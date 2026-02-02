Набор подсказок для рецензирования изменений в ядре Linux и systemd при помощи AI

2.2 , чейтатель ( ? ), 13:23, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Человечество нужно запретить.

Это шутка. Оно само себя скоро вполне отменит. Жду не дождусь.

3.4 , Sm0ke85 ( ok ), 13:28, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >Человечество нужно запретить.

3.5 , Аноним ( 5 ), 13:28, 02/02/2026
без ИИ не справятся уже разучились.

3.26 , Аноним ( 26 ), 15:00, 02/02/2026
>Человечество нужно запретить.[drop] Жду не дождусь.
Чего ждешь то, начинай с себя.

2.3 , Аноним ( 5 ), 13:27, 02/02/2026
Было бы отлично, если бы только это было легко реализовать.

3.10 , kravich ( ok ), 13:45, 02/02/2026
Сейчас пузырь с OpenAI/Nvidia/Oracle лопнет, и инвесторы прекратят все это безумие

3.10 , kravich ( ok ), 13:45, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сейчас пузырь с OpenAI/Nvidia/Oracle лопнет, и инвесторы прекратят все это безумие

5.22 , Кошкажена ( ? ), 14:44, 02/02/2026
> А нвидия как выпускала железки (для крипты, для ИИ, для ...), так и будет жить.
Но ее монополия может уйти. Китайцы суетятся.

4.24 , _kp ( ok ), 14:50, 02/02/2026
>> Сейчас пузырь с OpenAI/Nvidia/Oracle лопнет
Да, лопнет. Но не в том виде как Вы думаете.

Стоимость новых ИИ систем, с производительностью как у систем давностью в несколько лет, отличаются очень очень сильно.

И стоит ожидать резкого снижения цены ИИ "для повседневных нужд", и его распространения, в том числе локальных решений, и при сильном снижении потребляемой мощности.

А на системы на тововых видеокартах и онлайн костылях будут смотреть как на динозавров, как на ламповые компьтеры, как на завершенный шаг эволюции.

Итого: перераспределение рынков, взлеты и банкротсва, возможно будут, но для пользователей, при любом раскладе, ИИ решений станет сильно больше.

2.9 , iPony128052 ( ? ), 13:45, 02/02/2026
И разный бывет.

Глядя на арт генерируемый PonyDiffussion, понимаешь, что не зря ОЗУ так подорожала.

Глядя на арт генерируемый PonyDiffussion, понимаешь, что не зря ОЗУ так подорожала.

4.28 , laindono ( ok ), 15:30, 02/02/2026
> Оно умеет только аниме и порно генерировать. Больше ни-че-го.
Ещё смешные мемы. А больше ничего и не нужно.

4.29 , нах. ( ? ), 15:44, 02/02/2026
> Нет, это смешно даже. Оно умеет только аниме и порно генерировать.
Ну, а минусы-то какие?

2.13 , JordanCCCP ( ? ), 13:58, 02/02/2026
Нафига? Шикарная штука, которая многие вещи упрощает/ускоряет/автоматизирует

4.29 , нах. ( ? ), 15:44, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, это смешно даже. Оно умеет только аниме и порно генерировать. Ну, а минусы-то какие? 2.13 , JordanCCCP ( ? ), 13:58, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Нафига? Шикарная штука, которая многие вещи упрощает/ускоряет/автоматизирует

4.27 , JordanCCCP ( ? ), 15:25, 02/02/2026
К неправильному выводу пришли. Я не говорил что ии сам будет огромный проект писать (пока). а вот проверить коммит и условно сказать:

"А ты точно хотел кастануть результат в SDL_JoystickID *?

Может ты хотел написать SDL_KeyboardID *?"

Может ты хотел написать SDL_KeyboardID *?"

и таких мелких багов очень много в любых проектах.

И это уже сейчас доступно, а дальше больше.

И это уже сейчас доступно, а дальше больше.

5.30 , нах. ( ? ), 15:48, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и сколько будет случаев когда я таки ХОТЕЛ именно этого, а придется отвлекаться на false alarms? "чортов T9" никого ничему конечно не научил?

А сколько еще и таких когда ЫЫ проблемы не видит, а она там есть? (т.е. время потраченное на разбор его выхлопа - потрачено зря, все равно надо перепроверять вручную) При этом полно НЕ ыы-based валидаторов, которые точно так же выдают тебе мильен бесполезных и несколько нужных предупреждений, но их достаточно ОДИН раз заткнуть. 2.21 , Аноним ( 21 ), 14:41, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше всё-таки наконец принять, что никуда ИИ уже не денется и начать им пользоваться. Сейчас, конечно, этап хайпа и сверхожиданий, но это пока. Всё ещё оботрётся-обтешется, будет как электричество или интернет.

