Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME

Ну, Gnome это отдельная тема, у них там "стандартные" (без префикса z) gtk_text_input_manager и gtk_shell1. mpv почему-то на отсутствие аналогичных и "более стандартных" механизмов не жалуется:

[code]

static int xss_suspend(Display *mDisplay, Bool suspend)

{

int event, error, major, minor;

if (XScreenSaverQueryExtension(mDisplay, &event, &error) != True ||

XScreenSaverQueryVersion(mDisplay, &major, &minor) != True)

return 0;

if (major < 1 || (major == 1 && minor < 1))

return 0;

XScreenSaverSuspend(mDisplay, suspend);

return 1;

} static void set_screensaver(struct vo_x11_state *x11, bool enabled)

{

Display *mDisplay = x11->display;

if (!mDisplay || x11->screensaver_enabled == enabled)

return;

MP_VERBOSE(x11, "%s screensaver.

", enabled ? "Enabling" : "Disabling");

x11->screensaver_enabled = enabled;

if (xss_suspend(mDisplay, !enabled))

return;

int nothing;

if (DPMSQueryExtension(mDisplay, ¬hing, ¬hing)) {

BOOL onoff = 0;

CARD16 state;

DPMSInfo(mDisplay, &state, &onoff);

if (!x11->dpms_touched && enabled)

return; // enable DPMS only we we disabled it before

if (enabled != !!onoff) {

MP_VERBOSE(x11, "Setting DMPS: %s.

", enabled ? "on" : "off");

if (enabled) {

DPMSEnable(mDisplay);

} else {

DPMSDisable(mDisplay);

x11->dpms_touched = true;

}

DPMSInfo(mDisplay, &state, &onoff);

if (enabled != !!onoff)

MP_WARN(x11, "DPMS state could not be set.

");

}

}

}[/code]