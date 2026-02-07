Выпуск свободного звукового редактора Ardour 9.0

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 9.0, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время неофициальные сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak. Ключевые изменения: Добавлена возможность редактирования MIDI-региона в отдельном окне в стиле "пианоролла" (pianoroll) или в панели в нижней части главного окна. Отдельное окно открывается при двойном клике и предоставляет интерфейс, похожий на основную шкале времени, но без лишних элементов интерфейса и с возможностью просмотра параметров MIDI-автоматизации.

Добавлена поддержка прямого редактирования содержимого MIDI-клипов (MIDI Cue), используя отдельно открывающуюся область "пианоролла" с теми же операциями редактирования MIDI, что применяются на шкале времени.

Добавлена поддержка прямой записи в cue-слоты для создания в реальном времени зацикленных композиций (лупов) в стиле приложений Live и Bitwig. Можно заранее задать длительность записи (например, "записать 4 такта") или записывать до остановки вручную. Запись воспроизводится со следующей точки квантования, например, с начала такта.

Добавлена возможность применения плагина с эффектом только к указанному звуковому фрагменту (региону). Эффект привязывается к региону и сохраняется при перемещении региона по шкале времени.

Реализовано отдельное окно с перцептуальным анализатором, визуализирующим спектр нескольких сигналов в режиме реального времени, поддерживающим наложение дорожек друг на друга и позволяющим оценить, какой вклад вносит каждая дорожка в общий микс в выбранном частотном диапазоне.

Добавлен режим быстрого создания мелодий и ритмов. Например, при удержании клавиши Shift во время перемещения мышью MIDI-нот редактор теперь сам расставит ноты в соответствии с сеткой и настройками нот, а при удержании Shift+Alt будет использовано чередование нот.





Реализовано управление MIDI-автоматизацией при помощи клавиатуры. Для добавления новых контрольных точек автоматизации, изменения их позиции и значения можно использовать модификаторы клавиш, клавиши управления курсором и Enter.

Добавлена поддержка импорта и экспорта полос микшера (mixer strips). Полосы микшера можно экспортировать как локальные (уровня сеанса) или глобальные пресеты для повторного использования.

На платформах Linux и Windows реализована поддержка взаимодействия с интерфейсом с использованием мультитач навигации.

Обновлена панель приложений, которая реорганизована для каждого контекста. Специфичные для редактора опции перемещены в панель инструментов, а расширенные опции по умолчанию скрыты (изменить видимость можно в настройках Preferences > Appearance > Application Bar). В панель инструментов добавлены кнопки для управления показом левой, правой и нижней панелей.

Переделана панель List в окне редактора, в которой упрощено переключение между двумя часто используемыми вкладками, которые можно закрепить в верхней части панели.

Переделан диалог создания нового сеанса (New Session), в котором задействован интерфейс на основе вкладок, позволяющий быстро переключаться между созданием нового сеанса, открытием прошлого сеанса и открытием произвольного сеанса с диска.

Обновлена область линейки (Ruler Area), в которой объединены несколько ранее обособленных линеек (с маркерами на основе диапазонов и местоположений), добавлены кнопки для навигации по маркерам и создания новых маркеров.

Добавлена поддержка MIDI-файлов и регионов, длительность которых превышает MIDI-данные (например, 4‑тактовый сегмент, где последняя нота заканчивается перед концом 4 такта).

По умолчанию при записи задействован WAV-совместимый звуковой формат RF64.







