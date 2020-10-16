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Уязвимость в OpenSSH, позволяющая удалённо выполнить код с правами root на серверах с Glibc

01.07.2024 13:35

Компания Qualys выявила критическую уязвимость (CVE-2024-6387) в OpenSSH, позволяющую добиться удалённого выполнения кода с правами root без прохождения аутентификации. Уязвимость, которая получила кодовое имя regreSSHion, проявляется в конфигурации по умолчанию начиная с версии OpenSSH 8.5 на системах со стандартной библиотекой Glibc.

Возможность совершения атаки продемонстрирована на 32-разрядной системе с Glibc с включённой защитой ASLR (рандомизация адресного пространства). Для успешной атаки в лабораторных условиях потребовалось 6-8 часов, в течение которых с сервером непрерывно устанавливались соединения с максимально допустимой в конфигурации sshd интенсивностью. Совершение атаки упрощается и требует меньше времени на системах без ASLR или в дистрибутивах, использующих модифицированный OpenSSH, в котором отключена повторная рандомизация ASLR для каждого соединения. Рабочий прототип эксплоита до повсеместного устранения уязвимости решено не публиковать публично, но при этом доступно достаточно подробное описание сути уязвимости, которое делает появление сторонних эксплоитов делом времени.

Не исключается возможность совершения атаки и на 64-разрядные системы, но рабочий эксплоит для таких систем пока не готов. Предполагается, что проведение атаки на 64-разрядные системы будет занимать гораздо больше времени, но не более недели. OpenSSH в OpenBSD проблеме не подвержен, так как в данной системе с 2001 года применяется механизм защиты, блокирующий подобные классы атак. В других системах на основе стандартных библиотек, отличных от Glibc, теоретически возможна адаптация метода для совершения атаки (в Qualys данный вопрос пока не изучался).

Уязвимость устранена в опубликованном сегодня выпуске OpenSSH 9.8 (патч). Проследить за публикацией обновлений пакетов в дистрибутивах можно на страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch и FreeBSD. В качестве обходного пути блокирования уязвимости в sshd_config можно выставить параметр "LoginGraceTime=0", при этом отключение таймаута упростит инициирование отказа в обслуживании при установке большого числа соединений, превышающих лимиты, заданные через параметр MaxStartups. Одним из признаков попыток совершения атаки является появление в логе большого числа записей "Timeout before authentication".

Уязвимость появилась в результате регрессивного изменения, вошедшего в состав выпуска OpenSSH 8.5 и приводящего к состоянию гонки в коде обработки сигналов в sshd. Регрессия привела к прекращению действия защиты от старой уязвимости CVE-2006-5051, проявлявшейся до версии OpenSSH 4.4 (2006 год) и носившей теоретический характер. В ходе разработки OpenSSH 8.5 по ошибке из функции sigdie(), которая напрямую вызывается из обработчика SIGALRM, была удалён блок "#ifdef DO_LOG_SAFE_IN_SIGHAND".

Обработчик SIGALRM вызывается в sshd в асинхронном режиме, если клиент не выполнил аутентификацию в течение времени, ограниченного таймаутом подключения (LoginGraceTime, по умолчанию 120 сек). Атака основана на том, что обработчик сигнала вызывает функции не безопасные при асинхронной обработке сигналов, такие как syslog(). Функция syslog() в Glibc не рассчитана на использование в асинхронно выполняемых обработчиках сигналов, так как вызывает функции malloc() и free(). Срабатывание сигнала SIGALRM, прерывающего работу определённого кода в sshd, может привести к нарушению состояния выполнения, а задача эксплоита сводится к созданию условий для прерывания нужного кода в необходимый момент его выполнения. Уязвимость не затрагивает OpenBSD, так как в нём вместо syslog() из обработчика сигнала SIGALRM вызывается функция syslog_r(), специально созданная для асинхронного запуска.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Проект OpenSSH разделяет sshd на несколько исполняемых файлов
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 9.7
  4. OpenNews: Mayhem - атака, искажающая биты в памяти для обхода аутентификации в sudo и OpenSSH
  5. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в OpenSSH ssh-agent
  6. OpenNews: Выпуск OpenSSH 9.2 с устранением уязвимости, проявляющейся на этапе до аутентификации
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61470-openssh
Ключевые слова: openssh, vulnerability, exploit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:13, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Конечно на фряхе же нет Глибс,а линуксоидам страдать.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:21, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    FreeBSD-SA-24:04.openssh Security Advisory
                                                              The FreeBSD Project

    Topic: OpenSSH pre-authentication remote code execution

    Ну да, точно.

     
  • 2.11, Аноним (11), 14:23, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На линуксе тоже работает musl. Alpine, Gentoo например.
     
     
  • 3.15, Аноним (7), 14:25, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что musl не подвержен, пока не доказано.
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вам новость внимательно читать.
     
     
  • 3.27, Аноним (1), 14:48, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу,написано же фря значит не только лишь у полтора фрика оно установленно. Я понял.D
     
     
  • 4.32, Аноним (7), 14:59, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы уверены в том, что умеете читать?
     
  • 4.34, OpenEcho (?), 15:03, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лишь у полтора фрика оно установленно.

    Это те самые которые Netflix обслуживают? Вот что значит спецы !

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:15, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    - else if (timespeccmp(&now, &next_interval, >=)) {
    - /* Otherwise if we were due to send, then send chaff */
    + else if (timespeccmp(&now, &next_interval, >=) &&
    +     !ssh_packet_have_data_to_write(ssh)) {
    + /* If due to send but have no data, then send chaff */

    Патч впечатляет.
    Даже слов нет.

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 14:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28998
     

  • 1.3, Аноним (-), 14:17, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять этот глибс! Говорила мама собирать на масле. Хотя логика атаки допускает использование других библ, винить мы будем именно раздутый глибс.
     
     
  • 2.17, Аноним (7), 14:27, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так как дыра в сигнало-небезопасной реализации вызовы syslog(), то винить мы будем все libc, где нет сигнало-безопасного syslog_r.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:18, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слава Богу dropbear неуязвим.
     
  • 1.5, birdie (ok), 14:18, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Эксплоита для 64бит пока нет, взлом в теории занимает до недели Бубунту в своём... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.13, Аноним (7), 14:24, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На OpenWRT используется MUSL, можно спать спокойно.
    > в других системах на основе стандартных библиотек, отличных от Glibc, теоретически возможна адаптация метода для совершения атаки

    Ну спите, спите.
    FreeBSD тем временем тоже фикс выкатили, хотя у них не glibc.

     

  • 1.6, Аноним (6), 14:19, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > что обработчик сигнала вызывает функции, не безопасные при асинхронной обработке сигналов

    haha, classic

    > Уязвимость появилась в результате регрессивного изменения

    которое было сделано в Oct 16, 2020
    Неплохо так бекдор закинули. 3+ года отработал, теперь можно и "закрыть"

    Куда же смотрели тыщщи глаз?..

     
     
  • 2.10, birdie (ok), 14:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Куда же смотрели тыщщи глаз?..

    Эти глаза существуют только в фантазиях фанатов open source, которые считают, что "раз есть сорцы, то софт более безопасен априори". По факту имеем что имеем, что open source имеют.

    Недавний троян в XZ прекрасно показал эти фиктивные тысячи глаз.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:48, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что, в проприетарном софте нет этих тысяч глаз? в корпорациях работают миллионы программистов и существует практика кодревью, когда трое обязаны смотреть и проверять что четверти наговнокодил, и что, там нет багов? полно!

    вот другое когда ты берешь опенсоурс и у тебя есть возможность открыть исходный код и всё проверить самому, будешь ты это делать или не будешь, другой вопрос

     
     
  • 4.33, Аноним (7), 15:02, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    microsoft windows, прошивки d-link, cisco ios - серьезные проприетарные продукты, но бэкдоры в них находят регулярно.
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 15:08, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не баги, всё нормально. В теории идея не пропускать сомнительный код, если конечно цель не напихать бэкдорчиков, как в случае с типичными проприетарными продуктами.
     
  • 2.12, Аноним (4), 14:24, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так пара глаз из тысяч как раз и высмотрела.
     
     
  • 3.39, Аноним (-), 15:15, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так пара глаз из тысяч как раз и высмотрела.

    Нет. Проблему нашли специально обученные люди из фирмы, которые этим профессионально занимаются.
    Наверное потому что им дали заказ. Или они решили себя прорекламировать.
    Аналогично их нанимают для аудита коммерческих продуктов. Просто об этом не трезвонят.

    А тыщщи глаз как всегда тупили.

     
     
  • 4.40, Аноним (40), 15:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напоминаю: работа этой фирмы стала возможной потому, что  код сделали открытым для тысяч глаз. Если бы у sshd код был закрытым, то на его анализ был бы совершенно другой ценник, и его бы никто не заказал по такой цене.
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто завидуешь что в швинде так нельзя.
     

  • 1.8, Аноним (4), 14:22, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Атака основана на том, что обработчик сигнала вызывает функции, не безопасные при асинхронной обработке сигналов, такие как syslog()

    Значит надо засунуть в реализацию всех таких функций по мьютексу.

     
     
  • 2.21, Аноним (7), 14:32, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сигналобезопасный вариант syslog_r есть только стандартной библиотеке openbsd.
     

  • 1.14, slavanap (?), 14:24, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего на Ubuntu ссылка не рабочая?
     
     
  • 2.19, Аноним (7), 14:31, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Команда безопасности Ubuntu на данный момент не проинформирована об этой уязвимости.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:49, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свистеть не мешки ворочать?

    https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-security-announce/2024-July/008406.ht

     

  • 1.16, Аноним (4), 14:25, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там с поддержкой landlock в OpenSSH?
    Как там с поддержкой pledge в Linux?
     
     
  • 2.18, Аноним (7), 14:29, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pledge — это по факту подмножество функций seccomp.
     

  • 1.24, Аноним (23), 14:39, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Случайность? Не думаю!
     
  • 1.25, Аноним (25), 14:40, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OpenSSH в OpenBSD проблеме не подвержен, так как в данной системе с 2001 года применяется механизм защиты, блокирующий подобные классы атак.

    Шах и мат.

     
     
  • 2.31, Аноним (23), 14:58, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типичные данайцев и дары.
     
     
  • 3.36, Аноним (7), 15:05, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, ФБР очень просило, но удалось договориться на том, что установят только в portable openssh, а свою систему подставлять не будут.
     

  • 1.26, Аноним (28), 14:40, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    по моему они опять завысили уровень опасности этого CVE
    если поковырять код, то наверняка выяснится что это вовсе не уязвимости
    ох уж эти паникеры!
     
     
  • 2.30, Аноним (23), 14:57, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспертиза от немамонта, который даже код не смотрел. Не может поверить что существуют люди которые хотят его обмануть.
     
     
  • 3.35, Аноним (7), 15:04, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше выглядит как ирония над соседней новостью, где JS-разработчик жалуется, что ему выносят мозги просьбами закрыть дыру, которая ему кажется неважной.
     
     
  • 4.41, Аноним (23), 15:26, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе показали красный молоток и теперь ты думаешь про красный молоток? Я бы тебе книжку посоветовал, но она сложная и ты ее не осилишь.
     
  • 2.37, 1 (??), 15:05, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем выше уровень - тем больше бабла
     
     
  • 3.42, Аноним (23), 15:27, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если делится с тем кто определяет уровень можно поднять свой уровень.
     

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