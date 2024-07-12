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Утечка токена для полного доступа к GitHub-репозиториям проекта Python

12.07.2024 09:48

Исследователи из компании JFrog обнаружили в составе Docker-образа "cabotage-app" токен, предоставляющий доступ с правами администратора к репозиториям Python, PyPI и Python Software Foundation на GitHub. Токен был найден в бинарном файле "__pycache__/build.cpython-311.pyc" с прокэшированным скомпилированным байткодом.

По сообщению представителей репозитория PyPI токен был создан в 2023 году для разработчика ewdurbin (Ee Durbin), который занимает в организации Python Software Foundation пост директора по инфраструктуре. Токен предоставлял доступ с правами администратора ко всем репозиториям и организациям проекта, включая все репозитории организаций pypi, python, psf и pypa. Проблемный Docker-образ с токеном был опубликован в каталоге Docker Hub третьего марта 2023 года, а удалён 11 июня 2024 года т.е. 16 месяцев находится в открытом доступе. 28 июня токен был отозван.

Примечательно, что в доступных исходных текстах, на базе которых был сгенерирован проблемный файл с байткодом, упоминание токена отсутствует. Автор кода пояснил, что в процессе разработки инструментария cabotage-app5 на своей локальной системе столкнулся с ограничениями интенсивности доступа к API GitHub при выполнении функции автоматизированной загрузки файлов из GitHub, и чтобы обойти лимиты, выставляемые для анонимных обращений к GitHub, временно добавил свой рабочий токен в код. Перед публикацией написанного кода токен был удалён, но разработчик не учёл, что упоминание токена прокэшировалось в предкомпилированном файле с байткодом, который затем попал в docker-образ. 


    def _fetch_github_file(
   -    github_repository="owner/repo", ref="main", access_token=None, filename="Dockerfile"
   +    github_repository="owner/repo",
   +    ref="main",
   +    access_token="0d6a9bb5af126f73350a2afc058492765446aaad",
   +    filename="Dockerfile",
    ):

Проведённый разработчиками Python аудит активности в репозиториях на GitHub не выявил сторонних попыток доступа с использованием раскрытого токена. С учётом того, что с 2017 года GitHub является первичной площадкой для разработки CPython, попадание токена в руки злоумышленника могло бы привести к полной компрометации инфраструктуры, используемой для разработки Python и репозитория PyPI, и возможности совершения попыток интеграции бэкдоров в CPython и пакетный менеджер PyPI.

Инцидент показывает важность анализа утечек не только в исходном коде, файлах конфигурации и переменных окружения, но и в бинарных файлах. В контексте Python пользователям также рекомендуется обращать внимание на наличие в загружаемых проектах pyc-файлов со скомпилированным байткодом, так как данные файлы могут содержать скрытые модификации, отсутствующие в исходном коде.

  1. Главная ссылка к новости (https://jfrog.com/blog/leaked-...)
  2. OpenNews: Утечка токенов пользователей платформы Hugging Face Spaces
  3. OpenNews: GitHub обновил GPG-ключи из-за уязвимости, приводящей к утечке переменных окружения
  4. OpenNews: Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub
  5. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
  6. OpenNews: 67% публичных серверов Apache Superset используют ключ доступа из примера настроек
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61531-python
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, randomize (?), 10:10, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Расскажите ему про .gitignore.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:33, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И про то что в гите можно смотреть что ты коммитаешь, а не коммитать весь треш
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:55, 12/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.34, Xasd7 (?), 12:16, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тока в Git токен не попал :-)

    а вот в бинарник попал — что нам напоминает правило:

    не нужно ВООБЩЕ в открытый доступ выкладывать то что скомпилировано на твоём лаптопе — выкладывай в паблик только то что скомпилировала общий сборочный конвеер  на сервере

     
     
  • 4.51, нах. (?), 12:56, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воот, теперь-то все как надо, теперь оно и в гит попадет. Потом конечно будет удалено, новым комитом.

     
  • 2.29, Волк (?), 11:49, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    .dockerignore
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:12, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > пост директора по инфраструктуре

    "смотрите, как я умею!"

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:16, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это... какой-то позор?
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:27, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Смотрите как могу:

    > -B     : don't write .pyc files on import; also PYTHONDONTWRITEBYTECODE=x

     
     
  • 2.26, нах. (?), 11:22, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дрянная идея. Это контейнер который будет большинством обезьянок использоваться as-is.

    Вот то что байткод брался из хомяка горе-разработчика вместо компиляции в закрытом окружении докера - это конечно минус.
    Но ничуть бы не помогло от гения-директора обходящего защиту от роботов патамуштамагу. Он бы и руками не забыл добавить внутрь образа.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:28, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > не учёл, что упоминание токена прокэшировалось в предкомпилированном файле с байткодом, который затем попал в docker-образ

    В пакетном менеджере Nix этой проблемы нет: перед сборкой все неигнорируемые файлы копируются в /nix/store, так что сборщик видит только реально исходные тексты. Любопытно, но так никто и не догнал Nix ни в этом, ни во всех остальных отношениях. Хотя Nix из далекого 2004.

     
     
  • 2.13, mimocrocodile (?), 10:47, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > перед сборкой все неигнорируемые файлы копируются в /nix/store, так что сборщик видит только реально исходные тексты

    ты не поверишь, но в докере тоже сборщик не видит игнорируемые файлы

     
     
  • 3.22, Аноним (6), 11:15, 12/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 12:59, 12/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Соль земли (?), 10:48, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди не готовы к будущему.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:30, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Анализ показывает что всем пофиг на эти токены и дыры типа выхода за границы буфера. Это только маленьких детей пугать.
     
  • 1.11, Соль земли (?), 10:46, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А зачем ".pyc" файлы в гит добавлять? 0_0
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:46, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > По сообщению представителей репозитория PyPI токен был создан в 2023 году для разработчика ewdurbin (Ee Durbin), который занимает в организации Python Software Foundation пост директора по инфраструктуре.

    Жёваный стыд.

     
     
  • 2.20, нах. (?), 11:13, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "а вы точно разработчик? Скажите что-нибудь на разработческом!"
    "- дайте мне токен с полным доступом ко ВСЕМУ!"

     

  • 1.17, Tron is Whistling (?), 10:56, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    - Docker-образ с токеном
    Девляпс-ляпс-ляпс.
     
     
  • 2.19, нах. (?), 11:12, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и один ключ от всех дверей - даже не под ковриком, а просто в замке всегда торчит.

    ну зато нигры-норкоманы очень важны для человечества. Про фрипластелин что-то не вижу только. Недоработочка.

     
     
  • 3.33, Аноним (3), 12:10, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё на месте https://durbin.ee/
     
     
  • 4.43, нах. (?), 12:48, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё на месте https://durbin.ee/

    а, и точно, всьо.
    Этого - точно в директора!

     

  • 1.21, Аноним (21), 11:14, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "и чтобы обойти лимиты, выставляемые для анонимных обращений к GitHub, временно добавил свой рабочий токен в код. Перед публикацией написанного кода токен был удалён, но разработчик не учёл, что упоминание токена прокэшировалось в предкомпилированном файле с байткодом, который затем попал в docker-образ"

    Специалисты которых мы заслужили! Так победим! xD

     
     
  • 2.24, нах. (?), 11:19, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не специалисты а цельные директора по инфраструктуре.
    Т.е. тот самый человек, который должен был первым йопнуть кулаком по столу со словами "какой на... общий ключ от всех дверей?! Вы что тут - совсем ухи поели?! Быстро накодить проверку чтоб такие ключи вообще сразу блокировались при попытке их создать."

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:21, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не специалисты а цельные директора по инфраструктуре.
    > Т.е. тот самый человек

    где Вы видали вменямых топтунов?

     

  • 1.25, Аноним (25), 11:19, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В большой проект требуется директор по инфраструктуре. Требования к кандидату:
    - Уверенное знание Python
    - Опыт работы с контейнерами
    - Желание развиваться (будет плюсом)
     
     
  • 2.27, нах. (?), 11:25, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А квота для minorities у вас есть?!

     
  • 2.32, Аноним (32), 12:07, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требования к гендеру?
     

  • 1.28, n00by (ok), 11:31, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > разработчик не учёл, что упоминание токена прокэшировалось
    > в предкомпилированном файле с байткодом, который затем
    > попал в docker-образ.

    Как оно могло прокешироваться? Изменил исходник, значит и содержимое кеша должно измениться при запуске? Или он не проверял (не запускал)? Не проверял, потому что не изменял исходник вручную, а откатил коммит?

     
     
  • 2.30, нах. (?), 11:49, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может даже и запускал - в уже собранном докер-контейнере.
    А в образе спокойно лежал и пах старый бинарник.

    Что образ при сборке не компилился - ну на фоне существования "токена-от-ВСЕГО" - право же ж, такая мелочь. Некогда, некогда ждать пока он скомпилируется, девляп-ляп-ляп-ляп и в продакшн!

     
  • 2.41, Карлос Сношайтилис (ok), 12:25, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запуск не вызывает ребилд контейнера.

    Но более важный вопрос: с какого рожна, образ заливается с машины разраба, а не собирается на билд-сервере?

     
     
  • 3.49, нах. (?), 12:54, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то должен бы был - но текущего контейнера. А образ где был (в дыркер хапе) там и лежит, всем на радость.

    > Но более важный вопрос: с какого рожна, образ заливается с машины разраба, а не собирается на
    > билд-сервере?

    ну это ж ах...еть удобно отлаживать, да?

      

     

  • 1.31, Аноним (32), 12:03, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пароли ненадёжно, говорили они. Нужно по ключам, токенам.
    Главная проблема паролей - записывание их на бумажки и создание намеренно мастер-паролей. А вот это вот, по недосмотру оказывается в коде, в данных.
     
     
  • 2.48, нах. (?), 12:52, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что значит "по недосмотру"? Оно и может быть только в коде или данных в этом коде, в том и принципиальное отличие от пароля, который должен бы быть только в голове, ну или хотя бы вот, на листочке приклеенном к монитору, как у меня.

     

  • 1.35, Аноним (35), 12:16, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    саботаж-апп
     
  • 1.37, Ося Бендер (?), 12:18, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вау! Питон все?
     
     
  • 2.47, Аноним (32), 12:51, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не дождётесь!
     

  • 1.39, Аноним (39), 12:21, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Токен был найден в бинарном файле "__pycache__/build.cpython-311.pyc" с прокэшированным скомпилированным байткодом.

    Какого хрена вообще переменные окружения сохраняются в файл с прокешированным байткодом?

     
     
  • 2.42, Карлос Сношайтилис (ok), 12:28, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости шесть параграфов.
    Четвёртый - код, который отвечает на твой вопрос.

    Ты смог прочитать только три параграфа? Или сдался сразу после картинки?

     

  • 1.40, 111 (??), 12:24, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то я не понял. Можно же указывать время жизни токена? Указал время жизни в месяц — и всё! Какие проблемы?
     
     
  • 2.45, нах. (?), 12:50, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как какие - через месяц же сломается все, вот какие!
     

  • 1.44, Аноним (44), 12:49, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вон из профессии!
     
     
  • 2.46, нах. (?), 12:51, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Других директоров у меня для вас нет.
     

  • 1.50, Аноним (52), 12:56, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >обнаружили в составе Docker-образа "cabotage-app"

    Имели в виду sabotage, но клавишей промахнулись.

     

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