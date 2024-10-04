Mozilla объявила о развитии собственной платформы показа рекламы

Лаура Чемберс (Laura Chambers), в этом году заменившая Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) на посту руководителя (CEO) компании Mozilla Corporation, представила инициативу, связанную с выходом Mozilla на рынок платформ для показа рекламы. Аналогичное объявление сделал Марк Сурман (Mark Surman), исполнительный директор и президент организации Mozilla Foundation. При построении своей рекламной сети Mozilla намерена использовать технологии купленного недавно стартапа Anonym, развивавшего альтернативную инфраструктуру для рекламной индустрии. В своей рекламной платформе Mozilla намерена обеспечить конфиденциальность пользователей и достигнуть баланса между получением коммерческой прибыли и соблюдением общественных интересов.

Отмечается, что реклама, по крайней мере в обозримом будущем, продолжит быть ключевым локомотивом интернета, благодаря которому большая часть контента остаётся бесплатно доступной для пользователей. Ценой сложившейся рекламной модели является отсутствие контроля над сбором и передачей данных о пользователях. Mozilla намерена решить данную проблему, предоставив собственный продукт, основанный на принципах конфиденциальности, открытости и права выбора.

Компания также обязалась быть максимально прозрачной и открытой, и информировать сообщество о своих намерениях и и планах до начала тестирования и интеграции связанной с проектом функциональности в браузер. Лаура и Марк ещё раз извинились за плохое информационное сопровождение включения в Firefox функции "Privacy Preserving Attribution" (PPA), которое привело к путанице, домыслам и беспокойству, несмотря на то, что фактически она не была активирована для внешних пользователей.

В планы Mozilla входит создание новой инфраструктуры для индустрии интернет-рекламы, которая, благодаря применению криптографии и методов дифференциальной приватности, позволит доказать, что реклама может поддерживать бизнес без раскрытия персональных данных. Компания Anonym, технологии которой лягут в основу рекламной платформы Mozilla, основана в 2022 году двумя бывшими вице-президентами Meta, попытавшимися воплотить в жизнь идею хранения данных в защищённом окружении с использованием шифрования, в таком виде, чтобы рекламодатели, владельцы рекламных площадок и сотрудники рекламной сети не имели доступа к информации в разрезе отдельных пользователей. Аналитику эффективности и определение результатов рекламных кампаний предлагается формировать на основе обработки анонимизированных данных.

Для исключения отслеживания отдельных пользователей в платформе Anonym задействованы методы дифференциальной приватности, позволяющие с достаточно высокой точностью выполнять статистические операции над набором зашифрованных данных без расшифровки и без возможности идентификации отдельных записей в нём. Например, на основе зашифрованной статистики рекламной сети о показах рекламы и зашифрованной статистики рекламодателя о покупках, платформа, не имея доступа к значениям конкретных записей, может в обобщённом виде проанализировать пересечения наборов данных для оценки эффективности рекламной кампании. Таким образом, рекламодатель может узнать число посмотревших рекламу пользователей, сделавших покупки в его интернет-магазине, но не сможет определить, какие именно это пользователи из общего набора всех покупателей.



