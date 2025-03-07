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Релиз набора компиляторов LLVM 20

07.03.2025 15:30

После шести месяцев разработки доступен релиз проекта LLVM 20.1.0, развивающего инструментарий (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующий программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован в машинный код для заданной целевой платформы или использован JIT-компилятором для формирования машинных инструкций непосредственно во время выполнения программы. На базе технологий LLVM проектом развивается компилятор Clang, поддерживающий языки программирования C, C++ и Objective-C. Начиная с прошлой ветки проект перешёл на новую схему формирования номеров версий, в соответствии с которой нулевой выпуск ("N.0") используется в процессе разработки, а первая стабильная версия снабжается номером "N.1".

Среди улучшений в Clang 20:

  • Реализованы возможности, развиваемые для будущего стандарта C2y:
    • Добавлены суффиксы "i" и "j" для обозначения мнимой части в комплексных числах (ранее были доступны в расширениях GNU "-Wgnu-imaginary-constant").
    • Поддержка указания диапазонов целых значений в выражениях "case", например, "case 1 ... 10:" (ранее было доступно в расширениях GNU "-Wgnu-case-range").
    • Запрещено использование квалификаторов и спецификаторов хранения классов для параметров типа void (например, "const void", "static void" и "register void").
    • Разрешено определение поведения объектов пустых структур и объединений (union) на усмотрение компилятора.
    • Обработка квалификаторов типов функций (например, const и volatile) теперь определяется на усмотрение компилятора. В Clang подобные квалификаторы игнорируются.
    • Изменена обработка неопределенного поведения, связанного с инициализацией.
  • Добавлены возможности, определённые в Си-стандарте C23:
    • Расширен диапазон значений, допустимых для элементов перечислений (enum) - значения теперь могут выходить за пределы типа int (быть больше INT_MAX и меньше INT_MIN).
    • Расширены возможности работы с перечислениями (enum): в перечислениях разрешено явно указывать базовый тип, отличный от типа int.
  • В режиме совместимости с компилятором msvc разрешено указывать спецификатор "inline" в объявлениях "typedef" для типов функций.
  • В заголовочный файл limits.h добавлены макросы LONG_LONG_* для библиотеки bionic, применяемой в Android.
  • Во всех режимах для языка Си ключевое слово "__nullptr" реализовано как псевдоним к "nullptr".
  • Добавлены новые встроенные макросы __INT8_C, __INT16_C, __INT32_C, __INT64_C, __INTMAX_C, __UINT8_C, __UINT16_C, __UINT32_C, __UINT64_C и __UINTMAX_C.
  • Для C++ добавлена поддержка продления времени жизни временных объектов, созданных с помощью агрегатной инициализации, которая использует инициализаторы по умолчанию.
  • Для C++ добавлены встроенные функции "__builtin_elementwise_popcount", "__builtin_elementwise_fmod", "__builtin_elementwise_minimum" и "__builtin_elementwise_maximum", а также встроенный псевдоним типа "__builtin_common_type" (для повышения производительности std::common_type).
  • Добавлены возможности, связанные с будущим стандартом C++2с (C++26):
    • Встроенная операция "__builtin_is_virtual_base_of" для проверки является ли базовый класс виртуальным.
    • Вариативный оператор "friend" ("friend Ts...").
    • Возможность использования ключевого слова "constexpr" с разновидностью оператора "new" (placement new) для размещения объекта в заранее выделенной памяти во время компиляции.
    • Добавлена встроенная функция "__builtin_is_within_lifetime", позволяющая проверить активность альтернативы в объединениях (union).
    • Объявлен устаревшим синтаксис определения вариативных параметров с многоточием без предшествующей запятой (например, когда указывается "void e(int...)" вместо "void e(int, ...)").
  • Добавлены возможности, связанные со стандартом C++23:
    • Убрано ограничение на возвращение функциями с признаком "constexpr" только литеральных типов (например, помимо таких типов, как int, float и char, теперь можно работать со структурами).
    • Обеспечена полная поддержка продления времени жизни временных объектов в циклах "for", использующих диапазоны.
    • Определён макрос "__cpp_explicit_this_parameter" и добавлена встроенная функция "__builtin_is_implicit_lifetime" для поддержки возможности использования типов с неявным временем жизни.
    • Добавлена поддержка использования в константных выражениях (constexpr) неизвестных указателей и ссылок, которые не могут быть определены на этапе компиляции.
  • В режиме C++20 реализован поиск на уровне модулей.
  • Добавлены новые флаги компилятора:
    • "-fc++-static-destructors={all,thread-local,none}" - определяет, какие переменные C++ имеют статические деструкторы.
    • "-fextend-variable-liveness" - сохраняет сведения об исходных переменных для улучшения отладки кода после оптимизации.
    • "-Warray-compare" - предупреждение о сравнении массивов в коде C++, не использующем стандарты C++20 и C++23. "-Warray-compare-cxx26" - выводит аналогичное предупреждение при использовании стандартов, начиная с C++26.
    • "-fwrapv-pointer" - включает диалект языка, в котором определено поведение при переполнении указателя.
  • В утилиты clang-cl и clang-dxc добавлена опция "-fdiagnostics-color=[auto|never|always]".
  • Включена по умолчанию генерация уникальных тегов для анализа псевдонимов (alias) на основе типов для несовместимых указателей (TBAA), позволяющая учитывать информацию о типах для выявления ошибок, возникающих, когда несколько разных указателей ссылаются на одну и ту же память. Для возвращения старого поведения можно использовать опцию "-fno-pointer-tbaa".
  • Применена более агрессивная оптимизация конструкций, допускающих неопределённое поведение при работе с указателями. Например, проверка "ptr + unsigned_offset < ptr" теперь будет обработана как значение "false", а не преобразована в "(ssize_t)unsigned_offset < 0", так как "ptr + unsigned_offset" может привести к неопределённому поведению при переполнении размера типа.
  • Прекращена поддержка целевых платформ RenderScript, le32 и le64. Удалена утилита clang-rename.
  • Расширены средства диагностики и статического анализа, добавлены новые проверки.

Основные новшества LLVM 20:

  • Добавлен новый проход IRNormalizer, выполняющий преобразование модулей LLVM в нормальную форму, используя перегруппировку и переименование инструкций, сохраняя при этом семантику. Нормализация упрощает сравнение семантики модулей, после их обработки разными проходами LLVM.
  • В число официально поддерживаемых целевых платформ принят бэкенд SPIR-V, реализующий возможность генерации переносимого промежуточного представления SPIR-V, совместимого с OpenCL и SYCL, и пригодного для использования при генерации шейдеров Vulkan, GLSL и HLSL. Бэкенд преподносится как альтернатива развиваемого консорциумом Khronos инструментария SPIR-V LLVM Translator.
  • В бэкенд для архитектуры RISC-V добавлена поддержка процессоров Hazard3 (-mcpu=rp2350-hazard3), Syntacore SCR4/SCR5/SCR5 (-mcpu=syntacore-scr4/5-rv32/64), Sifive p470 (-mcpu=sifive-p470), TT-Ascalon D8 (-mcpu=tt-ascalon-d8), MIPS P8700 (-mcpu=sifive-p550).

    Добавлена поддержка расширений: Zvbc32e, Zvkgs, Smctr, Ssctr, Svvptc, Smdbltrp, Ssdbltrp, Sdext, Sdtrig, Sha. В разряд стабильных переведена поддержка расширений Zacas, Smmpm, Smnpm, Ssnpm, Supm и Sspm. Стабилизированы профили RVA23U64, RVA23S64, RVB23U64 и RVB23S64. Добавлена экспериментальная поддержка ассемблера для расширений Qualcomm uC Xqcicsr, Xqcisls, Xqcia, Xqciac, Xqcics, Xqcilsm, Xqcicli, Xqcicm, Xqciint, Xqcilo.

  • В бэкенд для архитектуры AArch64 добавлена поддержка ассемблера и дизассемблера для архитектурных расширений Armv9.6-A. Добавлена поддержка процессора Fujitsu Monaka.
  • В бэкенд AMDGPU добавлена начальная поддержка GPU GFX950. Улучшена реализация операций llvm.memcpy, llvm.memmove и llvm.memset.
  • В бэкенд WebAssembly добавлен новый целевой CPU Lime1 (-mcpu=lime1). Добавлена поддержка нового стандартизированного механизма обработки исключений.
  • В бэкенд x86 добавлена поддержка CPU Intel Diamond Rapids (-mcpu=diamondrapids) и расширенных инструкций AVX10.2-256, AVX10.2-512, SM4(EVEX), MOVRS, MSR_IMM.
  • Улучшены бэкенды для архитектур ARM, LoongArch, MIPS и PowerPC.
  • В библиотеке Libc++ продолжена реализация возможностей стандартов C++20, C++23 и C++26.
  • В отладчике LLDB реализовано распараллеливание разбора разделяемых библиотек, что привело к ускорению запуска процесса отладки в среднем в два раза. На 30-60% ускорена индексация формата DWARF. Улучшена диагностика вычисления выражений. 
    
   (lldb) p a+b
            ˄ ˄
            │ ╰─ error: use of undeclared identifier 'b'
            ╰─ error: use of undeclared identifier 'a'
  • Для сборки LLVM компилятором MSVC теперь требуется как минимум версия Visual Studio 2019 16.8.


  1. Главная ссылка к новости (https://llvm.org/...)
  2. OpenNews: Опубликован набор компиляторов LLVM 19
  3. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядра Linux в окружении macOS с LLVM
  4. OpenNews: Доступен набор компиляторов LLVM 18
  5. OpenNews: Выпуск компоновщика Mold 2.0, развиваемого разработчиком LLVM lld
  6. OpenNews: Проект Minotaur развивает оптимизатор векторных инструкций для LLVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62846-llvm
Ключевые слова: llvm, clang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 15:57, 07/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Все никак не пойму зачем это нужно? Может кто нибудь объяснить на пальцах? Вроде написано что это, но не понятно зачем это нужно если есть ЯП которые собирают исполнимые двоичные файлы для целевых платформ.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:03, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а чем, например, собрать раст для целевой платформы? А хотя да... лучше б не было этого LLVM, согласен.
     
  • 2.8, Скрудж (?), 16:08, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы авторы компилятора языка не решали одну и ту же задачу снова и снова: LLVM умеет и оптимизации делать, и до-компилировать на конкретном устройстве, и под различные платформы собирать. Теперь достаточно написать слой YourLang => LLVM IR, а всё остальное сделает за тебя LLVM, и сделает хорошо
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:44, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас подробнейшим образом объясню на пальцах. Это нужно чтобы эпл могла скипнуть с х86 на arm , а в будущем на что угодно. Поэтому она полностью и проспонсировала разработку.
     

  • 1.4, Bottle (?), 15:57, 07/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шёл пятый год, как модули завозили в плюсы... Всё завозили, да не вывезли.
    Ждём стандарт C++29, который отменит модули.
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:59, 07/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я, кстати, выяснил, по какой причине не собирались программы вроде pcsx2 шлангом (зачем он там непонятно, по опыту pcsx3 производительность ощутимо ниже билдов gcc). Надо докинуть флагов -fsplit-lto-unit и -stdlib=libstdc++.

    А чтобы хромиум можно было собрать с некоторых пор надо добавлять --undefined-version линкеру. Когда хромиум обламывается в самом конце на линковке это не прикольно. Правда, ещё не решил такую проблему, что хромиум собирается только с вейландом или только с иксами, если собирать с обоими бинари падают с sigbus.

     
     
  • 2.13, 12yoexpert (ok), 16:44, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на тв приставках гребёшь?
     

  • 1.9, Аноним (7), 16:08, 07/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > error: use of undeclared identifier 'a'

    а показывает на "p"

     
     
  • 2.10, Скрудж (?), 16:13, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если из под Lynx смотреть
     
     
  • 3.11, Аноним (7), 16:22, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, точно. Сменил шрифт и все стало норм
     

  • 1.14, Аноним (12), 16:46, 07/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше чем jvm? Да я рофлю, я знаю что ничем.
     
  • 1.15, Аноним (-), 17:16, 07/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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