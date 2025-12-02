The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.2

02.12.2025 14:08

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 9.2 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 9.2, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • В десктоп-сборки встроен AI-ассистент, способный генерировать документы, заполнять формы в PDF-файлах, анализировать и резюмировать содержимое, выполнять операции с локальными файлами, обращаться к внешним AI-сервисам по протоколу MCP и осуществлять поиск информации через поисковые системы.
  • Предоставлена возможность настройки привязки действий к нажатиям комбинаций клавиш.
  • Во все редакторы, кроме редактора PDF, добавлена поддержка записи и сохранения выполняемых действий в форме макроса.
  • В редакторах презентаций и PDF реализована возможность вставки формул из внешних сервисов.
  • В редакторе форм появилась возможность прикрепления меток к кнопкам выбора. Добавлены локальные шаблоны PDF-форм.
  • В редактор PDF-файлов добавлена поддержка изменения цвета скрытого текста.
  • В интерфейсе администратора улучшено оформление боковой панели и добавлены новые пиктограммы.
  • В DocumentServer устранены уязвимости: межсайтовый скриптинг (XSS) в denyEditingRights и возможность добавления именованного диапазона в защищённых документах через манипуляции с websocket. Обновлены СУБД Redis с устранением уязвимости СVE-2025-49844 и пакет linux-libc-dev с добавлением защиты от атаки VMScape.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ONLYOFFICE/...)
  2. OpenNews: Представлен открытый офисный пакет Collabora Office
  3. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.16 с устранением переполнения буфера при обработке CSV-файлов
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 25.8
  5. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.1
  6. OpenNews: Mozilla развивает Thunderbird Pro и сервис Thundermail в стиле Gmail и Office 365
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64359-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, KALIBR10 (ok), 14:13, 02/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Есть документы формата ODS которые LO и OO открывают по разному, то там таблицы и поля уедут, то там. Вроде бы единый открытый стандарт, но нет
     
     
  • 2.2, Агл (?), 14:17, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по-разному OnO, OpO
     
  • 2.4, llolik (ok), 14:35, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть документы формата ODS которые LO и OO открывают по разному, то
    > там таблицы и поля уедут, то там. Вроде бы единый открытый
    > стандарт, но нет

    Но у стандарта несколько ревизий, которые не полностью совместимы между собой. LO всегда по умолчанию сохраняет в последней. С какой версией работает OO ответить затрудняюсь. Может в этом есть источник проблемы с этими файлами?

     
     
  • 3.7, iPony128052 (?), 14:49, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего
    https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/ODF+1.3+Changes

    Но только и LO естетсвенно не умеет работать нормально со старыми версиями на сохранение.
    Делаешь жокумент в нём как обычно, а потом сохраняешь в ГОСТовский ODF 1.0, например, а тут уж как выйедт так выйдет - тебя предупредят окошечком, что так не рекомендуется.

     
  • 2.5, Аноним (5), 14:40, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне возможно из-за сильно разных версий офиса (в котором был создан документ и в котором открыт):
    https://www.libreoffice.org/download/download-libreoffice/
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:44, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OO, наверное, ещё только ODF 1.2 поддерживает или даже 1.1, а уже вышел 1.4.
     

  • 1.3, Аноним (-), 14:34, 02/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру