Mozilla развивает Thunderbird Pro и сервис Thundermail в стиле Gmail и Office365

Райан Сайпс (Ryan Sipes), директор MZLA Technologies Corporation, дочерней компании организации Mozilla Foundation, курирующей разработку почтового клиента Thunderbird, представил планы по созданию новых сервисов, нацеленных на расширение возможностей использования Thunderbird. Отмечается, что Thunderbird неуклонно теряет пользователей, оставаясь только клиентским решением, так как пользователи всё чаще предпочитают экосистемы, предлагающие одновременно почтовые клиенты и сервисы, такие как Gmail и Office365. Gmail и Office365 привязаны к решениям отдельных производителей (vendor lock) и имеют проблемы с переносимостью, проявляющиеся при взаимодействии других клиентских приложений с сервисом или при попытке интеграции со сторонними системами. Организация Mozilla намерена сформировать альтернативную свободо-ориентированную экосистему "Thunderbird Pro", предоставляющую сервисы, похожие на Gmail и Office365, но построенные с использованием только открытого ПО. Ключевым звеном инициативы "Thunderbird Pro" станет почтовый сервис Thundermail, позволяющий регистрировать почтовые ящики и email-адреса. Развиваемый в настоящее время прототип основан на платформе Stalwart. С сопровождающим данную платформу уже согласована совместная работа по реализации функциональности, необходимой для Thundermail, такой как интеграция компонентов для календаря-планировщика и адресной книги. Для сервиса уже зарегистрированы домены Thundermail.com и tb.pro, на которых размещена заглушка для подписки на уведомление о начале тестирования. Платформа Stalwart написана на языке Rust, распространяется под лицензией AGPL-3.0 и предоставляет комбинированное решение для создания почтовых серверов. В состав входит SMTP-сервер со встроенной поддержкой расширений DANE, MTA-STS, SMTP TLS, DMARC, DKIM, SPF и ARC. Для обращения к почтовым ящикам предоставляется сервер с поддержкой протоколов JMAP, IMAP4 и POP3. В платформу интегрированы средства для фильтрации спама и защиты от фишинга, включающие такие механизмы как статистический баесовский классификатор, AI-анализатор на основе большой языковой модели, фильтры DNSBL и проверка по серым спискам. Среди дополнительных возможностей: управляющий web-интерфейс, встроенная поддержка S/MIME и OpenPGP, движок полнотекстового поиска, возможность использования Sieve-скриптов, квоты, управление TLS-сертификатами, ACL, аутентификация через OpenID Connect и OAuth 2.0, возможности для создания отказоустойчивых конфигураций и масштабирования. В состав инициативы Thunderbird Pro также включены следующие сервисы: Thunderbird Appointment - инструмент для планирования встреч и управления расписанием. Для упрощения согласования времени проведения встречи достаточно отправить другому пользователю ссылку и он сам сможет выбрать удобное время с учётом позиций, занятых у отправителя в календаре-планировщике Thunderbird. Код Appointment находится на стадии бета-тестирования, написан на Python и распространяется под лицензией MPL-2.0.

Thunderbird Send - сервис обмена файлами между пользователями, применяющий сквозное шифрование (end-to-end). Thunderbird Send является перерождением сервиса Firefox Send, закрытого после неспособности справиться с вредоносной активностью, такой как распространение вредоносного ПО и передача украденных данных. Отмечается, что новый вариант значительно переделан и адаптирован для прямого обмена файлами. Код написан на TypeScript и открыт под лицензией MPL-2.0.

Thunderbird Assist - AI-ассистент, развиваемый совместно с разработчиками фреймворка Flower AI. Идея проекта в создании чат-бота, обрабатывающего запросы на стороне пользователя. Если устройство недостаточно мощное для выполнения больших языковых моделей, опционально будет предоставлена возможность переноса вычислений в облако с использованием технологий конфиденциальных вычислений NVIDIA, по аналогии с работой Apple Private Cloud Compute. Код Thunderbird Assist находится на стадии подготовки к публикации. Первое время сервисы планируют предоставлять бесплатно только постоянным участникам из сообщества, а остальным будет открыт только платный доступ. После того как удастся сформировать пользовательскую базу, достаточную для поддержания работы сервисов, будут введены ограниченные по функциональности общедоступные бесплатные уровни, в которых, например, будет выделяться меньше места для хранения данных. Дополнительно можно отметить релиз почтового клиента Thunderbird 137.0, построенного на кодовой базе Firefox 137. Thunderbird 137 стал вторым выпуском, опубликованным в рамках новой модели формирования значительных релизов. Кроме исправления ошибок и уязвимостей в новой версии отключена интеграция индикатора в системных лоток Linux-систем, а для платформы Windows предоставлена поддержка сортировки почтовых папок по именам файлов. Одновременно в ESR-ветке с длительным сроком поддержки опубликован выпуск Thunderbird 128.9.0 с исправлением ошибок и уязвимостей.



