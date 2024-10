Mozilla объявила о развитии собственной платформы показа рекламы

Цитата двенадцатилетней (12 лет!) давности: > As things currently stand, Mozilla are ploughing resources into a project that has no traction in the real world. Ииии... ничего не поменялось, кроме СЕО с жирной жэ и большим окладом. Оклад, правда, вырос. А нет, еще мозилла за это время породила Rust. Не знаю правда, записать это в плюс или в минус.