56, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У одного ЛТС платный

    нищенка-эникейшик из новых ибеней закукарекал, крупнейший иксперт по комментариями на помойках

     
  • 2.20, user90 (?), 20:04, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GTK2 был вменяемым и стабильным тулкитом.. а теперь уже фиг знает.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 20:07, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > GTK2 был

    GTK2 и сейчас вменяемый.

     
     
  • 4.28, user90 (?), 20:10, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не модно же)
     
  • 4.31, Аноним (30), 20:19, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С hidpi проблема говорят. Мне пофиг конечно, но люди с новомодными мониторами страдают.
     
  • 4.33, Анонин (?), 20:33, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, только форк нужен
     

  • 1.21, Аноним (24), 20:06, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > - поддержка элементов управления COM и ActiveX на платформе Windows.
    > - отрисовывает графику и анимацию, экспортированную в формате JSON при помощи плагина Bodymovin к пакету Adobe After Effects.

    Что-то кутэ вообще не туда поехало. Осталось добавить в ядро объект рисования зелёного танка на болгеосе через видюху интел.

     
  • 1.23, Ан24 (?), 20:07, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GTK - был, есть и будет лучшим!
     
     
  • 2.29, псевдонимус (?), 20:12, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гтк умер. А пока не умер, был уг в течении 15 лет. А может и с рождения, просто раньше я не смотрел.
     
  • 2.34, Аноним (-), 20:41, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить! xD
     

  • 1.26, Аноним (30), 20:08, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, что тут у нас... x11extras, winextras отсутствуют, намёков на замену не наблюдается. Множество багов отрисовки. Вывод: не готово, сидим на 5.15
     
  • 1.35, Аноним (35), 20:43, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Windows 10, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+

    Что-то как бэ ожидалась поддержка Ubuntu 16.04+, шиндов7+...

    Разработку для Andoid на PySide окончательно похоронили

    >>  Active Qt - поддержка элементов управления COM и ActiveX на платформе Windows.

    А вот это вроде и на форточках уже никто в здравом уме не собирается пользовать

    Выглядит как 5.12.10 осталась самой приемлемой

     

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