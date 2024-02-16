Выпуск Mixxx 2.4, свободного пакета для создания музыкальных миксов

После двух с половиной лет разработки опубликован релиз свободного пакета Mixxx 2.4, предоставляющего полный набор средств для профессиональной работы диджеев и создания музыкальных миксов. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. В новой версии: Добавлена поддержка экспорта контейнеров, списков воспроизведения и библиотеки для загрузки на устройства на базе Engine DJ OS, что позволяет подготовить треки на ноутбуке в Mixxx, а потом перенести на USB-накопителе на отдельные контроллеры, такие как Denon и Numark.

Добавлена поддержка сохранённых закольцованных аудио семплов (Saved Loops), которые могут привязываться к любым слотам c горячими метками (Hot Cue).

Добавлена поддержка цепочек эффектов (Effect Chains), позволяющих сохранить, перезагрузить, импортировать и экспортировать набор эффектов со всеми их параметрами и привязками к мета-ручкам (Meta Knob). Цепочку эффектов также можно привязать к cупер ручке (Super Knob) для превращения в быстрый эффект (Quick-Effect). Параметры эффектов в цепочке могут перегруппировываться или скрываться.

Расширено меню трека, в которое добавлена функция для выбора в библиотеке загруженных треков, анализа количества ударов в минуту (BPM) для каждого трека, удаления файлов трека с диска и поиска метаданных.

Улучшена блокировка синхронизации (Sync Lock). Добавлена возможность ручного выбора лидера синхронизации (Sync Leader), что может быть полезным для треков с переменным количеством ударов в минуту.

Предложены три разных алгоритма сдвига тональности (Key-Shift): Soundtouch (базовое качество, средняя нагрузка на CPU), Rubberband R2 (хорошее качество, более высокая нагрузка на CPU) и Rubberband R3 (высокое качество, очень большая нагрузка на CPU).

Переработана отрисовка осциллограммы (waveform).

Добавлена поддержка систем Apple на базе ARM чипов Apple Silicon.



