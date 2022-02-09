Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin

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|1.1, Андрей (??), 23:05, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Про другие алгоритмы тоже говорили разное. Оказалось все немного иначе.
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|1.2, Аноним (2), 23:12, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Т.е. они прикинули скорость роста числа кубитов и выяснили, что лет так через 10 можно будет взломать за день? https://imgs.xkcd.com/comics/extrapolating.png
Ну это если нет шорткатов, а то они вечно обнаруживаются что-то. На постквантовые алгоритмы вся надежда? Но можно ли доверять тому, что нельзя проверить сегодня даже приблизительно?
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|2.4, Аноним (4), 23:21, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё это для создания паники среди идиотов.
Люди читают: "Bitcoin можно взломать!!!!", вместо, "Фактически ни сейчас, ни через 5000 лет мы такой квантовый компьютер построить не сможем".
Кроме этого BTC - это не какой-то монолит. Сделали hard fork и ввели квантозащищённые алгоритмы - всё.
Другой вопрос, что вы никогда не можете совершать транзакции с вашими адресами больше одного раза!! Это надо помнить. Если вы не всё потратили с адреса - вы всем показали публичную часть вашего ключа - взламывай хоть годами, особенно, если на адресе 100 битков.
Поэтому, для безопасности, тратим всегда всё (!!) и остаток закидываем на свой новый адрес. Биржи все так делают.
// b.
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|3.7, Аноним (-), 00:11, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если вы не всё потратили с адреса - вы всем показали публичную часть вашего ключа - взламывай хоть годами
Для первого раза вообще достаточно найти коллизию для RIPEMD160, хотя это не вопрос квантовых вычислений, но её безопасность в ближайшем будущем под сомнением.
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|3.8, Аноним (8), 00:17, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За 5000 лет лучше не говорить - сравни, что было 5000 лет назад. Другое дело, что никто всё равно не доживёт из ныне живущих.
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|3.16, Михрютка (ok), 00:57, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> для безопасности, тратим всегда всё (!!) и остаток закидываем на свой новый адрес. Биржи все так делают.
а главное, с этого же нового адреса всегда можно беспалевно перевести эти битки в наличку баксами, например.
и никто не заметит, даже биржи, даже аллах.
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|4.17, Аноним (-), 01:00, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вообще-то заметят, так как переводы между кошельками отслеживаются в битке.
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|2.5, Аноним (4), 23:25, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Против паяльника не работает никакая криптография, кроме ... вы один не имеете доступ к ключу.
Но с помощью паяльника можно найти остальных людей, которые являются частью ключа, т.е. снова бесполезно.
Можно ключ поделить среди лиц, с которыми вы прямо не связаны, но тогда вас просто запытают до смерти. Люди, которые реально готовы использовать паяльник, не остановятся перед тем, чтобы вас убить.
// b.
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|1.6, Аноним (-), 00:06, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это ерунда какая-то, не ведитесь. Они почему-то решили что надо "взломать шифрование" транзакции попавшей в мемпул до включение в блок. Хотя ничто не мешает сформировать транзакцию и создать валидную подпись для непотраченного входа (UTXO) не ограничиваясь во времени. Вообще, слова UTXO в данной портянке нет, и даже слова "signature" почти не используется, вместо чего говорится о неком "encryption". Это, как и то что на публикацию такого сенсационного "исследования" потребовалось 13 лет со времени появления биткоина уже намекает на его качество.
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|1.9, Аноним (-), 00:23, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>самый мощный из ныне созданных квантовых компьютеров насчитывает 127 физических кубитов
Бред, самый мощный квантовый компьютер имеет 5000 кубитов. Проблема в том, что он не работает, слишком много шумов, его используют как модель для изучения этих шумов.
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|2.10, pfg21 (ok), 00:34, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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5000 связанных кубитов или 500 пачек связаных по 10 кубитов ?? это таки сильно разные вещи.
пруфики фстудию
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|2.11, Аноним (11), 00:34, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Три машинистки беседуют.
Одна говорит:
— Я могу печатать со скоростью 200 знаков в минуту.
Другая:
— А я 250!
Третья:
— А я 1000! (тихонько так) — только такая ерунда получается…
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|1.12, Ivan_83 (ok), 00:45, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По порядку:
1. А зачем атаковать какие то ключи которые действуют всего час, вместо того чтобы искать ключ от самого кошелька?
2. Ходят слухи что элиптику нашли как ломать даже на обычных - не квантовых компах, и как минимум поэтому NIST прекратил пинать своих госов чтобы те переходили с RSA на ECDSA, типа сидите и дальше ровно, потом подгоним что то постквантовое.
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|2.14, Аноним (-), 00:53, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Ну видимо предпологается что публичный ключ неизвестен, а адреса представляют хэш от ключа только. И это совсем другие криптографические ассампшены, нежели для эллиптических ключей. Но там всё равно остается достаточно адресов, для которых публичный ключ уже засветился ранее.
2. Ходят слухи - тогда почему это не используют сейчас для кражи битков? Людям уже совсем деньги, которые плохо лежат, не нужны?
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