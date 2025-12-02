Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.2

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 9.2 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 9.2, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: В десктоп-сборки встроен AI-ассистент, способный генерировать документы, заполнять формы в PDF-файлах, анализировать и резюмировать содержимое, выполнять операции с локальными файлами, обращаться к внешним AI-сервисам по протоколу MCP и осуществлять поиск информации через поисковые системы.

Предоставлена возможность настройки привязки действий к нажатиям комбинаций клавиш.

Во все редакторы, кроме редактора PDF, добавлена поддержка записи и сохранения выполняемых действий в форме макроса.

В редакторах презентаций и PDF реализована возможность вставки формул из внешних сервисов.

В редакторе форм появилась возможность прикрепления меток к кнопкам выбора. Добавлены локальные шаблоны PDF-форм.

В редактор PDF-файлов добавлена поддержка изменения цвета скрытого текста.

В интерфейсе администратора улучшено оформление боковой панели и добавлены новые пиктограммы.

В DocumentServer устранены уязвимости: межсайтовый скриптинг (XSS) в denyEditingRights и возможность добавления именованного диапазона в защищённых документах через манипуляции с websocket. Обновлены СУБД Redis с устранением уязвимости СVE-2025-49844 и пакет linux-libc-dev с добавлением защиты от атаки VMScape.



