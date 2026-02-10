The OpenNET Project / Index page

Toyota развивает собственный открытый игровой движок Fluorite

10.02.2026 09:13 (MSK)

На конференции FOSDEM представлен новый игровой движок Fluorite, развиваемый американским подразделением компании Toyota, отвечающим за разработку автомобильных информационно-развлекательных систем. Движок нацелен на предоставление возможностей, пригодных для создания 3D-игр уровня игровых консолей, и развивается с использованием технологий, применяемых Toyota в своём новом стеке для информационно-развлекательных систем, уже поставляемом в автомобиле Toyota RAV4 2026. Заявлено, что движок будет кросс-платформенным и полностью открытым.

Создание проекта объясняется желанием получить полнофункциональный игровой движок, интегрируемый с интерфейсами на базе Flutter и пригодный для использования на автомобильных информационно-развлекательных системах и встраиваемых устройствах, типа Raspberry Pi 5. До начала работы рассматривалась возможность задействования существующих игровых движков для создания интегрированного в автомобили игрового окружения. Движки Unity и Unreal были отброшены, как ресурсоёмкие, завязанные на бинарные блобы и требующие лицензионных отчислений. Godot не подошёл из-за большого потребления ресурсов и слишком длительного запуска на встраиваемых устройствах. Impeller и Flutter_GPU были отвергнуты из-за сырого API и проблем с поддержкой Linux (в Toyota IVI применяется Yocto Linux и собственный графический интерфейс на базе Wayland и Flutter).

Движок Fluorite интегрируется с фреймворком Flutter и позволяет разрабатывать игры на языке Dart, используя виджет FluoriteView для одновременного отображения разных представлений 3D-сцены и возможности Flutter для бесшовной интеграции игр с графическим окружением IVI-платформы, контроля за 3D-сценой из Flutter-виджетов и организации интерактивного взаимодействия. Имеется возможность создания интерактивных трёхмерных интерфейсов через определение в 3D-модели кликабельных зон, при клике на которые вызываются привязанные обработчики событий, по аналогии с событиями onClick на web-страницах.

Для достижения высокой производительности и низкого потребления ресурсов движок построен на базе архитектуры ECS (Entity-Component-System) и использует низкоуровневые компоненты на языке C++, поверх которых реализованы обвязки для создания игровой логики на языке Dart. Для отрисовки задействованы библиотека SDL3 и движок 3D-рендеринга Google Filament, поддерживающий физически корректный рендеринг (PBR). В планах интеграция движка симуляции физических процессов JoltPhysics.

Из особенностей упоминается поддержка изменения на лету 3D-сцены без перезапуска приложения (Hot Reload), задействование графического API Vulkan для аппаратно ускоренной графики, применение эффектов постпроцессинга, подключение собственных шейдеров, физически корректная модель освещения, возможность разработки 3D-моделей в Blender и поддержка форматов GLTF, GLB, KTX и HDR.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64752-fluorite
Ключевые слова: fluorite, game, flutter, toyota
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 09:23, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > пригодный для использования на автомобильных информационно-развлекательных системах

    Всё-таки я немного не понял, к чему он там пригоден?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:31, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гонять в гоночки, пока твоя тачка на зарядке час прикована.
     
     
  • 3.6, Жироватт (ok), 09:35, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гонять в гоночки, пока твоя тачка на зарядке час прикована.

    Главное, чтобы не оказалось, что весь этот "флюттер + не-js-а-dart + гонащка" выжирает 90% энергии из зарядника, ведь в стоимость машины входит бэушная 4060...

     
  • 2.11, Аноним (11), 09:51, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уаз подумал, и решил вместо буханок выпускать Doom, подобные игры.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:29, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Убийца Godot? Если не будет пожирать ресурсы, хорошая документация и кроссплатформенность, то годот можно закапывать. Хотя кто бы мог такое ожидать от авто гиганта?!
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 09:32, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на языке C++, поверх которых реализованы обвязки для создания игровой логики на языке Dart

    Выбор правильного языка - залог успеха.

     
  • 2.7, Bottle (?), 09:40, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того, чтобы закопать Godot, надо вначале его откопать.

    >Godot не подошёл из-за большого потребления ресурсов и слишком длительного запуска на встраиваемых устройствах.

     

  • 1.3, Аноним (4), 09:30, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на языке C++, поверх которых реализованы обвязки для создания игровой логики на языке Dart

    Никуда-то без си не деться...

     
  • 1.10, Bottle (?), 09:48, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По записи FOSDEM видно, что это любительский проект одного человека, который его слепил из того, что было (видно по перечисленному техническому стеку), и не факт, что потянет поддерживать такую сложную систему (нужно иметь реально крепкую психику и великолепную дисциплину, чтобы писать велосипеды уровня Кармака и Суини).
    Для понимания - Filament НЕ поддерживает occlusion culling, такую важную и базовую вещь, которая нужна в половине игр. Как он его напишет, если его компетенция ограничена лепкой из готовых библиотек?
    Трап веселится на деньги компании, поэтому игнорируйте эту поделку студента.
     

