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Выпуск Mixxx 2.4, свободного пакета для создания музыкальных миксов

16.02.2024 22:42

После двух с половиной лет разработки опубликован релиз свободного пакета Mixxx 2.4, предоставляющего полный набор средств для профессиональной работы диджеев и создания музыкальных миксов. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка экспорта контейнеров, списков воспроизведения и библиотеки для загрузки на устройства на базе Engine DJ OS, что позволяет подготовить треки на ноутбуке в Mixxx, а потом перенести на USB-накопителе на отдельные контроллеры, такие как Denon и Numark.
  • Добавлена поддержка сохранённых закольцованных аудио семплов (Saved Loops), которые могут привязываться к любым слотам c горячими метками (Hot Cue).
  • Добавлена поддержка цепочек эффектов (Effect Chains), позволяющих сохранить, перезагрузить, импортировать и экспортировать набор эффектов со всеми их параметрами и привязками к мета-ручкам (Meta Knob). Цепочку эффектов также можно привязать к cупер ручке (Super Knob) для превращения в быстрый эффект (Quick-Effect). Параметры эффектов в цепочке могут перегруппировываться или скрываться.
  • Расширено меню трека, в которое добавлена функция для выбора в библиотеке загруженных треков, анализа количества ударов в минуту (BPM) для каждого трека, удаления файлов трека с диска и поиска метаданных.
  • Улучшена блокировка синхронизации (Sync Lock). Добавлена возможность ручного выбора лидера синхронизации (Sync Leader), что может быть полезным для треков с переменным количеством ударов в минуту.
  • Предложены три разных алгоритма сдвига тональности (Key-Shift): Soundtouch (базовое качество, средняя нагрузка на CPU), Rubberband R2 (хорошее качество, более высокая нагрузка на CPU) и Rubberband R3 (высокое качество, очень большая нагрузка на CPU).
  • Переработана отрисовка осциллограммы (waveform).
  • Добавлена поддержка систем Apple на базе ARM чипов Apple Silicon.


  1. Главная ссылка к новости (https://mixxx.org/news/2024-02...)
  2. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.3, свободного пакета для создания музыкальных миксов
  3. OpenNews: Выпуск Launchpad Daemon 1.5.1, программного аналога MIDI-контроллера
  4. OpenNews: Выпуск программного звукового синтезатора Bespoke Synth 1.0
  5. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.4
  6. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60614-mixxx
Ключевые слова: mixxx, sound, audio
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, arthi747 (ok), 23:04, 16/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Абалденная штука. Помню давно еще поток в icecast гнал ей.
     
  • 2, Аноним (2), 23:09, 16/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Залипательная вещица

    > Добавлена поддержка систем Apple на базе ARM чипов Apple Silicon.

    За это отдельный респект

     
  • 3, Швондик (?), 23:13, 16/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    я благодаря этой проге свои миксы играл на Kazantipe в Поповке
     
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