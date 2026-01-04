Наиболее важные события 2025 года, связанные с открытыми проектами

|
1.1, th3m3 (ok), 20:41, 04/01/2026
Я уже думал, что не будет этого поста. Спасибо автору за старания. С новым годом!
1.2, Аноним (2), 20:59, 04/01/2026
Мой любимый раздел это "Конфликты". Скандалы, интриги, расследования.
2.11, Аноним (11), 22:28, 04/01/2026
> Санкции и блокировки
"санкций, вводимых Управлением по контролю за иностранными активами США"
Разве имеет право государство вмешиваться в свободную разработку ПО?
3.13, Аноним (11), 22:31, 04/01/2026
P.S. "Санкционные требования OFAC распространяются не только на компании из США и граждан США, но и на иностранные компании".
1.3, Фонтимос (?), 21:04, 04/01/2026
> было оставлено 173 тысячи комментариев
Не хватает информации сколько сообщений было забанено ИИ и человеком, в процентах на какие темы. А также сколько проставлено плюсов и минусов авторам сообщений.
1.7, bOOster (ok), 21:55, 04/01/2026
Минус за Rust и вообще включение его в "важные события". Традиционная гнилая манипуляция.
2.8, Frestein (ok), 21:57, 04/01/2026
Сам прилетает на новости про Rust кукарекать, сам же остается недоволен. Мученик.
3.10, Аноним (10), 22:07, 04/01/2026
А чем rust и python отличились? Почему про zig такую же колонку не сделать? Или про c++/java? Все же все понимают.
4.19, Аноним (-), 23:41, 04/01/2026
> А чем rust и python отличились?
Второй язык ядра и язык LLM.
> Почему про zig такую же колонку не сделать?
Потому что убогое васяноподелие не доползшее еще до релиза.
> Или про c++/java?
А что нового произошло с с++ или жабой за 2025й год?
Может новый стандарт вышел?)
5.23, Кошкажена (?), 00:10, 05/01/2026
> Второй язык ядра
По количеству кода небось? Или у вас кто последний влез, тот громче кричит?
> и язык LLM.
Ну еще крипту надо упомянуть тогда.
> Потому что убогое васяноподелие не доползшее еще до релиза.
Это не мешает делать на нем крупные проекты. Кстати, вы наверное готовы представить список обратно несовместимых изменений между версиями zig и rust?
6.25, Аноним (25), 00:19, 05/01/2026
> По количеству кода небось?
По времени добавления. Ну и по количеству кода тоже.
> Ну еще крипту надо упомянуть тогда.
А почему бы и нет))
> Это не мешает делать на нем крупные проекты.
На брейнфаке тоже можно.
> список обратно несовместимых изменений между версиями zig
С чего я буду ковыряться с этом поделии? Вам нужно вы и ищите.
А с растом все просто, список изменений между editions вот тут rustwiki.org/en/edition-guide
3.24, Кошкажена (?), 00:17, 05/01/2026
> Сам прилетает на новости про Rust
Вообще-то это не про раст новость. Человек может высказать свое мнение.
> кукарекать
Местные растовщики конечно любители перейти на личности.
2.14, Аноним (-), 22:48, 04/01/2026
> Минус за Rust и вообще включение его в "важные события".
Согласен! Раст недостоин отдельной категории.
А вот то что отсутствует категория "Сишные дыpeни" - огромное упущение!
1.16, Аноним (16), 23:00, 04/01/2026
|–2 +/–
Неужели 4 дня потребовалось чтобы сделать автособираемый SQL-запросом отчёт и обработать его БЯМ на предмет группировки по темам?
|