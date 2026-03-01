Выпуск браузерного движка Servo 0.0.5

|
1.4, Аноним (4), 12:00, 01/03/2026
Пока они телятся, курсор ещё пару итераций сделает по написанию браузеров и servo может будет выкидывать.
1.6, Nicho (ok), 12:08, 01/03/2026
Не знаю, будут ли массово делать популярные браузеры на движках Ladybird и Servo.
лично мне хочется, чтобы делали на них, чтобы для Windows и Android выпускали браузеры на движке WebKit, хочется, чтобы редкие браузеры Otter, Falcon и другие поддерживали расширения, хочется, чтобы лагающий Vivaldi сильно оптимизировали или перевели на другой движок, чтобы медленный Firefox сильно оптимизировали или перевели на другой движок, чтобы любые браузеры на пк, поддерживали расширения из любых магазинов и браузеров, как Orion браузер, хочется чтобы любые мобильны браузеры поддерживали расширения, живые облачные вкладки, чтобы полная синхронизация была флагов в flags, чтобы все браузеры имели версии Portable, чтобы быстро страницы грузили, чтобы любые браузеры были кастомизируемые, настраеваемые, много функциональные, модульные, чтобы любое из них можно было удалять, чтобы были похожие на Opera 12 Presto, к стати из нее до сих пор всякое крадут другие браузеры
1.7, Аноним (10), 12:12, 01/03/2026
Шел 13 год разработки, пользоваться этим до сих пор нельзя. Может пора аде признать что Раст был не лучшем выбором языка?
2.8, Аноним (10), 12:13, 01/03/2026
Даже вон чел который хотел движ на свифте написать уже всё понял и отказался от него.
2.9, Аноним (9), 12:16, 01/03/2026
Причём тут раст, дело не в нем, просто на servo денег нет, вот и всё.
