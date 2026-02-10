Toyota развивает собственный открытый игровой движок Fluorite

На конференции FOSDEM представлен новый игровой движок Fluorite, развиваемый американским подразделением компании Toyota, отвечающим за разработку автомобильных информационно-развлекательных систем. Движок нацелен на предоставление возможностей, пригодных для создания 3D-игр уровня игровых консолей, и развивается с использованием технологий, применяемых Toyota в своём новом стеке для информационно-развлекательных систем, уже поставляемом в автомобиле Toyota RAV4 2026. Заявлено, что движок будет кросс-платформенным и полностью открытым.

Создание проекта объясняется желанием получить полнофункциональный игровой движок, интегрируемый с интерфейсами на базе Flutter и пригодный для использования на автомобильных информационно-развлекательных системах и встраиваемых устройствах, типа Raspberry Pi 5. До начала работы рассматривалась возможность задействования существующих игровых движков для создания интегрированного в автомобили игрового окружения. Движки Unity и Unreal были отброшены, как ресурсоёмкие, завязанные на бинарные блобы и требующие лицензионных отчислений. Godot не подошёл из-за большого потребления ресурсов и слишком длительного запуска на встраиваемых устройствах. Impeller и Flutter_GPU были отвергнуты из-за сырого API и проблем с поддержкой Linux (в Toyota IVI применяется Yocto Linux и собственный графический интерфейс на базе Wayland и Flutter).

Движок Fluorite интегрируется с фреймворком Flutter и позволяет разрабатывать игры на языке Dart, используя виджет FluoriteView для одновременного отображения разных представлений 3D-сцены и возможности Flutter для бесшовной интеграции игр с графическим окружением IVI-платформы, контроля за 3D-сценой из Flutter-виджетов и организации интерактивного взаимодействия. Имеется возможность создания интерактивных трёхмерных интерфейсов через определение в 3D-модели кликабельных зон, при клике на которые вызываются привязанные обработчики событий, по аналогии с событиями onClick на web-страницах.





Для достижения высокой производительности и низкого потребления ресурсов движок построен на базе архитектуры ECS (Entity-Component-System) и использует низкоуровневые компоненты на языке C++, поверх которых реализованы обвязки для создания игровой логики на языке Dart. Для отрисовки задействованы библиотека SDL3 и движок 3D-рендеринга Google Filament, поддерживающий физически корректный рендеринг (PBR). В планах интеграция движка симуляции физических процессов JoltPhysics.





Из особенностей упоминается поддержка изменения на лету 3D-сцены без перезапуска приложения (Hot Reload), задействование графического API Vulkan для аппаратно ускоренной графики, применение эффектов постпроцессинга, подключение собственных шейдеров, физически корректная модель освещения, возможность разработки 3D-моделей в Blender и поддержка форматов GLTF, GLB, KTX и HDR.



