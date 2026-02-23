Выпуск языка программирования Nim 2.2.8

Представлен релиз языка системного программирования Nim 2.2.8. Nim – статически типизированный компилируемый язык программирования с синтаксисом, вдохновлённым Python, и возможностями метапрограммирования на уровне Lisp. Язык компилируется в C, C++ и JavaScript, обеспечивая производительность на уровне C при выразительности высокоуровневых языков. Код проекта поставляется под лицензией MIT. Возможности Nim включают систему макросов, работающих на AST во время компиляции, поддержку обобщённого программирования с концептами, множественную диспетчеризацию (multiple dispatch), детерминированное управление памятью с поддержкой нескольких стратегий (ARC/ORC, refc, маркировка-и-подметание), встроенную поддержку async/await для асинхронного программирования и FFI для простой интеграции с C/C++/JavaScript. Nim позиционируется как системный язык, подходящий для разработки от встраиваемых систем до веб-серверов, с акцентом на эффективность, безопасность памяти и удобство разработки. Выпуск 2.2.8 состоялся спустя четыре месяца после версии 2.2.6 и включает 89 коммитов с исправлениями ошибок и улучшениями. Главным улучшением релиза названо значительное повышение стабильности стандартного аллокатора памяти при активном использовании многопоточности. По словам разработчиков, необходимость в обходном решении "-d:useMalloc" для многопоточного кода осталась в прошлом. Пользователей просят оставлять обратную связь. Среди исправленных ошибок: SIGBUS при итерации по константной таблице из-за преждевременного уничтожения временных объектов;

SIGSEGV с замыкающими итераторами;

некорректная генерация C-кода при инициализации .global внутри метода;

ошибка в обработке finally в замыкающем итераторе при наличии try..except;

некорректное name mangling в стиле C++ при использовании --debuginfo;

медленная работа setLen при уменьшении размера последовательности из-за излишней зачистки памяти;

отсутствие setLenUninit для режима "--mm:refc";

зависание обработки term rewriting на больших файлах;

SIGSEGV при использовании distinct-типов с назначением в heap-объекты в режиме refc;

некорректный доступ к m_type в хуках для обобщённых distinct-типов под ARC/ORC/ATOMICARC;

сбой компилятора при передаче кортежа с "items" из концепта;

рекурсивные концепты вызывали segfault компилятора;

некорректная генерация HTTPS-запросов через HTTP-прокси в httpclient;

неопределённое поведение при операции shl;

усечение длинных целочисленных литералов без предупреждения;

сбои компилятора при ряде некорректных обобщённых инстанциаций;

добавлен режим --styleCheck:warn.



