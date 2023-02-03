Сбои в системах сборки из-за изменения контрольных сумм архивов в GitHub

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|1.1, Аноним (1), 18:03, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Контрольная сумма должна рассчитываться самостоятельно каждым проектом своим способом по исходным файлам, а не сторонним архивам.
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|2.14, Аноним (14), 18:48, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> что привело к изменению их контрольных сумм и массовым сбоям
как раз в духе микрософта.
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|2.21, НяшМяш (ok), 19:24, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я даже не знаю как они так формируют архивы, что у них контрольные суммы не совпадают. Формируют архив, делают сумму, а потом говорят гитхабу "заархивируй мне вот это но уже сам для себя" что ли? Обычно сначала пакуют, потом прогоняют чексумму и в конце заливают всё готовое. Чем паковать вообще фиолетово - хоть таргз, хоть 7з, хоть винраром.
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|3.31, ms (??), 19:58, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще круче: говорят шитхабу - сформируй-ка нам архив _своего_ репо с ~нашим~ (мвахахаха) кодом.
И сами мизинчиком так в экранчик тык-потык.
А у нас оно вот такое - архив сами даже не знаем зачем (до нас писали) создается каждые пять минут заново, а ВДРУГ в репо сами собой изменились комиты пятилетней давности - обязательно надо переупаковать, нельзя ж просто так ничего не трогать, особенно старые срезы исходников.
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|3.8, Аноньимъ (ok), 18:26, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> ну виляет и виляет, что бубнить то
Главное не бухтеть, всё схвачено у кого нужно, вопрос под контролем, всё решат нужно только подождать.
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|2.35, ms (??), 20:06, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Собака сама виновата. Какой вообще смысл в контрольных суммах исходников которые каждый день новые - сами не знаем. Это у них пережитки времен sourceforge, где архивы и исходники вообще никак не пересекались, что разработчик (или стыривший его пароли) залил, то и отдавалось.
Вместо того чтоб эту глупость просто убрать, они вот, понаделали новых костылей а теперь обижаются, когда самый нижний вдруг выпал.
Либо пусть доверяют целиком нашей инфраструктуре, либо не выпендриваются и делают каждый раз clone.
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|1.9, Михаил (??), 18:27, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пихать в архив файл с контрольными суммами содержимого? Ну, действительно, проверять контрольную сумму архива - это как-то тупо, важна-то целостность содержимого.
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|2.12, Шарп (ok), 18:46, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Здесь контрольная сумма не для целостности, а для защиты от подмены.
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|2.13, keydon (ok), 18:48, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это нормально. Гораздо лучше чем иметь по контрольной сумме на каждый файл/директорию.
А с пожатым архивом еще лучше - меньше размер, быстрее хэш вычислить.
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|2.19, Атон (?), 19:21, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> контрольную сумму архива - это
защита от сбоев передачи данных по сети и ошибок носителей
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|1.15, Аноним (14), 18:53, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> редставители GitHub вначале ссылались на то, что постоянные контрольные суммы для архивов никогда не гарантировались.
2+2=4, а может 5 или 33.
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|2.17, aploskov.dev (ok), 19:05, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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gzip будет давать разные контрольные суммы при разных настройках сжатия по умолчнию. Можно оптимизировать на скорость сжатия, а можно - на размер архива. Кроме того, в результате оптимизации алгоритма сжатия может получиться иной файл.
Высчитывать контрольную сумму от файла, который получен алгоритмом который может улучшаться и показывать лучшие результаты скорости/коэф. сжатия - это надо быть профнепригодным.
Там отнюдь не 2+2, а f(...) = best( size, compression speed, decompression speed ).
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|3.20, Атон (?), 19:22, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> gzip будет давать разные контрольные суммы при разных настройках сжатия
а бывает архиватор, который дает одинаковые контрольные суммы при разных настройках сжатия?
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|4.22, aploskov.dev (ok), 19:24, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> gzip будет давать разные контрольные суммы при разных настройках сжатия
> а бывает архиватор, который дает одинаковые контрольные суммы при разных настройках сжатия?
Вряд ли. Разве что собранный на коленке, который игнорирует настройки, рандом, временные отметки, окружение и т.д.
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|4.30, Аноним (-), 19:53, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я подозреваю тебя тут кусают в зад твои вольные формулировки Архиватор не даёт ... большой текст свёрнут, показать
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|5.44, Атон (?), 20:57, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотя, если так подумать,
с этого нужно начинать. всегда.
> github зря прогнулся. Если бы он не прогнулся, то был бы повод разработать утилиту/библиотеку,
он не прогнулся, он отложил на время. тут у тебя не только повод, тут уже дедлайн преодолен.
хотя мне другое странно: зачем вообще гитхаб озаботился настройкой оптимизации архиватора для получения архивов меньшего объема.
на "диске" место кончается? звоночек!
Введите код, 58692
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|6.47, Аноним (-), 21:03, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> зачем вообще гитхаб озаботился настройкой оптимизации архиватора для получения архивов меньшего объема.
Чтобы меньше платить за трафик? А может дело не в размере, а в том сколько процессоры ватт сжигают?
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|3.48, Аноним (14), 21:04, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> gzip будет давать разные контрольные суммы при разных настройках сжатия
Не может быть! А мужики-то думали, что у всех любых архивов сумма одна и та же! Но тут оказалось, что разные файлы имеют... разные суммы! Да как так-то?!
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|4.50, aploskov.dev (ok), 21:09, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1. Прочитай новость. Действительно думали.
2. Посмотри, на какой комментарий я ответил. Чел иронизирует по поводу 2+2=4, а может 5 или 33. Ну так вот, операция не 2+2, иронию аноним выразил через жопу.
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|5.59, Аноним (14), 22:37, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думали-думали, да недодумали... В результате всё навернули, как обычно.
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|2.54, Аноним (54), 21:31, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Все проблемы индустрии в том, что никто не читает опеннетных экпертов...
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|3.58, анонна (?), 22:29, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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он и прав и не прав. гит должен быть свой. на своем серваке, а не у мелкосранска(мелкософинска?) в х** знает где. люди пошли такие доверчивые. вот раз пришел приказ партии в сша и все все твои проекты конфискуются с передачей прав другим компаниям. а вас назовут потом плагиатором)) сама идея гит хороша, но предполагалось не общественный гит, а каждой конторы свой.))
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|1.26, Аноним (-), 19:39, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Рассматривались такие варианты, как [...] добавление флага "--stable" для сохранения совместимости
Непредусмотрительно. Флаг надо называть --fucking-legacy, лет через десять будет очень актуально.
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|1.27, fuggy (ok), 19:40, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Они каждый раз для каждого вызова собирали архив? Неудивительно. Тем более что формировать архив каждый раз это долго. Человек загружая tar.gz ожидает что он скачивает только файл, а не сформированный архив на лету.
Если бы они сохраняли бы уже созданные архивы, то проблема бы решилась более гладко.
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|2.32, Аноним (-), 20:00, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Человек загружая tar.gz ожидает что он скачивает только файл, а не сформированный архив на лету.
Ты хотел сказать "_наивный_ человек"? Или может "человек склонный делать ничем не обоснованные выводы"?
> формировать архив каждый раз это долго.
Ты хотел сказать "дорого"? Ведь не важно, насколько это долго, потому что передавать по сети ещё дольше. Важно то, что это отнимает время процессора, которое ограниченный ресурс, и увеличивает сумму в квитанции за электроэнергию. Но хранить архив на диске занимает пространство на диске. И тут мы получаем tradeoff между стоимостью такого объёма диска и стоимостью сжатия на лету.
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|3.34, ms (??), 20:02, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы это так говорите, как будто архив (причем вместе с контрольной суммой) сохранялся не на диск а куда-то в облачко... В принципе, он туда и сохранялся, только вот... это мое облачко, и внутри мои диски.
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|4.46, Аноним (-), 21:02, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты имеешь в виду "сохранялся при создании на сервере"? Он сохранялся скорее всего в tmpfs, то есть на на диск, а в оперативную память. А контрольная сумма высчитывалась заносилась в субд. Точнее сказать, я не знаю, как там у них было сделано, но я б сделал именно так.
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|5.49, ms (??), 21:08, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дурашка, ты хоть примерно наши объемы представить можешь? И каких размеров иногда получаются эти "релизы" всего что ни попадя (тем более что вы за это не платите, вам что ни день то релиз).
tmpfs ему... и отдавать потом с единственного бэкэнда, да?
> А контрольная сумма высчитывалась заносилась в субд.
А если головой подумать? А, да, там у тебя занято, ты ж в нее ешь...
"БД" для хранения файлов называется - файловая система.
> Точнее сказать, я не знаю, как там у них было сделано, но я б сделал именно так.
Спасибо, ты не прошел собеседование еще до его начала. Обратись в гугль, они там подбирают подобных смузихлебов. Ой, кажется, у них там сокращения? Ну даже не знаем... Попробуй свои силы в гендерных штудиях.
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|2.45, Атон (?), 21:00, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> посконный zip и то куда лучше.
для бинарников ARJ
для текстов HA
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|1.41, ihatenpm (?), 20:41, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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гитшваб, нпм, карго-культ - это все только начало прогрессивных модных молодежных ультрасвободных и экстраудобных супертехнолгий.
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|1.43, Аноним (54), 20:51, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В ответ на первые жалобы о возникших сбоях представители GitHub вначале ссылались на то, что постоянные контрольные суммы для архивов никогда не гарантировались.
Вполне справедливо. А я-то раньше удивлялся: зачем некоторые люди на странице релизов Гитхаба выкладывают свой отдельный tar.gz архив, если по ссылке ниже есть автоматически сгенерированный Гитхабом. А вон оно что, оказывается!
Вообще, классическая картина в разработке ПО: сперва
недальновидно завязываемя на недокументированные делтали реализации, потом плачем, что все поломано.
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|2.51, ms (??), 21:11, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> недальновидно завязываемя на недокументированные делтали реализации, потом плачем, что
> все поломано.
Разьве не логично предполагать что архив конкретной версии софта - нечто неизменное и постоянное? А, действительно, нелогично. Пришлите нам резюме, вы подходите на позицию pr менеджера.
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|3.53, Аноним (54), 21:25, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> предполагать
Как бы в этом вся суть проблемы, не?
Ну, предполагайте на здоровье вместо чтения документации - только не плачте потом.
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|3.57, Аноним (57), 22:23, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кого волнует твой архив. бери исходный файл конкретной версии и наслаждайся неизменной контрольной суммой.
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