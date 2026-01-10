Новые версии Debian 13.3 и 12.13

Сформировано третье корректирующее обновление дистрибутива Debian 13, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 108 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 37 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 13.3 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов ansible, apache2, containerd, dpdk, flatpak, gnome-shell, mbedtls, mutter, postgresql-17 и qemu.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 13.3. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 13.3, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 12.13, в который включено 96 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 85 обновлений с устранением уязвимостей. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты apache2, clamav, dpdk, intel-microcode, nvidia-graphics-drivers, openssl, postgresql-15, qemu, ublock-origin. Для архитектур armel, mipsel и mips64el удалены пакеты clamav, clamsmtp, libc-icap-mod-virus-scan, libclamunrar и pg-snakeoil из-за недоступности для этих архитектур пакета rustc-web, который требуется для сборки новых версий пакетов с ClamAV. Также удалён пакет pagure, имеющий неисправленные проблемы и уязвимости.



