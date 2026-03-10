The OpenNET Project / Index page

Релиз FreeBSD 14.4

10.03.2026 09:39 (MSK)

После девяти месяцев разработки сформирован релиз FreeBSD 14.4. Установочные образы подготовлены для архитектур amd64, i386, aarch64, armv7, powerpc, powerpc64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant.

Следующее обновление FreeBSD 14.5 запланировано на сентябрь 2026 года. Поддержка нынешнего выпуска FreeBSD 14.4 будет осуществляться до 31 декабря 2026 года, а прошлого выпуска FreeBSD 14.3 - до 30 июня 2026 года. В целом ветка FreeBSD 14 будет сопровождаться до 30 ноября 2028 года, а ветка FreeBSD 13.x до 30 апреля 2026 года. Параллельно развивается ветка FreeBSD 15, следующий выпуск (15.1) в которой намечен на 2 июня 2026 года.

Основные изменения во FreeBSD 14.4:

  • Добавлена утилита sndctl для управления настройками звуковых карт.
  • В утилиту swapon добавлена поддержка шифрованных файлов подкачки, для определения которых через fstab можно использовать md-устройства с суффиксом ".eli".
  • В утилиту nuageinit, выполняющую инициализацию виртуальных машин, добавлена поддержка cloud-init, конфигурирования по сети и управления пакетами. Для совместимости с cloud-init добавлены команды 'runcmd', 'packages', 'fqdn', 'hostname', 'sudo', 'write_files', 'nameservers', 'tzsetup' и 'doas'. Реализован полноценный парсер формата YAML. Включено ведение лога. Реализованы команды "chpasswd", 'wakeonlan', 'set-name' и 'match.driver'.
  • Консольный шрифт spleen обновлён до версии 2.2.0 и расширен дополнительными символами (длинное тире, короткое тире, дефис, угловые скобки, белый квадрат, крест и двойной крест). Улучшено выравнивание символов на экранах с высокой плотностью пикселей. В консольный шрифт gallant, который теперь включает более 4300 глифов, добавлена поддержка кириллицы и наборов с математическими символами, стрелками , валютами и рамками.
  • В состав включена файловая система 9P (p9fs), которую можно использовать с устройствами virtio-9p и гипервизором Bhyve для организации доступа из виртуальных машин к содержимому файловой системы хост-окружения. Для загрузки драйвера в loader.conf следует использовать настройку "virtio_p9fs_load=YES".
  • В файловой системе tarfs налажена возможность работы с файлами, размером более 4 ГБ.
  • В ФС unionfs и nullfs усилена проверка корневых vnode при обработке путей с ".." для блокирования потенциальных уязвимостей, позволяющих выйти за пределы корневого каталога jail-окружения.
  • В подсистеме Jail ограничен доступ непривилегированных пользователей из родительского Jail к выполнению отладки, настройке планировщика и отправке сигналов процессам, работающим в дочерних Jail. Для выполнения подобных операций предложены отдельные привилегии PRIV_SCHED_DIFFJAIL, PRIV_DEBUG_DIFFJAIL и PRIV_SIGNAL_DIFFJAIL. Для возвращения старого поведения в управлении процессами в Jail добавлена настройка "allow.nounprivileged_parent_tampering".
  • В подсистему Jail добавлена поддержка параметров "met" и "env", при помощи которых к Jail-окружениям можно привязывать произвольные строковые метаданные и данные об окружении. Параметры могут задаваться при создании Jail, изменяться командой "jail -cm" и просматриваться командой jls. Например, 'jail -cm ... meta="tag1=value1 tag2=value2" env="configuration"'. Для ограничения максимального размера данных в параметрах предложена sysctl-настройка "security.jail.meta_maxbufsize".
  • В утилиту ngctl добавлен флаг "-j" для запуска команд внутри указанного Jail-окружения. Добавленный флаг позволяет манипулировать узлами netgraph в изолированных окружениях, в которых не установлена утилита ngctl.
  • Расширены возможности утилиты mdo, позволяющей запускать команды под другим пользователем по аналогии с утилитой "su", но используя вместо setuid модуль ядра mac_do и системный вызов setcred. В новой версии реализованы опции для управления идентификаторами пользователей и групп в запускаемых процессах: "-k" для сохранения текущих пользователей; "-g" и "-G" для выставления основной и дополнительной групп; "-s" для изменения дополнительных групп; "--euid", "--ruid", "--svuid", "--egid", "--rgid" и "--svgid" для переопределения заданных идентификаторов.
  • В утилиту kadmin, предназначенную для управления Kerberos, добавлена опция "-f" для дампа БД Heimdal KDC в формате, совместимом с MIT KDC, что позволяет выполнить миграцию с Heimdal Kerberos на MIT Kerberos без полного пересоздания БД.
  • В поставляемом в базовой системе урезанном варианте пакетного менеджера pkg(7) разбор опций унифицирован с полной версией инструментария pkg(8). Порядок опций для команд в pkg(7) теперь должен соответствовать поведению pkg(8), например, вместо "pkg -f bootstrap" следует указывать "pkg bootstrap -f".
  • В инсталляторе bsdinstall прекращена поддержка установки с использованием файловой системой ZFS на дисках с MBR (ZFS можно использовать только на дисках с GPT). Обеспечено копирование загрузчика loader.efi во все ESP (EFI System Partition), созданные на дисках с ZFS, на случай если основной диск выйдет из строя.
  • В утилите freebsd-update обеспечен строгий порядок установки разделяемых библиотек: libsys, libc, libthr и затем остальные, что исключает возникновение проблем при обновлении с FreeBSD 14.x до ветки 15.x.
  • В утилиту newfs добавлен флаг "-u" для отключения по умолчанию механизма "soft updates" и журналирования для ФС UFS2.
  • В PAM-библиотеках (Pluggable Authentication Modules) обеспечен поиск модулей в каталоге "${LOCALBASE}/lib/security" в дополнение к каталогу "${LOCALBASE}/lib".
  • В беспроводной стек net80211 добавлена поддержка каналов VHT160 и VHT80P80, используемых в современных точках доступа.
  • Расширена поддержка оборудования. В драйвер iwlwifi для беспроводных адаптеров Intel добавлена поддержка ACPI. В драйверы ix и ixv добавлена поддержка семейства сетевых карт Intel Ethernet E610 2.5G/5G/10G. В драйверы mfi и mrsas добавлена поддержка RAID-контроллеров Fujitsu SAS 6Gbit/s 1GB (D3116), применяемых на серверах Fujitsu PRIMERGY.
  • В формируемые образы SD-карт добавлена поддержка плат Raspberry Pi Zero 2W.
  • Фоновый процесс blacklistd, обеспечивающий динамическую блокировку сетевых портов для защиты от DoS-атак, обновлён и переименован в blocklistd.
  • В состав базовой системы включён пакет с Lua-биндингами для libyaml.
  • OpenSSH обновлён с выпуска 9.9p2 до 10.0p2 с включением по умолчанию гибридного алгоритма mlkem768x25519-sha256, стойкого от побора на квантовом компьютере.
  • Обновлены версии сторонних компонентов: OpenZFS 2.2.9 (была 2.2.7), OpenSSL 3.0.16, SQLite 3.50.4, unbound 1.24.1, libucl 0.9.2, expat 2.7.3, libyaml 0.2.5, libarchive 3.8.5, xz 5.8.2, less 685, bmake 20251111, bc 7.1.0.
  • В базовые установочные носители (bootonly) добавлены пакеты с прошивками для беспроводных устройств, позволяющими использовать беспроводное соединение для извлечения по сети установочных файлов.
  • Добавлен исполняемый файл sbin/ipfw15, собранный с новым KBI (Kernel Binary Interface) для совместимости с ядром FreeBSD 15. Оригинальная утилита ipfw сама определяет наличие нового KBI и запускает ipfw15 при необходимости для корректной загрузки правил пакетного фильтра при обновлении до FreeBSD 15.
  • Объявлена устаревшей и намечена для удаления поддержка протокола маршрутизации RIP (routed, rtquery, route6d, rip6query). Вместо routed рекомендовано использовать пакеты 'bird' или 'quagga' из коллекции портов.
  • Объявлена устаревшей встроенная в ядро реализация MIDI-секвенсора.
  • Удалён код для совместимости с версиями пакетного фильтра ipfw, поставлявшимися до выпуска FreeBSD 8.


Обсуждение (60) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
 
 
Часть нити удалена модератором

  • 3.10, Аноним (10), 10:49, 10/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    С когда из кед выкинут иксы как будет собираться?
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:07, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда из кед

    пропатчат их вторую версию.

     
  • 4.59, Аноним (59), 14:01, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перейдут на SonicDE.
     
  • 1.3, xPhoenix (ok), 10:41, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Когда уже FreeBSD для десктопа? В декабре прошлого года - январе этого года пробовал настроить на ПК и на ноутбуке, и в обоих случаях потерпел не удачу, хотя делал всё по FreeBSD Handbook.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:48, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда уже FreeBSD для десктопа?

    Взял GhostBSD с Xfce.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:11, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем брать GhostBSD (где дефолтом идет MATE) вместо MidnightBSD, который уже с XFCE на борту?
    Не то чтобы я слишком придираюсь. Раз уж ты юзаешь *BSD, объясни, что лучше? Я просто не в курсе и тоже хочу себе ее на десктоп.
     
     
  • 4.40, Аноним (7), 12:22, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А нужно и MidnightBSD попробовать. Это хорошо, что много разных версий.
     
  • 2.20, разочарованный аноним (?), 11:47, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во времена кор2дуо нормально работала на десктопе. Тогда и линукс на нём нормально работал. Но это время прошло.
    Теперь она только на Плейстейшн нормально работает.
     
     
  • 3.60, Аноним (59), 14:03, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux и ныне нормально на Core 2 Duo работает.
     
     
  • 4.65, Аноним (7), 14:12, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И BSD тоже. Не знаю, что там у коллеги не получилось.
     
  • 2.26, Аноним (-), 12:00, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Когда уже FreeBSD для десктопа? В декабре прошлого года - январе этого
    > года пробовал настроить на ПК и на ноутбуке, и в обоих
    > случаях потерпел не удачу, хотя делал всё по FreeBSD Handbook.

    Когда рак на горе свистнет - после дождичка в четверг. Високосного года. Сразу после полнолуния. При условии что на горе засвистит рак.

    Скорее всего они смогут - нанейрослопить всякого и скопипастить дров из линя. Т.е. как линух но с отставанием на 5-10 лет, хуже и кривее.

     
  • 2.36, Аноним (36), 12:19, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда ты драйверы напишешь.
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:20, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем была неудача,сервера с зоной ру не соединяет? Первый гео который там берите и не парьтесь. Больше косяков не видел,если не считать, что порты под latest пилят и лучше сменить с  quarterly.
     
  • 2.39, Анонисссм (?), 12:20, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В декабре прошлого года пробовал настроить на ПК и на ноутбуке

    сидел на фряходесктопе ещё в 2002м, УМВРило ) думаю, что с 2002 стало только лучше и во всём виноваты эти самые закорюки

     
  • 2.69, nox. (?), 14:26, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда уже FreeBSD для десктопа?

    В репозиториях BSD версия LibreOffice обновляется быстрее, чем в Ubuntu. Кто более готов для десктопа?

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:41, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура. Затестим. Вот он наследник настоящего Unix. Чистый и опрятный код, целостная система, а не набор костылей и подпорок, адекватное сообщество, а сейчас ещё и неплохое финансирование. Вот он Unix здорового человека. Немного их осталось к сожалению. Solaris, AIX, UX, FreeBSD, да и всё пожалуй.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:47, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Жирновато.
     
  • 2.9, Аноним (7), 10:49, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Немного сложновато в настройке. Отпугивает начинающих. Хотя можно утверждать, что высок порог вхождения.
     
     
  • 3.16, Аноним (4), 11:05, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потихоньку меняется ситуация. Вот например: https://youtu.be/vbWOLzGDa4I?si=MdfOe1_XU6g3zXW1
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:09, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это устаревшее заблуждение, насчет настройки.
    Если фрибздя сможет завестись на вашем железе, то админить ее еще проще линукса. Но ключевое слово здесь - ЕСЛИ!
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 11:53, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если фрибздя сможет завестись на вашем железе, то админить ее еще проще
    > линукса. Но ключевое слово здесь - ЕСЛИ!

    Чего там проще? Системды нет, вместо пакетов активно сватают коспилеж софта, поддержка железа хромая на обе ноги. Вон там грозятся нейрослопа навернуть назло Linux :D. Это не отморозка ушей назло бабушке, но тоже сойдет.

     
  • 3.52, Вадо (?), 13:25, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем сложнее Linux?
     
     
  • 4.66, Аноним (7), 14:17, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что сабж реально сложнее поставить. Неопытного инструкция размером в 2 страницы и необходимость работы в терминале напрягают и отпугивают. Большинство современных дистрибутивов Linux, а также GhostBSD вообще без работы в терминале обходятся. Хотя мне, к примеру, в терминале выполнить какие-то вещи проще и быстрее. Но это приходит с опытом. А мы говорим о неопытных.
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:41, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Solaris, AIX, UX, FreeBSD, да и всё пожалуй.

    Тут вместо FreeBSD должны быть NetBSD и OpenBSD.

     
     
  • 3.67, Аноним (7), 14:19, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавив упомянутые выше MidnightBSD и GhostBSD, получим всё семейство. :))
     
  • 2.49, Аноним (49), 13:23, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > целостная система, а не набор костылей и подпорок

    Linuxulator.

     
  • 2.62, Аноним (62), 14:07, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >целостная система

    Толку то от такой системы, если ей не пользуются?
    >опрятный код

    В NetBSD гораздо лучше.
    >Solaris, AIX, UX, FreeBSD

    У первых трёх хотя бы юзкейсы есть, в отличие от фри. И для полезного дела используются.

     
     
  • 3.68, Аноним (7), 14:21, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У первых трёх хотя бы юзкейсы есть, в отличие от фри. И для полезного дела используются.

    Ну не скажите. Например, pfSense основан на сабже и весьма крут и юзабелен.

     

  • 1.5, Фонтимос (?), 10:42, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... для управления настройками звуковых карт

    ...
    > ... размером более 4 ГБ

    ...
    > ... для беспроводных адаптеров

    ...
    Все меньше остается препятствий для перехода на ФриБиЭсДи.

     
     
  • 2.13, Аноним (7), 10:55, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В GhostBSD беспроводные адаптеры работают уверенно.
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:07, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Наконец-то можно управлять беспроводными адаптерамт звуковых карт размером более 4гб!
     

  • 1.8, Аноним (10), 10:49, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Читаешь и поражаешься, что раньше такого на было. В шрифте только сейчас появились угловые скобки и длинное тире, в другом только что добавили кириллицу. Этим всем настолько никто не пользуется что раньше всем было пофиг?.
     
     
  • 2.14, Аноним (7), 10:56, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я для нее программы пишу и, если честно, в кириллице нет никакой необходимости.
     
     
  • 3.21, разочарованный аноним (?), 11:49, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    По стопам разработчика одного проигрывателя идёте, товарищ... Одобряю.
     
     
  • 4.27, IMBird (ok), 12:05, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, просто системному ПО внутри вообще кириллица не упала, а уж снаружи какой гуй хочешь прикручивай, это уже не проблема.
     
  • 2.32, Аноним (19), 12:12, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что такого? Это какой-то сторонний шрифт, который не разрабатывается в общем дереве FreeBSD. В линуксе, кстати, с этим шрифтом будут те же проблемы. Это значит что линуксом никто не пользуется, раз там в каком-то шрифте кириллицы нету?
    А еще прикол в том, что те, кто разрабатывает FreeBSD, им пофиг на кириллицу.
     
     
  • 3.57, Аноним (-), 13:58, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Длинное тире — это _в первую очередь_ не про кириллицу.
     
     
  • 4.63, Аноним (19), 14:07, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в terminus'е нет длинного тире, а я им пользуюсь на линукс. Это что ж получается, что линуксом никто не пользуется если тут такой базовой вещи нет?
     
  • 3.61, Аноним (19), 14:06, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в terminus нету длинного тире, а я им пользуюсь на линукс. Это что ж получается, что линуксом никто не пользуется если тут такой базовой вещи нет?
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:51, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Фоновый процесс blacklistd … переименован в blocklistd.

    Самое ВАЖНОЕ изменение! теперь-то уж точно никто не заподозрит.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:58, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если black было однозначно понятно что это то что такое block теперь хз
     
  • 2.23, разочарованный аноним (?), 11:54, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже с blm опоздали. Скажите им кто-нибудь, Сонный Джо уже всё.
     
     
  • 3.64, Аноним (62), 14:10, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо переименовать black metal в PoC Metal.
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:57, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо конечно, но не понимаю тех кто использует не последнюю ветку. Я под 14 даже порты свои не тестирую.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:07, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куда спешишь?
     
  • 2.50, Вадо (?), 13:23, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто настроил и пусть работает.
     

  • 1.25, Аноним (25), 11:59, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда будет поддержка 802.11ax/be (Wi-Fi 6/7)?
     
     
  • 2.30, IMBird (ok), 12:09, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего примерно никогда, потому как нет каких-то проприетарных железок с такими характеристиками и на бзде, а сами протоколы слишком сложны для энтузиастов. Промжелезки с бздей все на проводе, поэтому все эти ваши гига-терабиты есть, а внутри ЦОДов разворачивать сеть через вафлю ещё никто не удумал.
     
  • 2.34, IMBird (ok), 12:14, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не оправдываю, но по собственному опыту лучший вариант взаимодействия с вафлей – это приёмник с выходом на ethernet. Сильно облегчает жизнь что по драйверам, что по производительности, разве что для настройки нужно лезть в веб-интерфейс, но дома я это делаю единожды (стоит копеечная железка с dd-wrt, да и китайцы продают ethernet-приёмники для smarttv), а вот с ноутбуками да, трудновато будет.
     

  • 1.33, Аноним (31), 12:13, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Долгих лет проекту! Будет куда свалить в крайнем случае, если линух пойдет не туда, куда надо (что, в принципе, уже вовсю наблюдается).
     
     
  • 2.42, Анонисссм (?), 12:25, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если линух пойдет не туда, куда надо (что, в принципе, уже вовсю наблюдается).

    линукс молодец, он идёт сразу во все стороны. и поэтому на эмбеде победил, на сервере победил, на десктопе (ну у меня в семье) победил (поставил жене вместо one-tooz дебиан +kde + тема win7 - она до сих пор не верит что это не винда. для нормального технаря тем более линукс намного лучше всего остального (т.е. победил)

     
  • 2.44, Аноним (7), 12:27, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По этой же причине наблюдаю за развитием альтернатив.
     

  • 1.35, Аноним (38), 12:15, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С портами тут повесишься,блин. Если не 15 latest, то лучше уж Винду юзать.
     
     
  • 2.37, IMBird (ok), 12:20, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я где-то на 14.2 застрял наверное, что там, хромиум всё ещё из портов нужно собирать или пакет уже есть? И всё также через линукслятор?
     
     
  • 3.41, Аноним (38), 12:23, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 15 latest есть в pkg,но он только с ДЕ работает. ФФ вот на wm не фризит адски при просмотре видосиков. хромиум  хотя бы лхде надо чтобы работал норм.
     

  • 1.45, Аноним (7), 12:29, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chrome нет для BSD. И Яндекс браузера. Только Chromium.
     
     
  • 2.48, Fareast (ok), 12:44, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем Firefox не устроил?
     
  • 2.55, Аноним (55), 13:51, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.firefox.com/ru/channel/desktop/developer/
     

  • 1.46, Fareast (ok), 12:30, 10/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    freebsd заведется на интеле i5 c видео интел, в чем подвох по драйверам?
     
     
  • 2.56, Anonimuu (?), 13:51, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в чем подвох по драйверам?

    wi-fi и видео карты не все драйвера хорошо работают, или их пока нет, особенно на новые устройства, медленно но уверенно идут товарищи равильным путем

     

