При помощи AI-модели Mythos выявлены 23 тысячи уязвимостей в открытом ПО

Компания Anthropic подвела первые итоги тестирование предварительного варианта AI-модели Mythos, в которой были существенно расширены возможности по поиску ошибок, выявлению уязвимостей и написанию готовых эксплоитов. Компания Anthropic при помощи AI-модели Mythos провела сканирование более тысячи важных открытых проектов, в ходе которого было выявлено 23019 уязвимостей. 6202 уязвимостям был назначен высокий или критический уровень опасности.

1752 из 6202 уязвимостей, отнесённых AI-моделью Mythos к категории опасных, были проверены независимыми компаниями, специализирующимися на компьютерной безопасности. В 1587 случаях (90.6%) наличие уязвимости было подтверждено, а в 1094 (62.4%) - сохранился высокий или критический уровень опасности. При текущих показателях ложных срабатываний предполагается, что из 6202 заявленных AI-моделью опасных уязвимостей примерно 3900 (62.4%) сохранят выбранный моделью высокий уровень опасности, не считая опасных уязвимостей найденных отдельно при проверке 50 участниками проекта Glasswing.

Сведения об 467 верифицированных уязвимостях переданы сопровождающим открытые проекты представителями компаний, проводивших рецензирование. По отдельным запросам сотрудники Anthropic напрямую передали сопровождающим информацию о 1129 непроверенных проблемах. Всего сопровождающие 281 открытого проекта получили сведения о 1596 проблемах и подтвердили наличие 1451 уязвимостей. При этом в кодовых базах пока исправлено только 97 проблем и выпущено 88 публичных отчётов об уязвимостях.

Кроме того, сообщается, что 50 участников проекта Glasswing, которым был предоставлен ранний доступ к модели Mythos, выявили в своих кодовых базах более 10 тысяч опасных уязвимостей. Например, компания Cloudflare нашла при помощи Mythos более 2000 ошибок, из которых 400 отмечены как уязвимости с высоким и критическим уровнем опасности. Уровень ложных срабатываний по оценке Cloudflare оказался ниже, чем при тестировании людьми. Компания Mozilla при проверке кода Firefox 150 нашла при помощи Mythos 271 уязвимостей, что в 10 раз больше, чем было найдено при проверке Firefox 148 моделью Claude Opus 4.6.



