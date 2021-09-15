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Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment

15.09.2021 11:50

Разработчики десктоп окружения Budgie приняли решение уйти от использования библиотеки GTK в пользу библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library), развиваемых проектом Enlightenment. Результаты миграции будут предложены в выпуске Budgie 11. Примечательно , что это не первая попытка ухода от использования GTK - в 2017 году проект уже принимал решение о переходе на Qt, но позднее пересмотрел планы, в надежде, что в GTK4 ситуация изменится.

К сожалению GTK4 не оправдал ожиданий разработчиков из-за продолжения полной ориентации только на потребности проекта GNOME, разработчики которого не прислушиваются к мнению альтернативных проектов и не желают учитывать их потребности. Основным стимулом для ухода от применения GTK послужили планы GNOME по изменению работы с темами оформления, которые затрудняют создание собственных вариантов оформления в сторонних проектах. В частности, стиль интерфейса платформы обеспечивается библиотекой libadwaitа, которая привязана к теме оформления Adwaita.

Создатели сторонних окружений, не желающих полностью повторять интерфейс GNOME, должны подготовить свои библиотеки для обработки стиля, но в этом случае возникает разнобой в оформлении приложений, использующих альтернативную библиотеку и библиотеку темы платформы. Штатных средств для добавления дополнительных возможностей в libadwaitа нет, а попытки добавить API Recoloring, который позволил бы легко менять цвета в приложениях, не удалось согласовать из-за опасений, что отличные от Adwaita темы могут негативно повлиять на качество приложений для GNOME и усложнить анализ проблем у пользователей. Таким образом, разработчики альтернативных рабочих столов оказались привязаны к теме Adwaita.

Из особенностей GTK4, которые вызывают недовольство у разработчиков Budgie, также выделяется исключение возможности изменения некоторых виджетов через создание субклассов, перевод в разряд устаревших API X11, не сочетаемых с Wayland (например, в Budgie вызовы GdkScreen и GdkX11Screen использовались для определение подключения и изменения конфигурации мониторов), проблемы с прокруткой в виджете GtkListView и пропадание возможности обработать события мыши и клавиатуры в GtkPopovers, если окно не в фокусе.

Взвесив все плюсы и минусы перехода на альтернативные тулкиты разработчики пришли к выводу, что наиболее оптимальным является переход проекта на использование библиотек EFL. Переход на Qt признан проблематичным из-за завязки данной библиотеки на C++ и неопределённости в будущей лицензионной политике. Большая часть кода Budgie написана на языке Vala, но в качестве вариантов для миграции допускалось использование тулкита на Си или Rust.

Что касается дистрибутива Solus, то проектом будет продолжено формирование альтернативной сборки на основе GNOME, но данная сборка будет помечена как некурируемая проектом и выделена в отдельную секцию на странице загрузки. После выхода Budgie 11 разработчики оценят его возможности по сравнению с GNOME Shell и примут решение продолжить формирование сборки c GNOME или прекратить, предоставив инструменты для миграции на сборку с Budgie 11. В сборке Solus с рабочим столом Budgie 11 планируется пересмотреть состав приложений, заменив приложения GNOME на аналоги, в том числе разработанные внутри проекта. Например, планируется разработать собственный центр установки приложений.

Напомним, что рабочий стол Budgie предлагает собственную реализацию оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Для управления окнами используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.



  1. Главная ссылка к новости (https://joshuastrobl.com/2021/...)
  2. OpenNews: GTK+ переходит на новую тему оформления, унифицированную для всех платформ
  3. OpenNews: Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента
  4. OpenNews: Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME
  5. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK+ и библиотек GNOME на Qt
  6. OpenNews: Новая версия EFL 1.20 (Enlightenment Foundation Library)
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55804-budgie
Ключевые слова: budgie, gtk, efl, gnome
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Будет жарко
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:07, 15/09/2021 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
     
  • 3.11, Annoynymous (ok), 12:15, 15/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:19, 15/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 12:09, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И больно.
    Хотя гномерам aka редхату в принципе параллельно - им главное поставку развернуть на копроративных машинах, а потом продать обучение и саппорт.
     

  • 1.2, abi (?), 12:04, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Удачи им https://what.thedailywtf.com/topic/15001/enlightened
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:19, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну по правде говоря и статья довольно странная. Автор в стене текста искренне удивляется, что в С существует void* и UB. Как будто с GTK таких проблем нет.
     

  • 1.3, lockywolf (ok), 12:05, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EFL отличный тулкит, я на нём пробовал писать. Очень всё просто и понятно.

    Но почему не встроиться в сам Enlightenment?

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 12:08, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что это другое DE
     
  • 2.17, Урри (ok), 12:32, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у него есть аналог glade для gtk?
     

  • 1.4, Аноним (-), 12:06, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> Большая часть кода Budgie написана на языке Vala, но в качестве вариантов для миграции допускалось использование тулкита на Си или Rust.

    надо было на Rust переписать и все ожидания бы сразу оправдались.

     
  • 1.8, Нанобот (ok), 12:10, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > К сожалению GTK4 не оправдал ожиданий разработчиков

    Есть подозрение, что после перехода на efl через какое-то время выяснится, что efl тоже не оправдывает ожидания разработчиков. По принципу "по ту сторону забора трава всегда кажется зеленее"

     
     
  • 2.12, Annoynymous (ok), 12:16, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45914

    В 2017-м они уже перешли на Qt.

     

  • 1.9, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:10, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но позднее пересмотрел планы, в надежде, что в GTK4 ситуация изменится

    Куда изменится? гтк всегда был уродлив, и не умел мимикрировать под другие окружения, в отличие от конкурентов. Какие бы кудесники не были бы разработчики, я всегда вижу что приложение написано с использованием этой библиотеки.

     
  • 1.10, Annoynymous (ok), 12:13, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > К сожалению GTK4 не оправдал ожиданий разработчиков из-за продолжения полной ориентации только на потребности проекта GNOME, разработчики которого не прислушиваются к мнению альтернативных проектов и не желают учитывать их потребности

    Странно. Удивительно. Разработчики Gnome не хотят поддерживать ничего кроме Gnome. Да где это видано!

     
     
  • 2.15, llolik (ok), 12:22, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Самое смешное, что народ из GNOME предлагали обсудить варианты, каким образом реализовать нужный функционал, но перец из Budgie истерит, что ему охота только custom stylesheets и никак иначе. Так что истерички, с моей точки зрения, как раз оказались не GNOME-ры.
     
     
  • 3.16, Zenitur (ok), 12:24, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может, его просто довели?
     
     
  • 4.19, llolik (ok), 12:33, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может, его просто довели?

    Там достаточно обсуждения и твитер Михайленко почитать. Им пишут, что стайлшиты проблеммны и есть другие варианты, но можно посотрудничать и придумать что-то ещё. Пацаны упёрлись, обломались и истернули. Ну ок, идите пилите на EFL и флаг вам в руки. Почему только это проблема GNOME и GTK - непонятно.

     
  • 3.20, Аноним (20), 12:41, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Самое смешное, что народ из GNOME предлагали обсудить варианты, каким образом реализовать нужный функционал,

    Cамое смешное, что гномосеки всегда предлагают обсудить, потом обсуждают до потери пульса и всеравно делпют как они захотели. Такое было и при обсуждениии GTK3, это же повторилось и при GTK4.

     
  • 2.21, Совершенно другой аноним (?), 12:41, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По новости не совсем так - "Разработчики GIMP ToolKit не хотят поддерживать ничего, кроме GNOME". Согласитесь, смысл немного другой. Им надо-было, когда они "+" у названия отпиливали заодно и переименоваться в GNOME ToolKit, тогда-бы и вопросов не возникало.
     
  • 2.22, Аноним (20), 12:43, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Разработчики Gnome не хотят поддерживать ничего кроме Gnome.

    Как ты лихо GTK к гному прилепил. Но по факту да, гномовцы тупо экспроприировали GTK.

     

  • 1.18, Агент (?), 12:33, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скатертью дорога. Эти два с половиной разработчика больше всех кричали против Сломана. А ещё Qt им не подошёл, gtk не подошёл. О чем ещё можно говорить, да ни о чём.
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:45, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и огород же у них там. Форки форкаются от форков. И у каждого своя, блин, философия. Лучше бы просто всем скопом сосредоточили все усилия на том, чтобы прикрутить к линуху интерфейс от винды 7ки.
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:46, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, в итоге на один болгенос станет меньше.
     

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