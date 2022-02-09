Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin

2.4 , Аноним ( 4 ), 23:21, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё это для создания паники среди идиотов. Люди читают: "Bitcoin можно взломать!!!!", вместо, "Фактически ни сейчас, ни через 5000 лет мы такой квантовый компьютер построить не сможем". Кроме этого BTC - это не какой-то монолит. Сделали hard fork и ввели квантозащищённые алгоритмы - всё. Другой вопрос, что вы никогда не можете совершать транзакции с вашими адресами больше одного раза!! Это надо помнить. Если вы не всё потратили с адреса - вы всем показали публичную часть вашего ключа - взламывай хоть годами, особенно, если на адресе 100 битков. Поэтому, для безопасности, тратим всегда всё (!!) и остаток закидываем на свой новый адрес. Биржи все так делают. // b.

3.7 , Аноним ( - ), 00:11, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если вы не всё потратили с адреса - вы всем показали публичную часть вашего ключа - взламывай хоть годами Для первого раза вообще достаточно найти коллизию для RIPEMD160, хотя это не вопрос квантовых вычислений, но её безопасность в ближайшем будущем под сомнением.

3.8 , Аноним ( 8 ), 00:17, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За 5000 лет лучше не говорить - сравни, что было 5000 лет назад. Другое дело, что никто всё равно не доживёт из ныне живущих.

3.16 , Михрютка ( ok ), 00:57, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> для безопасности, тратим всегда всё (!!) и остаток закидываем на свой новый адрес. Биржи все так делают. а главное, с этого же нового адреса всегда можно беспалевно перевести эти битки в наличку баксами, например. и никто не заметит, даже биржи, даже аллах.

4.17 , Аноним ( - ), 01:00, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вообще-то заметят, так как переводы между кошельками отслеживаются в битке.

