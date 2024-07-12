Утечка токена для полного доступа к GitHub-репозиториям проекта Python

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|2.9, Аноним (9), 10:33, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И про то что в гите можно смотреть что ты коммитаешь, а не коммитать весь треш
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|3.34, Xasd7 (?), 12:16, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тока в Git токен не попал :-)
а вот в бинарник попал — что нам напоминает правило:
не нужно ВООБЩЕ в открытый доступ выкладывать то что скомпилировано на твоём лаптопе — выкладывай в паблик только то что скомпилировала общий сборочный конвеер на сервере
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|4.51, нах. (?), 12:56, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воот, теперь-то все как надо, теперь оно и в гит попадет. Потом конечно будет удалено, новым комитом.
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|1.5, Аноним (5), 10:27, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Смотрите как могу:
> -B : don't write .pyc files on import; also PYTHONDONTWRITEBYTECODE=x
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|2.26, нах. (?), 11:22, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дрянная идея. Это контейнер который будет большинством обезьянок использоваться as-is.
Вот то что байткод брался из хомяка горе-разработчика вместо компиляции в закрытом окружении докера - это конечно минус.
Но ничуть бы не помогло от гения-директора обходящего защиту от роботов патамуштамагу. Он бы и руками не забыл добавить внутрь образа.
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|1.6, Аноним (6), 10:28, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> не учёл, что упоминание токена прокэшировалось в предкомпилированном файле с байткодом, который затем попал в docker-образ
В пакетном менеджере Nix этой проблемы нет: перед сборкой все неигнорируемые файлы копируются в /nix/store, так что сборщик видит только реально исходные тексты. Любопытно, но так никто и не догнал Nix ни в этом, ни во всех остальных отношениях. Хотя Nix из далекого 2004.
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|2.13, mimocrocodile (?), 10:47, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> перед сборкой все неигнорируемые файлы копируются в /nix/store, так что сборщик видит только реально исходные тексты
ты не поверишь, но в докере тоже сборщик не видит игнорируемые файлы
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|1.7, Аноним (7), 10:30, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Анализ показывает что всем пофиг на эти токены и дыры типа выхода за границы буфера. Это только маленьких детей пугать.
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|1.12, Аноним (12), 10:46, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По сообщению представителей репозитория PyPI токен был создан в 2023 году для разработчика ewdurbin (Ee Durbin), который занимает в организации Python Software Foundation пост директора по инфраструктуре.
Жёваный стыд.
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|2.20, нах. (?), 11:13, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"а вы точно разработчик? Скажите что-нибудь на разработческом!"
"- дайте мне токен с полным доступом ко ВСЕМУ!"
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|2.19, нах. (?), 11:12, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и один ключ от всех дверей - даже не под ковриком, а просто в замке всегда торчит.
ну зато нигры-норкоманы очень важны для человечества. Про фрипластелин что-то не вижу только. Недоработочка.
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|1.21, Аноним (21), 11:14, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"и чтобы обойти лимиты, выставляемые для анонимных обращений к GitHub, временно добавил свой рабочий токен в код. Перед публикацией написанного кода токен был удалён, но разработчик не учёл, что упоминание токена прокэшировалось в предкомпилированном файле с байткодом, который затем попал в docker-образ"
Специалисты которых мы заслужили! Так победим! xD
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|2.24, нах. (?), 11:19, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не специалисты а цельные директора по инфраструктуре.
Т.е. тот самый человек, который должен был первым йопнуть кулаком по столу со словами "какой на... общий ключ от всех дверей?! Вы что тут - совсем ухи поели?! Быстро накодить проверку чтоб такие ключи вообще сразу блокировались при попытке их создать."
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|3.38, Аноним (38), 12:21, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не специалисты а цельные директора по инфраструктуре.
> Т.е. тот самый человек
где Вы видали вменямых топтунов?
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|1.25, Аноним (25), 11:19, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В большой проект требуется директор по инфраструктуре. Требования к кандидату:
- Уверенное знание Python
- Опыт работы с контейнерами
- Желание развиваться (будет плюсом)
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|1.28, n00by (ok), 11:31, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> разработчик не учёл, что упоминание токена прокэшировалось
> в предкомпилированном файле с байткодом, который затем
> попал в docker-образ.
Как оно могло прокешироваться? Изменил исходник, значит и содержимое кеша должно измениться при запуске? Или он не проверял (не запускал)? Не проверял, потому что не изменял исходник вручную, а откатил коммит?
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|2.30, нах. (?), 11:49, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может даже и запускал - в уже собранном докер-контейнере.
А в образе спокойно лежал и пах старый бинарник.
Что образ при сборке не компилился - ну на фоне существования "токена-от-ВСЕГО" - право же ж, такая мелочь. Некогда, некогда ждать пока он скомпилируется, девляп-ляп-ляп-ляп и в продакшн!
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|2.41, Карлос Сношайтилис (ok), 12:25, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запуск не вызывает ребилд контейнера.
Но более важный вопрос: с какого рожна, образ заливается с машины разраба, а не собирается на билд-сервере?
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|3.49, нах. (?), 12:54, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вообще-то должен бы был - но текущего контейнера. А образ где был (в дыркер хапе) там и лежит, всем на радость.
> Но более важный вопрос: с какого рожна, образ заливается с машины разраба, а не собирается на
> билд-сервере?
ну это ж ах...еть удобно отлаживать, да?
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|1.31, Аноним (32), 12:03, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пароли ненадёжно, говорили они. Нужно по ключам, токенам.
Главная проблема паролей - записывание их на бумажки и создание намеренно мастер-паролей. А вот это вот, по недосмотру оказывается в коде, в данных.
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|2.48, нах. (?), 12:52, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что значит "по недосмотру"? Оно и может быть только в коде или данных в этом коде, в том и принципиальное отличие от пароля, который должен бы быть только в голове, ну или хотя бы вот, на листочке приклеенном к монитору, как у меня.
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|1.39, Аноним (39), 12:21, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Токен был найден в бинарном файле "__pycache__/build.cpython-311.pyc" с прокэшированным скомпилированным байткодом.
Какого хрена вообще переменные окружения сохраняются в файл с прокешированным байткодом?
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|2.42, Карлос Сношайтилис (ok), 12:28, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новости шесть параграфов.
Четвёртый - код, который отвечает на твой вопрос.
Ты смог прочитать только три параграфа? Или сдался сразу после картинки?
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|1.40, 111 (??), 12:24, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то я не понял. Можно же указывать время жизни токена? Указал время жизни в месяц — и всё! Какие проблемы?
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|1.50, Аноним (52), 12:56, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>обнаружили в составе Docker-образа "cabotage-app"
Имели в виду sabotage, но клавишей промахнулись.
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