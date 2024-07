Уязвимость в OpenSSH, позволяющая удалённо выполнить код с правами root на серверах с Glibc

- else if (timespeccmp(&now, &next_interval, >=)) {

- /* Otherwise if we were due to send, then send chaff */

+ else if (timespeccmp(&now, &next_interval, >=) &&

+ !ssh_packet_have_data_to_write(ssh)) {

+ /* If due to send but have no data, then send chaff */ Патч впечатляет.

Даже слов нет.