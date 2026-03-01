The OpenNET Project / Index page

Выпуск браузерного движка Servo 0.0.5

01.03.2026 10:31 (MSK)

Опубликован выпуск браузерного движка Servo 0.0.5 и развиваемого вместе с ним демонстрационного браузера ServoShell, написанных на языке Rust. Готовые сборки сформированы для Linux, Android, macOS и Windows.

Движок изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Servo отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

Основные изменения:

  • В HTML-элемент <audio> добавлена поддержка воспроизведения файлов в формате OGG.
  • Добавлена поддержка упреждающей загрузки ресурсов, используя тег <link rel=preload>, при помощи которого можно организовать загрузку ресурсов, не дожидаясь, когда они будут запрошены, например, можно сразу загрузить определённые файлы CSS, скрипты, видео и картинки.
  • В HTML-элементах "style" и "link" реализована поддержка свойства "blocking" для приостановки отрисовки страницы до окончанию загрузки ресурса.
  • В HTML-элемент "img" добавлена поддержка свойства "align" для управления выравниванием изображения.
  • В HTML-элемент "select" добавлена поддержка свойства "disabled" для деактивации выпадающего списка.
  • Добавлена поддержка свойства "cursor-color" для изменения цвета курсора в полях ввода.
  • Добавлена поддержка применения CSS-свойства "content" для замены любого HTML-элемента изображением.
  • Добавлена поддержка псевдоэлемента "::details-content" для изменения стиля содержимого, заданного через HTML-элемент <details>.
  • В HTML-элемент <details> добавлена поддержка псевдокласса ":open", срабатывающего при открытии диалога.
  • Для HTML-элемента <input type=button> реализована поддержка псевдокласса ":active", действующего в промежуток времени от нажатия до отпускания кнопки.
  • Добавлен API Origin для получения информации об источнике получения содержимого на уровне связки "протокол + домен + порт".
  • Реализовано свойство MouseEvent.detail для получения информации о характере клика (одинарный, двойной).
  • В объект Request добавлено свойство "keepalive" для определения находится ли соединение в состоянии keepalive.
  • Добавлена поддержка загрузки через выражения import модулей в формате JSON.
  • Добавлена возможность указания атрибутов для указания типа содержимого при импорте через выражение import.
  • Добавлена поддержка зацикленного импорта JavaScript-модулей.
  • Включена по умолчанию поддержка интерфейса navigator.sendBeacon, для асинхронной передачи небольших порций данных из браузера на сервер.
  • Добавлена настройка https_proxy, а также переменные окружения HTTPS_PROXY и NO_PROXY для организации работы через HTTPS-прокси.
  • В API Crypto добавлена поддержка алгоритмов ML-KEM, ML-DSA и AES-OCB.
  • Добавлена поддержка кросскомпиляции, используя в качестве хоста платформу Windows.
  • Добавлена настройка network_connection_timeout для выставления таймаута установки сетевого соединения (по умолчанию 15 секунд).


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64893-servo
Ключевые слова: servo, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:54, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сыроват, подожду 0.0.6.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:31, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смысл есть только Ladybird ждать.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:17, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём Dillo
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 12:29, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    d забыл
     
  • 3.15, 12yoexpert (ok), 12:36, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    его уже закопали
     

  • 1.3, Аркагоблин (?), 11:48, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ого, тут оказывается целая альтернатива дуополии Blink+Gecko растёт
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:00, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пока они телятся, курсор ещё пару итераций сделает по написанию браузеров и servo может будет выкидывать.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:04, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подожду 0.0.7. Поделка будет как Джеймс Бонд.
     
  • 1.6, Nicho (ok), 12:08, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю, будут ли массово делать популярные браузеры на движках Ladybird и Servo.
    лично мне хочется, чтобы делали на них, чтобы для Windows и Android выпускали браузеры на движке WebKit, хочется, чтобы редкие браузеры Otter, Falcon и другие поддерживали расширения, хочется, чтобы лагающий Vivaldi сильно оптимизировали или перевели на другой движок, чтобы медленный Firefox сильно оптимизировали или перевели на другой движок, чтобы любые браузеры на пк, поддерживали расширения из любых магазинов и браузеров, как Orion браузер, хочется чтобы любые мобильны браузеры поддерживали расширения, живые облачные вкладки, чтобы полная синхронизация была флагов в flags, чтобы все браузеры имели версии Portable, чтобы быстро страницы грузили, чтобы любые браузеры были кастомизируемые, настраеваемые, много функциональные, модульные, чтобы любое из них можно было удалять, чтобы были похожие на Opera 12 Presto, к стати из нее до сих пор всякое крадут другие браузеры
     
  • 1.7, Аноним (10), 12:12, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шел 13 год разработки, пользоваться этим до сих пор нельзя. Может пора аде признать что Раст был не лучшем выбором языка?
     
     
  • 2.8, Аноним (10), 12:13, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже вон чел который хотел движ на свифте написать уже всё понял и отказался от него.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:16, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причём тут раст, дело не в нем, просто на servo денег нет, вот и всё.
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 12:18, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Подумай, почему деньги то не дают?
     
     
  • 4.12, пох. (?), 12:23, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жядные патамушта!
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:55, 01/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, 12yoexpert (ok), 12:35, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    эталон проекта на раст, переписывают уже 13 лет
     

