Набор подсказок для рецензирования изменений в ядре Linux и systemd при помощи AI

2.2, чейтатель (?), 13:23, 02/02/2026
Человечество нужно запретить.
Это шутка. Оно само себя скоро вполне отменит. Жду не дождусь.
3.4, Sm0ke85 (ok), 13:28, 02/02/2026
+4
>Человечество нужно запретить.
>Это шутка. Оно само себя скоро вполне отменит. Жду не дождусь.
А ты видимо из благородного рода "умных" часиков с ИИ-ассистентом и к человечеству отношения не имеешь..???))))
3.26, Аноним (26), 15:00, 02/02/2026
+1
>Человечество нужно запретить.[drop] Жду не дождусь.
Чего ждешь то, начинай с себя.
2.3, Аноним (5), 13:27, 02/02/2026
+2
Было бы отлично, если бы только это было легко реализовать.
3.10, kravich (ok), 13:45, 02/02/2026
+3
Сейчас пузырь с OpenAI/Nvidia/Oracle лопнет, и инвесторы прекратят все это безумие
4.16, Аноним (16), 14:05, 02/02/2026
|+/–
Пузырь не может лопнуть, его перекатят в другое русло. Как было с криптой: её переваливают в ИИ. Потом ИИ перевалят ещё во что-то. А нвидия как выпускала железки (для крипты, для ИИ, для ...), так и будет жить.
5.22, Кошкажена (?), 14:44, 02/02/2026
+1
> А нвидия как выпускала железки (для крипты, для ИИ, для ...), так и будет жить.
Но ее монополия может уйти. Китайцы суетятся.
4.24, _kp (ok), 14:50, 02/02/2026
|+/–
>> Сейчас пузырь с OpenAI/Nvidia/Oracle лопнет
Да, лопнет. Но не в том виде как Вы думаете.
Стоимость новых ИИ систем, с производительностью как у систем давностью в несколько лет, отличаются очень очень сильно.
И стоит ожидать резкого снижения цены ИИ "для повседневных нужд", и его распространения, в том числе локальных решений, и при сильном снижении потребляемой мощности.
А на системы на тововых видеокартах и онлайн костылях будут смотреть как на динозавров, как на ламповые компьтеры, как на завершенный шаг эволюции.
Итого: перераспределение рынков, взлеты и банкротсва, возможно будут, но для пользователей, при любом раскладе, ИИ решений станет сильно больше.
2.9, iPony128052 (?), 13:45, 02/02/2026
+3
И разный бывет.
Глядя на арт генерируемый PonyDiffussion, понимаешь, что не зря ОЗУ так подорожала.
3.17, Аноним (17), 14:06, 02/02/2026
+2
Нет, это смешно даже. Оно умеет только аниме и порно генерировать. Больше ни-че-го. Попробуй попросить больше одного актора изобразить, или кабину Cessna 172 чтобы корректно нарисовала, или какую-нибудь сложную сцену со сложными позами. Нет, это не ИИ, каким его представляют, это тупо результат машинного обучения.
4.28, laindono (ok), 15:30, 02/02/2026
|+/–
> Оно умеет только аниме и порно генерировать. Больше ни-че-го.
Ещё смешные мемы. А больше ничего и не нужно.
4.29, нах. (?), 15:44, 02/02/2026
|+/–
> Нет, это смешно даже. Оно умеет только аниме и порно генерировать.
Ну, а минусы-то какие?
3.25, Аноним (25), 14:59, 02/02/2026
+1
Давно пришёл к выводу что когда AI характеризуют с положительной стороны это всего лишь характеризует с отрицательной характеризующего. Когда вас устраивает результат работы AI - вы просто некомпетентны и у вас очень низкие требования. Если твой уровень - hello, world, то AI пишущий hello, world это "вау". А когда нужно написать сложную и поддерживаемую программную систему, AI просто делает "пук". Кто-то через это прошёл, потратил кучу денег на подписки, научился писать промпты, неделями ревьюил и доводит результат, а в итоге получил всё равно гoвно, при том что руками можно было написать лучше, быстрее и дешевле. А кто-то не прошёл и ещё верит в старика хоттабыча.
5.30, нах. (?), 15:48, 02/02/2026
|+/–
и сколько будет случаев когда я таки ХОТЕЛ именно этого, а придется отвлекаться на false alarms? "чортов T9" никого ничему конечно не научил?
А сколько еще и таких когда ЫЫ проблемы не видит, а она там есть? (т.е. время потраченное на разбор его выхлопа - потрачено зря, все равно надо перепроверять вручную)
При этом полно НЕ ыы-based валидаторов, которые точно так же выдают тебе мильен бесполезных и несколько нужных предупреждений, но их достаточно ОДИН раз заткнуть.
2.21, Аноним (21), 14:41, 02/02/2026
|+/–
Лучше всё-таки наконец принять, что никуда ИИ уже не денется и начать им пользоваться. Сейчас, конечно, этап хайпа и сверхожиданий, но это пока. Всё ещё оботрётся-обтешется, будет как электричество или интернет.
1.12, Аноним (12), 13:53, 02/02/2026
+1
Какой-то тролль там недавно сравнивал резидентный systemd с шеллом. Скоро сравнивать перестанет.
1.14, anonymmmeer (?), 14:00, 02/02/2026
|+/–
Тут главное, если человек отправляет три отчёта подряд, где есть ложные срабатывания, то его банят
1.18, нах. (?), 14:12, 02/02/2026
+2
В общем, кто не шмог в btrfs - занялся написанием бесполезных ai-промптов.
performance review в очередной раз пройден, зарплата от мордокниги продолжит капать еще год, можно ни о чем не беспокоиться.
А попросить ЫЫ починить наконец-то ec-recovery в бырбырфесе - это вот не. Это ж распишешься разом в обоих двух своих бесполезностях - и в том что как программист сложного проекта ты табуреточка, и что от ыы в твоем исполнении вред один, лучше б трахающися пони рисовал дальше.
2.20, Аноним (20), 14:41, 02/02/2026
+1
так вот почему столько проблем в btrfs, вместо работы подбирали промты
|