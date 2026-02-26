The OpenNET Project / Index page

Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.3

26.02.2026 09:00 (MSK)

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 9.3 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 9.3, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка сохранения документов в формате Markdown (md).
  • В редактор документов добавлен режим многостраничного просмотра, позволяющий одновременно бок о бок просматривать несколько страниц.
  • Реализована возможность выделения комментариев разных пользователей своими цветами. Обеспечена пометка начала и конца каждого отрывка текста на который оставлен комментарий.
  • Настройки верхнего и нижнего колонтитулов объединены и выделены в отдельную вкладку.
  • Добавлена возможность быстрого выделения целиком слов или параграфов, используя двойной или тройной клик мышью.
  • В редакторе PDF-форм расширены возможности для добавления подписей в документы. При загрузке изображения подписи в поле с подписью добавлена возможность удаления белого фона. Помимо загрузки изображения предоставлена поддержка подписания от руки непосредственно на экране, используя тачпад, сенсорный экран, графический планшет или мышь. Также появилась возможность ввода подписи текстом с отображением результата специальным шрифтом.
  • В редактор PDF-документов добавлена поддержка редактирования полей, защищённых паролем.
  • Реализована возможность создания и редактирования ссылок, указывающих на внешние ресурсы или имеющиеся в PDF-документе страницы.
  • В редактор PDF добавлена поддержка работы с историей версий PDF-файлов, редактирования встроенных в PDF-документ шрифтов, настройки вывода страниц на печать. В PDF разрешено вставлять в ячейки таблиц изменяемые поля и использовать макросы для добавления/удаления/редактирования страниц, форм, аннотаций, таблиц, изображений и диаграмм.
  • В редакторе электронных таблиц проведена оптимизация начальной отрисовки больших таблиц, занимающих более 3 МБ. Добавлен инструмент "Solver", который позволяет решать задачи линейного программирования прямо в таблице с использованием симплекс‑метода.
  • Добавлены функции REGEXTEST, REGEXREPLACE и REGEXEXTRACT, позволяющих использовать регулярные выражения для поиска, извлечения и замены в тексте.
  • Добавлена поддержка динамических массивов, через которые формулы могут возвращать набор из нескольких значений, автоматически разделяемых на серию соседних ячеек.
  • В панель инструментов добавлена кнопка "Format" для быстрого доступа ко всем опциям форматирования и управления отображением таблиц, строк и столбцов.
  • В редактор презентаций добавлена поддержка GIF-анимации при показе слайдшоу, что позволяет добавить в презентацию анимацию без вставки видео.
  • Добавлена поддержка открытия для просмотра файлов в формате TSV (Tab-Separated Values).
  • Реализована возможность добавления гиперссылок на изображения, фигуры и группы.
  • Расширены возможности записи макросов для документов, электронных таблиц и презентаций.
  • Добавлена кнопка для сброса изменения масштаба.
  • Устранены уязвимости: межсайтовый скриптинг (XSS) при динамической загрузке макросов (CVE-2021-43446, CVE-2023-50883, CVE-2024-44085); чтение из области вне границ буфера и разыменование указателя при обработке специально оформленных файлов XLS; проблема в сервисе установки обновлений, позволяющая выполнить действия с системными привилегиями.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64877-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, iPony128052 (?), 11:32, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Весело у них там с нативной поддержкой Wayland
    https://github.com/chromiumembedded/cef/issues/2804
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:40, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вяленый уже почти готов.
     
     
  • 3.3, 12yoexpert (ok), 11:42, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    управляемый?
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:11, 26/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –5 +/
     
  • 1.5, Bob (??), 12:52, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты

    Може просто вкладку в вэб браузере открывать? Тогда "клиент" пилить не надо будет.

    Идеально - "сервер" на андроид. Старые Samsung с DeX новыми красками заиграют.

     
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 13:46, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну знаешь.
    На старый хламинго на 4.4+ и по сети.
    И устройство получило какое-никакое применение, и офис
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:07, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пакеты не скачивал, решил попробовать предлагаемый AppImage предыдущей версии (у меня Ubuntu 24.04). При запуске выдается: DesktopEditors-arm64.AppImage: не удаётся запустить бинарный файл: Ошибка формата выполняемого файла

     
     
  • 2.7, nox. (?), 13:23, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На основной странице загрузок лежит версия только для ARM. Версия для X86_64 лежит на Гитхабе.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:02, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже для arm
    еще не выложили 9.3
     
  • 2.9, EuPhobos (ok), 13:31, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходи на 64битную сторону, Люк!
     

  • 1.8, nox. (?), 13:25, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость.
     
     
  • 2.11, Аноним (19), 13:37, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличная от чего?
    таки LO же лучше, но ЭТО
    для каких целей
     
     
  • 3.15, nox. (?), 14:00, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для каких целей

    Совсем не для целей, а для офисной работы.

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:36, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно на электроне же?
     
  • 1.13, Аноним (13), 13:46, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем оно вообще нужно если основная цель этого г. совместимость с MS Office. Кому нужно работать а не страдать всегда выберет MS Office и без разницы ему будет на свободность ибо нужно деньги зарабатывать.
     
     
  • 2.14, nox. (?), 13:59, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > всегда выберет MS Office

    Выбрать-то он его выберет, а вот купить за 49 тысяч рублей вряд ли сможет.

     
  • 2.21, Аноним (21), 14:14, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А зачем оно вообще нужно если основная цель этого г. совместимость с MS Office

    Верно, даже в блоге LibreOffice об этом упомянули:
    https://blog.documentfoundation.org/blog/2026/02/16/why-odf-and-not-ooxml/

     

  • 1.16, Аноним (21), 14:00, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И раньше не было причин ставить его, а после захода VK тем более:
    https://habr.com/ru/news/882486/
     
     
  • 2.18, nox. (?), 14:02, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Информация верная. Да, верная. Выводы ошибочные. Как раз после описанного события оснований установить сабжа прибавилось.
     

  • 1.17, Аноним (2), 14:01, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шел 2026г, программисты по-прежнему пытались переизобрести MS Office 2000, в том числе сам MS.
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:11, 26/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

