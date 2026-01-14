Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 22.3, продолжающий развитие ветки на пакетной базе Ubuntu 24.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE (3.1 ГБ), Cinnamon (3 ГБ) и Xfce (3 ГБ). Ветка Linux Mint 22 отнесена к выпускам с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых будут формироваться до 2029 года. Основные изменения в Linux Mint 22.3: Утилита "System Reports" существенно расширена и переименована в приложение "System Information", в котором помимо страниц с общей информацией о системе и отправки отчётов о проблемах добавлены четыре новых раздела с детальной информацией о подключённых USB-устройствах, PCI-компонентах, GPU и BIOS (сведения о прошивках, материнской плате и режимах загрузки).

Добавлено новое приложение "System Administration", запускаемое с правами root и включающее сведения и настройки для администратора. В настоящее время в приложении имеется одна секция "Boot menu", в которой можно управлять показом загрузочного меню и изменять параметры загрузки.

Вместо набора символьных пиктограмм Adwaita задействован собственный набор пиктограмм XSI (XApp Symbolic Icons).





В оконном менеджере muffin значительно улучшена совместимость с Wayland.

Среда рабочего стола Cinnamon обновлена до выпуска 6.6 с переделанным меню приложений, в котором появилась боковая панель с аватаром пользователя, избранными каталогами и часто используемыми приложениями. Реализованы всплывающие подсказки с описанием программ, показываемые при наведении курсора на имена приложений. Разделено отображение закладок и избранных каталогов. Упрощена навигация по меню при помощи клавиатуры. Список категорий программ в меню оформлен более компактно, для наглядного выделения категорий задействованы символьные пиктограммы. Системные кнопки (блокировка экрана, спящий режим, выключение) перенесены в верхний правый угол, но добавлены настройки, позволяющие переместить их в нижнюю часть меню приложений или боковую панель. Также добавлена настройка для переноса поисковой строки в нижнюю часть меню. В конфигуратор добавлены настройки для скрытия различных элементов меню. Например, можно скрыть боковую панель или настроить её содержимое (закладки, избранные каталоги, часто используемые приложения, системные кнопки). Переделана работа с клавиатурой. Предоставлена поддержка переключения раскладки клавиатуры при использовании Wayland и улучшена поддержка методов ввода. Разделены настройки традиционных раскладок и методов ввода IBus. В апплете переключения раскладки добавлена поддержка разных типов раскладок клавиатуры и IBus.



Переделана экранная клавиатура, которая больше не использует libcaribou и поддерживает переключение раскладки. В систему уведомлений добавлена опция для показа в первую очередь новых уведомлений. Реализованы значки для индикации числа непросмотренных уведомлений. Улучшен апплет переключении виртуальных рабочих столов, в котором обеспечен показ эскизов рабочих столов с пиктограммами видимых окон. В интерфейс переключения между окнами по Alt+Tab добавлена опция для показа только окон на текущем мониторе. В конфигураторе в отдельную вкладку выделены настройки мозаичного режима. Добавлена секция для настройки параметров устройств с интерфейсом Thunderbolt. Добавлен апплет для включения ночной подсветки ("Night Light"), позволяющей менять цветовую температуру в зависимости от времени суток. При работе в ночное время автоматически уменьшается интенсивность синего цвета на экране, что делает цветовую гамму более тёплой для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном.

В файловом менеджере Nemo добавлен интерфейс работы с шаблонами для быстрого вызова приложений для создания различных типов файлов. Реализована поддержка приостановки и возобновления операций с файлами, таких как копирование и перемещение. Повышена точность поиска файлов с использованием регулярных выражений. Улучшена генерация миниатюр.

Расширены возможности приложений, построенных на базе библиотеки xapp, предоставляющей надстройку над GTK с элементами для унификации работы в различных пользовательских окружениях (Cinnamon, MATE и Xfce). В приложениях XApps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer. В программе для резервного копирования Timeshift реализована возможность приостановки и возобновления операций создания снапшотов. В IPTV-проигрывателе Hypnotix обеспечено скрытие курсора мыши в полноэкранном режиме и реализована передача нажатия клавиш в проигрыватель MPV. В модуль python3-xapp добавлена поддержка многопоточности и функций gettext. Добавлен GTK-виджет "ListEditor" для работы со списками строк. В приложение Warpinator, обеспечивающее шифрованный обмен файлами между двумя компьютерами, добавлена поддержка IPv6 и возможность отправки текстовых сообщений.

В интерфейс установки пакетов Captain добавлена возможность обработки запросов установки сразу нескольких пакетов через указание списка в форме URL "apt://пакет1,пакет2...".

В панельном индикаторе менеджера приложений реализован вывод пиктограммы, предупреждающей о необходимости выполнить перезагрузку для установки обновлений.

В утилиту mintbackup добавлена кнопка "Include All" для добавления всех скрытых файлов и каталогов в резервную копию.

Как и в прошлом выпуске продолжают поставляться ядро Linux 6.14 и версии сред рабочего стола MATE 1.28 и Xfce 4.20.



