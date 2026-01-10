The OpenNET Project / Index page

Новые версии Debian 13.3 и 12.13

10.01.2026 18:59

Сформировано третье корректирующее обновление дистрибутива Debian 13, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 108 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 37 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 13.3 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов ansible, apache2, containerd, dpdk, flatpak, gnome-shell, mbedtls, mutter, postgresql-17 и qemu.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 13.3. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 13.3, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 12.13, в который включено 96 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 85 обновлений с устранением уязвимостей. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты apache2, clamav, dpdk, intel-microcode, nvidia-graphics-drivers, openssl, postgresql-15, qemu, ublock-origin. Для архитектур armel, mipsel и mips64el удалены пакеты clamav, clamsmtp, libc-icap-mod-virus-scan, libclamunrar и pg-snakeoil из-за недоступности для этих архитектур пакета rustc-web, который требуется для сборки новых версий пакетов с ClamAV. Также удалён пакет pagure, имеющий неисправленные проблемы и уязвимости.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64585-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:02, 10/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –7 +/
     

  • 3, Аноним (3), 19:19, 10/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Для архитектур armel, mipsel и mips64el удалены пакеты clamav, clamsmtp, libc-icap-mod-virus-scan, libclamunrar и pg-snakeoil из-за недоступности для этих архитектур пакета rustc-web

    Да, растишишку собрать - это не фиги воробьям показывать. Соответственно отваливаются браузеры и другой софт...
    Надо его больше пихать, чтоб и остальное железо отвалилось...

     
  • 4, Аноним (4), 19:22, 10/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    В Debian работают те немногие, которые стараются ради GNU/Linux.
     
  • 5, Аноним (5), 19:25, 10/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Также удалён пакет pagure, имеющий неисправленные проблемы и уязвимости.

    А этот ? https://opennet.ru/63677-stardict

     

