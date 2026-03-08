Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 32.1

|
Опубликован выпуск OBS Studio 32.1, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS.
Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV, Apple Video Toolbox и VAAPI).
Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.
Ключевые изменения:
- Добавлен новый интерфейс для микширования звука (Audio Mixer).
- Добавлена поддержка Simulcast через WebRTC.
- Добавлена поддержка отката изменений (undo/redo) для таких операций, как режимы смешивания и деинтерлейсинга.
- В obs-websocket добавлена начальная поддержка работы холстами (Canvases) - объектами, содержащими сцены и определяющими методы их отрисовки.
- В источнике вещания на базе браузера (Browser Source) повышена безопасность работы с локальными файлами.
- В менеджере плагинов реализована возможность включения/отключения отсутствующих плагинов.
- Отключена анимация в панели.
- Битрейт по умолчанию изменён на 6000 kbps.