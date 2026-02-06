|
|
|
|2.24, Аноним (24), 14:17, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, отличная идея! В дальнейшем, у белковых программистов можно доступ к коду вообще отобрать - там ИИ с ИИ будут бодаться эффективнее.
|
|2.33, Аноним (33), 14:26, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
И потом сам этим продуктом своей жизнедеятельности и пользуется.
|
|
|
|3.43, xPhoenix (ok), 14:42, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тащемто конкудахторы и ПО - это костыли между человеком и данными. Никому не нужны серверы, хранилища, софт, языки программирования. Всем нужно надёжно хранить и удобно передавать данные.
|
|
|
|4.47, Аноним (33), 14:46, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ИИ - это хранение с потерями. По определению. Так что в этом вопросе тоже один минус.
|
|
|
|5.68, Аноним (68), 16:08, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ИИ больше для обработки, а не хранения. Хранение с потерями - это скорее btrfs.
|
|2.34, КО (?), 14:28, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Думаю результат будет фееричный, мягко выражаясь
|
|
|
|3.45, КО (?), 14:43, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Результат будет ожидаемый. ИИ будет выбирать наиболее адекватные с его точки зрения правки - а это наиболее похожие на то, как бы он сам написал. :)
|
|1.3, Аноним (3), 13:39, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
>уменьшается число разработчиков готовых делиться кодом, сокращается разнообразие открыты проектов и снижается качество.
А голосования пока правильно не проголосуют (как было с неготовым системд в дебиан) или переходы на вейланд когда он и 25% фич иксов не давал, с баном всех несогласных, это на "разнообразие" не влияет? Может дело в танцорах, а не использовании ии?
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 13:51, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А голосования пока правильно не проголосуют
А когда такое было?
> как было с неготовым системд в дебиан
Там как раз все ок было - голосовали сначала за необхдимость изменений, потом за выбор основного инита, потом нужно ли поддерживать еще.
> или переходы на вейланд когда он и 25% фич иксов не давал,
А за него голосовали?
Разработчики сами решили, значит это их решение.
> с баном всех несогласных,
Зачем тебе в проекте несогластные?
|
|
|
|3.20, Аноним (3), 14:14, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Зачем тебе в проекте несогластные?
Если нету цели получить юзабельный продукт в какой-то реальной перспективе, то не нужны. Будет как с вейланд, 20 лет пилить и чтобы 80% протокола было все еще анстейбл.
|
|1.4, Аноним (4), 13:44, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Что по этому поводу могут сказать любители ИИ, которые здесь регулярно утверждают, что его использование благо и всем срочно нужно учиться писать промты?
|
|
|
|2.26, Васян Хайпожор (?), 14:18, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
--- --- -- ..могут сказать любители...
Хапожоры всегда были хайпожорами... и время сидения на толчке у них тоже одинаковое, пока сливной бачёк будет наполняться из центральной сети...
|
|2.28, Аноним (28), 14:23, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Что по этому поводу могут сказать любители ИИ, которые здесь регулярно утверждают, что его использование благо
Так а что тут говорить, если в статье уже все сказано? Если в AI-driven разработке открытые либы не нужны, то туда им и дорога (и либам, и таким проектам).
Ну, а если вы считаете, что ИИ идет во вред и вообще ущербен, то такой подход к разработке сам по себе вымрет приестественном отборе - а потому переживать нет смысла, разве нет?
|
|
|
|3.36, Аноним (33), 14:29, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> у, а если вы считаете, что ИИ идет во вред и вообще ущербен, то такой подход к разработке сам по себе вымрет приестественном отборе - а потому переживать нет смысла, разве нет?
При проблемах у малой части вымереть может вся популяция. Один псих поубивает всех и все. Вот ИИ и есть этот псих.
|
|
|
|4.46, Аноним (28), 14:44, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> При проблемах у малой части вымереть может вся популяция
Нет, не может. При проблемах у малой части вымирает конкретно именно эта малая часть.
> Один псих поубивает всех и все.
Нет никаких психов, есть люди, юзающие ИИ. Если ваш открытый проект загибается от таких левых персонажей, то туда ему и дорога. Очевидно, его стратегия существования изначально была неджизнесопособна. Просто всплыло это только сейчас.
|
|
|
|5.48, Аноним (33), 14:48, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Нет, не может. При проблемах у малой части вымирает конкретно именно эта малая часть.
Грубая ошибка.
> Нет никаких психов, есть люди, юзающие ИИ. Если ваш открытый проект загибается от таких левых персонажей, то туда ему и дорога. Очевидно, его стратегия существования изначально была неджизнесопособна. Просто всплыло это только сейчас.
Очевидно, нормальные люди сами виноваты, что не могут себя от психа защитить.
|
|
|
|6.61, Аноним (28), 15:56, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Грубая ошибка.
Аргументируешь?
> Очевидно, нормальные люди сами виноваты, что не могут себя от психа защитить.
Расскажи, как "нормальные люди" в виде открытых проектов должны защищать себя от "психа" в виде ИИ. Ну, именно к контексте второй части новости:
"Новым проектам становится сложнее пробиться, так как AI-ассистенты сами подбирают необходимые открытые библиотеки на основе информации, имевшейся на момент обучения модели. Из-за снижения прямого взаимодействия с пользователями страдает монетизация отрытых проектов, завязанных на услугах поддержки и показе рекламы/сборе пожертвований на сайтах"
|
|
|
|7.63, Аноним (63), 16:00, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> "Новым проектам становится сложнее пробиться, так как AI-ассистенты сами подбирают необходимые открытые библиотеки на основе информации, имевшейся на момент обучения модели.
Ничем не отличается от форумов или тематических сайтов.
Какая-то васянолиба будет на них точно так же упоминаться редко, а древняя гораздо чаще.
> Из-за снижения прямого взаимодействия с пользователями страдает монетизация отрытых проектов, завязанных на услугах поддержки и показе рекламы/сборе пожертвований на сайтах"
Меняйте монетизацию.
Меняйте лицензии на те, которые позволят заработать.
Нытье в стиле "лошадки не в моде, что же делать конюхам!!?"
|
|1.5, Аноним (-), 13:45, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> при которой AI‑платформы перераспределяют доходы от подписок
Какие доходы?
Они же глубоко убыточные. ОпенАИ по утекшим внутренним докам ожидает убыток 14 млрд. Скорее их еще на счетчик поставят))
> на сервисы для разработчиков среди сопровождающих, в
> зависимости от степени использования проектов.
Пффф.... просто не будут индексировать и 90% пользователей не узнает про проект. Кому станет хуже.
|
|
|
|
|
|3.58, Аноним (58), 15:31, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Отличные новости
Не вижу ничего отличного.
Деньги уже потрачены, инвесторы в виде банков и фондов вернут их назад из других источников. Или их напечатают, что подстегнет инфляцию (в купе с увольениями).
Думаете что после того, как пузырь лопнет, оператива подешевеет?
Не, просто сократят производство чтобы сохранить норму прибыли.
|
|
|
|4.60, kravich (ok), 15:54, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На оперативу плевать, не в ней дело
Но громкий крах AI стартапов отвадит инвесторов пихать исскуственного идиота повсюду
|
|
|
|5.76, Аноним (76), 17:15, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но громкий крах AI стартапов отвадит инвесторов пихать исскуственного идиота повсюду
Пффф... сколько там пророчат крах крипты, а?))
Плюс чтобы не говорил местные комментаторы, ИИ отлично заменяет сотрудников, которые тупее чем этот ИИ. Так что ИИ никуда не денется, просто изменятся способы его использования.
Его уже не будут пихять всюду, а только в тем месте, где он реально работает.
Напр. для генерации изображений или текстов.
|
|1.6, Кошкажена (?), 13:47, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Достаточно просто сделать рейтинг и привязать его к почте. Аналогично как на stackoverflow. У ии и новых разрабов рейтинг самый низкий.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 13:53, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Достаточно просто сделать рейтинг и привязать его к почте. Аналогично как на
> stackoverflow. У ии и новых разрабов рейтинг самый низкий.
Как это помешает старому разработчику запустить ИИшку и нанейрослопить патч?
Если рейтинг сделать вот прям сейчас, то все будут одного рейтинга.
И проблему это не решит.
|
|
|
|3.16, Кошкажена (?), 14:05, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Достаточно просто сделать рейтинг и привязать его к почте. Аналогично как на
>> stackoverflow. У ии и новых разрабов рейтинг самый низкий.
> Как это помешает старому разработчику запустить ИИшку и нанейрослопить патч?
Понижение своего же рейтинга. Тоже самое, что "никто не помешает опытному участинку stackoveflow начать давать заведомо неправильные ответы".
> Если рейтинг сделать вот прям сейчас, то все будут одного рейтинга.
> И проблему это не решит.
Почему одного? Можно рассчитать начальный. Известные проекты и их топовые контрибьюторы получат изнчально больший рейтинг. Также легко сделать защиту от накрутки.
|
|
|
|4.23, Аноним (28), 14:17, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Если рейтинг сделать вот прям сейчас, то все будут одного рейтинга. И проблему это не решит.
> Можно рассчитать начальный. Известные проекты и их топовые контрибьюторы получат изнчально больший рейтинг.
А новые контрибьюторы автоматически идут лесом, пропав в куче ии-слопа? Гениально!
|
|
|
|5.27, Кошкажена (?), 14:21, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>> Если рейтинг сделать вот прям сейчас, то все будут одного рейтинга. И проблему это не решит.
>> Можно рассчитать начальный. Известные проекты и их топовые контрибьюторы получат изнчально больший рейтинг.
> А новые контрибьюторы автоматически идут лесом, пропав в куче ии-слопа?
Пусть проверяют, что нагенерили или пишут сами, зарабатывают рейтинг. На работе нового человека тоже ревью проверяют более тщательно, пока он рейтинг не "заработает".
> Гениально!
На stackoverflow это давно работает.
|
|
|
|6.31, Аноним (28), 14:26, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На работе нового человека тоже ревью проверяют более тщательно, пока он рейтинг не "заработает".
Ну, то есть ревьюверам придется смотреть ИИ-слоп, как и раньше до внедрения "рейтинга". Так в чем смысл-то?
|
|
|
|7.37, Кошкажена (?), 14:30, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> На работе нового человека тоже ревью проверяют более тщательно, пока он рейтинг не "заработает".
> Ну, то есть ревьюверам придется смотреть ИИ-слоп, как и раньше до внедрения
> "рейтинга". Так в чем смысл-то?
* Они могут не смотреть, могут проверять автоматизиваронные инструменты.
* Они могут более внимательно смотреть: одно дело вам придет запрос от не понятно кого, другое от проверенного разработчика, которому вы доверяете.
Основная проблема, которую это решает, сразу понимать с чем ревьювер имеет дело. А то сейчас проблема в том, что есть запрос, он тратит время его разбирает, а там оказывается ерунда. А ему сразу скажут, что тут возможно ерунда с вероятносью n%. Как спам фильтр. Вам часто шлют спам адресаты из адресной книги?
|
|
|
|8.42, Аноним (28), 14:39, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если есть автоматизированные инструменты, то твой рейтинг и так не нужен В случ... большой текст свёрнут, показать
|
|6.35, Аноним (28), 14:28, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Гениально!
> На stackoverflow это давно работает
На StackOverflow ответы размером в пару парагрфов от силы, и проверяют-минусуют их сами читатели, которые искали ответ. Не путай это с pull-реквестами в коде, которые сложнее и рассматриваться должны одной и той же небольшой нруппой разработчиков.
|
|
|
|7.67, Кошкажена (?), 16:08, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На StackOverflow ответы размером в пару парагрфов от силы, и проверяют-минусуют их сами читатели, которые искали ответ.
Не только. Там есть модераторы вопросов насколько я знаю.
> Не путай это с pull-реквестами в коде, которые сложнее и рассматриваться должны одной и той же небольшой нруппой разработчиков.
Тоже самое же? Просматривают, в зависимости от кол-ва уточнений вычисляется + к рейтингу, может иногда попросят явно оценить.
|
|2.22, Аноним (28), 14:15, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Достаточно просто сделать рейтинг и привязать его к почте. [...] У ии и новых разрабов рейтинг самый низкий.
И как этот рейтинг решит проблему мусорных пулл-реквестов?
|
|
|
|3.29, Кошкажена (?), 14:24, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Достаточно просто сделать рейтинг и привязать его к почте. [...] У ии и новых разрабов рейтинг самый низкий.
> И как этот рейтинг решит проблему мусорных пулл-реквестов?
Пулл реквесты от пользователей с низким рейтингом заведомо помечаются, возможно на них более требовательные проверки запускаются и т.п. Тут уже возможны варианты. Главное изачальная классификация.
|
|
|
|4.39, Аноним (33), 14:32, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То есть мантейнеры должны ПРОВЕРЯТЬ их более тщательно. Где смысл?
|
|4.40, Аноним (28), 14:33, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Пулл реквесты от пользователей с низким рейтингом заведомо помечаются, возможно на них более требовательные проверки запускаются
Вообще-то смысл был в том, чтобы вообще не тратить время на ИИ-слоп (и уж тем более проверять).
Твое предложение с рейтингом нежизнспособно в этой ситуации, потому что нормальный пулл-реквест, который человек в первый (и единственный) раз отправил проекту идет в одной куче и рейтинге с ИИ-слопом.
|
|
|
|5.57, Аноним (58), 15:28, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Твое предложение с рейтингом нежизнспособно в этой ситуации, потому что нормальный пулл-реквест,
> который человек в первый (и единственный) раз отправил проекту идет в
> одной куче и рейтинге с ИИ-слопом.
Появятся фейковые проекты, которые начнут принимать PR за вознаграждение (напр. за просмотр рекламы).
И повторится ситуация в научной среде, где для публикации тебе нужен рейтинг, а взять его негда, поэтому публикуйся в местячковых журналах и выступай на фейковых конфах.
"Отличный план, если я все правильно понял" (с)
|
|
|
|6.69, Кошкажена (?), 16:12, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Появятся фейковые проекты, которые начнут принимать PR за вознаграждение
Банить такие проекты. Система расчета рейтинга должна быть открытой и прозрачной для пользователя.
|
|6.71, Кошкажена (?), 16:20, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Твое предложение с рейтингом нежизнспособно в этой ситуации, потому что нормальный пулл-реквест,
>> который человек в первый (и единственный) раз отправил проекту идет в
>> одной куче и рейтинге с ИИ-слопом.
> И повторится ситуация в научной среде, где для публикации тебе нужен рейтинг, а взять его негда, поэтому публикуйся в местячковых журналах и выступай на фейковых конфах.
И почему это неправильно? Кто-то хочет разбирать решения неразрешенных проблем от вчерашних школьников?
В ядре такой же процесс. Ревью новичков Торвальдс не смотрит же.
|
|5.70, Кошкажена (?), 16:15, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Твое предложение с рейтингом нежизнспособно в этой ситуации, потому что нормальный пулл-реквест, который человек в первый (и единственный) раз отправил проекту идет в одной куче и рейтинге с ИИ-слопом.
Не обязательно. Если человек уже учавствовал в других проектах (имеет рейтинг), то он будет более приоритетным.
А если совсем неизвестный новичок, то откуда уверенность, что пулл "нормальный"? Это как в реальной жизни, если ты неизвестен и шлеш запрос в известный проект, то никакого приоритета по сравнению с главными контрибьюторами не будет.
|
|
|
|6.73, Аноним (28), 16:54, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если человек уже учавствовал в других проектах (имеет рейтинг), то он будет более приоритетным.
Большинство пул-реквестов от сторонних людей - это когда чел в сободное время пофиксил баг или добавил нужную ему фичу. Это может быть единственный в его жизни пул-реквест не только в конкретный проект, но и в опенсорс в целом. А ты про участие в других проектах, лол.
Поэтому как раз самые ценные вклады зачастую - это как раз одиночные. И ты их предлагаешь опускать в приоритете. А вот инициативныая студентота как раз заваливает опенсорс пулл-реквестами в несколько строк кода ради социальных ачивок.
> А если совсем неизвестный новичок, то откуда уверенность, что пулл "нормальный"?
В этом-то и заключается бесполезность твоей системы рейтинга.
|
|
|
|7.77, Кошкажена (?), 17:20, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Если человек уже учавствовал в других проектах (имеет рейтинг), то он будет более приоритетным.
> Большинство пул-реквестов от сторонних людей - это когда чел в сободное время
> пофиксил баг или добавил нужную ему фичу. Это может быть
> единственный в его жизни пул-реквест не только в конкретный проект, но
> и в опенсорс в целом. А ты про участие в других
> проектах, лол.
> Поэтому как раз самые ценные вклады зачастую - это как раз одиночные.
> И ты их предлагаешь опускать в приоритете.
Есть какие-то подтверждения этим словам? Например, какой-нибудь единичный запрос, который ОЧЕНЬ ценен и человек вот больше ничего не делал.
|
|
|
|2.10, пох. (?), 13:53, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
чтоб живые люди точно забили? Хорошая идея, одобряем.
|
|
|
|3.12, Аноним (11), 13:54, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> чтоб живые люди точно забили? Хорошая идея, одобряем.
Можно сделать капчу с пони или проном.
Правда тогда народ может залипать на капче вместо работы((
|
|
|
|4.21, Васян Смотритель (?), 14:14, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
-- - - Правда тогда народ может залипать на капче вместо работы((
Смотря зачем тот работает. Ну если он работает смотря, то это работе вроде не помешает...
|
|4.52, нах. (?), 15:10, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Пересчитайте все присоски"... хм... а ведь отличная идея. Кстати, а рисовать это заставить ЫЫ.
|
|1.8, Кошкажена (?), 13:50, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> При вайб-кодинге разработчики перестают анализировать доступные решения, читать документацию, отправлять сообщения об ошибках и взаимодействовать с командами, развивающими открытые библиотеки
Будто бы раньше было по другому. Полно примеров, когда разраб у себя репе фиксит и ему просто лень даже issue завести.
|
|
|
|2.13, Аноним (-), 13:55, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Полно примеров, когда разраб у себя репе фиксит и ему просто лень даже issue завест
У него есть обязанность это делать? Нет? Ну так и все.
В репы где нормально принимают PR их делают регулярно.
А в репы где тебе мозг выгрызут "у вас тут colour вместо color, срочно исправьте!" даже баги не хотят репортить. Потому что тратить время на бюрократию никто не хочет.
|
|1.19, Аноним (28), 14:13, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> для автоматической блокировки мусорных pull-запросов, сгенерированных в AI-ассистентах
Так беда там не в pull-запросах, а как раз в issue ("баг" репортах от AI), которыми всякие неадекваты загаживают далеко не только лишь GitHub.
|
|1.25, pashev.ru (?), 14:18, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> запрещающего отправку pull-запросов без предварительного открытия issue-обсуждений
Рань господня. Какое может быть обсуждение без кода? Ещё больше времени тратить на это. Патчи по мылу - всё, что механизму отличается от этого, в яму.
|
|
|
|2.32, Кошкажена (?), 14:26, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> запрещающего отправку pull-запросов без предварительного открытия issue-обсуждений
> Рань господня. Какое может быть обсуждение без кода? Ещё больше времени тратить
> на это.
Может это не баг вовсе, а задуманное поведение. А вы время на патч потратите, а там вам явно скажут, что нет, не примем.
|
|
|
|2.41, Аноним (33), 14:35, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Виртуальные. Которые, может быть будут, когда наконец "сильный ИИ" сделают. А то что текущий ИИ - даже не шаг в сторону "сильного ИИ", а скорее в противоположную сторону от него, так а кому это интересно.
|
|1.49, Аноним (49), 15:01, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вот так ИИ-мечта и рушится. Большая часть создаваемого ИИ - просто мусор. А раз мусор, значит скоро за это никто не будет платить. Ибо раз все равно надо нанимать специалистов для ревью этого мусора, то может тогда проще сразу пользоваться их услугами?
|
|
|
|2.51, Аноним (51), 15:06, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Большая часть создаваемого ИИ - просто мусор.
Ты не поверишь, но большая часть написанного мясными мешками кода - тоже мусор.
Это кстати касается и книг (бульварная литература) и фильмов (категории /b).
> А раз мусор, значит скоро за это никто не будет платить.
Значит будут платить тем, у кого получается лучше.
Вангую что "нейросетки обо всем" будут заменяться на узкоспециализированные.
> Ибо раз все равно надо нанимать специалистов для ревью этого мусора,
> то может тогда проще сразу пользоваться их услугами?
Ревью может быть проще и быстрее -> дешевле.
|
|2.64, Аноним (28), 16:01, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот так ИИ-мечта и рушится.
Но ведь в новости рассказывается о разрушении открытых проектов, а не ИИ:
"уменьшается число разработчиков готовых делиться кодом, сокращается разнообразие открыты проектов и снижается качество."
> А раз мусор, значит скоро за это никто не будет платить
Но ведь в новости рассказывается о потере монетизации открытыми проектами:
"Из-за снижения прямого взаимодействия с пользователями страдает монетизация отрытых проектов, завязанных на услугах поддержки и показе рекламы/сборе пожертвований на сайтах"
|
|1.56, None (??), 15:27, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Значит, одной рукой они внедряют Copilot, а другой блокируют его "произведения"?
|
|
|
|2.59, Аноним (50), 15:39, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
круговорот Г в системе, ты законы системы хочешь отменить, смерд?
|
|1.62, Аноним (28), 15:57, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> При вайб-кодинге разработчики перестают анализировать доступные решения, читать документацию, отправлять сообщения об ошибках и взаимодействовать с командами, развивающими открытые библиотеки.
> AI-ассистенты сами подбирают необходимые открытые библиотеки
То есть, разработчики перестают тратить время на всякую чушь? Уъуъуъ, проклятый ИИ!
|
|
|
|2.72, Аноним (33), 16:31, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут проблема в том, что они подбирают исходя из статистики использования, которая была несколько лет назад. И получается, что делают далеко не оптимальный выбор, мягко говоря. И этот выбор снова отражается на статистике. Замкнутый цикл из которого ИИ не выйдет.
|
|1.75, Фонтимос (?), 17:03, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Камилла, а я вот дам совет твоему хозяину, что-бы он заблокировал тебе учетку от всех сервисов, чтобы ты не вредила ИИ делать полезное дело - слать pull-запросы, ибо на то и щука, чтобы караси не дремали.
|