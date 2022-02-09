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Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin

09.02.2022 22:53

Группа исследователей из нескольких европейских лабораторий и компаний, специализирующихся на квантовых вычислениях, рассчитала параметры квантового компьютера, необходимого для подбора закрытого ключа по 256-битному открытому ключу на базе эллиптических кривых (ECDSA), используемых в криптовалюте Bitcoin. Расчёт показал, что взлом Bitcoin при помощи квантовых компьютеров как минимум в ближайшие 10 лет не реалистичен.

В частности, на подбор подбор 256-разрядного ключа ECDSA в течение часа потребуется 317 × 106 физических кубитов. Открытые ключи в Bitcoin можно атаковать только в течение 10-60 минут после инициирования транзакции, но даже если на взлом можно было бы потратить больше времени, порядок мощности квантового компьютера при увеличении времени остаётся на том же уровне. Например, для подбора в течение дня требуется 13 × 106 физических кубитов, а 7 дней - 5 × 106 физических кубитов. Для сравнения самый мощный из ныне созданных квантовых компьютеров насчитывает 127 физических кубитов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.schneier.com/blog/...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл код Quantum Development Kit для разработки квантовых алгоритмов
  3. OpenNews: Компания D-Wave открыла код вычислительного пакета для квантовых компьютеров
  4. OpenNews: В Chrome добавлены средства шифрования, стойкие к подбору на квантовом компьютере
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56670-crypt
Ключевые слова: crypt
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Андрей (??), 23:05, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про другие алгоритмы тоже говорили разное. Оказалось все немного иначе.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:12, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Т.е. они прикинули скорость роста числа кубитов и выяснили, что лет так через 10 можно будет взломать за день? https://imgs.xkcd.com/comics/extrapolating.png

    Ну это если нет шорткатов, а то они вечно обнаруживаются что-то. На постквантовые алгоритмы вся надежда? Но можно ли доверять тому, что нельзя проверить сегодня даже приблизительно?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:21, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё это для создания паники среди идиотов.

    Люди читают: "Bitcoin можно взломать!!!!", вместо, "Фактически ни сейчас, ни через 5000 лет мы такой квантовый компьютер построить не сможем".

    Кроме этого BTC - это не какой-то монолит. Сделали hard fork и ввели квантозащищённые алгоритмы - всё.

    Другой вопрос, что вы никогда не можете совершать транзакции с вашими адресами больше одного раза!! Это надо помнить. Если вы не всё потратили с адреса - вы всем показали публичную часть вашего ключа - взламывай хоть годами, особенно, если на адресе 100 битков.

    Поэтому, для безопасности, тратим всегда всё (!!) и остаток закидываем на свой новый адрес. Биржи все так делают.

    // b.

     
     
  • 3.7, Аноним (-), 00:11, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если вы не всё потратили с адреса - вы всем показали публичную часть вашего ключа - взламывай хоть годами

    Для первого раза вообще достаточно найти коллизию для RIPEMD160, хотя это не вопрос квантовых вычислений, но её безопасность в ближайшем будущем под сомнением.

     
  • 3.8, Аноним (8), 00:17, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 5000 лет лучше не говорить - сравни, что было 5000 лет назад. Другое дело, что никто всё равно не доживёт из ныне живущих.
     
  • 3.16, Михрютка (ok), 00:57, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> для безопасности, тратим всегда всё (!!) и остаток закидываем на свой новый адрес. Биржи все так делают.

    а главное, с этого же нового адреса всегда можно беспалевно перевести эти битки в наличку баксами, например.

    и никто не заметит, даже биржи, даже аллах.

     
     
  • 4.17, Аноним (-), 01:00, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то заметят, так как переводы между кошельками отслеживаются в битке.
     

  • 1.3, OpenEcho (?), 23:13, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Н-да, паяльник судя по всему, еще долго будет держать пальму первенства
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 23:25, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Против паяльника не работает никакая криптография, кроме ... вы один не имеете доступ к ключу.

    Но с помощью паяльника можно найти остальных людей, которые являются частью ключа, т.е. снова бесполезно.

    Можно ключ поделить среди лиц, с которыми вы прямо не связаны, но тогда вас просто запытают до смерти. Люди, которые реально готовы использовать паяльник, не остановятся перед тем, чтобы вас убить.

    // b.

     
     
  • 3.13, Sw00p aka Jerom (?), 00:52, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >перед тем, чтобы вас убить

    наймите охрану :)

     
  • 3.15, Аноним (-), 00:53, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ломай мне дао паяльником
     

  • 1.6, Аноним (-), 00:06, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ерунда какая-то, не ведитесь. Они почему-то решили что надо "взломать шифрование" транзакции попавшей в мемпул до включение в блок. Хотя ничто не мешает сформировать транзакцию и создать валидную подпись для непотраченного входа (UTXO) не ограничиваясь во времени. Вообще, слова UTXO в данной портянке нет, и даже слова "signature" почти не используется, вместо чего говорится о неком "encryption". Это, как и то что на публикацию такого сенсационного "исследования" потребовалось 13 лет со времени появления биткоина уже намекает на его качество.
     
  • 1.9, Аноним (-), 00:23, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >самый мощный из ныне созданных квантовых компьютеров насчитывает 127 физических кубитов

    Бред, самый мощный квантовый компьютер имеет 5000 кубитов. Проблема в том, что он не работает, слишком много шумов, его используют как модель для изучения этих шумов.

     
     
  • 2.10, pfg21 (ok), 00:34, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5000 связанных кубитов или 500 пачек связаных по 10 кубитов ?? это таки сильно разные вещи.
    пруфики фстудию
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:34, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Три машинистки беседуют.
    Одна говорит:
    — Я могу печатать со скоростью 200 знаков в минуту.
    Другая:
    — А я 250!
    Третья:
    — А я 1000! (тихонько так) — только такая ерунда получается…
     

  • 1.12, Ivan_83 (ok), 00:45, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По порядку:

    1. А зачем атаковать какие то ключи которые действуют всего час, вместо того чтобы искать ключ от самого кошелька?

    2. Ходят слухи что элиптику нашли как ломать даже на обычных - не квантовых компах, и как минимум поэтому NIST прекратил пинать своих госов чтобы те переходили с RSA на ECDSA, типа сидите и дальше ровно, потом подгоним что то постквантовое.

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 00:53, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Ну видимо предпологается что публичный ключ неизвестен, а адреса представляют хэш от ключа только. И это совсем другие криптографические ассампшены, нежели для эллиптических ключей. Но там всё равно остается достаточно адресов, для которых публичный ключ уже засветился ранее.

    2. Ходят слухи - тогда почему это не используют сейчас для кражи битков? Людям уже совсем деньги, которые плохо лежат, не нужны?

     
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