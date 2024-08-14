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NIST стандартизировал три алгоритма постквантового шифрования

14.08.2024 07:30

Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) представил первые три стандарта, определяющие криптоалгоритмы, стойкие к подбору на квантовом компьютере. Первый стандартизированный алгоритм (CRYSTALS-Kyber) определяет способ инкапсуляции ключей и предназначен для шифрования обмена данными, а два других (CRYSTALS-Dilithium и Sphincs+) реализуют варианты формирования цифровых подписей, которые могут использоваться для решения задач, связанных с аутентификацией. Для того, чтобы избежать путаницы стандартизированные варианты алгоритмов переименованы: CRYSTALS-Kyber в ML-KEM, CRYSTALS-Dilithium в ML-DSA, а Sphincs+ в SLH-DSA. Выбранные алгоритмы разрабатываются с 2016 года и являются победителями ранее объявленного NIST конкурса по разработке алгоритмов постквантовой криптографии.

Активно развивающиеся последнее время квантовые компьютеры кардинально быстрее решают задачи разложения натурального числа на простые множители (RSA) и дискретного логарифмирования точек эллиптической кривой (ECDSA), которые лежат в основе современных асимметричных алгоритмов шифрования по открытым ключам, эффективно не решаемых на классических процессорах. На текущем этапе развития возможностей квантовых компьютеров пока недостаточно для взлома актуальных классических алгоритмов шифрования и цифровых подписей на базе открытых ключей, таких как ECDSA, но предполагается, что ситуация может измениться уже в этом десятилетии.

Принятые стандарты:

  • FIPS 203 - рассматривается как основной стандарт для шифрования данных, использующий алгоритм CRYSTALS-Kyber (ML-KEM - Module-Lattice Key-Encapsulation Mechanism) для организации обмена ключами между сторонами, выполняющими шифрование и расшифровку данных. Алгоритм CRYSTALS-Kyber использует методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах. Достоинствами выбранного алгоритма являются относительно небольшой размер ключей и высокая скорость работы.
  • FIPS 204 - первичный стандарт для формирования цифровых подписей, основанный на алгоритме CRYSTALS-Dilithium (ML-DSA - Module-Lattice Digital Signature Algorithm), который как и CRYSTALS-Kyber базируется на теории решёток.
  • FIPS 205 - альтернативный стандарт для формирования цифровых подписей, использующий алгоритм Sphincs+ (SLH-DSA - Stateless Hash-Based Digital Signature Algorithm), который применяет методы криптографии на основе хеш-функций. Sphincs+ отстаёт от CRYSTALS-Dilithium по размеру подписей и скорости работы, но базируется на совершенно иных математических принципах, т.е. останется эффективен в случае компрометации алгоритмов на основе теории решёток.

Кроме того, до конца года планируется утвердить четвёртый стандарт - FIPS 206, предназначенный для работы с цифровыми подписями и основанный на алгоритме FALCON, который как и алгоритмы CRYSTALS-Kyber и CRYSTALS-Dilithium основан на решении задач теории решёток, но в отличие от них ориентирован на применения, в которых требуется минимальный размер подписи. Стандартизированный вариант алгоритма FALCON будет поставляться под именем FN-DSA (FFT (быстрое преобразование Фурье) over NTRU-Lattice Digital Signature Algorithm). До конца года также планируется выбрать алгоритмы для создания альтернативных стандартов общего шифрования, которые будут основаны на иных принципах работы, чем задействованные в стандарте FIPS 203 на базе алгоритма CRYSTALS-Kyber.



  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: NIST назвал победителей конкурса алгоритмов шифрования, устойчивых к квантовым вычислениям
  3. OpenNews: Уязвимость в реализациях постквантового алгоритма шифрования Kyber
  4. OpenNews: Предложен метод взлома ключей RSA-2048 на современном квантовом компьютере
  5. OpenNews: Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах
  6. OpenNews: Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE оказался не защищён от взлома на обычном компьютере
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61700-nist
Ключевые слова: nist, quantum, crypt, crystals-dilithium, crystals-kyber, sphincs, falcon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:12, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда будет ГОСТ?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:47, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в активной разработке
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:30, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому все реализации только за бабло , да?
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:19, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сначала АНБ должен вставить свои закладки, а потом уже разрешат ГОСТ делать.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:27, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ГОСТу для этого разрешения не нужны. А насчет закладок АНБ иди бабушек в подъезде пугай.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:49, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для того, чтобы избежать путаницы стандартизированные варианты алгоритмов переименованы:
    > ML-KEM - Module-Lattice Key-Encapsulation Mechanism
    > ML-DSA - Module-Lattice Digital Signature Algorithm
    > SLH-DSA - Stateless Hash-Based Digital Signature Algorithm
    > До конца года также планируется выбрать алгоритмы для создания альтернативных стандартов общего шифрования, которые будут основаны на иных принципах работы, чем задействованные в стандарте FIPS 203 на базе алгоритма CRYSTALS-Kyber.

    У АНБ есть сертифицировано два типа алгоритмов по назначению применения:
    1. Гостайна.
    2. Коммерческая тайна и личные данные.
    Не спец в данной области, но присутствие DSA в названии свидетельствует о назначении алгоритма для защиты гостайны.
    К примеру AES стандартизирован только для коммерческой и частной тайны.

    Следовательно можно ли сделать вывод, что FIPS-{203,204,205} именно боевые алгоритмы шифрования?

     
     
  • 2.8, Аноним (3), 09:24, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DSA означает "digital signature", то есть ЭЦП

    KEM - "key encapsulation mechanism"

     
     
  • 3.16, Аноним (4), 10:07, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь о назначении применения. DSA и ECDSA сертифицированные для защиты гостайны, а RSA и AES нет.
     

  • 1.5, eugene_martein (ok), 09:13, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Алгоритмы стойкие к несуществующим технологиям.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:20, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два чая.

    Дополню: алгоритмы, стойкие к вычислителям, которые не будут созданы никогда.

     
     
  • 3.11, Аноним (-), 09:42, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, а так же «Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны» и «Человек никогда не сможет использовать энергию атома».

    Если это не противоречит известной физике - то ограничения только в деньгах, целесообразности и уровне нашего производства.
    А если противоречит.. то возможно мы еще не все знаем про вселенную))

     
     
  • 4.12, сверхразум (-), 09:47, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.14, anonymous (??), 09:51, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Управляемая термоядерная реакция тоже не противоречит известной физике, но не выходит каменный цветок
     
  • 3.15, бух. (?), 10:00, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.13, Аноним (13), 09:49, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Известен случай с алгоритмом Dual_EC_DRBG, в который была встроена уязвимость, позволявшая АНБ проводить атаки. Эта уязвимость была преднамеренно внедрена и использовалась для ослабления безопасности. Позже этот алгоритм был дискредитирован и отозван.
     

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