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Сбои в системах сборки из-за изменения контрольных сумм архивов в GitHub

03.02.2023 18:03

GitHub изменил метод формирования автоматически генерируемых архивов ".tar.gz" и ".tgz" на страницах с релизами, что привело к изменению их контрольных сумм и массовым сбоям в автоматизированных системах сборки, которые для подтверждения целостности осуществляют сверку загружаемых с GitHub архивов с ранее сохранёнными контрольными суммами, например, размещёнными в метаданных пакетов или в сборочных сценариях.

Начиная с выпуска 2.38 в инструментарии Git была включена по умолчанию встроенная реализация gzip, которая позволяла унифицировать поддержку данного метода сжатия в разных операционных системах и повысить производительность создания архивов. GitHub подхватил изменение после обновления версии git в своей инфраструктуре. Проблему вызвало то, что сжатые архивы, генерируемые встроенной реализацией gzip на базе zlib, бинарно отличаются от архивов, созданных утилитой gzip, что привело к отличию контрольных сумм для архивов, созданных разными версиями git при выполнении команды "git archive".

Соответственно, после обновления git в GitHub на страницах релизов стали отдаваться немного другие архивы, не проходящие проверку по старым контрольным суммам. Проблема проявилась в различных сборочных системах, системах непрерывной интеграции и в инструментариях сборки пакетов из исходных текстов. Например, нарушилась сборка около 5800 портов FreeBSD, исходные тексты для которых загружались из GitHub.

В ответ на первые жалобы о возникших сбоях представители GitHub вначале ссылались на то, что постоянные контрольные суммы для архивов никогда не гарантировались. После того, как было показано, что для восстановления работоспособности систем сборки, на которые повлияло изменение, потребуется колоссальная работа по обновлению метаданных в различных экосистемах, представители GitHub изменили своё мнение, отменили изменение и вернули старый метод генерации архивов.

Разработчики Git пока не пришли к какому-то решению и лишь обсуждают возможные действия. Рассматривались такие варианты, как откат на использование утилиты gzip по умолчанию; добавление флага "--stable" для сохранения совместимости со старыми архивами; привязка встроенной реализации к отдельному формату архива; использование утилиты gzip для старых коммитов и встроенной реализации для коммитов, начиная с определённой даты; гарантирование стабильности формата только для несжатых архивов.

Сложность принятия решения объясняется тем, что откат на вызов внешней утилиты полностью не решает проблему неизменности контрольных сумм, так как, изменение во внешней программе gzip также может привести к изменению формата архива. В настоящее время для рецензирования предложен набор патчей, возвращающий по умолчанию старое поведение (вызов внешней утилиты gzip) и использующий встроенную реализацию при отсутствии в системе утилиты gzip. Патчи также добавляют в документацию упоминание, что стабильность вывода "git archive" не гарантируется и формат может быть изменён в будущем.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  5. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
  6. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58595-git
Ключевые слова: git, github, checksumm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:03, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Контрольная сумма должна рассчитываться самостоятельно каждым проектом своим способом по исходным файлам, а не сторонним архивам.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 18:20, 03/02/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:31, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, пусть кто хочет делает gostsum или sha256.
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:48, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > что привело к изменению их контрольных сумм и массовым сбоям

    как раз в духе микрософта.

     
  • 2.21, НяшМяш (ok), 19:24, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я даже не знаю как они так формируют архивы, что у них контрольные суммы не совпадают. Формируют архив, делают сумму, а потом говорят гитхабу "заархивируй мне вот это но уже сам для себя" что ли? Обычно сначала пакуют, потом прогоняют чексумму и в конце заливают всё готовое. Чем паковать вообще фиолетово - хоть таргз, хоть 7з, хоть винраром.
     
     
  • 3.31, ms (??), 19:58, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще круче: говорят шитхабу - сформируй-ка нам архив _своего_ репо с ~нашим~ (мвахахаха) кодом.

    И сами мизинчиком так в экранчик тык-потык.

    А у нас оно вот такое - архив сами даже не знаем зачем (до нас писали) создается каждые пять минут заново, а ВДРУГ в репо сами собой изменились комиты пятилетней давности - обязательно надо переупаковать, нельзя ж просто так ничего не трогать, особенно старые срезы исходников.

     
     
  • 4.56, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:17, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И сами мизинчиком так в экранчик тык-потык.

    Это хорошо если мизинчиком... от макак всего можно ожидать

     

  • 1.2, Аноньимъ (ok), 18:10, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хвост виляет собакой.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:18, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну виляет и виляет, что бубнить то
     
     
  • 3.8, Аноньимъ (ok), 18:26, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > ну виляет и виляет, что бубнить то

    Главное не бухтеть, всё схвачено у кого нужно, вопрос под контролем, всё решат нужно только подождать.

     
  • 2.35, ms (??), 20:06, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Собака сама виновата. Какой вообще смысл в контрольных суммах исходников которые каждый день новые - сами не знаем. Это у них пережитки времен sourceforge, где архивы и исходники вообще никак не пересекались, что разработчик (или стыривший его пароли) залил, то и отдавалось.

    Вместо того чтоб эту глупость просто убрать, они вот, понаделали новых костылей а теперь обижаются, когда самый нижний вдруг выпал.

    Либо пусть доверяют целиком нашей инфраструктуре, либо не выпендриваются и делают каждый раз clone.

     

  • 1.9, Михаил (??), 18:27, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пихать в архив файл с контрольными суммами содержимого? Ну, действительно, проверять контрольную сумму архива - это как-то тупо, важна-то целостность содержимого.
     
     
  • 2.12, Шарп (ok), 18:46, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здесь контрольная сумма не для целостности, а для защиты от подмены.
     
     
  • 3.60, Sw00p aka Jerom (?), 22:43, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для защиты от подмены

    для этого контрольную сумму подписывают, а сама сумма - контроль целостности

     
  • 2.13, keydon (ok), 18:48, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это нормально. Гораздо лучше чем иметь по контрольной сумме на каждый файл/директорию.
    А с пожатым архивом еще лучше - меньше размер, быстрее хэш вычислить.
     
  • 2.19, Атон (?), 19:21, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> контрольную сумму архива - это

    защита от сбоев передачи данных по сети и ошибок носителей

     

  • 1.15, Аноним (14), 18:53, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > редставители GitHub вначале ссылались на то, что постоянные контрольные суммы для архивов никогда не гарантировались.

    2+2=4, а может 5 или 33.

     
     
  • 2.17, aploskov.dev (ok), 19:05, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    gzip будет давать разные контрольные суммы при разных настройках сжатия по умолчнию. Можно оптимизировать на скорость сжатия, а можно - на размер архива. Кроме того, в результате оптимизации алгоритма сжатия может получиться иной файл.

    Высчитывать контрольную сумму от файла, который получен алгоритмом который может улучшаться и показывать лучшие результаты скорости/коэф. сжатия - это надо быть профнепригодным.

    Там отнюдь не 2+2, а f(...) = best( size, compression speed, decompression speed ).

     
     
  • 3.20, Атон (?), 19:22, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > gzip будет давать разные контрольные суммы при разных настройках сжатия

    а бывает архиватор, который дает одинаковые контрольные суммы при разных настройках сжатия?

     
     
  • 4.22, aploskov.dev (ok), 19:24, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> gzip будет давать разные контрольные суммы при разных настройках сжатия
    > а бывает архиватор, который дает одинаковые контрольные суммы при разных настройках сжатия?

    Вряд ли. Разве что собранный на коленке, который игнорирует настройки, рандом, временные отметки, окружение и т.д.

     
  • 4.30, Аноним (-), 19:53, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я подозреваю тебя тут кусают в зад твои вольные формулировки Архиватор не даёт ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.40, Аноньимъ (ok), 20:26, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком усложняете...
     
  • 5.44, Атон (?), 20:57, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя, если так подумать,

    с этого нужно начинать. всегда.

    > github зря прогнулся. Если бы он не прогнулся, то был бы повод разработать утилиту/библиотеку,

    он не прогнулся, он отложил на время.  тут у тебя не только повод, тут уже дедлайн преодолен.


    хотя мне другое странно: зачем вообще гитхаб озаботился настройкой оптимизации архиватора для получения архивов меньшего объема.

    на "диске" место кончается?  звоночек!

    Введите код, 58692

     
     
  • 6.47, Аноним (-), 21:03, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > зачем вообще гитхаб озаботился настройкой оптимизации архиватора для получения архивов меньшего объема.

    Чтобы меньше платить за трафик? А может дело не в размере, а в том сколько процессоры ватт сжигают?

     
  • 3.48, Аноним (14), 21:04, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > gzip будет давать разные контрольные суммы при разных настройках сжатия

    Не может быть! А мужики-то думали, что у всех любых архивов сумма одна и та же! Но тут оказалось, что разные файлы имеют... разные суммы! Да как так-то?!

     
     
  • 4.50, aploskov.dev (ok), 21:09, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1. Прочитай новость. Действительно думали.

    2. Посмотри, на какой комментарий я ответил. Чел иронизирует по поводу 2+2=4, а может 5 или 33. Ну так вот, операция не 2+2, иронию аноним выразил через жопу.

     
     
  • 5.59, Аноним (14), 22:37, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думали-думали, да недодумали... В результате всё навернули, как обычно.
     
  • 3.61, Sw00p aka Jerom (?), 22:47, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >это надо быть профнепригодным.

    то есть, снимаем сумму с самих данных, а не с сжатых архивов

     
  • 2.68, Аноним (68), 23:02, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы 2+2 это 22.
     

  • 1.18, pashev.ru (?), 19:11, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    «Надо обновляться», — говорили они. — «Обновления важны и безопасны».
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 19:39, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для них - да)
     

  • 1.23, Аноним (23), 19:26, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Да сколько раз уже повторять что гит это пятое колесо в телеге.
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 21:31, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Все проблемы индустрии в том, что никто не читает опеннетных экпертов...
     
     
  • 3.58, анонна (?), 22:29, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    он и прав и не прав. гит должен быть свой. на своем серваке, а не у мелкосранска(мелкософинска?) в х** знает где. люди пошли такие доверчивые. вот раз пришел приказ партии в сша и все все твои проекты конфискуются с передачей прав другим компаниям. а вас назовут потом плагиатором)) сама идея гит хороша, но предполагалось не общественный гит, а каждой конторы свой.))
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 23:03, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сама идея гит

    оверинженеринг

     
  • 3.62, Sw00p aka Jerom (?), 22:50, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    эксперты на опеннете появились за долго до появления всех этих проектов, mc не даст соврать :)
     
  • 3.66, Аноним (66), 23:01, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    конченый.
     

  • 1.26, Аноним (-), 19:39, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Рассматривались такие варианты, как [...] добавление флага "--stable" для сохранения совместимости

    Непредусмотрительно. Флаг надо называть --fucking-legacy, лет через десять будет очень актуально.

     
  • 1.27, fuggy (ok), 19:40, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они каждый раз для каждого вызова собирали архив? Неудивительно. Тем более что формировать архив каждый раз это долго. Человек загружая tar.gz ожидает что он скачивает только файл, а не сформированный архив на лету.

    Если бы они сохраняли бы уже созданные архивы, то проблема бы решилась более гладко.

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 20:00, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Человек загружая tar.gz ожидает что он скачивает только файл, а не сформированный архив на лету.

    Ты хотел сказать "_наивный_ человек"? Или может "человек склонный делать ничем не обоснованные выводы"?

    > формировать архив каждый раз это долго.

    Ты хотел сказать "дорого"? Ведь не важно, насколько это долго, потому что передавать по сети ещё дольше. Важно то, что это отнимает время процессора, которое ограниченный ресурс, и увеличивает сумму в квитанции за электроэнергию. Но хранить архив на диске занимает пространство на диске. И тут мы получаем tradeoff между стоимостью такого объёма диска и стоимостью сжатия на лету.

     
     
  • 3.34, ms (??), 20:02, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы это так говорите, как будто архив (причем вместе с контрольной суммой) сохранялся не на диск а куда-то в облачко... В принципе, он туда и сохранялся, только вот... это мое облачко, и внутри мои диски.

     
     
  • 4.46, Аноним (-), 21:02, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты имеешь в виду "сохранялся при создании на сервере"? Он сохранялся скорее всего в tmpfs, то есть на на диск, а в оперативную память. А контрольная сумма высчитывалась заносилась в субд. Точнее сказать, я не знаю, как там у них было сделано, но я б сделал именно так.
     
     
  • 5.49, ms (??), 21:08, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дурашка, ты хоть примерно наши объемы представить можешь? И каких размеров иногда получаются эти  "релизы" всего что ни попадя (тем более что вы за это не платите, вам что ни день то релиз).
    tmpfs ему... и отдавать потом с единственного бэкэнда, да?

    > А контрольная сумма высчитывалась заносилась в субд.

    А если головой подумать? А, да, там у тебя занято, ты ж в нее ешь...

    "БД" для хранения файлов называется - файловая система.

    > Точнее сказать, я не знаю, как там у них было сделано, но я б сделал именно так.

    Спасибо, ты не прошел собеседование еще до его начала. Обратись в гугль, они там подбирают подобных смузихлебов. Ой, кажется, у них там сокращения? Ну даже не знаем... Попробуй свои силы в гендерных штудиях.

     

  • 1.36, Аноним (36), 20:19, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    посконный zip и то куда лучше.
     
     
  • 2.45, Атон (?), 21:00, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > посконный zip и то куда лучше.

    для бинарников ARJ

    для текстов HA

     
     
  • 3.55, Аноним (-), 21:46, 03/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.41, ihatenpm (?), 20:41, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    гитшваб, нпм, карго-культ - это все только начало прогрессивных модных молодежных ультрасвободных и экстраудобных супертехнолгий.
     
  • 1.43, Аноним (54), 20:51, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В ответ на первые жалобы о возникших сбоях представители GitHub вначале ссылались на то, что постоянные контрольные суммы для архивов никогда не гарантировались.

    Вполне справедливо. А я-то раньше удивлялся: зачем некоторые люди на странице релизов Гитхаба выкладывают свой отдельный tar.gz архив, если по ссылке ниже есть автоматически сгенерированный Гитхабом. А вон оно что, оказывается!

    Вообще, классическая картина в разработке ПО: сперва
    недальновидно завязываемя на недокументированные делтали реализации, потом плачем, что все поломано.

     
     
  • 2.51, ms (??), 21:11, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > недальновидно завязываемя на недокументированные делтали реализации, потом плачем, что
    > все поломано.

    Разьве не логично предполагать что архив конкретной версии софта - нечто неизменное и постоянное? А, действительно, нелогично. Пришлите нам резюме, вы подходите на позицию pr менеджера.

     
     
  • 3.53, Аноним (54), 21:25, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > предполагать

    Как бы в этом вся суть проблемы, не?

    Ну, предполагайте на здоровье вместо чтения документации - только не плачте потом.

     
  • 3.57, Аноним (57), 22:23, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кого волнует твой архив. бери исходный файл конкретной версии и наслаждайся неизменной контрольной суммой.
     

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