The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск композитного сервера Weston 15.0

20.02.2026 17:56 (MSK)

После девяти месяцев разработки опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 15.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Изменения в новой ветке Weston:

  • Добавлена новая графическая оболочка "lua-shell" (вызывается как "weston --shell=lua"), позволяющая использовать язык Lua для настройки поведения управления окнами и создания полностью кастомизированных пользовательских окружений. В качестве примера на базе "lua-shell" реализована простая мозаичная система управления окнами.
  • Добавлен экспериментальный бэкенд отрисовки, использующий для вывода графический API Vulkan (активируется как "weston --renderer=vulkan"). Бэкенд позволяет запускать Weston как поверх других композитных серверов на базе Wayland и X11, так работать напрямую с драйверами DRM-подсистемы ядра, поддерживающими Vulkan 1.0. В дополнение к бэкнду добавлены Wayland-клиенты simple-vulkan и simple-dmabuf-vulkan.
  • Добавлена поддержка Wayland-протоколов commit-timing-v1 и fifo-v1. Протокол commit-timing позволяет привязать ограничение времени к содержимому поверхности (композитный сервер должен отобразить изменение контента по возможности через указанное время, но не раньше). Протокол fifo реализует FIFO-механизм обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. В сочетании данные протоколы позволяют добиться плавности вывода и отображения кадров с учётом вертикальной развёртки при таких применениях как игры и воспроизведение видео. Добавлена поддержка Vulkan-расширений VK_KHR_present_id2 и VK_KHR_present_wait2, позволяющих добиться передачи кадров в режиме FIFO, но без увеличения задержек.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола color-representation-v1 для определение цветового представления Wayland-поверхности, необходимого для поддержки HDR и корректной отрисовки полноцветных YUV-буферов. Протокол позволяет Wayland-клиентам передавать метаданные, необходимые для определения прозрачности, цветовой модели, субдискретизации и диапазона квантования, и применяемые при преобразовании буфера с данными цветовой модели YUV в представление RGB. Добавлена поддержка пиксельных форматов с 10-битами на канал, таких как NV15, NV20, NV30 и P030.
  • Добавлена возможность задействования модулей ядра KMS (Kernel Mode Setting) для выноса (off-load) операций преобразования цвета на сторону контроллера дисплея.
  • Предоставлена возможность использования профилировщика Perfetto для выявления проблем с производительностью при отрисовке, а также отслеживания и визуализации времени выполнения различных операций.
  • В DRM-бэкенд добавлена базовая поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), адаптивно меняющего частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. Для использования требуется DRM-драйвер с поддержкой VRR.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.24
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив RebeccaBlackOS 2024-08-12 с подборкой окружений на основе Wayland
  4. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.46
  5. OpenNews: wayward - пользовательская оболочка на основе композитного сервера Weston
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 14.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64839-weston
Ключевые слова: weston, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:56, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:16, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:18, 20/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    > В принципе вайлэнд уже торт!
    > Круто! Weston торт.

    The cake is a lie.

     
  • 1.4, Аноним (4), 19:20, 20/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Прошивка для Waydroid.
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:25, 20/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    >содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях

    До сих пор полноценная поддержка не появилась?

    >Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы

    Которой никто не пользуется, потому что для создания минимального функционала для DE нужно реализовывать свои собственные велосипеды.

     
  • 1.6, Аноним (6), 19:32, 20/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    > необходимого для поддержки HDR и корректной отрисовки
    > полноцветных YUV-буферов.

    Ну наконец-то!
    Может еще через пару лет линь не будет выжирать батарейку из-за двойной конвертации видео.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:43, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может еще через пару лет линь не будет выжирать батарейку из-за двойной конвертации видео.

    что за двойная конвертация и при чем тут weston ?

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:46, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отрисовка YUV-буферов напрямую.
    Сейчас оно конвертит в RGB. И жрет батарейку.
    В вейланде это в теории можно исправить (и как мы видим - на практике тоже), в иксах нет.

    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60656

     

  • 1.9, мелстрой (?), 19:59, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру