Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME

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|3.80, And (??), 13:44, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да не. Сарказм.
Интерфейс перевертеть хватило сил, а качество - нет.
Отсюда, внезапно, всё хэйтерство оказалось уместным и правильным.
P.S. Среди нового крайне мало хорошего. У них был большой риск сделать ерунду и таки сделали. Жаль. Ну и жалят их ...
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|1.3, Аноним (3), 12:41, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ну гном всегда славился кривыми глючными оконными менеджерами для иксов, не вижу, почему с вейландом должно быть иначе.
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|2.4, Аноним (4), 12:43, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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> Ну гном всегда славился кривыми глючными
этого достаточно
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|3.120, BlackRot (ok), 15:50, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не так давно же было... Gnome 2
Ubuntu 10.04 до этих пор стоит на стареньком нетбуке, музыку включает, чатик работает, новости читает
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|2.14, Аноним (35), 12:56, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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На самом деле, игра была равна — играли два г.на.
И там, и там разрабы неадекватны. Когда они найдут друг друга и подерутся — был лишь вопрос времени.
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|4.54, iPony129412 (?), 13:20, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну не совсем.
Тут кстати может должна быть другая картинка.
Сидят двое в тонущей лодке, пробоина по середине, и каждый так нахмурившись сидит "это не моя проблема" - и лодка идёт ко дну.
Буль-буль...
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|5.62, Аноним (35), 13:26, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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mpv, несмотря на все проблемы автора с адекватностью, будет жить на остальных линуксовых DE.
Пользователям GNOME тоже не привыкать, что очередную возможность объявляют ненужной.
Так что все остаются при своих.
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|5.90, апрар (?), 14:01, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну это всех устраивает значит. прибли и убытков нет в любом случае, а больше по фану сидеть и наблюдать
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|1.6, Аноним (6), 12:44, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Где-то что-то сломалось в мире в тот момент когда приложениям стало нужно "поддерживать" убогонькие DE чтобы они нормально работали.
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|2.108, Аноним (107), 14:57, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Где-то что-то сломалось в мире в тот момент когда приложениям стало нужно
> "поддерживать" убогонькие DE чтобы они нормально работали.
На самом деле CSD это лютейшая наркомания, и какие бы неадекваты не были в проекте mpv они всё правильно в данном случае делают, гномосеки хотят продавить какую-то шнягу, а им говорят надо бы запиливать адекватные вещи, они игнорят в ответ стали игнорить их. Но как сказали выше пользователям гнома не привыкать, они любители урезанного ущербнореализованного функционала.
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|1.7, mos87 (ok), 12:44, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну там у них довольно специфические заявы в разных материалах типа FAQ и тд
По их мнению и хардварное декодирование ненужно, это типа кастыль который ПОРТИТ КАРТИНКУ!!! (МОЮ 10битную АНИМУУУ, надо полагать). Но так уж и быть, используйте... Звукофилы от видео.
В общем гнум конечно говно, но упоротость говнее. Не знаю что по их мнению лучше-то - красноrлазики с компизом наперевес? Или может надо в фреймбуфере сидеть? Чтобы ничего бескислородную медь незаглушало бггг.
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|2.9, Аноним (3), 12:49, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В отличие от звука, разницу в котором с ходу услышит не каждый, разница картинки более очевидна. У аппаратных декодеров есть множество ограничений, многие из которых связаны с цветопередачей и поспроцессингом.
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|3.17, мое правило (?), 12:58, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, а в программном декодинге ограничений нет. Только правда что то проц на 100% загружен, и рисует 3 кадра вместо 24 в секунду...
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|4.38, Аноним (3), 13:09, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Процессора 10 летней давности хватает чтобы программно декодировать 4к без дропнутых кадров. SIMD творят чудеса. Только h265 в 4к уже немножко не вытягивает правда. А загружен… Ну и что с того? Лишь бы хватало. Можно нагреть его больше хромиумом, скажем.
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|5.47, Аноним (35), 13:16, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так как не-мобильные потребители видеоконтента занимают пренебрежимо малую часть рынка (по мнению маркетологов в гугла/apple/интела/мозиллы/etc), вопрос энергопотребления стоит достаточно остро.
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|5.63, mos87 (ok), 13:26, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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одни видят тиринг везде, другие слышат отличие flac от ape
теперь вот новая секта декодирователей FHD магическими симдами 10-летней свежести)))
старожилы говорят оно ещё первым MMX декодилось, если бы 264 тогда существовал бгг
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|6.72, Аноним (3), 13:33, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> одни видят тиринг везде, другие слышат отличие flac от ape
> теперь вот новая секта декодирователей FHD магическими симдами 10-летней свежести)))
> старожилы говорят оно ещё первым MMX декодилось, если бы 264 тогда существовал
> бгг
Ну это вряд ли, у меня был процессор 3+ггц без ssse3 и 1080p 60 фпс h264 видео рассыпалось, приходилось 720p смотреть. А отличие в звучании может быть из-за багов в декодере/энкодере. Но, кроме того, тот же флак не поддерживает очень многие проприетарные вещи, поэтому звучание может очень сильно отличаться.
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|6.76, Аноним (3), 13:36, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тиринг кстати выедает глаза не больше статтеринга, только полосы на движении напрягают. Заикания картинки при минимальной загруженности напрягают лично меня куда больше.
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|5.92, апрар (?), 14:03, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вообще-то есть вопрос автономности еще и посмотреть 1 фильм на ноуте не очень круто, когда на телефоне можно 5. и ведь шмогли же на телефоне, а на декстопе не шмогли т к опенсорс
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|3.19, mos87 (ok), 13:00, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>В отличие от звука, разницу в котором с ходу услышит не каждый, разница картинки более очевидна.
но по мнению звукорастов 80% инфы человек получает не через зрение а через слух))) а если с ними спорить то... ))
так вот поиск испорченности картинки одним декодером супротив другого в большинстве случаев является подвидом того же самого. Особенно вполне зрелых и массово использующихся декодеров.
По мнению этого wm4 в каждом аппарате показывающем цифровое кино видимо должен быть кластер из Threadripper и софтовый декодер на бейсике освященный иеромонахом Мальтийским и верифицированным искусственным интеллектом на лиспе...
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|4.129, анонимуслинус (?), 16:22, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это не мнению звукорастов))) увы все млекопитающиеся пошли от ранних версий звероподобных и их еще после пермского вымирания загнали в норы динозавры и иже с ними. короче у нас слуховое осознание мира многократно лучше зрительного. так как наши предки потеряли светочувствительных нейронов за время проживания в норах. ну не суть. человек как млекопитающее лучше опознает звуком , чем зрением. поэтому хороший звуковой кодек это наше все. и вообще с современными скоростями интернета вполне можно было пользоваться аналоговым .au. про картинку... ну все что выше 1080р походу это желание удорожать продукцию и увеличивать продажи. поскольку неа подавляющем количестве мониторов вы даже не сможете отличить Hd от 4к. ну и нафига спрашивается вам всем это вперлось?
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|4.131, Аноним (126), 16:23, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аудиофилы это позеры в чистом виде. Ученые доказали, что не может мозг не может распоновать все эти штуки про которые аудиофилы рассказывают. Железо не тянет. Аудиофилы просто слишком высокго мнения о себе, плюс маркетологи.
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|1.8, mos87 (ok), 12:48, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В статье по "основной ссылке" прям такой канонiчный скриншот говорящий многое о подвальных плеер-диссидентах)))
ЗЫ гнум конечно кал, но думаю ему положить на мпв увы.
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|2.18, Аноним (18), 12:58, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У гнома есть Celluloid, который бывший GNOME-MPV. Так что надобности в самом mpv не слишком много, тем более те не могут декорации нормальные запилить.
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|3.22, mos87 (ok), 13:02, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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при чем тут целлюлит? это гуй на libmpv. ну да есть.
как mpv работает так примерно и оно должно. толку от него пока немного кстати (в плане облагоарживания сабжа гуём)
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|3.25, Аноним (35), 13:04, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Его еще не удалили по причине "не востребован пользователями, некому поддерживать"?
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|3.58, n00by (ok), 13:23, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Следующим коммитом проверку перенесут в libmpv, будет завершать Gnome.
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|3.124, Аноним (124), 16:11, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так что надобности в самом mpv не слишком много, тем более те не могут декорации нормальные запилить.
Гном против поддержки нормальных декораций.
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|2.20, Аноним (3), 13:00, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что? Корейцы слушают отечественную попсу? Нет пути. Я вот тоже русский и слушаю отечественную попсу, чо такого?
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|3.66, mos87 (ok), 13:28, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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название KPOP как бе нееемноооожееечко намекает нам что тут давно дело совсем не в корейцах
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|2.83, Аз грешный (?), 13:48, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот wm4 ещё не так давно свой форк пилил, у него с другими разработчиками были какие-то разногласия
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|3.105, mos87 (ok), 14:47, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Этот wm4
там один из основных разрабов
а форк какой-то да был у него mpv2 вроде. и так же с какими-то истериками ЕМНИП
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|2.12, Аноним (35), 12:53, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Ubuntu скоро вообще все будет в snap жить. И apt с dpkg удалят, чтобы пользователь не мог откуда попало пакеты ставить. Только из официального Snap Store.
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|1.13, Аноним (13), 12:53, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Отношение разработчиков GNOME к пользователям понятно по тому, что они сами сидят на маках.
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|2.48, iPony129412 (?), 13:16, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отношение разработчиков GNOME к пользователям понятно по тому, что они сами сидят на маках
После нескольких лет использования mpv на macOS, как-то начинаю икать, вспоминаю какого это было...
Не, я уж лучше с VLC на macOS.
А mpv для Ubuntu оставлю, и то из репный, а то с обновлениями столько глюков накидывают.
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|3.33, mos87 (ok), 13:07, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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кисо ты уже заплатила месячную подписку за Apple Enterprise iMoviePlayer with DRM and Anal Probe QuickTime only edition 3000? или вам в честь ковида отсрочку сделали бгг
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|4.40, iPony129412 (?), 13:10, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во сразу видно фанатика - сразу на личности переходит.
А я факт сказал.
Ну и сам mpv пользуюсь как бэ.
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|5.42, mos87 (ok), 13:11, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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личность это ты про себя загнуло каешно
и уж если на то пошло, мы все тут аккаунты. Даже Михоил.
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|4.55, lockywolf (ok), 13:21, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кисо ты уже заплатила месячную подписку за Apple Enterprise iMoviePlayer with DRM
> and Anal Probe QuickTime only edition 3000? или вам в
> честь ковида отсрочку сделали бгг
Не надо агрессии, человек пользуется xmovie
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|1.21, n00by (ok), 13:01, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Формально, zwp_idle_inhibit_manager_v1 является не стандартным механизмом, а нестабильным протоколом Воланда.
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|2.57, Аноним84701 (ok), 13:23, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Формально, zwp_idle_inhibit_manager_v1 является не стандартным механизмом, а нестабильным протоколом Воланда.
Формально и копирование/выделение мышкой и ввод текста и управление в полноэкранном режиме и даже "xdg-decoration" (отрисовка декораций окон на стороне сервера) являются все еще нестабильными протоколами.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52460
Но так-то вейланд уже почти совсем лет 5 как готов ;)
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|3.68, mos87 (ok), 13:29, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"нашим пользователям это не нужно"
//капча 40001 на что-то да намекает...
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|3.84, n00by (ok), 13:51, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, Gnome это отдельная тема, у них там "стандартные" (без префикса z) gtk_text_input_manager и gtk_shell1.
mpv почему-то на отсутствие аналогичных и "более стандартных" механизмов не жалуется:
[code]
static int xss_suspend(Display *mDisplay, Bool suspend)
{
int event, error, major, minor;
if (XScreenSaverQueryExtension(mDisplay, &event, &error) != True ||
XScreenSaverQueryVersion(mDisplay, &major, &minor) != True)
return 0;
if (major < 1 || (major == 1 && minor < 1))
return 0;
XScreenSaverSuspend(mDisplay, suspend);
return 1;
}
static void set_screensaver(struct vo_x11_state *x11, bool enabled)
{
Display *mDisplay = x11->display;
if (!mDisplay || x11->screensaver_enabled == enabled)
return;
MP_VERBOSE(x11, "%s screensaver.\n", enabled ? "Enabling" : "Disabling");
x11->screensaver_enabled = enabled;
if (xss_suspend(mDisplay, !enabled))
return;
int nothing;
if (DPMSQueryExtension(mDisplay, ¬hing, ¬hing)) {
BOOL onoff = 0;
CARD16 state;
DPMSInfo(mDisplay, &state, &onoff);
if (!x11->dpms_touched && enabled)
return; // enable DPMS only we we disabled it before
if (enabled != !!onoff) {
MP_VERBOSE(x11, "Setting DMPS: %s.\n", enabled ? "on" : "off");
if (enabled) {
DPMSEnable(mDisplay);
} else {
DPMSDisable(mDisplay);
x11->dpms_touched = true;
}
DPMSInfo(mDisplay, &state, &onoff);
if (enabled != !!onoff)
MP_WARN(x11, "DPMS state could not be set.\n");
}
}
}[/code]
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|4.99, Аноним84701 (ok), 14:19, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> mpv почему-то на отсутствие аналогичных и "более стандартных" механизмов не жалуется:
> [code]
> static int xss_suspend(Display *mDisplay, Bool suspend)
> {
> int event, error, major, minor;
> if (XScreenSaverQueryExtension(mDisplay, &event, &error) != True ||
[/code]
Ну, наверное потому что иксы -- они и в Африке иксы, "общие" для всех.
А спец-костылики для Гнума -- это исключительно спец-костылики для Гнума, тем более если писать их нужно в основном из-за каких-то гнумовских идеологических заморочек вида "мынитакиекаквсе!Унассвойкреативныйпуть!" *rolleyes*
ЗЫ:
вот чего только стоит отказ от реализации протокола для декораций на стороне сервера (хотя бы минимальной), зато проталкивать свое "единственно верное" решение -- это всегда пожалуйста:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48025
> Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента
> 05.02.2018 23:52
> Разработчики GNOME выступили с инициативой по переводу как можно большего числа приложений на декорирование окон на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration), ...
> Инициатива распространяется как на приложения GNOME, так и на любые другие графические программы, в том числе написанные с использованием Qt. В качестве первичных задач отмечена работа по реализации CSD для Chromium, Firefox, Blender, LibreOffice, GIMP, Inkscape, GNOME Terminal, Skype и Telegram. Среди менее приоритетных проектов упомянуты VLC, Krita, Kdenlive, Darktable, VirtualBox,
>
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|5.101, n00by (ok), 14:25, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, наверное потому что иксы -- они и в Африке иксы, "общие"
> для всех.
То есть в стандарте нет стандартной штуки -- это нормально. Ну и на Гнум бы забили, там же есть какой-то свой спецпроигрыватель.
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|1.23, iPony129412 (?), 13:03, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-то я вспомнил про крики на слово "зоопарк" в стиле "это выдумка! разработчика не волнует какое DE, просто собираешь под нужный дистрибутив и всё" - везде работает.
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|2.31, Аноним (35), 13:06, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> разработчика не волнует какое DE, просто собираешь под нужный дистрибутив и всё
Именно. Именно поэтому так болезненно воспринимаются попытки гнома сломать этот порядок.
Как следствие, гном неизбежно станет аутсайдером.
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|3.36, iPony129412 (?), 13:09, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> станет аутсайдером
А смешно, глядя на остальные... или грустно.
Хотя местным и наsway хватит с i3.
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|4.43, Аноним (35), 13:11, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По сравнению с Gnome UX, даже sway с i3 выглядит неплохим вариантом)
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|5.110, Аноним (110), 15:00, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит «даже»? i3 божественен (если sway близок к нему, то он тоже, но, не попробовав, не хочу делать таких заявлений).
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|3.102, Аноним (102), 14:30, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вот в RHEL его тащат и в centos и это там практически безальтернативный DE и в SLES он по умолчанию и в Ubuntu тащат его же... кеды по производительности лучше по юзабилити лучше, тащат всюду гном...
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|3.91, Аноним (91), 14:02, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто не моргает? Помоему, никому не хочется наблюдать еще и глюки с вяленым в дополнении к обычным. Сравнительно с X.org, вяленый сыроват до сих пор, и вылезают баги в повседневном использовании. Вот взять хотя бы сабж. Не важно кто виноват, мне быстрее переключиться на X.org
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|1.44, googler (?), 13:12, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> До того как разработчики GNOME не устранят имеющиеся недоработки пользователям рекомендуется переключиться на сеанс, работающий поверх сервера X.Org, или использовать другие композитные серверы Wayland.
Или использовать другой проигрыватель. Такой вариант не рассматривается?
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|2.50, mos87 (ok), 13:18, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это вялотекущая ДРАМА у некоторых разрабов МПВ
можно не обращать внимание
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|2.122, Аноним (122), 15:55, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У разраба MPV простор расстройство психики. Впрочем, ничего нового, многие ойтишнеги мягко выражаясь не в себе.
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|2.52, mos87 (ok), 13:19, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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видимо подозревают люди раньше за активностью этого wm4 не следившие
вполне в образе
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|3.70, Аноним (70), 13:30, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не удивлюсь, если его скоро обвинят в сексизме, шовинизме и т.п. Да как он посмел, открыто говорить что gnome плохой и дропать его поддержку?! Другие общаются по dbus как миленькие, а этот что о себе возомнил?!1
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|3.89, n00by (ok), 13:59, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Могут и спецом так писать, что бы откреститься от грубияна. Насколько понимаю, есть шанс что активисты из Микрософт подчистят его матюки заодно с репозиторием.
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|2.53, Аноним (35), 13:20, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как человек, пользовавшийся гномом, ответственно заявляю — это вполне нормальная лексика при работе с ним.
По-другому там выражаться просто невозможно, будь вы даже почтенная бабушка-профессор культурологии.
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|1.56, Аноним (56), 13:22, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лол, а почему приложение должно поддерживать какой-то определённый DE, если существуют общие договорённости, как что и где работает и отрисовывается? Или в этом вопросе все решают забить на иерархию и городят свои огороды?
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|2.65, iPony129412 (?), 13:28, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так всегда было. Просто ты не слышишь об этом потому что редко бабахает.
Либо подкладывают специально что-то, или криво выглядит - ну и ладно.
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|1.59, Аноним (60), 13:24, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое, я бы сказал Вообще то никакие окружения не заботятся о совместимости меж... большой текст свёрнут, показать
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|2.69, Аноним84701 (ok), 13:29, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А тут gnome, которой создал альтернативу, которая более универсальная, но требующая серьезного
> переписывания кода.
Или сразу дописывания, за гнумовцев:
> Из проблем с GNOME также упоминается отсутствие поддержки протокола xdg-decoration для декорирования окон на стороне сервера и протокола zwp_idle_inhibit_manager_v1, без которого в процессе воспроизведения видео возможно гашение экрана.
> GNOME wayland is known to potentially have random vsync spikes and mistimed frames. [b]This happens in both wayland and xwayland and only in GNOME.[/b] Until at least this is fixed, we can't even begin to consider recommending GNOME wayland.
> GNOME wayland has no server side decorations because they do deliberately do not support the xdg-decoration protocol which is a proper upstream protocol.
правда, далеко не факт что его примут или приняв, не выкинут через пару лет при очередной "оптимизации" 🙄
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|2.79, InuYasha (??), 13:41, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О-о-о-о-о! Спасибо! Это настолько метко отражает суть современности, что трудно придумать лучшее!
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|1.82, Аноним (82), 13:46, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О нет, проблемы на вяленом? Как же так, ведь вяленый почти готов, вот вот выйдет финальная версия которая заменит иксы... осталось же ещё чуть чуть подождать... ещё пару лет всего и всё...
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|2.97, iPony129412 (?), 14:17, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я зачастую с дефолтом читаю новости, как отображение по глухому телефону.
А так зачёт конечно, типа вот: "Разработчик Microsoft обеспечил запуск MS Office в Linux" -> "Продемонстрирована прослойка для запуска MS Office в Linux" 🤣
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|1.86, LesPaul (?), 13:52, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да тут "теорема Эскобара" получилась, то как работает MPV c iptv, и как работает Gnome3 вообще... им бы слиться в экстазе, а они разссорились. Милые бранятся – только тешатся)
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|3.116, LesPaul (?), 15:28, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня же iptv на mpv работает годами через жо, тормозит, останавливается, плюс жуткий i/o на харде, через VLC всё работает отлично.
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|4.119, Аноним (119), 15:36, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ВЛС всем хорош. Его только любители аниме в mkv с внешней дорожкой не любят почему-то.
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|1.95, Аноним (-), 14:16, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не даром Патрик перестал компилировать GNOME. Патрик был прав, пусть они все свои ошибки устранят и тогда пожалей GNOME вернётся в Слаку... а, ещё из GNOME надо выпилить systemD.
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|2.130, Аноним (124), 16:22, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а, ещё из GNOME надо выпилить systemD
Зачем? Пусть сливаются окончательно, а потом выкинуть.
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|1.103, Аноним (103), 14:43, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лол! Толксы на ЛОРе гораздо более правдивы, чем новости на opennet.
По факту, этот коммит был удалён и теперь в случае запуска из GNOME просто выводится предупреждение в консоль.
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|1.106, Аноним (106), 14:51, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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mpv нинужен, пока есть mplayer, который жив и развивается, не ломая то, что всегда работало!
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