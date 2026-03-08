The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 32.1

08.03.2026 22:41 (MSK)

Опубликован выпуск OBS Studio 32.1, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV, Apple Video Toolbox и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Добавлен новый интерфейс для микширования звука (Audio Mixer).
  • Добавлена поддержка Simulcast через WebRTC.
  • Добавлена поддержка отката изменений (undo/redo) для таких операций, как режимы смешивания и деинтерлейсинга.
  • В obs-websocket добавлена начальная поддержка работы холстами (Canvases) - объектами, содержащими сцены и определяющими методы их отрисовки.
  • В источнике вещания на базе браузера (Browser Source) повышена безопасность работы с локальными файлами.
  • В менеджере плагинов реализована возможность включения/отключения отсутствующих плагинов.
  • Отключена анимация в панели.
  • Битрейт по умолчанию изменён на 6000 kbps.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 32.0
  3. OpenNews: OBS Studio и Fedora урегулировали конфликт
  4. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  5. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  6. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64943-obs
Ключевые слова: obs, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 3, Геймер (?), 23:11, 08/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    OBS Studio + донгл вдозахвата HDMI - и не надо покупать Sipeed NanoKVM для сервера
     
     
  • 4, Аноним (4), 23:22, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а его и без OBS не надо покупать, разве недавно там не находили захардкоженные креды + сам девайс "звонил домой" в Китай?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру