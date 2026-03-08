Представлен выпуск среды рабочего стола Budgie 10.10.2, второе обновление ветки, переведённой на использование протокола Wayland. Одновременно сформированы аналогичные выпуски для сопутствующих компонентов, таких как рабочий стол Budgie Desktop View, интерфейс для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и набор сервисов Budgie Desktop Services (обновление менеджера сеансов Budgie Session задерживается). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Пакеты с Budgie 10.10.2 доступны в Fedora Rawhide и войдут в состав дистрибутивов Fedora 44 и Ubuntu Budgie 26.04. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Среди изменений в новой версии: Улучшена интеграция с композитным менеджером Labwc. Расширены возможности прослойки для трансляции универсальных настроек среды рабочего стола в настройки, специфичные для Labwc. В конфигуратор Budgie Desktop Settings добавлена возможность независимого выбора тем декорирования окон Labwc. Переделана трансляция в Labwc настроек, связанных с раскладкой клавиатуры и локалью. Добавлена поддержка интерфейса FreeDesktop locale1 для определения раскладки клавиатуры через сервис systemd-localed с возможностью отката на получение конфигурации через /etc/default/keyboard. Реализована трансляция параметров прокрутки для тачпадов из конфигурации GNOME в файл конфигурации Labwc.

Добавлен класс ApplicationMatcher с реализацией различных стратегий сопоставления окон с ярлыками на панели и рабочем столе, позволивший решить проблемы с определением, закреплением и группировкой окон нестандартных приложений, таких как ilix, jEdit, snaps и Proton Pass. При сопоставлении теперь учитываются такие параметры, как имена Java- и snap-пакетов, а также выполняется проверка без учёта регистра символов.

Улучшен выбор размера меню приложений (Budgie Menu) на экранах с различным разрешением и плотностью пикселей. Убрана лишняя логика масштабирования, приводившая к проблемам из-за повторного масштабирования композитным менеджером. Высота меню теперь выбирается как 35% от высоты рабочей области, но ограничивается диапазоном от 480 до 600 пикселей, что приводит к хорошему результату как на экранах 4K, так и на дисплеях с низким разрешением.

Переработаны апплеты для формирования рабочего стола (Show Desktop), которые переведены на использование надлежащих интерфейсов DBus. Решена проблема с работой комбинации клавиш Super+D. Обеспечено отслеживание сворачивания окон во время отображения рабочего стола для последующего раскрытия только их при нажатии кнопки раскрытия всех окон.





Добавлена поддержка разных режимов выставления фокуса в диалогах Run и Power при помощи мыши. Функция скрытия при потере фокуса теперь активируется только если курсор мыши находится в области диалога, что решило проблему с исчезновением диалога в момент переключения фокуса.





Добавлена поддержка панели Crystal Dock, запущенной поверх композитных серверов на базе библиотеки wlroots.

В budgie-screenshot обеспечено запоминание пути сохранения скриншотов между сеансами.



