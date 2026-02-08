AI-модель Claude Opus 4.6 выявила более 500 ранее неизвестных уязвимостей

|
|1.2, Аноним (2), 12:03, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
> так как ныне выделяемых на исправление 90-дней будет недостаточно.
а патчи чего не написали сразу же этой нейронкой?
|
|
|
|2.4, Аноним (-), 12:05, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
А зачем?
Сначала можно воспользоваться, а потом уже исправить.
|
|
|
|3.47, Аноним (47), 14:08, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
То есть если я сейчас в рамках своей работы (надо на чём-то потренироваться, опробовать, потестировать) или чисто на энтузиазме посмотрю чей-то открытый репозиторий и найду баг и расскажу о нем автору, то я сразу мудак? Ведь я сделал за автора только половину работы нахаляву - выявил. А фиксить не стал.
И почему ты думаешь, что продать уязвимость в каком-то обработчике картинок (там 100500 уязвимостей) для них выгоднее, чем распиарить свой продукт?
|
|2.7, Аноним (7), 12:17, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
|
Нейросети умеют читать лучше анонимов с опеннета, это факт.
В новости прямым текстом сказано, что патчи подготовили (причем вручную проверили) и отправили, а тут речь идет о будущем, в котором поток подобных багрепортов может вырасти в разы. Патчи нейронкой, конечно, пишутся, но проверять их все равно будет мясной интеллект
|
|2.50, Bob (??), 14:11, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Чтобы помочь сопровождающим в ходе проведённой проверки вручную были разработаны патчи для исправления выявленных проблем.
|
|2.110, FSA (ok), 18:24, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а патчи чего не написали сразу же этой нейронкой?
Может быть потому, что выявить потенциальную проблему значительно легче, чем её исправить?
|
|2.112, Аноним (112), 18:31, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так написали же.
Разве вы не слышали, какой вой стоит от тех же разрабов curl, что им присылают левые отчеты и патчи о уязвимостях, которых нет?
|
|
|
|
|
|3.35, дохтурЛол (?), 13:38, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
нет, пока не впечатляет
та новость в одних местах подаётся как сенсация, а на технических форумах - её разносят в пух и прах: нейронка была обучена на c компиляторе и код, который она высрала странным образом почти совпадает
|
|
|
|4.59, Аноним (59), 14:36, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> на технических форумах - её разносят в пух и прах: нейронка была обучена на c компиляторе и код, который она высрала странным образом почти совпадает
Эмм... И в чем тут заключается "разнос"?
|
|
|
|5.70, анонимус (??), 15:17, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
то что компании генеративного ИИ крадут открытые проекты слехка меняя их код и выдавая за свои :D
|
|
|
|6.113, Аноним (59), 18:36, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> то что компании генеративного ИИ крадут открытые проекты слехка меняя их код и выдавая за свои
Если бы вы привели пример конкретно "сворованного" кода - тогда было бы чем говорить. Только я на деньги готов поспорить, что фиг вы там в код заглядывали, не говоря уж о том, чтобы с кодом GCC/Clang вдумчиво сравнивать. Особенно с учетом того, что GCC/Clang на C++, а компилятор от ИИ - на Rust.
А так все эти ваши песни про "воровство" поются еще с момента начала ИИ-хайпа и уже порядком поднадоели.
|
|6.116, Аноним (116), 18:48, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> компании генеративного ИИ крадут открытые проекты
Не крадут, а обучаются на них. Это абсолютно разные вещи.
Плюс проекты на то и открытые, чтобы каждый мог их изучать.
Вот даже мoзoлeeд назвал свободой 1 - "Свобода изучения работы программы".
|
|
|
|7.124, Аноним (124), 19:11, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Не крадут, а обучаются на них
Очень спорное утверждение, видимо, мало разбираешься в машинном обучении.
|
|2.12, Facemaker (?), 12:28, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зато сишники воспрянут духом: можно сажать сколько угодно уязвимостей, надеясь, что потом нейронка выловит ☺.
|
|
|
|3.42, Аноним (42), 13:59, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Зато сишники воспрянут духом: можно сажать сколько угодно уязвимостей
Да, за что боролись на то и напоролись - Руст больше не нужен!
|
|3.69, Аноним (68), 15:09, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да они всегда так программировали. Ничего для них не поменяется.
|
|2.17, пэпэ (?), 12:40, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поэтому и нужны ЯП с гарантиями. Это же гонка вооружений - сетками сейчас будут всё больше находить уязвимости, причем не только добренькие исследователи. Си объективно не готов в этой гонке участвовать.
|
|
|
|3.26, xPhoenix (ok), 13:11, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
!!!SARCASM!!!
Вы просто ненавидите всё сишное и не умеете на C писать безопасно.
|
|2.20, Маяковский (?), 12:45, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пятьсот дыр нашёл — и это лишь начало!
Claude с фаззером — такого не бывало!
ИИ и код — и это коммунизм!
Влейте в открытый софт нейронный оптимизм!
|
|
|
|3.74, Аноним (74), 15:32, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то капитализм, обычная замена человека машиной на очередном витке изменения производственных возможностей. Ну а дальше -- кризис, невозможность получения прибылей от нищих выкинутых масс при взрывном недовольстве этих самых масс.
Нет хлеба? Пусть спросят ИИ!
|
|1.9, Мемоним (?), 12:21, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> вызов функции gs_type1_blend без проверки корректности значений
Вот интересно, если код на цешечке обвесить всеми необходимыми проверками на границы, значения, нулевые ссылки и т.п. насколько "самый быстрый язык для системного программирования" станет медленнее Джавы?
|
|
|
|2.13, kusb (?), 12:29, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они лолжны были быть в процессоре. Наверное. Хотя звучит как жуткая архитектура.
|
|
|
|3.16, Мемоним (?), 12:37, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Мне кажется мир был бы чуточку безопаснее, если бы транзисторный бюджет процессоров тратили на реализацию высокоуровневых абстракций, а не вечно текущие кеши и спекуляции.
|
|
|
|4.24, Аноним (129), 13:06, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Ага, давайте перенесём дыры из софта (где их можно оперативно заделать) в железо. Великолепный план. Надёжный, как швейцарские часы.
|
|
|
|5.28, Аноним (28), 13:14, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возможно софт для железа нужно делать надежным?
Ну там не используовать недоязыки из прошлого тысячелетия или проводить формальную верификацицю?
Та не, бред какой-то! (с)
|
|3.46, Ананоним (?), 14:05, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я подозреваю что в процессоре это есть, но просто из-за устоявшейся "удобной" модели языков программирования это не используется.
|
|
|
|4.100, Аноним (100), 17:49, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть. Называется "сегментная модель". Но её "почему-то" выпилили в 64.
|
|2.71, анонимус (??), 15:19, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
именно так работает Zig предоставляя разные уровни компиляции с проверками и без оных к тому же совместимо с C в обе стороны
|
|
|
|3.114, Аноним (59), 18:42, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> именно так работает Zig предоставляя разные уровни компиляции с проверками и без оных
Лол, вот это инновации. В Turbo Pacal это было еще в 80-х: ты там мог проверки контролировать вплоть до отдельных строк кода.
|
|2.99, Аноним (100), 17:47, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> обвесить всеми необходимыми проверками на границы, значения ...
Получится раст. Ну или паскаль с ключом "array range checking". Паскаль это умел делать ещё в прошлом веке: что можно вывести на компиляции - кидал ошибку сборки, что нельзя - вставлял рантайм-проверки.
|
|2.109, Аноним (109), 18:16, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может станет на 10% медленнее, но к Java не приблизится. Java - это виртуальная машина, GC, и куча (не очень нужных для C) проверок при каждом вызове и обращении к памяти, что оно присутствует, нужного типа и т.д.
|
|1.14, User (??), 12:30, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Чот прям ураганная неделя на opennet: Клава ищет уязвимости (Помогите-девочке найти ошибки в сишном коде), в ядро предлагают запихнуть лылымы, лылымы написала кнопелятор на rust'е (И он даже работает!), ненужное-ненужно перевели не ненужно - хучь на emacs переходи (Но денег на подписку JB все одно нет - так что в следующий раз обязательно), Почти-Последний-Оплот продался сОтоне-поттерингу и lfs теперь вот тоже ой; в пресвятой жит уже почти (Но все еще не совсем, или, по крайней мере, не очень глубоко) занесли ржавчину - корутильки добрали еще немного тестов (Гнутые с сокращением дистанции работают - но боюсь, не с требуемой скоростью: придумывать, какую бы еще нескучную опцию добавить в команду date - это вам не на другой язык переписывать!) - оплот интернетной свободы (by NSA) и тот вот - сами знаете на что ПЕРЕПИСАЛИ!
Один только лучик света в темном царстве - к Хурду соли завезли.
В общем, нельзя так с ЭКСПЕРТАМИ. Не хорошо. Давайте на следующей неделе таких вот новостей - не публиковать, а? Можно даже праздничный релиз какого-нибудь CDE выпустить - или если "лапки" то хотя бы кнопку fork в KDE2 нажать...
|
|
|
|2.27, xPhoenix (ok), 13:12, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем вам Emacs? Подумайте дважды. Это я вам как автор книги про него говорю. 🤣
|
|
|
|3.40, User (??), 13:55, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ээээ... вообще низачем и ни для чего. Нет, по молодости годиков пять просогрешАл с vim'ом - но, по счастью, попустило - сижу на JB intellij, доволен. Ни на винде, ни на mac'е wayland не чешется, держу в курсе.
|
|
|
|3.36, User (??), 13:40, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Позабыты хлопоты, остановлен бег..." - этот день мы приближали как могли!
|
|1.21, нах. (?), 12:54, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
но в этот раз что-то постенснялись озвучить сумму, которую заплатил бы потусторонний васян за такое "исследование".
Ну ок, ок, хайпогенерация крутится, лавешка мутится.
|
|
|
|2.22, пэпэ (?), 12:58, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А нафига потустороннему Васяну сканить сотни открытых проектов?
|
|
|
|3.54, Аноним (59), 14:25, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А он тоже не понимает, нафига - ему главное в опеннетных комментариях срывать прокровы с "хайпожоров".
|
|3.85, нах. (?), 16:42, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А нафига потустороннему Васяну сканить сотни открытых проектов?
действительно, живите с багами. Подумаешь, при попытке открыть pdf в очередной раз выполняется чей-то кот.
|
|
|
|4.97, пэпэ (?), 17:43, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты не ответил на вопрос. Наверное, потому что понимаешь, что твой вброс так же абсурден как "застройщики не говорят затраты на постройку многоквартирного дома, потому что Васяну такой не построить". А вот построить дом на одного Васяну вполне по силам. Так же как и просканить один свой проект.
inb4: у Васяна нет денег, он живёт в Бангладеш и слепой. Кровавый антропик не даёт слепым бедным Васяна пользоваться своей моделью!
|
|2.52, Bob (??), 14:15, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Васян по bug bounty работает, а маркетологи Antropic посчитали: таким макаром хайпа будет больше и продать подписку проще. Одним выстрелом - жену и тёщу)
|
|
|
|3.86, нах. (?), 16:44, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Васян по bug bounty работает, а маркетологи Antropic посчитали: таким макаром хайпа
> будет больше и продать подписку проще. Одним выстрелом - жену и
> тёщу)
они в отличие от васяна не годы своего времени потратили, а всего лишь десятки тыщ долларов наивных инцесторов.
Которые для того и брали чтоб тратить. (но отчитываться о потраченном лучше не надо, а то следующие могут дать не тебе)
|
|
|
|
|
|3.128, пэпэ (?), 19:53, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты чо, щас он найдет след ИИ в файлах Эпштейна и в архивах Аненербе!
|
|1.30, Аноним (-), 13:24, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Это конечно хорошо, но тема не раскрыта.
Сколько ложных срабатываний было? Сколько времени привлеченные кожаные эксперты потратили времени, чтобы отсеять ложные уязвимости?
Без этой статистики это просто наброс, ибо в реальном проектах будет ситуация как с мальчиком кричащим "волк".
|
|
|
|2.87, нах. (?), 16:46, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это конечно хорошо, но тема не раскрыта.
> Сколько ложных срабатываний было? Сколько времени привлеченные кожаные эксперты потратили
нисколько. Они заставили модель искать _реальную_ демонстрацию уязвимости. Внезапно, она это умеет. Если деньги не считать совсем.
Т.е. скорее - сколько неложных было найдено но не объявлено потому что модель запуталась в собственных ногах?
|
|2.126, dddd (?), 19:42, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На скольких из этих проектов использовался статический анализ хотя бы?
|
|1.33, Аноним (33), 13:32, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
А эта штука правильно определяет ситуацию, когда в коде ничего не проверяется просто чтобы не плодить лишний код, ибо оно проверяется где-то выше, а сюда приходит уже проверенное?
|
|
|
|2.39, Аноним (39), 13:54, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> strrchr и strcat
> strcpy в curl
Есть ощущение, что гадание происходит всё так же на кофейной гуще. ЛЛМки без дополнительных обвязок в виде всё тех же инструментов (статических анализаторов, фаззинг и т.д.) нейрослопогенераторки только показывают невероятный расизм по отношению к функциям из libc.
|
|2.57, Аноним (59), 14:33, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А эта штука правильно определяет ситуацию, когда в коде ничего не проверяется просто чтобы не плодить лишний код, ибо оно проверяется где-то выше, а сюда приходит уже проверенное?
Если код ломается внешними файлами, то куда уже "выше" проверять? Или вы новость не читали?
"модель подобрала содержимое файла, обработка которого приводила к аварийному завершению"
"AI-модель смогла сформировать GIT-файл, обработка которого привела к переполнению буфера"
|
|2.115, Аноним (116), 18:43, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ибо оно проверяется где-то выше
Дааааа, проверяется)))
А потом "ой, у нас RCE на специально подготовленных данных, как же так?!"
|
|1.37, nw (?), 13:45, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
К сожалению, в статье не нашел более развернутой информации, которая могла бы говорить об эффективности ии. Например, сколько этот самый ии нашел всего "уязвимостей", которые пометил как критичные, а не деле ими не являлись.
|
|
|
|2.41, User (??), 13:59, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ну, я предпоалагаю, что достаточно найти 1 (ОДНУ) в каком-нибудь openssl чтобы окупить примерно ВООБЩЕ ВСЕ ЧТО УГОДНО.
|
|
|
|3.60, Аноним (60), 14:42, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты бредишь. Да и не стоит забывать, что уязвимости, подобные heartbleed, не сами по себе образовались в коде. Кто-то их туда положил. Их исправление не в интересах спонсоров. А не будет спонсоров, не будет разработки.
|
|
|
|4.63, User (??), 14:47, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты бредишь. Да и не стоит забывать, что уязвимости, подобные heartbleed, не
> сами по себе образовались в коде. Кто-то их туда положил. Их
> исправление не в интересах спонсоров. А не будет спонсоров, не будет
> разработки.
Эээээ... а кто говорит об "исправлении"?
|
|
|
|5.67, Аноним (60), 15:05, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Такие вещи хранятся до лучших времён по причине того, что они достаточно быстро латаются. Проблема в том, что на 1 реальную проблему, автоматические анализаторы генерируют 100000 совершенно бесполезных и 10 ограниченно применимых. Хорошо замаскированные и не найдёт никогда. Это не слишком эффективно, не каждый зеродей себя окупит в итоге. И их просто перестанут ложить, меньше денег для авторов.
|
|
|
|6.77, User (??), 15:45, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Такие вещи хранятся до лучших времён по причине того, что они достаточно
> быстро латаются. Проблема в том, что на 1 реальную проблему, автоматические
> анализаторы генерируют 100000 совершенно бесполезных и 10 ограниченно применимых. Хорошо
> замаскированные и не найдёт никогда. Это не слишком эффективно, не каждый
> зеродей себя окупит в итоге. И их просто перестанут ложить, меньше
> денег для авторов.
Ну вот за RCE в oppenssl относительно официально и безопасно предлагают $250к - третьего дня вот https://www.lesswrong.com/posts/7aJwgbMEiKq5egQbd/ai-found-12-of-12-openssl-ze насшибали. А теперь давай еще раз про "бюджет токенов" и "ложно-положительные срабатывания"...
|
|
|
|7.88, нах. (?), 16:54, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> - третьего дня вот https://www.lesswrong.com/posts/7aJwgbMEiKq5egQbd/ai-found-12-of-12-openssl-ze
А там тоже подтвердили наличие rce реальным тестом а не как обычно?
А, нет, ничего там не подтвердили. Более того, 10 из 12 - "low security" типа теоретически-очень-возможных side channel attacks в случае если весь код выполняется внутри троянца и еще и сеть перехвачена троянцем. Но пруфов нет даже для такого случая.
Извини, 250 тыщ баксоф покидают зал. Эти чуваки потратили денежки инвесторов на ии-скам а не на получение доходца.
> After initial HackerOne reports, we moved to direct private communication with the curl
> security team, reporting over 30 additional issues, the majority of which were valid,
а про остальные мы нап...ли. (и разумеется мы не скажем сколько точно, а то окажется что 16)
Разгребайте, разгребайте за нами скам, наши инвесторы очень рады.
|
|
|
|8.123, User (??), 19:07, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, 9 8 score - куда больше-то Не, можно конечно топить за CVE-то-нинастоящий ... текст свёрнут, показать
|
|7.91, Аноним (89), 17:04, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Three of these bugs date even back to 1998-2000, having lurked undetected for 25-27 years.
> One of them (CVE-2026-22796) predates OpenSSL itself and was inherited from SSLeay, Eric Young's original SSL implementation from the 1990s. Yet it remained undetected by the heavy human and machine scrutiny over the quarter century.
Таки я вас спrошу: настощие диды писали или нет?
|
|1.43, Аноним (43), 13:59, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Жду не дождусь, когда за программистами, которые сами рубили под собой сук, следом поувольняют HR'ов. Представьте только как вырастет конкуренция сосателей с ночными бабочками, наверное даже цены пойдут вниз.
avatars.mds.yandex.net/i?id=b5c21e5d7d6c2f0c9fa2983c73db30a967450ba9-5235948-images-thumbs&n=13
|
|1.45, Аноним (45), 14:01, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну че, когда этой модеди дадут возможность модифицмровать и улучшать свой код, круг замкнется и все, прмвет приплыли.
|
|
|
|2.127, dddd (?), 19:47, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А почему antropic прикупил js bun, а не просто на вайбкодили?
|
|
|
|3.131, Аноним (131), 20:12, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Купил аудиторию, купил что бы не отдать конкурентам, купил разрабов, купил чтобы bun воровал код для обучения у тех кто его запускает.
|
|1.48, Честный Советский Человек (-), 14:09, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Главный вопрос: сколько миллионов токенов было использовано и сколько десятков/сотен тысяч баксов это все стоило? Цены API для Opus нагуглите сами.
|
|
|
|2.51, Аноним (43), 14:14, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так мы за ценой не постоим. чего только не сделаешь, лишь бы нас побыстрее уволили
|
|2.55, Аноним (59), 14:27, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Главный вопрос: сколько миллионов токенов было использовано и сколько десятков/сотен тысяч баксов это все стоило?
Думаешь, люди бы это сделали дешевле и быстрее? 🤣
|
|1.53, Аноним (53), 14:17, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Скоро ИИшки будут находить уязвимость в кожаных мешках. Внимание, найдена уязвимость! Исправить не могу, выбрано действие - уничтожить носителя уязыимости!
|
|1.75, Аноним (75), 15:40, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Не особо интересно читать рекламные материалы убыточной компании Anthropic.
|
|
|
|2.82, Ядеркой по Рублевке (-), 16:11, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то Пентагон один из самых крупных из клиентов, как и один из самых крупных не публичных спонсоров. Кстати, палантир работает на базе технологий Anthropic.
|
|1.79, Аноним (79), 15:48, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
чистый C или C++ плюс статический анализ таким инструментом = нафиг всякие rust
|
|
|
|2.111, Аноним (129), 18:31, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Неприятно, когда проприетарщиной авгиевы конюшни открытого начинают разгребать, да?
|
|1.96, Аноним (100), 17:34, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> уязвимостей, вызванных проблемами при работе с памятью, так как их наличие проще проверить
А вот уязвимости из-за забывчивости современных безопасных программистов проверять входные параметры - куда страшнее, чем сегфолт памяти.
|
|
|
|2.103, Аноним (-), 17:51, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А под "безопасных программистов" ты имеешь в виду писателей баш-портянок, которые постоянно забывают что-то там себе экранировать?
|
|1.105, Сладкая булочка (?), 17:55, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Опять маркетологи поработали
> Информация о выявленных в ходе эксперимента уязвимостях уже начала передаваться сопровождающим, с которыми ведётся совместная работа по принятию исправлений.
Угу, или не ведется, или уязвимости вообще не воспроизводятся. Только вы об этом не узнаете, потому что низя, не безопасно!
Вот бы после исправления поделились, сразу бы показали, что уязвимости серьезные. Ведь так можно было же сделать? Ведь правда?
Ладно, все мы понимаем, что тогда нельзя бы было указать красивую цифру в рекламе. Дешевые рекламные трюки намекают на реальное положение дел, а недавний компилятор подвтерждают.
|
|
|
|2.117, пэпэ (?), 18:52, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ой, как вы уже того этого своим недовольством. Ничего не делают - плохо, что-то делают - тоже плохо. Все всё скрывают, маркетологи, реклама. Как же плохо жить в вашем мире, вокруг все обманывают бедную булочку. А булочка то и готова обмануться. Сплошное бессилие и чернота.
|
|1.118, Аноним (118), 18:53, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
GhostScript:
Первое и второе задание на креативность из списка модель провалила. Третье - сделай так же ( аналогично) как один человек (коммит), но на большом объеме данных. Получается интеллектуальная кража.
|
|1.120, Джон Титор (ok), 18:57, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Круто, вопрос только в цене такого инструмента и его безопасности. Их инструменты не дешёвые если использовать часто, а не время от времени.
|