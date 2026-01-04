Наиболее важные события 2025 года, связанные с открытыми проектами

2.8 , Frestein ( ok ), 21:57, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сам прилетает на новости про Rust кукарекать, сам же остается недоволен. Мученик.

3.10 , Аноним ( 10 ), 22:07, 04/01/2026
А чем rust и python отличились? Почему про zig такую же колонку не сделать? Или про c++/java? Все же все понимают.

4.19 , Аноним ( - ), 23:41, 04/01/2026
> А чем rust и python отличились?
Второй язык ядра и язык LLM.
> Почему про zig такую же колонку не сделать?
Потому что убогое васяноподелие не доползшее еще до релиза.
> Или про c++/java?
А что нового произошло с с++ или жабой за 2025й год?

Может новый стандарт вышел?)

5.23 , Кошкажена ( ? ), 00:10, 05/01/2026
> Второй язык ядра
По количеству кода небось? Или у вас кто последний влез, тот громче кричит?
> и язык LLM.
Ну еще крипту надо упомянуть тогда.
> Потому что убогое васяноподелие не доползшее еще до релиза.
Это не мешает делать на нем крупные проекты. Кстати, вы наверное готовы представить список обратно несовместимых изменений между версиями zig и rust?

6.25 , Аноним ( 25 ), 00:19, 05/01/2026
> По количеству кода небось?
По времени добавления. Ну и по количеству кода тоже.
> Ну еще крипту надо упомянуть тогда.
А почему бы и нет))
> Это не мешает делать на нем крупные проекты.
На брейнфаке тоже можно.
> список обратно несовместимых изменений между версиями zig
С чего я буду ковыряться с этом поделии? Вам нужно вы и ищите.

А с растом все просто, список изменений между editions вот тут rustwiki.org/en/edition-guide

3.24 , Кошкажена ( ? ), 00:17, 05/01/2026
> Сам прилетает на новости про Rust
Вообще-то это не про раст новость. Человек может высказать свое мнение.
> кукарекать
Местные растовщики конечно любители перейти на личности.

2.14 , Аноним ( - ), 22:48, 04/01/2026
> Минус за Rust и вообще включение его в "важные события".
Согласен! Раст недостоин отдельной категории.

А вот то что отсутствует категория "Сишные дыpeни" - огромное упущение!


