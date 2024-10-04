Mozilla объявила о развитии собственной платформы показа рекламы

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|1.3, Аноним (3), 11:53, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Это как с Ghostery. Или с тем чуваком, который одновременно торговал украденными данными и разрабатывал бесплатные пользовательские дополнения для защиты от конкурирующих воров.
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|1.4, Аноним (4), 11:55, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну чо народ, после этого ждём выпиливания ublock и прочих тематических дополнений из мурзилиных поделий? ;)
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|1.6, Аноним (6), 11:57, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Лаура и Марк ещё раз извинились за плохое информационное сопровождение включения в Firefox функции "Privacy Preserving Attribution" (PPA), которое привело к путанице, домыслам и беспокойству, несмотря на то, что фактически она не была активирована для внешних пользователей.
Приятно знать, что я -- внутренний пользователь (нет).
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|2.24, Аноним (24), 12:43, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кушать-то хочется. Одним нытьём Анонимусов с Опеннета сыт не будешь.
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|1.9, Аноним (9), 12:07, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Раньше приходилось докупать оперативу, потому что разработчики перестали заботиться о памяти, а теперь нужно докупать ширину канала интернета потому что половину трафика сжирает телеметрия и прочие зонды
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|1.15, Аноним (15), 12:16, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Mozilla намерена обеспечить конфиденциальность пользователей и достигнуть баланса между получением коммерческой прибыли и соблюдением общественных интересов
Врут
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|1.16, Аноним (16), 12:19, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А помните как было жутко во времена IE под гнётом Microsoft? Во были времена.
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|1.17, Фрол (?), 12:23, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А работать оно будет на мобильной платформе FirefoxOS, ага.
Блин когда ж они объявят о развитии собсного браузера? Ну ли на крайний случай ледиберд какой нибудь купят? Пока ледиберд их не подвинул, к чему уж идет.
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|2.45, 1 (??), 13:55, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты же читай новости то -
"По мнению разработчиков из Mozilla механизм включения по желанию применим лишь когда пользователь может принять осознанное решение, но в случае PPA технология достаточно сложна, чтобы на пальцах объяснить её суть технически неподкованному обывателю. Кроме того, включение PPA для большого числа людей позволит усилить конфиденциальность (чем больше участников, тем больше шума, делающего отдельных пользователей менее заметными на общем фоне). "
Так что нефик тебе выпиливать основополагающую фичу.
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|1.20, Walker (??), 12:37, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> технологии купленного недавно стартапа Anonym
Вопрос в том, откроют ли код этой технологии.
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|1.22, Фрол (?), 12:38, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Цитата двенадцатилетней (12 лет!) давности:
> As things currently stand, Mozilla are ploughing resources into a project that has no traction in the real world.
Ииии... ничего не поменялось, кроме СЕО с жирной жэ и большим окладом. Оклад, правда, вырос.
А нет, еще мозилла за это время породила Rust. Не знаю правда, записать это в плюс или в минус.
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|1.23, Аноним (23), 12:42, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну что за бред. При всех прочих равных, таргетированная реклама (т.е. с использованием персоналтных данных) эффективнее нетаргетированной (анонимной). Отличный бизнес-план!
Похерили браузер, а теперь делают жалкие попытки выдоить оставшиеся 3% его пользователей. Уже прямо вижу толпу бегущих к ним рекламодателей.
Какая-то контора бездарей, честное слово.
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|3.30, Минона (ok), 12:58, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> барыга барыге глаз не выклюет.
Ещё как выклюет, причём оба.
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|4.38, pic (?), 13:36, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У гугла и так висит проблема в принудительном отторжении бизнеса рекламы в ЕС, зачем так явно компроментироваться.
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|1.32, ryoken (ok), 13:01, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>достигнуть баланса между получением коммерческой прибыли и соблюдением общественных интересов
Осел, загруженный золотом, возьмет любую современную крепость.
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|2.33, Аноним (33), 13:19, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Современные крепости еще и посоревнуются между собой за привлечение "ослов"-инвесторов.
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|1.39, Аноним (-), 13:40, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ситуация изменится только тогда, когда народ поймет, что за все нужно платить.
Сладкоречивые евангелисты втирают про свободу и халяву, сидя на грантах, но это работает только пока за них трудятся другие.
Или люди поймут, что "браузер может стоит денег" или им придется терпеть рекламу и прочие способы найти финансирование.
Ну или сидеть на всяких линках и прочих недобраузерах)
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|2.41, Аноним (41), 13:45, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. "За всё нужно платить" - общественный договор, только и всего. ПО факту не за всё нужно платить. Множество свободные проектов живёт на донаты. Если в проект вливают финансы крупные компании, в чём проблема? Это добровольное пожертвование.
2. Mozilla зажралась и тратит на firefox крохи, по сравнению с тем, сколько она получает донатов, грантов и прочих влияний. Зачем ей ещё прибыль? Алчность. Для разработки браузера столько попусту ненужно. Вот браузер Ladybird вообще чел в соло разрабатывает и бъёт рекорды.
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|3.50, Фнон (-), 14:08, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у нас есть другое общество Ну т е может где-то в джунглях оно и есть, но я б... большой текст свёрнут, показать
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|4.57, Аноним (41), 14:19, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел, ты нудный. Сначала пишешь про деньги, потом на ходу переобуваешься на "усилия и время". Я сливаюсь. Спорить с капиталистом-максималистом бессмысленно.
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|2.46, 1 (??), 13:58, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что за все нужно платить
Прочитай древний мануал - Беляев "Продавцы воздуха".
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|3.52, Фнон (-), 14:12, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Фантазии комми про злых капиталистов меня не сильно волнуют.
Уже попробовали создать идеальное общество, где все равны и с каждого по потребности - получили кадавра с номенклатурой, чековыми магазинами и продажей из-под прилавка, которое благополучно померло.
Попробуй создать что-то не платя за это своими усилиями или временем. Или не получая от другого - "расплачиваясь" чужим трудом.
Расскажешь как это у тебя выйдет)
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|4.58, Аноним (41), 14:22, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Уже пробовали
Не особо пробовали. То, что называют социализмом или коммунизмом, спойлер, не всегда является этим. С другой стороны, коммуны могут не называть коммунистическими, никто про это может не думать в таком ключе, а они могут быть настоящим коммунизмом. Частично замкнутые или замкнутые деревни вполне могут быть социалистическими или даже коммунистическими. Люди там в меньшей степени думают об обогащении. Живут, обмениваются между собой.
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|2.51, Аноним (48), 14:11, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ситуация изменится только тогда, когда народ поймет
с этого утверждения ржали бы еще 2000 лет назад, да не поймет он ничего, нет понятия "народа".
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|2.53, Аноним (48), 14:14, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда народ поймет
дополню, стадный эффект на то и стадный, что оно (стадо) когда не понимает что делать, тупо повторяет за кем-то.
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|1.40, Аноним (41), 13:40, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Отмечается, что реклама, по крайней мере в обозримом будущем, продолжит быть ключевым локомотивом интернета, благодаря которому большая часть контента остаётся бесплатно доступной для пользователей.
Это не так работает. Контент делается абсолютно бесплатно. Затем автор, при желании, подключает рекламу.
А если контент изначально делается с прицелом на прибыль, то такой контент не нужен. Сомневаюсь в его качестве и непредвзятости.
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|2.42, Фнон (-), 13:50, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звучит как бред.
Контент - книги, игры, фильмы - почти всегда делается для получения прибыли (материальной или нет).
Автор хочет кушать, кому-то нужны деньги на жилье, кому-то нужно воспитывать детей.
Кто-то хочет славы и почитания от фанатов (что тоже можно конвертнуть в материальные блага)
Чисто на энтузиазме могут делать или супер увлеченные люди, или те у кого родители миллионеры.
Что характерно, редко получается нечто годное.
От когда люди научатся питаться праной и солнечным светом, от тогда ̶н̶а̶с̶т̶у̶п̶и̶т̶ ̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶з̶м̶ будешь получать бесплатный, качественный и непредвзятый контент)
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|3.49, Аноним (41), 14:08, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неточно выразился. Да, книги и такой контент нормально писать с заделом на заработок, так как это основной заработок.
А когда кто-то пишет статейки настройки linux с заделом на прибыль, то нет. Платные страницы редхата мгновенно закрывал и шёл дальше.
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|4.55, Аноним (48), 14:17, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Платные страницы редхата мгновенно закрывал и шёл дальше.
никогда не читал, и проходил дальше :) земля не остановилась, а редхат практически вымер как мамонт.
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|4.56, Фнон (-), 14:17, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А когда кто-то пишет статейки настройки linux с заделом на прибыль, то нет.
Значит это просто хобби.
Ты не сможешь уделять ему все свободное время и дальше хоббийного проекта оно не продвинется.
А чтобы сделать что-то существенное типа браузера нужны десятки или скорее сотни людей на фуллтайме. И без финансирования это невозможно.
> Платные страницы редхата мгновенно закрывал и шёл дальше.
А кто-то нет. Потому что ему информация ценнее чем затраты на подписку.
Но книги по линуксу типа Linux Pocket Guide: Essential Commands выпускают. И я не уверен что без надежды на прибыль, даже несмотря на то, что ее можно скачать с гитхаба.
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|5.59, Аноним (41), 14:24, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Но книги по линуксу типа Linux Pocket Guide: Essential Commands выпускают. И я не уверен что без надежды на прибыль, даже несмотря на то, что ее можно скачать с гитхаба.
Чтобы желающие задонатили автору с помощью покупки бумажной копии, очевидно.
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|3.54, Анонимъ (?), 14:16, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> От когда люди научатся питаться праной
Нет. Когда производство автоматизируют и базовые потребности типа еды и жилья будут доступны всем.
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|4.62, Фнон (-), 14:30, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда мы придем к какому-то базовому доходу, где у людей будем много свободного времени...
Хотя что-то мне подсказывает, что они будут залипать в ютуб и смотреть видосы с котятами, которые им будет генерить AI))
Есть классный рассказ Шекли "Похмелье", как раз про такое праздное общество, где голоса людей покупаются развлечениями и халявой.
Но пока у нас такого общества нет и приходится ходить на работу.
Поэтому будем обсуждать реальность)
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|1.44, Аноним (44), 13:53, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не понимаю недовольства. Ну файрфокс то опенсорсный. Красноглазики ведь смогут пропатчить и удалить рекламу, и сконпелировать себе. Или нет? Неужели, экспертам опеннета это не под силу? Это же мощь опенсорса - каждый может форкнуть и/или пропатчить сам.
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|1.61, Аноним (61), 14:27, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не можешь свергнуть рекламу возглавь её распространение. Народная мудрость.
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