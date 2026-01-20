Проект по созданию открытого квантового компьютера

|
|2.7, Двачер (?), 10:08, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для домашних персоналок полно симуляторов квантовых вычислений, для "поиграться" вполне хватит...
|3.27, Аноним (27), 11:14, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да ты не понял. Хочу GNU/Linux Desktop с полноценной софтверной и аппаратной квантовой начинкой. И чтобы всё было с копилефт лицензией. Хочу запускать квантовое ПО и смотреть мои любимую порнуху на квантовой плеере.
|4.79, Аноним (79), 12:55, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Извини, облом, квантовые компьютеры обозримого будущего работают намного медленнее классического. Они пригоден только для задач, для которых квантовый алгоритм есть. А затык - вот он где, с квантовыми алгоритмами. Если классическая программа модульная, то квантовые вычисления - это АНАЛОГОВЫЕ вычисления, а квантовая схема - это АНАЛОГОВАЯ схема. Аналоговую схемотехнику помнишь? Там же ад, все части схемы влияют на все, аналоговые схемы нелокальны. Поэтому прогресс в электронике наступил после появления цифровых схем. Вот квантовая схема - это аналоговая схема, только не классическая, а с наворачиванием квантовой механики. Человечьи мозги для такого не приспособлены. Сначала надо ИИ сделать, а уж потом он разберётся со всем этим.
|5.99, Аноним (99), 14:42, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>вантовые вычисления - это АНАЛОГОВЫЕ вычисления
Современные процессоры - это триоды. В квантовом компьютере вместо триодов атомы, каждая из которых имеет только два состояния (спины). Эти атомы от транзисторов отличаются тем, что меняют своё состояние одновременно. И только этим "увеличивается" скорость вычислений.
Любая материя, которая дискретно умеет занимать только 2 состояния по определению является "цифровым устройством".
|5.102, Аноним (99), 14:44, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>квантовые вычисления - это АНАЛОГОВЫЕ вычисления
Современные процессоры - это триоды. В квантовом компьютере вместо триодов атомы, каждая из которых имеет только два состояния (спины). Эти атомы от транзисторов отличаются тем, что меняют своё состояние одновременно, являясь одновременно при этом неотъемлемой частью квантовго алгоритма. И только этим фактом "увеличивается" скорость вычислений.
Любая материя, которая дискретна, и умеет занимать только 2 состояния по определению является "цифровым устройством".
|4.126, Аноним (126), 16:44, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> GNU/Linux Desktop
Linux Desktop. GNU больше не релевантен, да и когда был, не стоил того чтобы приписывать его к ядру.
|2.80, Аноним (80), 13:00, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Если вы посмотрите новость и ссылки, но убедитесь, что проектом для изучения проблемы предлагается эмулятор. Намереваюсь посмотреть подробнее и изучить проблему. Хотя хороших книг по квантовым вычислениям, в том числе переводных, очень немного. Точнее, мне известна всего одна.
|3.112, Аноним (-), 15:40, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Современные квантовые компьютеры размером как шкаф или большая бочка. В таких миниатюрных устройствах как смартфоны удерживать атомы в дискретном состоянии невозможно.
|4.115, Аноним (95), 16:05, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Лет через н-н-цать будет можно. А то классические ламповые компутеры тоже не помещались в корпус мобилок когда-то.
|1.3, Аноним (3), 10:05, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Вангую, следующей технологией, расхайпленной как геймченджер, но в реальности практически бесполезной, после AI станет квантовый компьютер.
|2.45, Анониматор (?), 11:44, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Аэробус уже покупает у китайцев гуманоидных роботов на конвейер. Причем у самих китайцев они уже стоит там на автосборке. Те кто думал, что имея скилы сантехника/сварщика/штукатура не останется без работы - жестоко ошибаются
|3.71, Аноним (71), 12:40, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ничего подобного. Конвейеры уже давно роботизированы. А там, где есть люди, они работают в качестве роботов, выполняя одну и ту же задачу многократно. В этом и есть суть конвейнера. А вот работа вне завода — это уже задачи для людей. Пока не придумали роботов, которые, например, будут в сортире ковыряться в дeрьмe под толчком. А вот живой сантехник из кожи и костей — пожалуйста, только денежки неси.
|4.90, Анониматор (?), 13:35, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Продолжай верить. Роботизированные конвейеры старого типа обладают малой гибкостью и очень сложны в перенастройке на новые виды работ, в особенности подбор и кастомизация рабочей оснастки, инструментов и расходников. По сути на каждой технологической операции прикреплен робот особой конструкции и поменять их местами нельзя. Гуманоидный же робот может работать обычным ручным инструментом и требует только перепрограммирования. В качестве пруфа они уже работают на конвейере BYD и Foxconn, заменяя людей.
|2.63, penetrator (?), 12:13, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
как раз наоборот, они попытались подоить эту корову, но кроме узких применений и слабого прогресса расстянутого на десятилетия ничего не получилось, даже когда оно станет невероятно дешевым, и каждый себе купит по тамагочи для взлома RSA, это не будет массовым и восстребованым рядовыми хомяками, это корову доить уже не получится, в отличии от AI, который вполне сносно предлагает шашечки с рюшечками, а не ехать
|2.74, rerf2010rerf (ok), 12:46, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А ведь аналогия здесь даже глубже чем, скорее всего, анон ожидал. Действительно, о ИИ человечество мечтало очень давно, но расхайпился он только тогда, когда недавно наконец то начал реально походить на ИИ и приносить осязаемые результаты. Конечно, не бесполезные.
Если точно так же после десятилетий мечтаний наконец то сумеют сделать работающие и полезные на практике квантовые компьютеры, а не экспериментальные, но практически бесполезные образцы - это будет очередной прорыв, аналогичный ИИ.
|2.8, Двачер (?), 10:09, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Когда RSA закончится, Рахиль тебя обязательно предупредит ))
|2.12, Qqq (?), 10:29, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Только на постквантовую криптографию мы переходим уже сейчас, а квантовый компьютер способный быть угрозой RSA пока только в перспективе не на ближайшие годы
|3.84, morphe (?), 13:10, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Поэтому надо ждать до последнего момента, когда злоумышленники уже всё взломают?
|2.17, Alex (??), 10:45, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так квантовые компьютеры ведь уже есть и они быстрее обычных. Единственно что они дорогие и громоздкие
|3.31, Аноним (31), 11:23, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Они в целом не быстрее обычных. Квантовые компьютеры решают очень узкий класс задач быстрее обычных компьютеров, но решение этих задач крайне важно, а поэтому создание квантовых компьютеров имеет смысл. Переписывание обычных программ на квантовые аналоги еще более бесполезно, как их переписывание на видеокарту.
|4.54, Аноним (54), 12:01, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Поправил: Переписывание обычных программ на квантовые аналоги также бесполезно, как их переписывание на Раст.
|3.44, Двачер (?), 11:43, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А когда она закончиться? Надо свечки-спички закупить, чтобы писать скрипты на баше гуисным пером, под храпение коровы :)
|4.85, Аноним (85), 13:17, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Учитель по географии году в 2003 говорила, что нефти на 15-20 лет осталось, газа - на 50 лет. Поэтому со дня на день...
|5.120, Аноним (95), 16:14, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
235-го урана тоже не шибко много осталось в виде экономически выгодном для добычи.
|2.13, Двачер (?), 10:31, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А мы будем смотреть сквозь пальцы! или даже застенчиво отвернемся! и они остануться в такой позиции, которую даже представить воображения не хватит! :)
|3.34, Двачер (?), 11:31, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Одного кота хватит на десять - двадцать кошек, а если сильно погладить и не подглядывать, то и на сорок :)
Так что не переживайте, котята будут :)
|4.61, Gourytch (ok), 12:07, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
лучше котов Шредингера заменить кроликами: они плодятся гораздо интенсивнее.
А если сделать им нору, то несколько таких кроликов (разнополых, естессно), могут генерить в промышленных масштабах квантово-запутанное потомство (ибо, в том числе, непонятно кто там кого покрыл) =)
|1.14, Sm0ke85 (ok), 10:40, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Судя по лицензии, ребята в проприетарном режиме не смогли хайп-машинку построить, теперь вот закинули удочку в сообщество - авось, у кого другого что получится, а мы прихватизируем и построим "исключительно свое"...
"Бредовая технология" не работает как планировалось - что же пошло не так...?
|2.18, Аноним (16), 10:45, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ещё один пришёл поделиться, как ему больно от пермиссивной лицензии.
Хинт: тебе никто не препятствует точно так же порстроить "исключительно своё", выложив свои собственные наработки под копилефтной лицензией.
|2.21, Аноним (-), 10:57, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> у кого другого что получится, а мы прихватизируем и построим "исключительно свое"...
Как же забавно смотреть на попоболи любителей гнурака))
Понимаю, что вас от закрытия сорцов только лицуха останавливает.
Но не судите по себе.
|3.35, Двачер (?), 11:36, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> от закрытия сорцов только лицуха останавливает.
> попоболи любителей гнурака))
Спасибо создателям такой классной лицухи! А сколько бы стоили проприетарные лицензии, не будь у них конкуренции с Гну раком? :) (пикча кавайного рака, сгенерированная воображением читателя, прилагается!)
|4.43, Аноним (-), 11:43, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А сколько бы стоили проприетарные лицензии,
Хаха, прям так и вижу как Адоб снижает цену на фотошоп, потому что вышел гимп))
Или ревит, потому что вышла версия 1.0 фрикада.
> не будь у них конкуренции с Гну раком?
А есть конкуренция?))
Ядро линя поддерживает блобы, тивоизацию и никогда не перейдет на ж0пл3.
И больше чего-то, что может конкурировать, просто нет.
|5.46, Двачер (?), 11:46, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Сколько стоил Фотошоп, Виндовс, и т. д. десять - двадцать лет назад? С учетом инфляции.
К тому же, свобода ценна настолько, что лучше заплатить за свободную программу, чем пользоваться несвободной скачанной с торрента. Тем более, если наоборот.
|6.59, Аноним (59), 12:05, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что-то только дорожает А потом они поняли что на сервисах можно заработать на... большой текст свёрнут, показать
|6.119, Аноним (119), 16:09, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Получается за свобдное по, ты платишь временем.
П**доллингом консолей.
Но Linux же это лучшее.
|5.55, Смузихлеб забывший пароль (?), 12:01, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ну к слову, не будь некоторых аналогов( той же Криты ), то действительно пришлось бы браться за фотошоп даже при относительно-простых задачах
в масштабах конторы - это лицензии и соотв деньги
|2.33, Аноним (31), 11:31, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Сделать эмулятор с любой лицензией может кто угодно, достаточно основы матриц и комплЕксные числа знать.
|4.69, Аноним (31), 12:24, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
И на настоящем, и на квантовом компьютере нужно выполнить достаточное количество итераций для получения +- точного ответа. Псевдослучайность обычных компьютеров невелируется.
|4.82, Аноним (80), 13:03, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Генератор случайных чисел можно организовать аппаратно. В том числе в виде отдельного устройства, скажем, подключаемого по USB.
|2.81, Аноним (80), 13:02, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Технология интересная. Мне непонятно только, почему квантовые вычисления якобы необходимо выполнять на аппаратно реализованном квантовом компьютере. Современные классические компьютеры достаточно быстрые, чтобы выполнять квантовые алгоритмы. Может быть, необходимо просто увеличивать их быстродействие?
|1.19, Аноним (-), 10:54, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Проект по созданию открытого квантового компьютера
Открытый CPU и GPU уже вытеснили всю проприетарь и захватывают мир, поэтому нужно заняться квантовыми вычислениями!
Слава сообществу!
> развивается как совместный проект, аккумулирующий ресурс
Ясно-понятно.
|2.39, Двачер (?), 11:40, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Открытый CPU и GPU
Открытую РАМку сделайте! :)
(а чем вас RISC/MIPS не устравают? и вообще, перефразируя Пресвятого Линуса, раньше настоящие мужчины сами писали себе FPGA (я правильно помню эту аббревиатуру? :) )
|3.78, Аноним (78), 12:54, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Учёные признают, что больше половины в мире мусорных статей приходится на западные институты.
|2.108, Жироватт (ok), 15:19, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Зачем? На нем нужно запустить кукурузис в 8к/120фпс, потом только можно говорить о каком-то прогрессе
|1.53, Аноним (53), 11:58, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
А он на сверхроводниках или на каких то там холодных ионах,
А он использует полносвязные Ионы или фиксированные связи,
А он на ионах, или сверхпроводниках.
Вообщем ничего не понятно.
К тому же там systemd, или init?).
|3.75, Аноним (53), 12:48, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Значит чушь, для маркетинга.
На свверхпроводниках российский 70 кубит,
На ионах Ibm - несколко тысяч, нестабильный).
|2.58, Двачер (?), 12:04, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
нейросетка детектед :) реквеструю прикольный видосик про Линуса и котят Шредингера :)
|1.67, zionist (ok), 12:20, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Есть мнение, что полноценные и пригодные для практического использования квантовые компьютеры - не более чем хайп, который никогда не смогут реализовать. Злые языки утверждают, что до сих пор максимальное число, которое сумели разложить на множители при помощи квантовых вычислений - 21. О том, что это хайп говорят и некоторые физики, которые бросили научно-исследовательскую деятельность в этой области. Вот например: https://www.youtube.com/watch?v=pDj1QhPOVBo
Кстати - это единственный ролик, в котором достаточно понятно объясняется принцип действия квантовых вычислений. Даже мистер Веритасиум так не смог.
|2.68, Аноним (68), 12:22, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да, скорее всего это в 99% случаев шарлатанство, как и нанотехнологии.
|2.76, Аноним (53), 12:49, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Смогут реализовать чтобы взламывать Биткойны шифрование лол.
Рассчеты молекулярных связей или для поиска например лекарств от болезней их не интересуют.
|3.87, Аноним (87), 13:21, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Кого их? Если смогут реализовать, то смогут и применять везде где это имеет смысл.
|3.104, Аноним (78), 14:48, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> для поиска например лекарств
Японцы в ~20 году поставили суперкластер и сказали, что будут вакцину от Ко. считать. Про Ко. уже все забыли, а вакцины японской как не было, так и нет.
|4.111, Аноним (110), 15:38, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>а вакцины японской как не было, так и нет
Вы распространяете ложь.
|2.86, Аноним (87), 13:19, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну кто-то бросил, а кто-то не бросил. Это внутренаучная дискуссия, которая существует всегда и по любому активно развивающемуся вопросу. О реальной возможности реализации квантовых компьютеров это ничего не говорит.
|1.72, Аноним (72), 12:43, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Вообще-то ионы в оптических ловушках бесперспективны. Их только от безысходности используют.
|1.73, Аноним (72), 12:45, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>Развиваются прототипы на ионах иттербия (171Yb+) и бария (138Ba+), в которых планируют реализовать 30-50 и 16 кубитов.
Это уровень 2000 года.
|2.77, Аноним (53), 12:53, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Нет нет это разные кубиты,
Есть стабильные, которые могут хранить инфу - и передавать инфу между друг другом, погрешность 99%.
Есть кубиты которых много - это для рассчета каких то там финансовых махинаций, когда много данных - много кубитов, - но они не стабильны, погрешность много ( модный IBM ), но они как бы уменьшают погрешность на основе количества, в противовес ошибкам.
Что то такое.
|3.83, Аноним (80), 13:07, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> уменьшают погрешность на основе количества
Погрешность можно заставить уменьшаться, причем радикально, если использовать для вычислений методы планирования эксперимента.
|4.98, Аноним (119), 14:41, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Но ведь в квантовых вычислениях это не решает проблему декогеренции и шумов гейтов.
|3.89, Аноним (79), 13:25, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Стабильные - это виртуальные, их поверх нестабильных делают. При этом рапортуют все о физических, потому что их больше, и число больше получается, так понтоваться можно. Учитывая то, что проект опенсорсный, вероятно речь идёт о как раз физических.
|4.101, Аноним (119), 14:43, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Возможно квантовый объем важнее числа кубитов. А как на счет топологических кубитов Microsoft.
|1.88, Аноним (88), 13:21, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Квантовый компьютер это круто. Надо туда ещё ИИ засунуть. Будет какой-нибудь прикольный звук. Типа "Бзззззз...". А потом "Бабах!" и мы все в технологической сингулярности. Все кубиты будут подсчитаны.
|1.91, Аноним (91), 13:38, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Github и Apache - неприемлимо. Ловушка для легковерных такая же как OpenAI со своей открытостьюи и некомерческой структурой.
|1.92, Аноним (110), 13:40, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>Отмечается, что совместная работа даёт возможность ускорить достижение результата, способствует разностороннему рассмотрению путей решения проблем и позволяет принять участие в работе даже небольшим командам, не обладающим ресурсами для самостоятельных исследований в области квантовых систем.
Это объективно.
Но даже Google или IBM не продвинулись на какой-то новый уровень точности:
https://quantumai.google
https://www.ibm.com/quantum
|2.103, Аноним (78), 14:45, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> шесть рабочих групп ... квантово запутанных?
Сидя в шести разных комнатах, случайно пускают газы в соседние комнаты, не зная, которая группа там сидит.
|3.114, Аноним (119), 16:03, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Сидят в шести разных комантах шесть разных товальдсов.
В квантовой запутанности.
|