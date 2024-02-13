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Создан альянс для развития постквантовых алгоритмов шифрования

13.02.2024 11:25

Организация Linux Foundation объявила о создании альянса Post-Quantum Cryptography (PQCA), нацеленного на решение проблем с безопасностью, сопутствующих внедрению квантовых вычислений, путём разработки и внедрения постквантовых алгоритмов шифрования. Альянс планирует подготовить высоконадёжные реализации стандартизованных постквантовых алгоритмов шифрования, обеспечить их разработку и сопровождение, а также участвовать в стандартизации и создании прототипов новых постквантовых алгоритмов.

В число учредителей альянса вошли компании Amazon Web Services (AWS), Cisco, Google, IBM, NVIDIA, IntellectEU, Keyfactor, Kudelski IoT, QuSecure и SandboxAQ, а также университет Ватерлоо. Отмечается, что среди участников инициативы присутствуют соавторы стойких к подбору на квантовом компьютере алгоритмов CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium, Falcon и SPHINCS+, выбранных для стандартизации Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST).

В настоящее время под покровительство альянса переведены два проекта:

  • Open Quantum Safe (OQS) - занимается разработкой и созданием прототипов криптографических систем, устойчивых к квантовым вычислениям. Проектом разрабатывается открытая Си-библиотека liboqs с реализацией постквантовых алгоритмов, а также коллекция проектов по интеграции данных алгоритмов в различные протоколы (SSH, TLS, S/MIME и X.509) и приложения (OpenSSL, OpenSSH, mbedTLS, wolfSSL, strongSwan, BoringSSL, libssh).
  • PQ Code Package - нацелен на создание и сопровождение высоконадёжных реализаций постквантовых алгоритмов, продвигаемых в качестве стандартов. На первой стадии планируется предоставить реализацию алгоритма ML-KEM (Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism), после чего начнётся работа над реализацией ML-DSA и SLH-DSA. Для подтверждения надёжности реализаций планируется провести независимый внешний аудит и выполнить формальную верификацию. Кроме того отмечается интерес к продолжению развития уже существующих реализаций ML-KEM на Си и Rust, а также вариантов, оптимизированных при помощи инструкций AVX2 и расширений CPU Aarch64.

Необходимость в продвижении постквантовых криптоалгоритмов обусловлена тем, что активно развивающиеся последнее время квантовые компьютеры кардинально быстрее решают задачи разложения натурального числа на простые множители (RSA, DSA) и дискретного логарифмирования точек эллиптической кривой (ECDSA), которые лежат в основе современных асимметричных алгоритмов шифрования по открытым ключам и эффективно не решаемы на классических процессорах. На текущем этапе развития возможностей квантовых компьютеров пока недостаточно для взлома актуальных классических алгоритмов шифрования и цифровых подписей на базе открытых ключей, таких как ECDSA, но предполагается, что ситуация может измениться в течение 10 лет.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Уязвимость в реализациях постквантового алгоритма шифрования Kyber
  3. OpenNews: NIST утвердил алгоритмы шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям
  4. OpenNews: Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE оказался не защищён от взлома на обычном компьютере
  5. OpenNews: Предложен метод взлома ключей RSA-2048 на современном квантовом компьютере
  6. OpenNews: Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60594-quantum
Ключевые слова: quantum, crypt, linuxfoundation
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Шарп (ok), 11:46, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    >Проектом разрабатывается открытая Си-библиотека

    И сколько там разработали выходов за пределы границ массивов и двойных освобождений памяти?

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 12:09, 13/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +6 +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:15, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, надо было на ПостквантумбезопасТномРасте.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:59, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что характерно, как раз раст там использовать вообще нельзя. Например, доступ к элементу массива, типа обычного "a[i]", по капотом вызывает проверку на выход за границы. Безопасно же. Но такая проверка приводит к возможности атаки по таймингу что для постквантовых, что для обычных алгоритмов.
     
     
  • 4.23, Шарп (ok), 13:55, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вызывает проверку на выход за границы

    Ну а доступ к чужой памяти векторы атак не создаёт. Понятненько.

     

  • 1.5, Аноним (-), 12:08, 13/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:10, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >выбранных для стандартизации Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST).

    Ясно, что также

    >В число учредителей альянса вошли

    NSA и GCHQ. В китае каждая потенциально мало-мальски влиятельная компания должна иметь ячейку партии, в РФ - первый отдел, а в США и Бриташке - ничего не должна, но почему-то верноподданные все.

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 12:22, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где ты там NSA увидел?
     
     
  • 3.18, seed (?), 13:22, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    A где ты думаеш Ron Rivest или Martin Hellman работали ранше? В Burgerking? Once you go black you never go back.
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:25, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Amazon, Cisco, Google, IBM, NVIDIA...
     
  • 3.21, YetAnotherOnanym (ok), 13:31, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он умеет видеть то, что ты тоже мог бы видеть, если бы хотел.
     

  • 1.8, Ананоним (?), 12:13, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пост-квантовый следует читать как "послебредовый"?
     
     
  • 2.13, Хухрымухры (ok), 12:47, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Квантовые компьютеры уже решают задачи коммивояжера. Пока в лабораториях, но всё же.
     
     
  • 3.17, Golangdev (?), 13:21, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > задачи коммивояжера

    но зачем ? зачем решать сугубо теоретическую задачу ?

     
     
  • 4.22, YetAnotherOnanym (ok), 13:34, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ты в первом классе школы палочки и крючочки в прописях рисовал?
     

  • 1.11, 1 (??), 12:38, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это те же ребята, чей "супер-мупер стойкий алгоритм" был вскрыт на обычном компе ?
     
     
  • 2.14, пох. (?), 12:51, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы нипанимаити - он постквантовый, его неположено на обычном компе вскрывать!

     

  • 1.12, Аноним (12), 12:39, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Организация Linux Foundation объявила о создании альянса Post-Time Travel Cryptography (PTTCA), нацеленного на решение проблем с безопасностью, сопутствующих внедрению путешествий во времени, путём разработки и внедрения поствременных алгоритмов шифрования. Альянс планирует подготовить высоконадёжные реализации стандартизованных поствременных алгоритмов шифрования, обеспечить их разработку и сопровождение, а также участвовать в стандартизации и создании прототипов новых поствременных алгоритмов.

    Необходимость в продвижении поствременных криптоалгоритмов обусловлена тем, что активно развивающиеся последнее время машины времени позволяют за счёт перемещения во времени очень легко решить задачи разложения натурального числа на простые множители (RSA, DSA) и дискретного логарифмирования точек эллиптической кривой (ECDSA), которые лежат в основе современных асимметричных алгоритмов шифрования по открытым ключам и эффективно не решаемы на классических процессорах. На текущем этапе развития пока не представлено работающей машины времени, но предполагается, что ситуация может измениться в течение 10 лет.

     
  • 1.15, ryoken (ok), 12:57, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как правильно: "стандартизованный" или всё же "стандартизированный" ?
     
  • 1.20, seed (?), 13:26, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне немножко не понятно вот это предложение "разложения натурального числа на простые множители (RSA, DSA)"  Я думаю что у Тахера Эль-Гамальа  сейчас очки упали. DSA то почему ?
     

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