Выпуск Armbian 26.2 и DietPi 10.1, дистрибутивов для одноплатных компьютеров

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 26.2, предоставляющего компактное системное окружение для одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, поддерживающее различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но все компоненты полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Предоставляется SDK для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad. Основные изменения в Armbian 26.2: Добавлена поддержка плат SpacemiT MusePi Pro, Radxa Rock 4D, Orangepi RV2 и Odroid M2.

Для большинства плат ядро Linux обновлено до версии 6.18.

Возобновлены сборки KDE Neon.

Добавлены сборки с рабочим столом Xfce для систем RISC-V.

Обновлён инструментарий Armbian Imager, предоставляющего интерфейс для выбора и загрузки системных образов, записи на SD-карту и начальной настройки системы. В новой версии ускорена распаковка и добавлена новая панель с настройками для разработчиков.





Дополнительно можно отметить формирование выпуска DietPi 10.1, дистрибутива для одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются небольшим размером (в среднем 130 МБ) по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2. Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя. Среди изменений в DietPi 10.1: Добавлены сборки для серии плат FriendlyELEC NanoPi на базе SoC Rockchip RK3528.

В каталог ПО добавлен инструментарий WhoDB для управления СУБД PostgreSQL, MySQL, SQLite3, MongoDB, Redis, MariaDB, Elastic Search и ClickHouse, используя интерфейс в форме чата с функциями AI-помощника.

Установка всех дополнительных пакетов, связанных с языком Python, теперь производится в изолированных окружениях на базе venv, а не в системном каталоге /usr/local/lib/python3.*/dist-packages.

Для систем с архитектурой RISC-V добавлена поддержка сервера управления музыкальной коллекцией Navidrome.

Добавлен консольный клиент для MinIO.

Реализована возможность использования TigerVNC, RealVNC, XRDP напрямую поверх X-сервера без установки десктоп-окружений.



