Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME

2.9 , Аноним ( 3 ), 12:49, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В отличие от звука, разницу в котором с ходу услышит не каждый, разница картинки более очевидна. У аппаратных декодеров есть множество ограничений, многие из которых связаны с цветопередачей и поспроцессингом.

3.17 , мое правило ( ? ), 12:58, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага, а в программном декодинге ограничений нет. Только правда что то проц на 100% загружен, и рисует 3 кадра вместо 24 в секунду...

4.38 , Аноним ( 3 ), 13:09, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Процессора 10 летней давности хватает чтобы программно декодировать 4к без дропнутых кадров. SIMD творят чудеса. Только h265 в 4к уже немножко не вытягивает правда. А загружен… Ну и что с того? Лишь бы хватало. Можно нагреть его больше хромиумом, скажем.

5.47 , Аноним ( 35 ), 13:16, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так как не-мобильные потребители видеоконтента занимают пренебрежимо малую часть рынка (по мнению маркетологов в гугла/apple/интела/мозиллы/etc), вопрос энергопотребления стоит достаточно остро.

5.63 , mos87 ( ok ), 13:26, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – одни видят тиринг везде, другие слышат отличие flac от ape

теперь вот новая секта декодирователей FHD магическими симдами 10-летней свежести)))

старожилы говорят оно ещё первым MMX декодилось, если бы 264 тогда существовал бгг

6.72 , Аноним ( 3 ), 13:33, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > одни видят тиринг везде, другие слышат отличие flac от ape

> теперь вот новая секта декодирователей FHD магическими симдами 10-летней свежести)))

> старожилы говорят оно ещё первым MMX декодилось, если бы 264 тогда существовал

> бгг Ну это вряд ли, у меня был процессор 3+ггц без ssse3 и 1080p 60 фпс h264 видео рассыпалось, приходилось 720p смотреть. А отличие в звучании может быть из-за багов в декодере/энкодере. Но, кроме того, тот же флак не поддерживает очень многие проприетарные вещи, поэтому звучание может очень сильно отличаться.

6.76 , Аноним ( 3 ), 13:36, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Тиринг кстати выедает глаза не больше статтеринга, только полосы на движении напрягают. Заикания картинки при минимальной загруженности напрягают лично меня куда больше.

5.92 , апрар ( ? ), 14:03, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вообще-то есть вопрос автономности еще и посмотреть 1 фильм на ноуте не очень круто, когда на телефоне можно 5. и ведь шмогли же на телефоне, а на декстопе не шмогли т к опенсорс

3.19 , mos87 ( ok ), 13:00, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >В отличие от звука, разницу в котором с ходу услышит не каждый, разница картинки более очевидна. но по мнению звукорастов 80% инфы человек получает не через зрение а через слух))) а если с ними спорить то... ))

так вот поиск испорченности картинки одним декодером супротив другого в большинстве случаев является подвидом того же самого. Особенно вполне зрелых и массово использующихся декодеров. По мнению этого wm4 в каждом аппарате показывающем цифровое кино видимо должен быть кластер из Threadripper и софтовый декодер на бейсике освященный иеромонахом Мальтийским и верифицированным искусственным интеллектом на лиспе...

4.129 , анонимуслинус ( ? ), 16:22, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это не мнению звукорастов))) увы все млекопитающиеся пошли от ранних версий звероподобных и их еще после пермского вымирания загнали в норы динозавры и иже с ними. короче у нас слуховое осознание мира многократно лучше зрительного. так как наши предки потеряли светочувствительных нейронов за время проживания в норах. ну не суть. человек как млекопитающее лучше опознает звуком , чем зрением. поэтому хороший звуковой кодек это наше все. и вообще с современными скоростями интернета вполне можно было пользоваться аналоговым .au. про картинку... ну все что выше 1080р походу это желание удорожать продукцию и увеличивать продажи. поскольку неа подавляющем количестве мониторов вы даже не сможете отличить Hd от 4к. ну и нафига спрашивается вам всем это вперлось?

4.131 , Аноним ( 126 ), 16:23, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аудиофилы это позеры в чистом виде. Ученые доказали, что не может мозг не может распоновать все эти штуки про которые аудиофилы рассказывают. Железо не тянет. Аудиофилы просто слишком высокго мнения о себе, плюс маркетологи.

