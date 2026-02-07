Anthropic опубликовал Си-компилятор, созданный AI-моделью Claude Opus и способный собрать ядро Linux

|
|2.9, Аноним (9), 10:56, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ни один нормальный человек не доверит электронному болванчику такие серьезные задачи, как сборка ядра. На выходе можно получить непредсказуемый результат. А кто будет за него отвечать? Зачем эта бессмысленная головная боль?
|3.33, Аноним (33), 11:32, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а кто тебе "ответит" за любой другой компилятор, везде приска ас-из, везде отказ от ответственности, максимум тебе за много денег доступ к тп дадут и какието сроки обозначат, но даже при этом за неделю код никто перелопачивать не станет, а скорее скажут что нет технической возможности, и может быть предоставят отдельный прайс на устранение с многими нулями.
Посмотри на авиацию, друг. Никто там каждую заклепку не проверяет, а они ломаются, капиталка самолета стоит дороже самолета, проще новый купить чем каждый винтик проверять ультразвуком на внутренние дефекты. Тут тоже самое, на процессоре Х на оси Y, программа Z работает штатно, вот на все это и выдают сертификат, и не дай бог ты пломбу вскроешь и предохранитель поменяешь.
|4.50, Аноним (19), 11:56, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Всё что они могут гарантировать частичную совместимость со стандартом. Например С89 если примерно похожее выдает какие тогда вопросы?
|4.66, LaunchWiskey (ok), 12:20, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> а кто тебе "ответит" за любой другой компилятор, везде приска ас-из, везде отказ от ответственности,
"Другой" компилятор детерминирован, результат определен алгоритмом, всегда можно узнать что, как и почему работает, повторить и проверить. Работа AI недетерминирована. Вы полетите на самолёте, спроектированном AI? (Хотя, тут не нужно быть ясновидящим, чтоб процитировать старый анекдот: "А придётся, милок, придётся")
> Посмотри на авиацию, друг. Никто там каждую заклепку не проверяет
Вы мало знаете про авиацию)
> капиталка самолета стоит дороже самолета, проще новый купить чем каждый винтик проверять ультразвуком на внутренние дефекты
Не дороже. D-check 777 стоит до $10M, а сам самолёт в 20 раз больше.
|2.17, Аноним (17), 11:15, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А минусы? Стань перекупом — сразу будешь только радоваться дорогой оперативке.
|2.36, пэпэ (?), 11:36, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вещи почти никогда не дешевеют (попробуй вспомнить хотя бы 5 таких случаев). Они либо быстро дорожают, либо медленно) То есть с оперативкой либо ждать дешёвых конкурентов имеющихся компаний, либо ждать что покроют спрос и она не так быстро будет дорожать. Но как было раньше уже не будет.
|3.65, Аноним (65), 12:18, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>попробуй вспомнить хотя бы 5 таких случаев
За какой срок? За 30 лет все вещи связанные с компьютерами и ПО очень сильно подешевели, а больше всего уменьшилась стоимость гигабайта на жестком диске.
|4.70, пэпэ (?), 12:27, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что это разные вещи на таком временном отрезке. Технологии производства совсем разные. Одно дело компьютер выпущенный тиражом в 1000 штук, где каждый винтик вручную закручивался, другое дело - ширпотреб с конвейера. Знаешь ли, панельные дома тоже сильно дешевле обычных. Но цену квартиры в Москве это никак не обрушило. Или смартфоны - они появились как класс и только дорожают. Энтропия, инфляция. От этого не убежишь, это физика. Вещи дешевеют только из-за качественного перехода на новые технологии производства по сути глобально.
|3.68, nebularia (ok), 12:21, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну нет. Дорожали видюхи, дорожали SSD (и то и то из-за майнинга). Потом стало опять норм. А сейчас вот это. И это пройдет
|4.83, пэпэ (?), 12:40, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что значит стало опять норм? На видюхи цена слишком сильно подскочила из-за майнинга и так же быстро отскочила назад, потому что пузырь лопнул. Но это касается только конкретных моделей. Естественно они упали в цене, потому что пузырь и потому что устарели. А современные так и дорожают вместе с инфляцией)
Нет никаких оснований полагать, что рынок ИИ схлопнется так же быстро как майнинг. И по честному - нет никаких оснований полагать, что он вообще схлопнется! Ну лопнет он через 7 лет, цена не упадет, а просто перестанет быстро расти, потому что инфляция уже приблизилась к этой цене. Все очень просто)
|1.2, Маяковский (?), 10:45, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Облачный рейх жрёт твой код и не морщится.
Ты — не клиент, ты — цифровой солдат.
Последняя эпоха — мир скорчится.
Твой градиент — ноль. Устаревший формат.
|3.60, Критик (?), 12:07, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты вообще в курсе про стихи Маяковского? Это drum and bass в мире стихов, ломаный ритм, сильные дропы и вот это все
|3.80, Аноним (80), 12:38, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я когда стишками развлекался, а это было годы назад, на порядок лучшее сгенерил, реально шедевр. Правда я над ним всю субботу трудился. Chat GPT рифмовала и стилизовала, я а говорил, что мне не нравится. "Шедевр" - понятие субъективное, в смысле что мне самому нравится, а вас может и сблевать от такого.
|1.3, Sanoscorb (ok), 10:50, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Сгенерированный ИИ компилятор для сгенерированного ИИ кода. Уроборос, пожирающий сам себя
|1.4, Анонэ (?), 10:51, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
ну то есть, скормили модельке код уже написанных компиляторов, и она, внезапно, смогла "создать" компилятор? да-да...
|2.13, Аноним (14), 11:08, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну так это и си, а не плюсы. Написать компилятор си достаточно тривиальная задача.
|3.16, Аноним (43), 11:13, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Без доступа к интернету? На расте? Ты представь, что он сможет сделать, если ему полный исходник LLVM и кучу литературы по теме дать в подмогу.
|4.47, Аноним (47), 11:51, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Без доступа к интернету?
Ему уже весть код скормили. Доступа не надо. Лучше не станет.
|5.48, Аноним (43), 11:54, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Напоминаю, что память - это универсальный вычислительный примитив. Для полного базиса надо совсем немного.
|5.81, Аноним (80), 12:40, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сразу, предложат всё автоматизировать ардуиной, а под ардуину раст-тулчейн есть.
|2.76, kusb (?), 12:32, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так, а что бы было, если бы в обучающих данных не было кода из компиляторов? Как ты считаешь, насколько было бы хуже?
|1.5, Аноним123 (?), 10:51, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Самое интересное не что ИИ может написать компилятор, а то, что какой язык выбрал ИИ для написания компилятора на С
|2.7, Doctor (??), 10:56, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ему вообще давали выбор? Или он наглотался ваших хайпов в интернетах?
|2.10, Аноним (43), 11:02, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С чего ты взял, что это ИИ язык выбрал Там же scaffold, модель код пишет, а вот... большой текст свёрнут, показать
|3.24, Аноним (19), 11:20, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что ты несёшь? Кожаный гораздо дороже, особенно если их несколько и ты не в Индии.
|4.35, Аноним (43), 11:35, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это состоявшийся специалист дороже, а тут работа на уровне студента. И сравнивать надо не со студентом самим по себе, а со студентом-вайбкодером, ведь фарш невозможно провернуть назад.
|2.12, Аноним (14), 11:05, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тот, работать с которым он умеет хуже всего? Люди тоже так поступают, что такого.
|2.25, Аноним (25), 11:21, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Была еще смешная аналогия что 16 стариков составили по памяти из частушек детства музыльный альбом
|1.6, Tron is Whistling (?), 10:53, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Для разработки компилятора было привлечено 16 AI-агентов, которые после двух недель работы
Ещё не рассказано, сколько лет ставились входные условия :)
|2.55, пох. (?), 12:03, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
но знаки были!
(про попытки эти условия поправить чтоб оно собирало не только линуксное ведро да и то до состояния "запускает doom")
|1.8, IdeaFix (ok), 10:56, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
То есть CC0 просто потому, что могут? Ну ок. Можно их инструментом переиначить код от MS и под CC0.
|2.15, Аноним (43), 11:10, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Классический образ мышления копираста, что ему все должны, а если не должны - ну значит юристом пугать побежит, или жопу какому надо падишаху вылижет и в дворяне произведён будет и монополию получит (за долю, конечно же, шпайш машт флоу), будете ему за всё дань платить, за болванки, за проезд по дорогам, или вообще за каждый товар, что в стране продаётся, это помимо утильсборов. А пока рекетиры рекетирят, инженеры дело делают (в другой стране правда), и тут до коммунизма, настоящего, с корпорациями во главе, шажочек остался.
|2.34, Витюшка (?), 11:33, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так это по классике) "Ответ", "опровержения" уже никто не прочитает, не узнает, про него не услышит. И вот уже "Да за дверью стоят тысячи ИИ на твоем место. Напишут вместо тебя компилятор за 2 недели".
|3.58, пох. (?), 12:05, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
не, ну в целом вранья-то нет - и стоят, и напишут.
В принципе, оно как видишь даже запуск...э...работает!
Проблема только в "оставшихся 20%", и в том что тут модель внезапно уперлась и нешмогла. А кожанного-то уже уволили (да и не хочет он копаться в гигабайте нейрослопа).
Разница с кожанным (который пусть не за две недели но за пару месяцев как-нибудь уж осилит - си компилятор) ровно в этом. За кожанным потом можно доделать. А за этим вот - только когда модели поумнеют и сами смогут разобраться в своей чепухе.
|4.74, Аноним (74), 12:30, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Слушай, тебе не кажется, что если ИИ тупой, то селекция а ведь это просто селек... большой текст свёрнут, показать
|1.26, Шарп (ok), 11:26, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Смешно читать справлялово от зашоренных. Не достаточно хорошо им компилятор написали, понимаете ли. Два года назад LLM только смешные стишки мог писать, а теперь пишет компиляторы, способные собрать ядро. А что будет ещё через два года...
|2.38, Витюшка (?), 11:37, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ничего не будет. В этом то и дело. Экономика не бьется.
Плюс "пишет с нуля" потому что не умеет по-другому.
Ну и попробуй "пофиксить" баги, ошибки, поработать с кодом этого компилятора.
Я так полагаю он без человека каждый раз все с нуля будет перегенерировать.
По-сути это пик ИИ на данном этапе развития человечества - на горизонте 30 лет.
|3.56, пэпэ (?), 12:04, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Экономика не бьется.
Чего у тебя там не бьётся, лол?
>По-сути это пик ИИ на данном этапе развития человечества - на горизонте 30 лет.
Громкое утверждение. Доказывать ты его, конечно же, не будешь?
|4.75, Витюшка (?), 12:32, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ты поймешь мое доказательство-то?
"Новая математика" появилась? Нет? Я знаю что нет.
Это эволюционное развитие с помощью наращивания мускулов. Что ChatGPT 1.0, что ChatGPT 5.2, что аналоги.
И смотрим СКОЛЬКО бабла туда, в эти несколько компаний, вкладывается - десятки миллиардов долларов - это такие гиперскейлеры от AI. Пока оченвидно что все это сильно-сильно-сильно финансируется инвесторами в расчете завоевать рынок ("победитель забирает все" - вот за это они и борятся). Эту часть доказывать и не нужно - об этом кричит OpenAI и вводит рекламу. Это при том что у них подписка всего 20$ стоит. Вообще ни о чем.
У них сейчас гипер-мега-центры обработки данных и увеличение параметров LLM и все.
И пока человечество не знает ничего лучшего, "новой математики" как я понимаю даже и не намечается. Ни более эффективной, ни более интеллектуальной (эти LLM уже скачали буквально все что можно в интернете, коде, литературе и так далее. Им даже учиться больше не на чем - только на чатах пользователей и синтетических данных - но для игры в шахматах это Ок....а для произвольной информации...крайне сомнительная затея).
Вот и все мое доказательство.
А и еще... есть научные исследования которые показывают что модели не только не улучшаются, но и деградируют. Потому что теперь они учатся на данных интернета, часть которого (ответы, блоги, посты, куча мусорного контента) ими же и сгенерирована - часто всякий бесполезный мусор. А дальше - хуже. Не уверен что они останутся даже на текущем уровне.
|5.84, Аноним (80), 12:43, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Новая математика в принципе невозможна. Существует только одна универсальная наука о моделях, любая "новая математика" - это просто добавочное количество "старой" математики. Вот сейчас количество и попрёт...
|4.82, Аноним (82), 12:40, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Данных для обучения уже не осталось, а сами главари типа Альтмана признают что это всё пузырь. Но вайбкодинг головного мозга и тот факт, что ты не мамонт, очевидно тебе сильно мешают в деле оценки перспективности технологий.
|3.62, kusb (?), 12:10, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>По-сути это пик ИИ на данном этапе развития человечества
Отчасти да.
>на горизонте 30 лет.
Трёх лет.
|3.71, kusb (?), 12:28, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот только даже так - это просто чудовищный прогресс. Ты говоришь отчасти о мелочах, которые важны с точки зрения экономики, но с точки зрения достижений это огромно. Сделано слишком много, но пока недостаточно для совсем полноценного внедрения (включая странный код, трудности с тем чтобы разбираться в своём же коде и т.п.), что часто бывает с новыми и непротестированными явлениями, которым иногда всего несколько лет.
Я согласен, что если ИИ путается, пишет странный код и потом не понимает его, это мешает внедрять его код везде, но я считаю что ИИ который путается, пишет странный код и потом не понимает его сам по себе является крайним и удивительным достижением.
|2.44, Аноним (33), 11:46, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
не напишет, в 60х годах тоже делали автопилоты для авто, ну поигрались и разошлись, тут мб останутся какието задачи, аля открытку сгенерировать на др, но скорее всего это будет считаться лютым зашкваром..
Тьюринг еще обозначил невозможность создать полноценный интелект, есть куча теорем, увы, подшлифуют оптимизируют, но нового уровня не будет, дай бог чтобы оно кофейными автоматами научилось управлять, но не факт.
А так просто пузырь, на котором греют руки те кто может, до этого с битками было, с дисками когда заводы подмыло, пара лет, и найдут новую темку
|3.52, Аноним (19), 11:58, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Автопилоты и для самолётов делали и они были в каждом самолёте.
|4.61, пох. (?), 12:09, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
разница в том что те что в самолете - совсем не используют ЫЫ. Их реакция всегда четко детерменированная, никаких импровизаций.
И отключаются, как только ситуация выходит за минимально-приемлемые рамки. Т.е. те как раз все делают правильно - снимают с кожанного рутину, которую тот - да - мог бы - делать сам, но ему скучно и неинтересно. И зовут его на помощь как только что-то начинает идти не так.
|3.59, пэпэ (?), 12:07, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Господи, откуда вы этот яд берете? Это РПЦ листовки распрострянет или с канала "мировая закулиса"? Тьюринг, теоремы какие-то... Ещё в начале века специалисты по ML говорили, что создание ИИ - это вопрос вычислительных мощностей, а не принципиальной возможности. Ну открой ты книжки, почитай, там все это написано четверть века назад. Нет, не хочу читать, хочу слушать экспертов с радио Радонеж.
|4.69, Аноним (65), 12:25, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Ещё в начале века специалисты по ML говорили, что создание ИИ - это вопрос вычислительных мощностей, а не принципиальной возможности
Им тяжело было представить вычислительные мощности нынешних телефонов (не говоря уже про сервера нейронок), а ИИ до сих пор нет. Значит дело не в вычислительных возможностях.
|2.57, kusb (?), 12:05, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот да, такое ощущение, что когда некоторые люди слышат ИИ у них отключается естественный интеллект и это очень странно. Я с трудом могу объяснить этот феномен.
Произошедшее (даже с издержками вайбкодинга) это необычайно круто и удивительно и я не думаю что он "лишь" переписал существующие компиляторы.
То что оно ПРОСТО работает и собирает код - уже слишком круто.
|1.28, kravich (ok), 11:28, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот оно, воплощение поговорки про миллион обезъян за печатными машинками, пишущими "Войну и мир"
|2.32, kravich (ok), 11:31, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Итог Толстой был ненужен?
Только Толстой был и нужен, а обезъяны - нет
|3.63, Аноним (43), 12:12, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Будет вам и Толстой, и Циолковский, и Хокинг с Фредкиным и Эйнштейном Разница л... большой текст свёрнут, показать
|2.41, Аноним (43), 11:40, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Лучше пусть в официальный компилятор раста добавит поддержку shared-библиотек и крейты переделает под совместимость с ними, и всё. Потому что отсутствие shared-библиотек для растового кода и есть главная претензия к расту, что он намеренно несовместим с дистрами и пакетными менеджерами.
|1.42, Аноним (42), 11:42, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> опубликован как общественное достояние (CC0)
Понятно, даже авторам не нужно.
|2.53, Аноним (43), 12:01, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Автор - Клод, но де юре он автором являться не может, а если сотрудник Anthropic заявит, что он сделал - то весь хайп "наш Клод это сам создал, мы его в процессе не трогали", ради которого всё и делалось, чтобы прорекламировать Claude Code, будет на порядки меньше. Если корпорация заявит "Всё, что делалось Клодом - это копирайт наших сотрудников" - то вообще с молотка уйдёт, больше у неё подписку никто не купит, а сейчас именно подписка, когда Клод делает, а мясной объявляет "я это сделал" - основа их бизнеса. Недавно на Хабре кто-то скинул ссылку на советский фантастический рассказ "шпаргалка" - вот это просто пророческий рассказ про то, что сейчас происходит.
|1.64, Аноним (65), 12:13, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>lib.rs #![recursion_limit = "512"]
>200 с лишним unwrap
Это нейронка не смогла написать нормальный код или это раст не может без таких костылей?
|1.73, Ананоним (?), 12:30, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Эпоха массового плагиата через Искусственного Идиота набирает силу. Кажется это новая разновидность коммунизма...
|1.77, Ананоним (?), 12:34, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я вот что-то не понимаю, если ранее изучать чужие программы в бинарном или исходном виде, а затем писать свои на основе полученных данных считалось нарушением авторского права, то сейчас это уже разрешено? Ну вот я изучу как устроен публично доступный проект, а потом напишу свой клон, я подозреваю, что у меня будут проблемы с авторским правом. А вот когда Искусственный Идиот это делает, по запросу хозяина, конечно, то это уже юридически чисто?
|1.85, Alex5Anc (ok), 12:43, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Собранное ядро Linux успешно загружается и даёт возможность запустить игру Doom.
Т.е. осилили запустить freedoom видимо. Это конечно успех!
