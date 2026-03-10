Релиз FreeBSD 14.4

|
|Часть нити удалена модератором
3.10, Аноним (10), 10:49, 10/03/2026
С когда из кед выкинут иксы как будет собираться?
1.3, xPhoenix (ok), 10:41, 10/03/2026
Когда уже FreeBSD для десктопа? В декабре прошлого года - январе этого года пробовал настроить на ПК и на ноутбуке, и в обоих случаях потерпел не удачу, хотя делал всё по FreeBSD Handbook.
3.31, Аноним (31), 12:11, 10/03/2026
Зачем брать GhostBSD (где дефолтом идет MATE) вместо MidnightBSD, который уже с XFCE на борту?
Не то чтобы я слишком придираюсь. Раз уж ты юзаешь *BSD, объясни, что лучше? Я просто не в курсе и тоже хочу себе ее на десктоп.
4.40, Аноним (7), 12:22, 10/03/2026
А нужно и MidnightBSD попробовать. Это хорошо, что много разных версий.
2.20, разочарованный аноним (?), 11:47, 10/03/2026
Во времена кор2дуо нормально работала на десктопе. Тогда и линукс на нём нормально работал. Но это время прошло.
Теперь она только на Плейстейшн нормально работает.
2.26, Аноним (-), 12:00, 10/03/2026
> Когда уже FreeBSD для десктопа? В декабре прошлого года - январе этого
> года пробовал настроить на ПК и на ноутбуке, и в обоих
> случаях потерпел не удачу, хотя делал всё по FreeBSD Handbook.
Когда рак на горе свистнет - после дождичка в четверг. Високосного года. Сразу после полнолуния. При условии что на горе засвистит рак.
Скорее всего они смогут - нанейрослопить всякого и скопипастить дров из линя. Т.е. как линух но с отставанием на 5-10 лет, хуже и кривее.
2.38, Аноним (38), 12:20, 10/03/2026
А в чем была неудача,сервера с зоной ру не соединяет? Первый гео который там берите и не парьтесь. Больше косяков не видел,если не считать, что порты под latest пилят и лучше сменить с quarterly.
2.39, Анонисссм (?), 12:20, 10/03/2026
>В декабре прошлого года пробовал настроить на ПК и на ноутбуке
сидел на фряходесктопе ещё в 2002м, УМВРило ) думаю, что с 2002 стало только лучше и во всём виноваты эти самые закорюки
2.69, nox. (?), 14:26, 10/03/2026
> Когда уже FreeBSD для десктопа?
В репозиториях BSD версия LibreOffice обновляется быстрее, чем в Ubuntu. Кто более готов для десктопа?
1.4, Аноним (4), 10:41, 10/03/2026
Ура. Затестим. Вот он наследник настоящего Unix. Чистый и опрятный код, целостная система, а не набор костылей и подпорок, адекватное сообщество, а сейчас ещё и неплохое финансирование. Вот он Unix здорового человека. Немного их осталось к сожалению. Solaris, AIX, UX, FreeBSD, да и всё пожалуй.
2.9, Аноним (7), 10:49, 10/03/2026
Немного сложновато в настройке. Отпугивает начинающих. Хотя можно утверждать, что высок порог вхождения.
3.18, Аноним (18), 11:09, 10/03/2026
Нет, это устаревшее заблуждение, насчет настройки.
Если фрибздя сможет завестись на вашем железе, то админить ее еще проще линукса. Но ключевое слово здесь - ЕСЛИ!
4.22, Аноним (-), 11:53, 10/03/2026
> Если фрибздя сможет завестись на вашем железе, то админить ее еще проще
> линукса. Но ключевое слово здесь - ЕСЛИ!
Чего там проще? Системды нет, вместо пакетов активно сватают коспилеж софта, поддержка железа хромая на обе ноги. Вон там грозятся нейрослопа навернуть назло Linux :D. Это не отморозка ушей назло бабушке, но тоже сойдет.
4.66, Аноним (7), 14:17, 10/03/2026
Потому-что сабж реально сложнее поставить. Неопытного инструкция размером в 2 страницы и необходимость работы в терминале напрягают и отпугивают. Большинство современных дистрибутивов Linux, а также GhostBSD вообще без работы в терминале обходятся. Хотя мне, к примеру, в терминале выполнить какие-то вещи проще и быстрее. Но это приходит с опытом. А мы говорим о неопытных.
2.19, Аноним (19), 11:41, 10/03/2026
> Solaris, AIX, UX, FreeBSD, да и всё пожалуй.
Тут вместо FreeBSD должны быть NetBSD и OpenBSD.
3.67, Аноним (7), 14:19, 10/03/2026
Добавив упомянутые выше MidnightBSD и GhostBSD, получим всё семейство. :))
2.49, Аноним (49), 13:23, 10/03/2026
> целостная система, а не набор костылей и подпорок
Linuxulator.
2.62, Аноним (62), 14:07, 10/03/2026
>целостная система
Толку то от такой системы, если ей не пользуются?
>опрятный код
В NetBSD гораздо лучше.
>Solaris, AIX, UX, FreeBSD
У первых трёх хотя бы юзкейсы есть, в отличие от фри. И для полезного дела используются.
3.68, Аноним (7), 14:21, 10/03/2026
> У первых трёх хотя бы юзкейсы есть, в отличие от фри. И для полезного дела используются.
Ну не скажите. Например, pfSense основан на сабже и весьма крут и юзабелен.
1.5, Фонтимос (?), 10:42, 10/03/2026
> ... для управления настройками звуковых карт
...
> ... размером более 4 ГБ
...
> ... для беспроводных адаптеров
...
Все меньше остается препятствий для перехода на ФриБиЭсДи.
2.17, Аноним (17), 11:07, 10/03/2026
Наконец-то можно управлять беспроводными адаптерамт звуковых карт размером более 4гб!
1.8, Аноним (10), 10:49, 10/03/2026
Читаешь и поражаешься, что раньше такого на было. В шрифте только сейчас появились угловые скобки и длинное тире, в другом только что добавили кириллицу. Этим всем настолько никто не пользуется что раньше всем было пофиг?.
2.14, Аноним (7), 10:56, 10/03/2026
Я для нее программы пишу и, если честно, в кириллице нет никакой необходимости.
4.27, IMBird (ok), 12:05, 10/03/2026
Нет, просто системному ПО внутри вообще кириллица не упала, а уж снаружи какой гуй хочешь прикручивай, это уже не проблема.
2.32, Аноним (19), 12:12, 10/03/2026
И что такого? Это какой-то сторонний шрифт, который не разрабатывается в общем дереве FreeBSD. В линуксе, кстати, с этим шрифтом будут те же проблемы. Это значит что линуксом никто не пользуется, раз там в каком-то шрифте кириллицы нету?
А еще прикол в том, что те, кто разрабатывает FreeBSD, им пофиг на кириллицу.
4.63, Аноним (19), 14:07, 10/03/2026
У меня в terminus'е нет длинного тире, а я им пользуюсь на линукс. Это что ж получается, что линуксом никто не пользуется если тут такой базовой вещи нет?
3.61, Аноним (19), 14:06, 10/03/2026
У меня в terminus нету длинного тире, а я им пользуюсь на линукс. Это что ж получается, что линуксом никто не пользуется если тут такой базовой вещи нет?
1.11, Аноним (11), 10:51, 10/03/2026
>Фоновый процесс blacklistd … переименован в blocklistd.
Самое ВАЖНОЕ изменение! теперь-то уж точно никто не заподозрит.
2.15, Аноним (15), 10:58, 10/03/2026
если black было однозначно понятно что это то что такое block теперь хз
1.24, Аноним (24), 11:57, 10/03/2026
Хорошо конечно, но не понимаю тех кто использует не последнюю ветку. Я под 14 даже порты свои не тестирую.
2.30, IMBird (ok), 12:09, 10/03/2026
Скорее всего примерно никогда, потому как нет каких-то проприетарных железок с такими характеристиками и на бзде, а сами протоколы слишком сложны для энтузиастов. Промжелезки с бздей все на проводе, поэтому все эти ваши гига-терабиты есть, а внутри ЦОДов разворачивать сеть через вафлю ещё никто не удумал.
2.34, IMBird (ok), 12:14, 10/03/2026
Не оправдываю, но по собственному опыту лучший вариант взаимодействия с вафлей – это приёмник с выходом на ethernet. Сильно облегчает жизнь что по драйверам, что по производительности, разве что для настройки нужно лезть в веб-интерфейс, но дома я это делаю единожды (стоит копеечная железка с dd-wrt, да и китайцы продают ethernet-приёмники для smarttv), а вот с ноутбуками да, трудновато будет.
1.33, Аноним (31), 12:13, 10/03/2026
Долгих лет проекту! Будет куда свалить в крайнем случае, если линух пойдет не туда, куда надо (что, в принципе, уже вовсю наблюдается).
2.42, Анонисссм (?), 12:25, 10/03/2026
>если линух пойдет не туда, куда надо (что, в принципе, уже вовсю наблюдается).
линукс молодец, он идёт сразу во все стороны. и поэтому на эмбеде победил, на сервере победил, на десктопе (ну у меня в семье) победил (поставил жене вместо one-tooz дебиан +kde + тема win7 - она до сих пор не верит что это не винда. для нормального технаря тем более линукс намного лучше всего остального (т.е. победил)
1.35, Аноним (38), 12:15, 10/03/2026
С портами тут повесишься,блин. Если не 15 latest, то лучше уж Винду юзать.
2.37, IMBird (ok), 12:20, 10/03/2026
Я где-то на 14.2 застрял наверное, что там, хромиум всё ещё из портов нужно собирать или пакет уже есть? И всё также через линукслятор?
3.41, Аноним (38), 12:23, 10/03/2026
На 15 latest есть в pkg,но он только с ДЕ работает. ФФ вот на wm не фризит адски при просмотре видосиков. хромиум хотя бы лхде надо чтобы работал норм.
2.56, Anonimuu (?), 13:51, 10/03/2026
> в чем подвох по драйверам?
wi-fi и видео карты не все драйвера хорошо работают, или их пока нет, особенно на новые устройства, медленно но уверенно идут товарищи равильным путем
|