Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.3

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 9.3 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 9.3, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: Добавлена поддержка сохранения документов в формате Markdown (md).

В редактор документов добавлен режим многостраничного просмотра, позволяющий одновременно бок о бок просматривать несколько страниц.

Реализована возможность выделения комментариев разных пользователей своими цветами. Обеспечена пометка начала и конца каждого отрывка текста на который оставлен комментарий.

Настройки верхнего и нижнего колонтитулов объединены и выделены в отдельную вкладку.

Добавлена возможность быстрого выделения целиком слов или параграфов, используя двойной или тройной клик мышью.

В редакторе PDF-форм расширены возможности для добавления подписей в документы. При загрузке изображения подписи в поле с подписью добавлена возможность удаления белого фона. Помимо загрузки изображения предоставлена поддержка подписания от руки непосредственно на экране, используя тачпад, сенсорный экран, графический планшет или мышь. Также появилась возможность ввода подписи текстом с отображением результата специальным шрифтом.

В редактор PDF-документов добавлена поддержка редактирования полей, защищённых паролем.

Реализована возможность создания и редактирования ссылок, указывающих на внешние ресурсы или имеющиеся в PDF-документе страницы.

В редактор PDF добавлена поддержка работы с историей версий PDF-файлов, редактирования встроенных в PDF-документ шрифтов, настройки вывода страниц на печать. В PDF разрешено вставлять в ячейки таблиц изменяемые поля и использовать макросы для добавления/удаления/редактирования страниц, форм, аннотаций, таблиц, изображений и диаграмм.

В редакторе электронных таблиц проведена оптимизация начальной отрисовки больших таблиц, занимающих более 3 МБ. Добавлен инструмент "Solver", который позволяет решать задачи линейного программирования прямо в таблице с использованием симплекс‑метода.

Добавлены функции REGEXTEST, REGEXREPLACE и REGEXEXTRACT, позволяющих использовать регулярные выражения для поиска, извлечения и замены в тексте.

Добавлена поддержка динамических массивов, через которые формулы могут возвращать набор из нескольких значений, автоматически разделяемых на серию соседних ячеек.

В панель инструментов добавлена кнопка "Format" для быстрого доступа ко всем опциям форматирования и управления отображением таблиц, строк и столбцов.

В редактор презентаций добавлена поддержка GIF-анимации при показе слайдшоу, что позволяет добавить в презентацию анимацию без вставки видео.

Добавлена поддержка открытия для просмотра файлов в формате TSV (Tab-Separated Values).

Реализована возможность добавления гиперссылок на изображения, фигуры и группы.

Расширены возможности записи макросов для документов, электронных таблиц и презентаций.

Добавлена кнопка для сброса изменения масштаба.

Устранены уязвимости: межсайтовый скриптинг (XSS) при динамической загрузке макросов (CVE-2021-43446, CVE-2023-50883, CVE-2024-44085); чтение из области вне границ буфера и разыменование указателя при обработке специально оформленных файлов XLS; проблема в сервисе установки обновлений, позволяющая выполнить действия с системными привилегиями.



