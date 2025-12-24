Сравнение числа ошибок в коде, написанном людьми и AI

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:17, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что-то делаете не так. Дрова не поставили, пакеты для ускорения opengl и vulkan, например.

2.15 , анон ( ? ), 11:30, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – По теореме футболинга, виноват кто угодно, но не разраб исков/вауляндии. Виновата нвидия, виноват разраб ДЕ, виноваты авторы кривых приложений, и, самое главное, виноват ты.

2.16 , Аноним ( 16 ), 11:32, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Есть какой-то критерий плавности объективный и реальный список глюков? Например, кнопка пуск в виндовс 11 на реакте не плавно работает, половина приложений в виндовс 11 не масштабирует шрифты от слова совсем. 3.41 , Аноним ( 41 ), 11:58, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Есть какой-то критерий плавности объективный Конечно. Называется FPS.

4.46 , Fareast ( ok ), 12:01, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – не, это про другое, я про комфорт визуальный

5.85 , Аноним ( 85 ), 13:32, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дизайн ещё не придумали в формулы загнать.

4.71 , Аноним ( 16 ), 12:56, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Конечно. Называется FPS. UI обновляется как можно реже (чтобы батарейку не жрать) во всех ос, то есть когда нету анимаций там 0 фпс.

5.86 , Аноним ( 85 ), 13:34, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вообще всегда все эффекты в винде отключал, ставил классическую тему, до тех пор как это можно было.

3.45 , Fareast ( ok ), 12:01, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну типа в винде и macos все формы более гладкие и естественные, без рубленных краев, движения интерфейса тоже более естественные и нет вот этих танцев с бубном по настройке графики и драйверов как в линукс, по сути все из коробки. Графический движок винды это DirectX, в macOS — Quartz Extreme и Metal, в Linux — серверы X.Org или Wayland. Вот графические движки Linux сложно написать ну каким нить обратным инжинирингом как в винде?

4.55 , Аноним ( 55 ), 12:24, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – DirectX тут вообще не к месту) Quartz это дисплейный сервер + менеджер окон одновременно, X.Org это просто дисплейный сервер, Wayland это протокол для создания этих серверов, но DirectX совершенно другое, это всего лишь набор мультимедийных API) Реальной виндовой альтернативы, по сути, нет вообще, там вообще нет дисплейного сервера, ибо, вся система создана для работы в графическом режиме и именно он первичен, а не терминал, большинство операций с графикой выполняет на очень низком уровне, включая ядро. Самое близкое, это Desktop Window Manager, но это лишь один менеджер окон, он не является дисплейным сервером

4.57 , Филипп Константинович ( ? ), 12:27, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот главная проблема - "Графический движок"!

У винды это не DirectX.

То есть, скорее всего было так, вы поставили винду, накатили дрова и сверху "полирнули" ДиректХ.

А линукс вы поставили, увидели Х.орг/Вейланд и подумали что это тождественно ДиректХ.

Поставьте дрова на линукс и будет вам щястье!

5.87 , Аноним ( 87 ), 13:36, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – OpenGL и Vulkan реализуются Mesa-ой. Mesa в системе точно присутствует. Поэтому какие ещё дрова?

4.72 , Аноним ( 72 ), 12:58, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну типа в винде и macos все формы более гладкие и естественные, без рубленных краев, движения интерфейса тоже более естественные и нет вот этих танцев с бубном по настройке графики и драйверов как в линукс, по сути все из коробки. очень палевный наброс. какие движения? какие края? какие бубны с танцем? солянка чьих то пересказов

4.74 , Аноним ( 16 ), 13:05, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну типа в винде и macos все формы более гладкие и естественные, без рубленных краев, движения интерфейса тоже более естественные и нет вот этих танцев с бубном по настройке графики и драйверов как в линукс, по сути все из коробки. В андройде так и есть, и там линукс. Wayland не сервер, то есть считай есть комбинация драйвер видео + де, которая реализует вейланд как хочет. >Вот графические движки Linux сложно написать ну каким нить обратным инжинирингом как в винде? Вейланд так и написали (только реверс не нужен), чтобы оно ближе было к железу. Последние версии де+драйвера, должны летать, даже на nvidia. На радеоне уже давно все лучше чем в винде.

2.18 , Джон Титор ( ok ), 11:33, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Регулярные глюки вполне возможны из-за Wayland и драйверов видеокарты. На Х11 как правило даже на nouveau все работает достаточно плавно, хотя очень редко бывает что ваше железо не поддерживается nouveau и работает с глюками и тогда нужно искать драйвер видеокарты, но лучше купить железо которое linux поддерживает. В ином случае порой лучше поставить дистрибутив который будет работать без глюков. У меня много разного оборудования было - новое, старое и глюков нет, хотя порой времени на настройку уходило много и да - нужно сидеть, разбирать проблему. Порой кому-то зачем-то нужен какой-нибудь gstreamer, порой какая-нибудь либа из-за которой ничего по человечески не работает, порой все настроено нормально, а открываешь браузер и все глючит, открываешь about://gpu, а он просто аппаратное ускорение не использует или какую фичу для которой нужно скачать какую-то хрень определенной версии и никакой другой. А после обновления ещё другой.

3.67 , Fareast ( ok ), 12:45, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да в т.ч. про это речь, окей, я понял что винда напрямую графику строит по сути на уровне ядра с минимумом всего, а на linux немного сложнее устроено

3.77 , Джон Титор ( ok ), 13:08, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> да в т.ч. про это речь, окей, я понял что винда напрямую графику строит по сути на уровне ядра с минимумом всего, а на linux немного сложнее устроено Linux это солянка из идей разного направления. Разные люди же с ним работают и с разными целями. Более академическим кодом считаются BSD системы, т.е. его уже делают чаще студенты и преподаватели и все-равно у BSD частая проблема отсутствие поддержки железа - просто никто не сделал драйвер. А винда напомню имеет те же проблемы без драйверов, но они просто в этом направлении хорошо поработали. Это ведь коммерческая компания и они могут договариваться с производителями. Тут была новость речей Линуса с критикой производителей железа, что нужно работать более тесно, но Linux Project по сути НКО - денег меньше занести могут, пользователей (покупателей) меньше. А также требования по открытости кода предоставляющей коммерческий интерес, а также их лицензии добавляют всякую белеберду. Доходит до того что некоторые программные решения решающие проблемы находятся в каком-то отдельном репозитории из-за лицензии и по умолчанию не ставятся. Ну это ж в некоторой степени бред. Правда этот бред открытости и делает систему потихоньку лучше других.

2.26 , Аноним ( 26 ), 11:40, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наркоман? Вынь 95,98,me не bsodили по 10 раз в день как раз из-за графики в ядре?

2.35 , Фамилия ( ? ), 11:51, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я нечто такое припоминаю, когда переезжал с FreeBSD на всякие Linux'ы, причём не только в графике было отличие, а ещё и в звуке, и когда даёшь нагрузку на диск. И мне тоже показалось это странным, ведь Linux пилят намного больше людей, и оно естесственным образом могло бы уже стать конфеткой. Возможно, проблема в том, что вместо того, чтобы полировать существующее, придумывают всякие новые wayland'ы, расты и т.д., которые потом ходят и везде навязывают, и все силы уходят туда и войны в комментариях.

2.59 , Аноним ( 59 ), 12:30, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Wayland, KDE и AMDGPU. Все плавно и работает без ошибок. Так что вопрос к используемому железу и софту.

