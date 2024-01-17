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GitHub обновил PGP-ключи из-за уязвимости, приводящей к утечке переменных окружения

17.01.2024 13:45

GitHub раскрыл сведения об уязвимости, позволяющей получить доступ к содержимому переменных окружений, выставленных в контейнерах, применяемых в рабочей инфраструктуре. Уязвимость была выявлена участником программы Bug Bounty, претендующим на получение вознаграждения за поиск проблем с безопасностью. Проблема затрагивает как сервис GitHub.com, так и конфигурации GitHub Enterprise Server (GHES), выполняемые на системах пользователей.

Анализ логов и аудит инфраструктуры не выявил следов эксплуатации уязвимости в прошлом, кроме активности, исследователя, сообщившего о проблеме. Тем не менее, в инфраструктуре была инициирована замена всех ключей шифрования и учётных данных, которые могли быть потенциально скомпрометированы в случае эксплуатации уязвимости злоумышленником. Замена внутренних ключей привела к нарушению работы некоторых сервисов с 27 по 29 декабря. Администраторы GitHub попытались учесть допущенные ошибки при произведённом вчера обновлении ключей, затрагивающих клиентов.

Среди прочего был обновлён GPG-ключ, используемый для заверения цифровой подписью коммитов, создаваемых через web-редактор GitHub, при принятии pull-запросов на сайте или через инструментарий Codespace. Старый ключ прекратил своё действие 16 января в 23 часа по московскому времени и вместо него со вчерашнего дня применяется новый ключ. Начиная с 23 января все новые коммиты, подписанные прошлым ключом, не будут помечены на сайте GitHub как верифицированные.

16 января также обновлены открытые ключи, используемые для шифрования пользователем данных, отправляемых через API в GitHub Actions, GitHub Codespaces и Dependabot. Пользователям, применяющим для локальной проверки коммитов и шифрования передаваемых данных открытые ключи, принадлежащие GitHub, рекомендуется удостовериться, что они обновили GPG-ключи GitHub и их системы продолжают функционировать после произведённой замены ключей.

Компания GitHub уже устранила уязвимость на сайте GitHub.com и выпустила обновление продукта GHES 3.8.13, 3.9.8, 3.10.5 и 3.11.3, в котором отмечено исправление CVE-2024-0200 (небезопасное использование отражений, приводящее к выполнению кода или контролируемых пользователем методов на стороне сервера). Атака на локальные установки GHES могла быть произведена при наличии у злоумышленника учётной записи с правами управления организацией (organization owner).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2024-01-16...)
  2. OpenNews: Атака на инфраструктуру PyTorch, компрометирующая репозиторий и релизы
  3. OpenNews: GitHub поменял закрытый RSA-ключ для SSH после его попадания в публичный репозиторий
  4. OpenNews: GitHub защитился от конкурирующих сервисов, запрещающих сравнительное тестирование
  5. OpenNews: Сбои в системах сборки из-за изменения контрольных сумм архивов в GitHub
  6. OpenNews: В ходе атаки на GitHub захвачены ключи для подписи приложений GitHub Desktop и Atom
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60448-github
Ключевые слова: github
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.5, Аноним (5), 14:09, 17/01/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что опять руби виноват?
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:27, 17/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Начиная с 23 января все новые коммиты, подписанные прошлым ключом, не будут помечены на сайте GitHub как верифицированные.
    >Замена внутренних ключей привела к нарушению работы некоторых сервисов с 27 по 29 декабря.

    Если ключ не скомпромитирован, то нафига его отзывать, нарушая функционирование. Если скомпромитирован, то почему такой поздней датой? Почему вообще подтверждённость выполненности коммита в веб-интерфейсе GitHub определяется подписью на коммите, а не наличием хэша коммита в множестве, хранимом на сервере GitHub и доступном для скачивания?

     

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