Создан альянс для развития постквантовых алгоритмов шифрования

|
|1.1, Шарп (ok), 11:46, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
|
>Проектом разрабатывается открытая Си-библиотека
И сколько там разработали выходов за пределы границ массивов и двойных освобождений памяти?
|
|
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 12:59, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
что характерно, как раз раст там использовать вообще нельзя. Например, доступ к элементу массива, типа обычного "a[i]", по капотом вызывает проверку на выход за границы. Безопасно же. Но такая проверка приводит к возможности атаки по таймингу что для постквантовых, что для обычных алгоритмов.
|
|
|
|4.23, Шарп (ok), 13:55, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>вызывает проверку на выход за границы
Ну а доступ к чужой памяти векторы атак не создаёт. Понятненько.
|
|1.7, Аноним (7), 12:10, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>выбранных для стандартизации Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST).
Ясно, что также
>В число учредителей альянса вошли
NSA и GCHQ. В китае каждая потенциально мало-мальски влиятельная компания должна иметь ячейку партии, в РФ - первый отдел, а в США и Бриташке - ничего не должна, но почему-то верноподданные все.
|
|
|
|
|
|3.18, seed (?), 13:22, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
A где ты думаеш Ron Rivest или Martin Hellman работали ранше? В Burgerking? Once you go black you never go back.
|
|
|
|2.13, Хухрымухры (ok), 12:47, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему? Квантовые компьютеры уже решают задачи коммивояжера. Пока в лабораториях, но всё же.
|
|1.11, 1 (??), 12:38, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Это те же ребята, чей "супер-мупер стойкий алгоритм" был вскрыт на обычном компе ?
|
|
|
|2.14, пох. (?), 12:51, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
вы нипанимаити - он постквантовый, его неположено на обычном компе вскрывать!
|
|1.12, Аноним (12), 12:39, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Организация Linux Foundation объявила о создании альянса Post-Time Travel Cryptography (PTTCA), нацеленного на решение проблем с безопасностью, сопутствующих внедрению путешествий во времени, путём разработки и внедрения поствременных алгоритмов шифрования. Альянс планирует подготовить высоконадёжные реализации стандартизованных поствременных алгоритмов шифрования, обеспечить их разработку и сопровождение, а также участвовать в стандартизации и создании прототипов новых поствременных алгоритмов.
Необходимость в продвижении поствременных криптоалгоритмов обусловлена тем, что активно развивающиеся последнее время машины времени позволяют за счёт перемещения во времени очень легко решить задачи разложения натурального числа на простые множители (RSA, DSA) и дискретного логарифмирования точек эллиптической кривой (ECDSA), которые лежат в основе современных асимметричных алгоритмов шифрования по открытым ключам и эффективно не решаемы на классических процессорах. На текущем этапе развития пока не представлено работающей машины времени, но предполагается, что ситуация может измениться в течение 10 лет.
|
|1.20, seed (?), 13:26, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
мне немножко не понятно вот это предложение "разложения натурального числа на простые множители (RSA, DSA)" Я думаю что у Тахера Эль-Гамальа сейчас очки упали. DSA то почему ?
|