Набор подсказок для рецензирования изменений в ядре Linux и systemd при помощи AI

02.02.2026 13:17 (MSK)

Крис Мейсон (Chris Mason), создатель и мэйнтейнер файловой системы Btrfs, опубликовал проект review-prompts, содержащий коллекцию скриптов и подсказок для настройки процесса рецензирования изменений в ядре Linux и системном менеджере systemd, используя AI-ассистенты, такие как Сlaude Code. В состав включены файлы для уточнения особенностей работы различных подсистем и протоколов, позволяющие AI-ассистенту лучше понимать контекст при рецензировании, отладке и проверке изменений.

Также предоставляются шаблоны и списки проверок для выявления и классификации типовых ошибок (примеры для dbus и сетевой подсистемы) и инструкции по формированию через AI автоматизированных отчётов. После рецензирования патчей на выходе формируется файл review-inline.txt, оформленный в виде заготовки email для отправки в список рассылки разработчиков ядра.

Отмечается, что многие ложные срабатывания при анализе изменений через AI вызваны непониманием специфики кодовой базы и опубликованные подсказки нацелены на предоставление AI необходимой информации для принятия верных решений. В настоящее время уровень ложных срабатываний при использовании предложенного набора составляет примерно 10%.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64709-kernel
Ключевые слова: kernel, systemd, ai
Ключевые слова: kernel, systemd, ai


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:18, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    ИИ надо запретить.
     
     
  • 2.2, чейтатель (?), 13:23, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человечество нужно запретить.
    Это шутка. Оно само себя скоро вполне отменит. Жду не дождусь.
     
     
  • 3.4, Sm0ke85 (ok), 13:28, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Человечество нужно запретить.
    >Это шутка. Оно само себя скоро вполне отменит. Жду не дождусь.

    А ты видимо из благородного рода "умных" часиков с ИИ-ассистентом и к человечеству отношения не имеешь..???))))

     
  • 3.5, Аноним (5), 13:28, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без ИИ не справятся уже разучились.
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:00, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Человечество нужно запретить.[drop] Жду не дождусь.

    Чего ждешь то, начинай с себя.

     
  • 2.3, Аноним (5), 13:27, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Было бы отлично, если бы только это было легко реализовать.
     
     
  • 3.10, kravich (ok), 13:45, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сейчас пузырь с OpenAI/Nvidia/Oracle лопнет, и инвесторы прекратят все это безумие
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 14:05, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пузырь не может лопнуть, его перекатят в другое русло. Как было с криптой: её переваливают в ИИ. Потом ИИ перевалят ещё во что-то. А нвидия как выпускала железки (для крипты, для ИИ, для ...), так и будет жить.
     
     
  • 5.22, Кошкажена (?), 14:44, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А нвидия как выпускала железки (для крипты, для ИИ, для ...), так и будет жить.

    Но ее монополия может уйти. Китайцы суетятся.

     
  • 4.24, _kp (ok), 14:50, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Сейчас пузырь с OpenAI/Nvidia/Oracle лопнет

    Да, лопнет. Но не в том виде как Вы думаете.
    Стоимость новых ИИ систем, с производительностью как у систем давностью в несколько лет, отличаются очень очень сильно.
    И стоит ожидать резкого снижения цены ИИ "для повседневных нужд", и его распространения, в том числе локальных решений, и при сильном снижении потребляемой мощности.
    А на системы на тововых видеокартах и онлайн костылях будут смотреть как на динозавров, как на ламповые компьтеры, как на завершенный шаг эволюции.
    Итого: перераспределение рынков, взлеты и банкротсва, возможно будут, но для пользователей, при любом раскладе, ИИ решений станет сильно больше.  

     
  • 2.9, iPony128052 (?), 13:45, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И разный бывет.
    Глядя на арт генерируемый PonyDiffussion, понимаешь, что не зря ОЗУ так подорожала.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:06, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, это смешно даже. Оно умеет только аниме и порно генерировать. Больше ни-че-го. Попробуй попросить больше одного актора изобразить, или кабину Cessna 172 чтобы корректно нарисовала, или какую-нибудь сложную сцену со сложными позами. Нет, это не ИИ, каким его представляют, это тупо результат машинного обучения.
     
     
  • 4.28, laindono (ok), 15:30, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно умеет только аниме и порно генерировать. Больше ни-че-го.

    Ещё смешные мемы. А больше ничего и не нужно.

     
  • 4.29, нах. (?), 15:44, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, это смешно даже. Оно умеет только аниме и порно генерировать.

    Ну, а минусы-то какие?

     
  • 2.13, JordanCCCP (?), 13:58, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нафига? Шикарная штука, которая многие вещи упрощает/ускоряет/автоматизирует
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:59, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно пришёл к выводу что когда AI характеризуют с положительной стороны это всего лишь характеризует с отрицательной характеризующего. Когда вас устраивает результат работы AI - вы просто некомпетентны и у вас очень низкие требования. Если твой уровень - hello, world, то AI пишущий hello, world это "вау". А когда нужно написать сложную и поддерживаемую программную систему, AI просто делает "пук". Кто-то через это прошёл, потратил кучу денег на подписки, научился писать промпты, неделями ревьюил и доводит результат, а в итоге получил всё равно гoвно, при том что руками можно было написать лучше, быстрее и дешевле. А кто-то не прошёл и ещё верит в старика хоттабыча.
     
     
  • 4.27, JordanCCCP (?), 15:25, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К неправильному выводу пришли. Я не говорил что ии сам будет огромный проект писать (пока). а вот проверить коммит и условно сказать:
    "А ты точно хотел кастануть результат в SDL_JoystickID *?
    Может ты хотел написать SDL_KeyboardID *?"
    https://github.com/libsdl-org/SDL/commit/124c5922aaee0a3719031a3525cfe22aa0870
    и таких мелких багов очень много в любых проектах.
    И это уже сейчас доступно, а дальше больше.
     
     
  • 5.30, нах. (?), 15:48, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и сколько будет случаев когда я таки ХОТЕЛ именно этого, а придется отвлекаться на false alarms? "чортов T9" никого ничему конечно не научил?
    А сколько еще и таких когда ЫЫ проблемы не видит, а она там есть? (т.е. время потраченное на разбор его выхлопа - потрачено зря, все равно надо перепроверять вручную)

    При этом полно НЕ ыы-based валидаторов, которые точно так же выдают тебе мильен бесполезных и несколько нужных предупреждений, но их достаточно ОДИН раз заткнуть.

     
  • 2.21, Аноним (21), 14:41, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше всё-таки наконец принять, что никуда ИИ уже не денется и начать им пользоваться. Сейчас, конечно, этап хайпа и сверхожиданий, но это пока. Всё ещё оботрётся-обтешется, будет как электричество или интернет.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:53, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой-то тролль там недавно сравнивал резидентный systemd с шеллом. Скоро сравнивать перестанет.
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 14:03, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Руткит и язык сценариев - несравнимые вещи.
     

  • 1.14, anonymmmeer (?), 14:00, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут главное, если человек отправляет три отчёта подряд, где есть ложные срабатывания, то его банят
     
  • 1.18, нах. (?), 14:12, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В общем, кто не шмог в btrfs - занялся написанием бесполезных ai-промптов.

    performance review в очередной раз пройден, зарплата от мордокниги продолжит капать еще год, можно ни о чем не беспокоиться.

    А попросить ЫЫ починить наконец-то ec-recovery в бырбырфесе - это вот не. Это ж распишешься разом в обоих двух своих бесполезностях - и в том что как программист сложного проекта ты табуреточка, и что от ыы в твоем исполнении вред один, лучше б трахающися пони рисовал дальше.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:41, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так вот почему столько проблем в btrfs, вместо работы подбирали промты
     
  • 2.23, penetrator (?), 14:44, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что такое ec-recovery?
     

