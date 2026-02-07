Anthropic опубликовал Си-компилятор, созданный AI-моделью Claude Opus и способный собрать ядро Linux

2.29 , Аноним ( 19 ), 11:29, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перепишут ядро на Раст.

2.38 , Витюшка ( ? ), 11:37, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ничего не будет. В этом то и дело. Экономика не бьется.

Плюс "пишет с нуля" потому что не умеет по-другому. Ну и попробуй "пофиксить" баги, ошибки, поработать с кодом этого компилятора.

Я так полагаю он без человека каждый раз все с нуля будет перегенерировать. По-сути это пик ИИ на данном этапе развития человечества - на горизонте 30 лет.

3.56 , пэпэ ( ? ), 12:04, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Экономика не бьется. Чего у тебя там не бьётся, лол?

>По-сути это пик ИИ на данном этапе развития человечества - на горизонте 30 лет. Громкое утверждение. Доказывать ты его, конечно же, не будешь?

4.75 , Витюшка ( ? ), 12:32, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты поймешь мое доказательство-то? "Новая математика" появилась? Нет? Я знаю что нет.

Это эволюционное развитие с помощью наращивания мускулов. Что ChatGPT 1.0, что ChatGPT 5.2, что аналоги. И смотрим СКОЛЬКО бабла туда, в эти несколько компаний, вкладывается - десятки миллиардов долларов - это такие гиперскейлеры от AI. Пока оченвидно что все это сильно-сильно-сильно финансируется инвесторами в расчете завоевать рынок ("победитель забирает все" - вот за это они и борятся). Эту часть доказывать и не нужно - об этом кричит OpenAI и вводит рекламу. Это при том что у них подписка всего 20$ стоит. Вообще ни о чем. У них сейчас гипер-мега-центры обработки данных и увеличение параметров LLM и все. И пока человечество не знает ничего лучшего, "новой математики" как я понимаю даже и не намечается. Ни более эффективной, ни более интеллектуальной (эти LLM уже скачали буквально все что можно в интернете, коде, литературе и так далее. Им даже учиться больше не на чем - только на чатах пользователей и синтетических данных - но для игры в шахматах это Ок....а для произвольной информации...крайне сомнительная затея). Вот и все мое доказательство. А и еще... есть научные исследования которые показывают что модели не только не улучшаются, но и деградируют. Потому что теперь они учатся на данных интернета, часть которого (ответы, блоги, посты, куча мусорного контента) ими же и сгенерирована - часто всякий бесполезный мусор. А дальше - хуже. Не уверен что они останутся даже на текущем уровне.

5.84 , Аноним ( 80 ), 12:43, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Новая математика в принципе невозможна. Существует только одна универсальная наука о моделях, любая "новая математика" - это просто добавочное количество "старой" математики. Вот сейчас количество и попрёт...

4.82 , Аноним ( 82 ), 12:40, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Данных для обучения уже не осталось, а сами главари типа Альтмана признают что это всё пузырь. Но вайбкодинг головного мозга и тот факт, что ты не мамонт, очевидно тебе сильно мешают в деле оценки перспективности технологий.

3.62 , kusb ( ? ), 12:10, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >По-сути это пик ИИ на данном этапе развития человечества Отчасти да.

>на горизонте 30 лет. Трёх лет.

3.71 , kusb ( ? ), 12:28, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот только даже так - это просто чудовищный прогресс. Ты говоришь отчасти о мелочах, которые важны с точки зрения экономики, но с точки зрения достижений это огромно. Сделано слишком много, но пока недостаточно для совсем полноценного внедрения (включая странный код, трудности с тем чтобы разбираться в своём же коде и т.п.), что часто бывает с новыми и непротестированными явлениями, которым иногда всего несколько лет. Я согласен, что если ИИ путается, пишет странный код и потом не понимает его, это мешает внедрять его код везде, но я считаю что ИИ который путается, пишет странный код и потом не понимает его сам по себе является крайним и удивительным достижением.

2.44 , Аноним ( 33 ), 11:46, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не напишет, в 60х годах тоже делали автопилоты для авто, ну поигрались и разошлись, тут мб останутся какието задачи, аля открытку сгенерировать на др, но скорее всего это будет считаться лютым зашкваром.. Тьюринг еще обозначил невозможность создать полноценный интелект, есть куча теорем, увы, подшлифуют оптимизируют, но нового уровня не будет, дай бог чтобы оно кофейными автоматами научилось управлять, но не факт. А так просто пузырь, на котором греют руки те кто может, до этого с битками было, с дисками когда заводы подмыло, пара лет, и найдут новую темку

3.52 , Аноним ( 19 ), 11:58, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автопилоты и для самолётов делали и они были в каждом самолёте.

4.61 , пох. ( ? ), 12:09, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – разница в том что те что в самолете - совсем не используют ЫЫ. Их реакция всегда четко детерменированная, никаких импровизаций. И отключаются, как только ситуация выходит за минимально-приемлемые рамки. Т.е. те как раз все делают правильно - снимают с кожанного рутину, которую тот - да - мог бы - делать сам, но ему скучно и неинтересно. И зовут его на помощь как только что-то начинает идти не так. 3.59 , пэпэ ( ? ), 12:07, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Господи, откуда вы этот яд берете? Это РПЦ листовки распрострянет или с канала "мировая закулиса"? Тьюринг, теоремы какие-то... Ещё в начале века специалисты по ML говорили, что создание ИИ - это вопрос вычислительных мощностей, а не принципиальной возможности. Ну открой ты книжки, почитай, там все это написано четверть века назад. Нет, не хочу читать, хочу слушать экспертов с радио Радонеж.

4.69 , Аноним ( 65 ), 12:25, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ещё в начале века специалисты по ML говорили, что создание ИИ - это вопрос вычислительных мощностей, а не принципиальной возможности Им тяжело было представить вычислительные мощности нынешних телефонов (не говоря уже про сервера нейронок), а ИИ до сих пор нет. Значит дело не в вычислительных возможностях.

2.57 , kusb ( ? ), 12:05, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот да, такое ощущение, что когда некоторые люди слышат ИИ у них отключается естественный интеллект и это очень странно. Я с трудом могу объяснить этот феномен.

Произошедшее (даже с издержками вайбкодинга) это необычайно круто и удивительно и я не думаю что он "лишь" переписал существующие компиляторы.

То что оно ПРОСТО работает и собирает код - уже слишком круто.

