Наиболее важные события 2025 года, связанные с открытыми проектами

04.01.2026 20:25

Итоговая подборка наиболее важных и заметных событий 2025 года, связанных с открытыми проектами и информационной безопасностью:



За год на OpenNET было опубликовано 1520 новостей, на которые было оставлено 173 тысячи комментариев. Осенью 2025 года проекту OpenNET исполнилось 29 лет.

  • 1.1, th3m3 (ok), 20:41, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Я уже думал, что не будет этого поста. Спасибо автору за старания. С новым годом!
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:59, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой любимый раздел это "Конфликты". Скандалы, интриги, расследования.
     
     
  • 2.6, Кошкажена (?), 21:52, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда надо раст еще отнести по хорошему.
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:28, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Санкции и блокировки

    "санкций, вводимых Управлением по контролю за иностранными активами США"

    Разве имеет право государство вмешиваться в свободную разработку ПО?

     
     
  • 3.13, Аноним (11), 22:31, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. "Санкционные требования OFAC распространяются не только на компании из США и граждан США, но и на иностранные компании".
     

  • 1.3, Фонтимос (?), 21:04, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > было оставлено 173 тысячи комментариев

    Не хватает информации сколько сообщений было забанено ИИ и человеком, в процентах на какие темы. А также сколько проставлено плюсов и минусов авторам сообщений.

     

  • 1.4, prokoudine (ok), 21:28, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Уход сопровождающего Dash to Panel.

    Вот только на гитхабе хорошо видно, что как мейнтейнил, так и мейнтейнит:

    https://github.com/home-sweet-gnome/dash-to-panel/graphs/contributors

     
     
  • 2.5, Frestein (ok), 21:43, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что все разрулили.
    https://github.com/home-sweet-gnome/dash-to-panel/issues/2274#issuecomment-275
     
     
  • 3.22, prokoudine (ok), 00:06, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О том и речь
     

  • 1.7, bOOster (ok), 21:55, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Минус за Rust и вообще включение его в "важные события". Традиционная гнилая манипуляция.
     
     
  • 2.8, Frestein (ok), 21:57, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам прилетает на новости про Rust кукарекать, сам же остается недоволен. Мученик.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:07, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем rust и python отличились? Почему про zig такую же колонку не сделать? Или про c++/java? Все же все понимают.
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 23:41, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А чем rust и python отличились?

    Второй язык ядра и язык LLM.

    > Почему про zig такую же колонку не сделать?

    Потому что убогое васяноподелие не доползшее еще до релиза.

    > Или про c++/java?

    А что нового произошло с с++ или жабой за 2025й год?
    Может новый стандарт вышел?)

     
     
  • 5.23, Кошкажена (?), 00:10, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Второй язык ядра

    По количеству кода небось? Или у вас кто последний влез, тот громче кричит?

    > и язык LLM.

    Ну еще крипту надо упомянуть тогда.

    > Потому что убогое васяноподелие не доползшее еще до релиза.

    Это не мешает делать на нем крупные проекты. Кстати, вы наверное готовы представить список обратно несовместимых изменений между версиями zig и rust?

     
     
  • 6.25, Аноним (25), 00:19, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По количеству кода небось?

    По времени добавления. Ну и по количеству кода тоже.

    > Ну еще крипту надо упомянуть тогда.

    А почему бы и нет))

    > Это не мешает делать на нем крупные проекты.

    На брейнфаке тоже можно.

    > список обратно несовместимых изменений между версиями zig

    С чего я буду ковыряться с этом поделии? Вам нужно вы и ищите.
    А с растом все просто, список изменений между editions вот тут rustwiki.org/en/edition-guide

     
  • 3.24, Кошкажена (?), 00:17, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сам прилетает на новости про Rust

    Вообще-то это не про раст новость. Человек может высказать свое мнение.

    > кукарекать

    Местные растовщики конечно любители перейти на личности.

     
  • 2.14, Аноним (-), 22:48, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Минус за Rust и вообще включение его в "важные события".

    Согласен! Раст недостоин отдельной категории.
    А вот то что отсутствует категория "Сишные дыpeни" - огромное упущение!

     

  • 1.9, Alex (??), 22:06, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как говорится всех с наступающим 2027 годом
     
  • 1.16, Аноним (16), 23:00, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неужели 4 дня потребовалось чтобы сделать автособираемый SQL-запросом отчёт и обработать его БЯМ на предмет группировки по темам?
     
  • 1.17, Аноним (16), 23:01, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Проблемы в репозиториях

    Полон опасностей NPM-мирок.

     
  • 1.18, Крокодил (?), 23:21, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Огромная благодарность за этот пост! Респект!
     

