Сравнение числа ошибок в коде, написанном людьми и AI

1.2, php_не_считаем_за_опыт (ok), 11:04, 24/12/2025
+3
> в написанном людьми коде в 1.76 раз больше орфографических ошибок и в 1.32 раза больше ошибок, связанных с тестированием
ну вот и хороший критерий по которому можно отличать человеческий код от поддакивающих пользователю галлюцинаций.
3.75, Аноним (75), 13:05, 24/12/2025
+2
|
> как к младшим помощникам
...которые замедляют работу, вносят больше ошибок и создают проблемы безопасности. Странно, а Си за такое запретили почему-то.
2.92, vitalif (ok), 13:55, 24/12/2025
|+/–
|
меня кстати от орфографических ошибок и опечаток в коде бомбит, видно сразу, что человек невнимательно писал.
1.3, Fareast (ok), 11:05, 24/12/2025
–15
|
Скажите пжл кто в теме, вот почему графика в винде, mac os плавная и работает без ошибок, даж винда 3.11 норм работала по графике, а вот x11 или Wayland - регулярные глюки?
|
2.8, Аноним (8), 11:17, 24/12/2025
+1
|
Что-то делаете не так. Дрова не поставили, пакеты для ускорения opengl и vulkan, например.
2.15, анон (?), 11:30, 24/12/2025
+3
|
По теореме футболинга, виноват кто угодно, но не разраб исков/вауляндии. Виновата нвидия, виноват разраб ДЕ, виноваты авторы кривых приложений, и, самое главное, виноват ты.
2.16, Аноним (16), 11:32, 24/12/2025
–3
|
Есть какой-то критерий плавности объективный и реальный список глюков? Например, кнопка пуск в виндовс 11 на реакте не плавно работает, половина приложений в виндовс 11 не масштабирует шрифты от слова совсем.
3.41, Аноним (41), 11:58, 24/12/2025
–2
|
> Есть какой-то критерий плавности объективный
Конечно. Называется FPS.
4.71, Аноним (16), 12:56, 24/12/2025
+2
|
> Конечно. Называется FPS.
UI обновляется как можно реже (чтобы батарейку не жрать) во всех ос, то есть когда нету анимаций там 0 фпс.
5.86, Аноним (85), 13:34, 24/12/2025
|+/–
|
Я вообще всегда все эффекты в винде отключал, ставил классическую тему, до тех пор как это можно было.
3.45, Fareast (ok), 12:01, 24/12/2025
–2
|
Ну типа в винде и macos все формы более гладкие и естественные, без рубленных краев, движения интерфейса тоже более естественные и нет вот этих танцев с бубном по настройке графики и драйверов как в линукс, по сути все из коробки.
Графический движок винды это DirectX, в macOS — Quartz Extreme и Metal, в Linux — серверы X.Org или Wayland. Вот графические движки Linux сложно написать ну каким нить обратным инжинирингом как в винде?
4.55, Аноним (55), 12:24, 24/12/2025
+1
|
DirectX тут вообще не к месту) Quartz это дисплейный сервер + менеджер окон одновременно, X.Org это просто дисплейный сервер, Wayland это протокол для создания этих серверов, но DirectX совершенно другое, это всего лишь набор мультимедийных API) Реальной виндовой альтернативы, по сути, нет вообще, там вообще нет дисплейного сервера, ибо, вся система создана для работы в графическом режиме и именно он первичен, а не терминал, большинство операций с графикой выполняет на очень низком уровне, включая ядро. Самое близкое, это Desktop Window Manager, но это лишь один менеджер окон, он не является дисплейным сервером
4.57, Филипп Константинович (?), 12:27, 24/12/2025
|+/–
|
Вот главная проблема - "Графический движок"!
У винды это не DirectX.
То есть, скорее всего было так, вы поставили винду, накатили дрова и сверху "полирнули" ДиректХ.
А линукс вы поставили, увидели Х.орг/Вейланд и подумали что это тождественно ДиректХ.
Поставьте дрова на линукс и будет вам щястье!
5.87, Аноним (87), 13:36, 24/12/2025
|+/–
|
OpenGL и Vulkan реализуются Mesa-ой. Mesa в системе точно присутствует. Поэтому какие ещё дрова?
|
4.72, Аноним (72), 12:58, 24/12/2025
|+/–
|
>Ну типа в винде и macos все формы более гладкие и естественные, без рубленных краев, движения интерфейса тоже более естественные и нет вот этих танцев с бубном по настройке графики и драйверов как в линукс, по сути все из коробки.
очень палевный наброс. какие движения? какие края? какие бубны с танцем? солянка чьих то пересказов
4.74, Аноним (16), 13:05, 24/12/2025
|+/–
|
> Ну типа в винде и macos все формы более гладкие и естественные, без рубленных краев, движения интерфейса тоже более естественные и нет вот этих танцев с бубном по настройке графики и драйверов как в линукс, по сути все из коробки.
В андройде так и есть, и там линукс. Wayland не сервер, то есть считай есть комбинация драйвер видео + де, которая реализует вейланд как хочет.
>Вот графические движки Linux сложно написать ну каким нить обратным инжинирингом как в винде?
Вейланд так и написали (только реверс не нужен), чтобы оно ближе было к железу. Последние версии де+драйвера, должны летать, даже на nvidia. На радеоне уже давно все лучше чем в винде.
2.18, Джон Титор (ok), 11:33, 24/12/2025
+1
|
Регулярные глюки вполне возможны из-за Wayland и драйверов видеокарты. На Х11 как правило даже на nouveau все работает достаточно плавно, хотя очень редко бывает что ваше железо не поддерживается nouveau и работает с глюками и тогда нужно искать драйвер видеокарты, но лучше купить железо которое linux поддерживает. В ином случае порой лучше поставить дистрибутив который будет работать без глюков. У меня много разного оборудования было - новое, старое и глюков нет, хотя порой времени на настройку уходило много и да - нужно сидеть, разбирать проблему. Порой кому-то зачем-то нужен какой-нибудь gstreamer, порой какая-нибудь либа из-за которой ничего по человечески не работает, порой все настроено нормально, а открываешь браузер и все глючит, открываешь about://gpu, а он просто аппаратное ускорение не использует или какую фичу для которой нужно скачать какую-то хрень определенной версии и никакой другой. А после обновления ещё другой.
3.67, Fareast (ok), 12:45, 24/12/2025
|+/–
|
да в т.ч. про это речь, окей, я понял что винда напрямую графику строит по сути на уровне ядра с минимумом всего, а на linux немного сложнее устроено
3.77, Джон Титор (ok), 13:08, 24/12/2025
|+/–
|
>> да в т.ч. про это речь, окей, я понял что винда напрямую графику строит по сути на уровне ядра с минимумом всего, а на linux немного сложнее устроено
Linux это солянка из идей разного направления. Разные люди же с ним работают и с разными целями. Более академическим кодом считаются BSD системы, т.е. его уже делают чаще студенты и преподаватели и все-равно у BSD частая проблема отсутствие поддержки железа - просто никто не сделал драйвер. А винда напомню имеет те же проблемы без драйверов, но они просто в этом направлении хорошо поработали. Это ведь коммерческая компания и они могут договариваться с производителями. Тут была новость речей Линуса с критикой производителей железа, что нужно работать более тесно, но Linux Project по сути НКО - денег меньше занести могут, пользователей (покупателей) меньше. А также требования по открытости кода предоставляющей коммерческий интерес, а также их лицензии добавляют всякую белеберду. Доходит до того что некоторые программные решения решающие проблемы находятся в каком-то отдельном репозитории из-за лицензии и по умолчанию не ставятся. Ну это ж в некоторой степени бред. Правда этот бред открытости и делает систему потихоньку лучше других.
2.26, Аноним (26), 11:40, 24/12/2025
|+/–
|
Наркоман? Вынь 95,98,me не bsodили по 10 раз в день как раз из-за графики в ядре?
2.35, Фамилия (?), 11:51, 24/12/2025
+2
|
Я нечто такое припоминаю, когда переезжал с FreeBSD на всякие Linux'ы, причём не только в графике было отличие, а ещё и в звуке, и когда даёшь нагрузку на диск. И мне тоже показалось это странным, ведь Linux пилят намного больше людей, и оно естесственным образом могло бы уже стать конфеткой.
Возможно, проблема в том, что вместо того, чтобы полировать существующее, придумывают всякие новые wayland'ы, расты и т.д., которые потом ходят и везде навязывают, и все силы уходят туда и войны в комментариях.
2.59, Аноним (59), 12:30, 24/12/2025
+1
|
Wayland, KDE и AMDGPU. Все плавно и работает без ошибок. Так что вопрос к используемому железу и софту.
|
1.4, Аноним (4), 11:09, 24/12/2025
|+/–
|
А теперь давайте подумаем, насколько хорошо модели работали всего лишь два года назад. И сравните с тем, что сейчас. И экстраполируйте, даже консервативно, на ещё 5 лет. Это не шутки.
3.7, Аноним (4), 11:15, 24/12/2025
–1
|
Если сейчас в 1.5 раза больше ошибок, то даже без экспоненты, просто итеративными улучшениями легко эти 1.5 победить за 5 лет. А в реальности будет за год.
5.11, Аноним (11), 11:25, 24/12/2025
–1
|
На основе алгоритмических улучшений.
Например одна модель пишет, а вторая ее проверяет.
Или отдельные части кода при обучении компиляются.
Просто настало время специализированных моделей.
Типа "модель для написания на СИ в стиле ядра" (которая, естественно, обучалась только на книжках по СИ и кодах ядра), "модель для манкикодинга на ПХП" и тд.
Они будут меньше, быстрее и надежне.
А поверх будет наворачиваться модель общего назначения, которая будет определять чего пользователь хочет.
6.20, Аноним (20), 11:34, 24/12/2025
+2
|
> Например одна модель пишет, а вторая ее проверяет.
На основе чего? ИИ уже схавал весь код. Чем он будет руководствоваться при "проверке"?
7.47, Аноним (-), 12:01, 24/12/2025
–1
|
> ИИ уже схавал весь код.
И новый код не пишется?
Наркоман шоли? (с)
> Чем он будет руководствоваться при "проверке"?
Скомпилировалось или нет.
Может даже тесты написать и прогнать их.
8.49, Аноним (49), 12:08, 24/12/2025
|+/–
пишется, но это все равно небольшой объем и в этот новый код входит в том числе... текст свёрнут, показать
6.73, Аноним (72), 13:04, 24/12/2025
|+/–
|
>Например одна модель пишет, а вторая ее проверяет.
в целом да, над ответом будут думать несколько моделей. несколько кртикующих и несколько улучшающих.
7.90, Аноним (90), 13:51, 24/12/2025
|+/–
|
а эти несколько моделей будут выбираться по результатам голосования среди всех моделей? :)
5.38, Аноним (38), 11:54, 24/12/2025
–1
|
А на основе чего ИИ перестал рисовать по шесть пальцев? А на основе чего у любой другой программы каждый год выходят новые версии? А на основе чего бензиновые двигатели заменили паровые? Не могли сразу нормально сделать?
6.42, Аноним (20), 11:59, 24/12/2025
+1
|
> А на основе чего ИИ перестал рисовать по шесть пальцев?
Схавал больше изображений.
7.50, Аноним (50), 12:09, 24/12/2025
|+/–
|
> Схавал больше изображений.
Нет, улучшают алгоритмы работы моделей.
6.43, Аноним (20), 12:00, 24/12/2025
+2
|
> А на основе чего у любой другой программы каждый год выходят новые версии?
На основе кривых рук и увеличения размера простых приложений до 500 Мб или даже 1 Гб. Прогресс?
4.76, Аноним (75), 13:07, 24/12/2025
+2
|
Если ИИ продолжит обучаться, то обучаться он будет на своих ошибках, т.е. будет в 1,5*1,5 раза больше ошибок. И дальше по экспоненте вверх.
2.25, Аноним (25), 11:37, 24/12/2025
|+/–
|
Это линукс, детка. Я помню древний линух запускал на видушке VIA Chrome. Дык на винде все ок. А на линухе без танцев с бубном и прописывания чего-то в конфиг иксов оно не запускалось. Ну и иксы падали время от времени. Чего удивляться то? "Открытые дрова" только на словах звучит круто. На деле же - там половина криво реализована.
2.31, Джон Титор (ok), 11:45, 24/12/2025
|+/–
|
Добавьте к сравнению ИИ на rust и сравните с Python. Меня откровенно пугает скорость на rust - очень быстро. При этом не так давно был и продолжается найм специалистов по данным в огромных количествах. Я лично думаю что через год-другой наша жизнь изменится из-за ИИ. Вы не забывайте ещё что и архитектуры чипов можно поменять под удачные решения. Только роботы пока дорогие, мне бы небольшой помощник не помешал бы, но помощника можно и своими силами сделать.
2.32, Аноним (32), 11:46, 24/12/2025
|+/–
|
Вот из-за того что ты так думаешь ИИ тебя очень быстро заменит. А дальше начнется естественный отбор тех кто правильно думает и неправильно, как ты.
3.51, Джон Титор (ok), 12:10, 24/12/2025
|+/–
|
Разве-что аутсорс уменьшат. И все-равно практика показывает что за рубежом люди ленивые и с одной стороны программиста можно заменить на результат который выдаст ИИ, пусть там даже будет в 1.5-2 раза больше ошибок, но бизнес проблемы будет решать. С другой стороны господа Западной психопатии не смогут таким образом переложить вину за проблемы на специалистов. Поэтому и будут рассматривать специалистов пользующимися ИИ как инструментом. Только специалистов можно будет меньше нанять.
2.40, Аноним (40), 11:55, 24/12/2025
+1
|
>А теперь давайте подумаем, насколько хорошо модели работали всего лишь два года назад. И сравните с тем, что сейчас.
Насколько? Раньше, когда картинки нужно было рисовать руками, встречалось откровенное неумение рисовать, однако она по крайней мере можно было предположить, что именно рисовали. Сейчас планка упала, и уже даже в картинках с закосом под фотореализм встречаются артефакты генерации, и никого это не смущает.
Раньше, когда человек не умел программировать, он брал условный питон, что отрицательно сказывалось на оптимизации и поддержке. Сейчас люди умеющие программировать перестают программировать, довольствуясь тем, что выдаёт нейронка, и опять же никого это не смущает.
1.12, Аноним (12), 11:27, 24/12/2025
+2
|
Внезапно, разные модели по разному генерят код. GPT реально хуже джуна, а вот Claude Sonet уже сильно лучше. Но как обычно померяли среднюю температуру по больнице.
2.39, nw (?), 11:54, 24/12/2025
+2
|
Проблема в том, что OpenAI, Anthropic и Ко работают сжигая деньги инвесторов. Когда последние попросят начать зарабатывать, то может оказаться, что джуны обходятся дешевле.
3.53, Джон Титор (ok), 12:18, 24/12/2025
|+/–
|
Джунов нужно ещё найти. Сейчас никто не хочет вкладываться в джунов, т.к. можно найти того кто вложился и предложить джуну на 30% больше заработной платы и он с радостью уйдет на другую работу уже с опытом работы. И так все больше компаний думает - придем на готовое, а потом джуны жалуются на отсутствие работы. А ещё заморочки с поколениями. Если исторически со времён СССР на предприятиях нормально было нанимать людей разных возрастов в связи с чем компетенции естественным образом передавались, то по западным канонам поколения на аутсорсе работают раздельно. И у одних один опыт, у других другой, но в целом он ничего не даёт существенного если самостоятельно не заниматься углублением знаний.
4.94, Аноним (94), 13:58, 24/12/2025
|+/–
|
> то по западным канонам поколения на аутсорсе работают раздельно
Это не соответствует действительности. Я работал в IT-командах (в том числе в западных компаниях), где встречались специалисты в возрасте от 20 до 60+ лет. Возраст никого не волновал; не имеет значения, какого возраста ваши коллеги, когда вы совместно работаете над задачей.
3.56, Аноним (40), 12:25, 24/12/2025
+1
|
>Когда последние попросят начать зарабатывать, то может оказаться, что джуны обходятся дешевле.
А не важно, сколько стоят джуны. Как только перестанут появляться новые джуны, количество программистов станет только сокращаться.
4.60, Джон Титор (ok), 12:32, 24/12/2025
–1
|
И компетенции скупит золотой миллиард. Умно однако. Понятно, вот оно к чему идёт.
1.13, Аноним (13), 11:28, 24/12/2025
|+/–
|
ИИ не может написать код!
ИИ не может написать более-менее качественный код!
ИИ производит в 1.4 раза больше критических проблем, чем ручной код!
(вы находитесь здесь)
Ну и что, что код теперь лучше, чем у людей? Разве может ИИ написать симфонию?..
Ну и что, что может написать симфонию? Я человек, а человек это звучит гордо.
У ИИ нет духовности. Он бездуховен. Духовности нет.
2.23, Аноним (20), 11:37, 24/12/2025
+2
|
ИИ не может написать код! <-- Вы находитесь здесь.
Писать код = писать рабочий код без галлюцинаций.
2.62, penetrator (?), 12:33, 24/12/2025
|+/–
|
нагенерировать лабуды - не значит спроектировать програмный код, там если выходишь за грани исходного материала для обучения - нету даже скрипт кидди уровня
(мы всё еще находимся здесь)
ИИ не может написать код!
ИИ не может написать более-менее качественный код!
ИИ производит в 1.4 раза больше критических проблем, чем ручной код!
Ну и что, что код теперь лучше, чем у людей? Разве может ИИ написать симфонию?..
Ну и что, что может написать симфонию? Я человек, а человек это звучит гордо.
У ИИ нет духовности. Он бездуховен. Духовности нет.
3.64, Аноним (40), 12:38, 24/12/2025
|+/–
|
>там если выходишь за грани исходного материала для обучения - нету даже скрипт кидди уровня
Почему? Это как раз буквально уровень "скрипт кидди" - есть божественные артефакты и есть простые смертные.
2.66, Аноним (66), 12:41, 24/12/2025
|+/–
|
ИИ не может принять ответственность за результат )))
ИИ не понимает потребностей пользователей )))))
3.79, пох. (?), 13:18, 24/12/2025
|+/–
|
> ИИ не может принять ответственность за результат )))
может - см историю с диском D:
(ну и вот кому от этого стало лучше?)
1.27, ятупойтролль (ok), 11:41, 24/12/2025
–2
|
ну да, орфографические то ошибки в комментах офигеть как влияют на качество кода. видимо часто ошибались в слове duck.
2.84, Джон Титор (ok), 13:26, 24/12/2025
|+/–
|
На телефоне писать не так то и удобно. А порой и лень исправлять, особенно если какое слово исправил и предложение все нужно исправлять. Хотя автозамена слов порой полностью меняет смысл, но догадаться же можно? У меня вообще по ходу паническая атака произошла - столько настрочил на телефоне
2.88, Аноним (87), 13:43, 24/12/2025
|+/–
|
Ради их исправления сотрудники некоторых компаний даже в ядро комитят.
1.30, Аноним (40), 11:43, 24/12/2025
+1
|
>в 1.64 раза больше проблем с качеством и сопровождаемостью кода
Как-то мало.
1.34, nw (?), 11:50, 24/12/2025
–1
|
Имхо за последний год качество ИИ-кода не стало лучше. Словно уперлось в какой-то потолок.
2.36, Аноним (36), 11:52, 24/12/2025
|+/–
|
так и есть, увелечение кол-ва параметров перестало сильно повышать "интеллект" моделей, поэтому так
2.48, Bob (??), 12:05, 24/12/2025
+1
|
в открытом доступе качественного кода почти и не было, а после фикса очевидных банальных ошибок в выдаче - улучшать не на чем. сплошной нейрослоп
3.54, Джон Титор (ok), 12:22, 24/12/2025
–1
|
Сейчас дохрена качественного кода частных компаний в облаках того жe Microsoft. Рано или поздно кто-то да соблазниться
3.80, пох. (?), 13:19, 24/12/2025
|+/–
|
так вроде идея цоп-пилота была в том что он и на закрытом обучался.
Что же могло пойти не так?
1.37, Mister blue (?), 11:52, 24/12/2025
|+/–
|
Кода написанного людьми и кода скопированного и написанного другими людьми.
LLM сам ничего не понимает
1.44, Bob (??), 12:01, 24/12/2025
|+/–
|
потому что оплата ИИ рассчитывается по токенам, а у разрабов - по конечному результату, из-за которого могут и оттарабанить в попчанск)
2.70, Джон Титор (ok), 12:50, 24/12/2025
|+/–
|
А есть уже и 20B модели и выше. У меня только одна видеокарта такие потянет, только пылится на чердаке. Топовые модели совсем дорогих видеокарт требуют
1.61, тоже Аноним (ok), 12:32, 24/12/2025
+1
|
Робот, прочитавший всю библиотеку подряд, научился быть скучным графоманом, которого даже Донцова в негры не берет? Внезапно, чо.
1.63, Аноним (63), 12:36, 24/12/2025
|+/–
|
Исследователи из компании CodeRabbit проанализировали запросы используя AI? Или людей? Кто то должен проанализировать кто из них находит ошибки лучше.
2.82, пох. (?), 13:20, 24/12/2025
|+/–
|
ноги! Будешь крутить педальки, батарейка.
А трахать тебя ИИ совершенно не собирается.
1.81, Аноним (81), 13:20, 24/12/2025
+1
|
> 350 - созданные AI, 150 - написанные вручную
Если это веб программирование. То с чего взяли, что 150 написаны вручную?
Сейчас у них принято взять глюкогернилкин выхлоп. Убрать явные косяки и встроить в свой код.
2.83, пох. (?), 13:21, 24/12/2025
|+/–
|
Ты еще скажи что сам так же не делаешь... А...стоп, убрать и далее это конечно не делаешь. Оно как-то запускается - в прод!
1.91, Аноним (91), 13:51, 24/12/2025
|+/–
|
>пришли к выводу, что в изменениях, сгенерированных AI-ассистентами, присутствует в 1.7 раза больше значительных дефектов и в 1.4 раза больше критических проблем, чем во вручную написанном коде
А теперь сравним цену, и выяснится, что ИИ всё же очень cost-efficient.
