Уязвимость в OpenSSH, позволяющая удалённо выполнить код с правами root на серверах с Glibc

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|2.7, Аноним (7), 14:21, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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FreeBSD-SA-24:04.openssh Security Advisory
The FreeBSD Project
Topic: OpenSSH pre-authentication remote code execution
Ну да, точно.
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|3.27, Аноним (1), 14:48, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу,написано же фря значит не только лишь у полтора фрика оно установленно. Я понял.D
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|4.34, OpenEcho (?), 15:03, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лишь у полтора фрика оно установленно.
Это те самые которые Netflix обслуживают? Вот что значит спецы !
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|1.2, Аноним (2), 14:15, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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- else if (timespeccmp(&now, &next_interval, >=)) {
- /* Otherwise if we were due to send, then send chaff */
+ else if (timespeccmp(&now, &next_interval, >=) &&
+ !ssh_packet_have_data_to_write(ssh)) {
+ /* If due to send but have no data, then send chaff */
Патч впечатляет.
Даже слов нет.
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|1.3, Аноним (-), 14:17, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Опять этот глибс! Говорила мама собирать на масле. Хотя логика атаки допускает использование других библ, винить мы будем именно раздутый глибс.
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|2.17, Аноним (7), 14:27, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так как дыра в сигнало-небезопасной реализации вызовы syslog(), то винить мы будем все libc, где нет сигнало-безопасного syslog_r.
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|1.5, birdie (ok), 14:18, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
Эксплоита для 64бит пока нет, взлом в теории занимает до недели Бубунту в своём... большой текст свёрнут, показать
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|2.13, Аноним (7), 14:24, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На OpenWRT используется MUSL, можно спать спокойно.
> в других системах на основе стандартных библиотек, отличных от Glibc, теоретически возможна адаптация метода для совершения атаки
Ну спите, спите.
FreeBSD тем временем тоже фикс выкатили, хотя у них не glibc.
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|1.6, Аноним (6), 14:19, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> что обработчик сигнала вызывает функции, не безопасные при асинхронной обработке сигналов
haha, classic
> Уязвимость появилась в результате регрессивного изменения
которое было сделано в Oct 16, 2020
Неплохо так бекдор закинули. 3+ года отработал, теперь можно и "закрыть"
Куда же смотрели тыщщи глаз?..
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|2.10, birdie (ok), 14:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Куда же смотрели тыщщи глаз?..
Эти глаза существуют только в фантазиях фанатов open source, которые считают, что "раз есть сорцы, то софт более безопасен априори". По факту имеем что имеем, что open source имеют.
Недавний троян в XZ прекрасно показал эти фиктивные тысячи глаз.
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|3.28, Аноним (28), 14:48, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что, в проприетарном софте нет этих тысяч глаз? в корпорациях работают миллионы программистов и существует практика кодревью, когда трое обязаны смотреть и проверять что четверти наговнокодил, и что, там нет багов? полно!
вот другое когда ты берешь опенсоурс и у тебя есть возможность открыть исходный код и всё проверить самому, будешь ты это делать или не будешь, другой вопрос
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|4.33, Аноним (7), 15:02, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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microsoft windows, прошивки d-link, cisco ios - серьезные проприетарные продукты, но бэкдоры в них находят регулярно.
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|5.38, Аноним (38), 15:08, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это не баги, всё нормально. В теории идея не пропускать сомнительный код, если конечно цель не напихать бэкдорчиков, как в случае с типичными проприетарными продуктами.
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|3.39, Аноним (-), 15:15, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так пара глаз из тысяч как раз и высмотрела.
Нет. Проблему нашли специально обученные люди из фирмы, которые этим профессионально занимаются.
Наверное потому что им дали заказ. Или они решили себя прорекламировать.
Аналогично их нанимают для аудита коммерческих продуктов. Просто об этом не трезвонят.
А тыщщи глаз как всегда тупили.
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|4.40, Аноним (40), 15:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напоминаю: работа этой фирмы стала возможной потому, что код сделали открытым для тысяч глаз. Если бы у sshd код был закрытым, то на его анализ был бы совершенно другой ценник, и его бы никто не заказал по такой цене.
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|1.8, Аноним (4), 14:22, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Атака основана на том, что обработчик сигнала вызывает функции, не безопасные при асинхронной обработке сигналов, такие как syslog()
Значит надо засунуть в реализацию всех таких функций по мьютексу.
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|2.21, Аноним (7), 14:32, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сигналобезопасный вариант syslog_r есть только стандартной библиотеке openbsd.
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|2.19, Аноним (7), 14:31, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Команда безопасности Ubuntu на данный момент не проинформирована об этой уязвимости.
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|1.16, Аноним (4), 14:25, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как там с поддержкой landlock в OpenSSH?
Как там с поддержкой pledge в Linux?
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|1.25, Аноним (25), 14:40, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> OpenSSH в OpenBSD проблеме не подвержен, так как в данной системе с 2001 года применяется механизм защиты, блокирующий подобные классы атак.
Шах и мат.
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|3.36, Аноним (7), 15:05, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, ФБР очень просило, но удалось договориться на том, что установят только в portable openssh, а свою систему подставлять не будут.
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|1.26, Аноним (28), 14:40, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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по моему они опять завысили уровень опасности этого CVE
если поковырять код, то наверняка выяснится что это вовсе не уязвимости
ох уж эти паникеры!
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|2.30, Аноним (23), 14:57, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экспертиза от немамонта, который даже код не смотрел. Не может поверить что существуют люди которые хотят его обмануть.
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|3.35, Аноним (7), 15:04, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше выглядит как ирония над соседней новостью, где JS-разработчик жалуется, что ему выносят мозги просьбами закрыть дыру, которая ему кажется неважной.
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|4.41, Аноним (23), 15:26, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе показали красный молоток и теперь ты думаешь про красный молоток? Я бы тебе книжку посоветовал, но она сложная и ты ее не осилишь.
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|3.42, Аноним (23), 15:27, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если делится с тем кто определяет уровень можно поднять свой уровень.
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