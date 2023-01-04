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Предложен метод взлома ключей RSA-2048 на современном квантовом компьютере

04.01.2023 21:44

Группа исследователей из нескольких китайских научных центров и университетов предложила новый способ оптимизации процесса факторизации параметров RSA-ключей на квантовых компьютерах. По заявлению исследователей разработанный ими метод позволяет обойтись для взлома ключей RSA-2048 квантовым компьютером с 372 кубитами. Для сравнения, IBM Osprey, самый мощный из ныне созданных квантовых компьютеров, содержит 433 кубита. Тем не менее, метод пока является лишь теоретическим, не опробован на практике и вызывает скептическое отношение некоторых криптографов.

В основе шифрования RSA лежит операция возведения в степень по модулю большого числа. В открытом ключе содержится модуль и степень. Модуль формируется на основании двух случайных простых чисел, которые известны только владельцу закрытого ключа. Квантовые компьютеры позволяют эффективно решать задачу разложения числа на простые множители, что может использоваться для синтеза закрытого ключа на основе открытого.

До сих пор считалось, что с учётом нынешнего развития квантовых компьютеров RSA-ключи размером 2048 бита ещё долго не смогут быть взломаны, так как при применении классического алгоритма Шора для факторизации 2048-битного RSA-ключа требуется квантовый компьютер с миллионами кубитов. Предложенный китайскими исследователями метод ставит данное предположение под сомнение и в случае подтверждения работоспособности позволяет взламывать ключи RSA-2048 не на системах далёкого будущего, а на уже существующих квантовых компьютерах.

Метод основан на предложенном в 2021 году алгоритме быстрой факторизации Шнорра, позволяющем добиться кардинального сокращения числа операций при подборе на обычных компьютерах. Тем не менее, на практике алгоритм оказался малопригоден для взлома реальных ключей, так как срабатывал только для RSA-ключей с небольшими значениями модуля (целое число, которое нужно разложить на простые числа). Для факторизации больших чисел алгоритм оказался непригоден. Китайские исследователи утверждают, что при помощи квантовых методов они смогли обойти ограничение применения алгоритма Шнорра.

Скептическое отношение некоторых криптографов связано с тем, что в статье китайских исследователей демонтируется применение их метода только с небольшими числами, примерно того же порядка, для которого срабатывает алгоритм Шнорра. Несмотря на заявления, что ограничение на размер преодолено, доказательств и подробностей пока не предоставлено. На практике работа метода показана для факторизации 48-битных целых чисел с использованием квантового компьютера на 10 кубитов.

Предположение, что для факторизации ключа RSA-2048 будет достаточно 372 физических кубитов делается теоретически, поэтому имеется большая вероятность того, что основанный на алгоритме Шнорра квантовый метод имеет те же проблемы с масштабированием и не сработает при разложении больших чисел. Если же проблема с масштабированием действительно решена, то стойкость криптоалгоритмов, основанных на сложности разложения больших простых чисел на множители, окажется подорванной не в дальней перспективе, как ожидалось, а уже в настоящее время.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.schneier.com/blog/...)
  2. OpenNews: Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах
  3. OpenNews: В Chrome добавлены средства шифрования, стойкие к подбору на квантовом компьютере
  4. OpenNews: Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin
  5. OpenNews: Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE оказался не защищён от взлома на обычном компьютере
  6. OpenNews: NIST утвердил алгоритмы шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58431-rsa
Ключевые слова: rsa, quantum
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ГНУ (?), 22:09, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Паяльник всё взломает :)
     
     
  • 2.4, Dzen Python (ok), 22:12, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем так грубо. Паяльник. Фу. Тело потом еще и всякие право- и левозащитники осматривать *возможно* будут. И если не заплатить больше, чем их хозяева - вонять начнут, пробирками махать. Тоньше методы есть.
     

  • 1.2, Dzen Python (ok), 22:10, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Увеличим длину ключа с 2048 до 4096 или 8192 бит? И?
     
     
  • 2.5, муу (?), 22:13, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    увеличим толщину паяльника
     
     
  • 3.6, Dzen Python (ok), 22:15, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Боюсь, что именно тут зависимость не линейная. Есть плато, оно достигается очень быстро - потом уже диаметр и температура в принципе не влияют на скорость криптоанализа.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:12, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как КПК только позволила такое опубликовать? Это же Китайгостайна должно быть.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:20, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как запугивание.

    В любом случае, у Китая нет перспектив.

     
  • 2.14, Аноним (14), 22:45, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати из последних новостей:
    «««Как отмечает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, власти КНР рассматривают возможность субсидирования стоимости материалов для производства полупроводниковых компонентов вместо выделения компаниям прямых денежных субсидий.
    В 2014 году так называемый Big Fund («большой фонд») был создан с целью поддержки национальной полупроводниковой отрасли, ему удалось привлечь около $45 млрд инвестиций.
    Прошлым летом серия коррупционных скандалов привела к тому, что Big Fund может утратить свои текущие функции.
    »»»
    https://3dnews.ru/1079775/
     

  • 1.8, soomrack (ok), 22:27, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для сравнения, IBM Osprey, самый мощный из ныне созданных квантовых компьютеров, содержит 433 кубита.

    Если бы это был полносвязный кубит, тогда, да. А пока у них это куча маленьких кубитов, которые немного спутаны.

     
     
  • 2.11, Аноним (14), 22:37, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >которые немного спутаны

    Немного, это как ?
    ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_компьютер

     

  • 1.9, Аноним (9), 22:27, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём проблема взять и проверить?
     
     
  • 2.12, ip1982 (ok), 22:43, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что КК (квантовый комплюктер) — это фикция, предназначенная для попила.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:27, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу 2023 год станет годом когда большей части rsa ключей придет хана.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:45, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уверен, что в банках уже давно нету таких ключей. А у школьников, ломающих мою VDSку квантовый компьютер не появится, ближайшую тысячу лет.
     

  • 1.13, ip1982 (ok), 22:45, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Взлом — это снижение времени с 100 миллионов лет до 10 миллионов?
     
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