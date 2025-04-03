Mozilla развивает Thunderbird Pro и сервис Thundermail в стиле Gmail и Office365

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|1.1, Аноним (1), 10:21, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Betterbird, спасибо что ты есть. Держим оборону против корпоратов.
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|2.6, Аноним (-), 10:38, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Betterbird, спасибо что ты
всего лишь паразит над материнским проектом. И загнешься сразу как только оригинальный тандерберд закроется. Но до этого твои "пользователи" будут поливать оригинал помоями, как это делают с ФФ.
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|3.10, Аноним (-), 10:44, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> всего лишь паразит над материнским проектом. И загнешься сразу как только
> оригинальный тандерберд закроется. Но до этого твои "пользователи" будут
> поливать оригинал помоями, как это делают с ФФ.
GMDRLA CRP нынче состоит из таких "программистов" что лучшее что они могут сделать - это как раз свалить в туман и перестать изгаживать нормальные вещи. В этом смысле - та угроза не выглядит чем-то ужасным. Что эта GMDRLA в последнее время вообще улучшила? Что в лисе, что в почтаре?
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|4.17, Аноним (-), 11:04, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GMDRLA CRP нынче состоит из таких "программистов" что лучшее что они могут сделать - это как раз свалить в туман и перестать изгаживать нормальные вещи.
О, очередные бездоказательные выпуки про "просто работало, а потом испорили!!11".
> Что эта GMDRLA в последнее время вообще улучшила? Что в лисе, что в почтаре?
Как минимум сделали нормальный дизайн от которого не хочется пойти к белому трону и рыгать.
Добавили календарь пару лет назад, без которого использовать почту для работы просто невозможно.
Сделали Thunderbird для Android, который может заменить вырвиглазный К9 (вот он точно был "от умственно отсталых, для умственно отсталых").
Протокол Matrix добавили, мне оно особо не надо, но кому-то может быть полезным.
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|5.21, Аноним (21), 11:24, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то Thunderbird for Android - полный клон K-9 Mail, просто с другим бэджиком и функцией импорта из десктопного клиента. Всё.
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|3.11, Аноним (11), 10:45, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Отдельно стоящие почтовые менеджеры и браузеры не нужны.
Браузер и почтоый менеджер должны быть частью среды рабочего стола, на том же фреймворке. Если GNOME то на GTK, если KDE то на Qt. Это логично.
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|4.15, Анонимусс (-), 10:54, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Браузер и почтоый менеджер должны быть частью среды рабочего стола
И в каждом будет свой набор багов и особенностей?
А если у меня не гном или KDE? А, простибоже, какой-то тринити де? Кто для него будет писать?
Повторить одну и ту же работу много раз
> Это логично.
Ну да, ну да.
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|1.2, Жироватт (ok), 10:24, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Кроме исправления ошибок и уязвимостей в новой версии отключена интеграция индикатора в системных лоток Linux-систем
Гы. Кстати, к вчерашней новости: мазилла решила сама немного порекламировать беттерфокс.
> Отмечается, что Thunderbird неуклонно теряет пользователей, оставаясь только клиентским решением
А ведь признать, что они сами выпнули часть вменяемых разрабов; что остальные сбежали от этого гадюшника подальше сами с течением времени; что остались неспособные на развитие снежинки - опасно.
Несмотря на Магу Козырева, их травить будут долго, громко и со вкусом - они фактически беззащитны, это тебе не самоубийства инженеров опенАИ устраивать.
> Организация Mozilla намерена сформировать альтернативную свободо-ориентированную экосистему "Thunderbird Pro", предоставляющую сервисы, похожие на Gmail и Office365, но
...другие. Главное, чтобы гугл и майки не засудили их по дряхлому закону, запрещающему делать такое же, как у других, но другое, лишённое ФАТАЛЬНОГО НЕДОСТАТКА.
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|2.14, Аноним (14), 10:54, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Гы. Кстати, к вчерашней новости: мазилла решила сама немного порекламировать беттерфокс.
Звучит абсурдно, почти как "фаерфокс рекламирует поделки от шерстяных извращенцев"))
> А ведь признать, что они сами выпнули часть вменяемых разрабов;
Можно посмотреть долю тундербирда и заметить, что выкидывание мусора не отразилось на скорости падения.
Следовательно, наш хамливый удачок, не влиял вообще ни на что.
> их травить будут долго, громко и со вкусом - они фактически беззащитны
Конечно будут.
У нас же Сообщество™ на половину состоит из неадекватных потрбляторов, которые готовы утопить в своем др-ме даже тех, кто им сделали кучу добра (например подарили приложения которыми те пользовались десятилетиями).
Но это не новость.
В жизни к сожалению почти так же.
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|1.12, Анонимусс (-), 10:51, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мда... долго же до них доходило то, что на нормальную разработку конкурентоспособного сервиса внезапно нужны деньги.
Вот это новость! Кто бы мог подумать, а!
Ну и всю жизнь сидеть на игле гугла так себе план.
Но с другой стороны, с приученных к бизплатности потребляdeй особо и взять нечего. Как только пытаешься ввести хоть какой-то платный сервис, даже какой-то левый, вроде vpn, - сразу идет волна вони от "благодарного сообщества"
Так что лучшее что может произойти - тандерберд загнется, его труп растащат васяны и он будет тихонько догнивать несовместимыми кусками, пользовательская база схлопнется практически до нуля.
Это то, что заслуживает такое сообщество.
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|1.18, L10N (?), 11:05, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Большой шаг вперёд для Mozilla по "почтовому" направлению. Диверсификация доходов. Реклама в браузере не всем пришлась по нраву, но зарабатывать как-то надо. На приватном почтовом сервисе с передачей больших файлов в виде криптоконтейнеров... Допилят клиенты под Android и iOS... Свяжут с Аккаунтом Mozilla... Это правильный путь, один из. И прослеживается интеграция с различными подходами к доверенным ИИ (именно доверенным, без передачи пользовательских данных в облака). Это тоже правильный путь. Очень адекватная реакция на тектонические изменения во внешних условиях.
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|2.20, Афроним (?), 11:18, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Васяны которые засылатели патчей все равно ничего не поимеют как бы ФФ не монетизировался.
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