Защита от мусорных AI-изменений на GitHub. Оценка влияния вайб-кодинга на экосистему открытого ПО

2.11 , Аноним ( 11 ), 13:53, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Достаточно просто сделать рейтинг и привязать его к почте. Аналогично как на

> stackoverflow. У ии и новых разрабов рейтинг самый низкий. Как это помешает старому разработчику запустить ИИшку и нанейрослопить патч? Если рейтинг сделать вот прям сейчас, то все будут одного рейтинга.

И проблему это не решит. 3.16 , Кошкажена ( ? ), 14:05, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Достаточно просто сделать рейтинг и привязать его к почте. Аналогично как на

>> stackoverflow. У ии и новых разрабов рейтинг самый низкий.

> Как это помешает старому разработчику запустить ИИшку и нанейрослопить патч? Понижение своего же рейтинга. Тоже самое, что "никто не помешает опытному участинку stackoveflow начать давать заведомо неправильные ответы". > Если рейтинг сделать вот прям сейчас, то все будут одного рейтинга.

> И проблему это не решит. Почему одного? Можно рассчитать начальный. Известные проекты и их топовые контрибьюторы получат изнчально больший рейтинг. Также легко сделать защиту от накрутки.

4.23 , Аноним ( 28 ), 14:17, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Если рейтинг сделать вот прям сейчас, то все будут одного рейтинга. И проблему это не решит.

> Можно рассчитать начальный. Известные проекты и их топовые контрибьюторы получат изнчально больший рейтинг. А новые контрибьюторы автоматически идут лесом, пропав в куче ии-слопа? Гениально!

5.27 , Кошкажена ( ? ), 14:21, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> Если рейтинг сделать вот прям сейчас, то все будут одного рейтинга. И проблему это не решит.

>> Можно рассчитать начальный. Известные проекты и их топовые контрибьюторы получат изнчально больший рейтинг.

> А новые контрибьюторы автоматически идут лесом, пропав в куче ии-слопа? Пусть проверяют, что нагенерили или пишут сами, зарабатывают рейтинг. На работе нового человека тоже ревью проверяют более тщательно, пока он рейтинг не "заработает". > Гениально! На stackoverflow это давно работает.

6.31 , Аноним ( 28 ), 14:26, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На работе нового человека тоже ревью проверяют более тщательно, пока он рейтинг не "заработает". Ну, то есть ревьюверам придется смотреть ИИ-слоп, как и раньше до внедрения "рейтинга". Так в чем смысл-то?

7.37 , Кошкажена ( ? ), 14:30, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> На работе нового человека тоже ревью проверяют более тщательно, пока он рейтинг не "заработает".

> Ну, то есть ревьюверам придется смотреть ИИ-слоп, как и раньше до внедрения

> "рейтинга". Так в чем смысл-то? * Они могут не смотреть, могут проверять автоматизиваронные инструменты.

* Они могут более внимательно смотреть: одно дело вам придет запрос от не понятно кого, другое от проверенного разработчика, которому вы доверяете. Основная проблема, которую это решает, сразу понимать с чем ревьювер имеет дело. А то сейчас проблема в том, что есть запрос, он тратит время его разбирает, а там оказывается ерунда. А ему сразу скажут, что тут возможно ерунда с вероятносью n%. Как спам фильтр. Вам часто шлют спам адресаты из адресной книги?

8.42 , Аноним ( 28 ), 14:39, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Если есть автоматизированные инструменты, то твой рейтинг и так не нужен В случ... 9.65 , Кошкажена ( ? ), 16:02, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мы видим в новости как работют автоматизированные инструменты ... 6.35 , Аноним ( 28 ), 14:28, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Гениально!

> На stackoverflow это давно работает На StackOverflow ответы размером в пару парагрфов от силы, и проверяют-минусуют их сами читатели, которые искали ответ. Не путай это с pull-реквестами в коде, которые сложнее и рассматриваться должны одной и той же небольшой нруппой разработчиков.

7.67 , Кошкажена ( ? ), 16:08, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На StackOverflow ответы размером в пару парагрфов от силы, и проверяют-минусуют их сами читатели, которые искали ответ. Не только. Там есть модераторы вопросов насколько я знаю. > Не путай это с pull-реквестами в коде, которые сложнее и рассматриваться должны одной и той же небольшой нруппой разработчиков. Тоже самое же? Просматривают, в зависимости от кол-ва уточнений вычисляется + к рейтингу, может иногда попросят явно оценить.

2.22 , Аноним ( 28 ), 14:15, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Достаточно просто сделать рейтинг и привязать его к почте. [...] У ии и новых разрабов рейтинг самый низкий. И как этот рейтинг решит проблему мусорных пулл-реквестов?

3.29 , Кошкажена ( ? ), 14:24, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Достаточно просто сделать рейтинг и привязать его к почте. [...] У ии и новых разрабов рейтинг самый низкий.

> И как этот рейтинг решит проблему мусорных пулл-реквестов? Пулл реквесты от пользователей с низким рейтингом заведомо помечаются, возможно на них более требовательные проверки запускаются и т.п. Тут уже возможны варианты. Главное изачальная классификация.

4.39 , Аноним ( 33 ), 14:32, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть мантейнеры должны ПРОВЕРЯТЬ их более тщательно. Где смысл?

4.40 , Аноним ( 28 ), 14:33, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Пулл реквесты от пользователей с низким рейтингом заведомо помечаются, возможно на них более требовательные проверки запускаются Вообще-то смысл был в том, чтобы вообще не тратить время на ИИ-слоп (и уж тем более проверять). Твое предложение с рейтингом нежизнспособно в этой ситуации, потому что нормальный пулл-реквест, который человек в первый (и единственный) раз отправил проекту идет в одной куче и рейтинге с ИИ-слопом.

5.57 , Аноним ( 58 ), 15:28, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Твое предложение с рейтингом нежизнспособно в этой ситуации, потому что нормальный пулл-реквест,

> который человек в первый (и единственный) раз отправил проекту идет в

> одной куче и рейтинге с ИИ-слопом. Появятся фейковые проекты, которые начнут принимать PR за вознаграждение (напр. за просмотр рекламы).

И повторится ситуация в научной среде, где для публикации тебе нужен рейтинг, а взять его негда, поэтому публикуйся в местячковых журналах и выступай на фейковых конфах. "Отличный план, если я все правильно понял" (с)

6.69 , Кошкажена ( ? ), 16:12, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Появятся фейковые проекты, которые начнут принимать PR за вознаграждение Банить такие проекты. Система расчета рейтинга должна быть открытой и прозрачной для пользователя.

6.71 , Кошкажена ( ? ), 16:20, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Твое предложение с рейтингом нежизнспособно в этой ситуации, потому что нормальный пулл-реквест,

>> который человек в первый (и единственный) раз отправил проекту идет в

>> одной куче и рейтинге с ИИ-слопом.

> И повторится ситуация в научной среде, где для публикации тебе нужен рейтинг, а взять его негда, поэтому публикуйся в местячковых журналах и выступай на фейковых конфах. И почему это неправильно? Кто-то хочет разбирать решения неразрешенных проблем от вчерашних школьников? В ядре такой же процесс. Ревью новичков Торвальдс не смотрит же. 5.70 , Кошкажена ( ? ), 16:15, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Твое предложение с рейтингом нежизнспособно в этой ситуации, потому что нормальный пулл-реквест, который человек в первый (и единственный) раз отправил проекту идет в одной куче и рейтинге с ИИ-слопом. Не обязательно. Если человек уже учавствовал в других проектах (имеет рейтинг), то он будет более приоритетным. А если совсем неизвестный новичок, то откуда уверенность, что пулл "нормальный"? Это как в реальной жизни, если ты неизвестен и шлеш запрос в известный проект, то никакого приоритета по сравнению с главными контрибьюторами не будет.

6.73 , Аноним ( 28 ), 16:54, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если человек уже учавствовал в других проектах (имеет рейтинг), то он будет более приоритетным. Большинство пул-реквестов от сторонних людей - это когда чел в сободное время пофиксил баг или добавил нужную ему фичу. Это может быть единственный в его жизни пул-реквест не только в конкретный проект, но и в опенсорс в целом. А ты про участие в других проектах, лол. Поэтому как раз самые ценные вклады зачастую - это как раз одиночные. И ты их предлагаешь опускать в приоритете. А вот инициативныая студентота как раз заваливает опенсорс пулл-реквестами в несколько строк кода ради социальных ачивок. > А если совсем неизвестный новичок, то откуда уверенность, что пулл "нормальный"? В этом-то и заключается бесполезность твоей системы рейтинга.

7.77 , Кошкажена ( ? ), 17:20, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Если человек уже учавствовал в других проектах (имеет рейтинг), то он будет более приоритетным.

> Большинство пул-реквестов от сторонних людей - это когда чел в сободное время

> пофиксил баг или добавил нужную ему фичу. Это может быть

> единственный в его жизни пул-реквест не только в конкретный проект, но

> и в опенсорс в целом. А ты про участие в других

> проектах, лол.

> Поэтому как раз самые ценные вклады зачастую - это как раз одиночные.

> И ты их предлагаешь опускать в приоритете. Есть какие-то подтверждения этим словам? Например, какой-нибудь единичный запрос, который ОЧЕНЬ ценен и человек вот больше ничего не делал.