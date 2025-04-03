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Mozilla развивает Thunderbird Pro и сервис Thundermail в стиле Gmail и Office365

03.04.2025 09:56

Райан Сайпс (Ryan Sipes), директор MZLA Technologies Corporation, дочерней компании организации Mozilla Foundation, курирующей разработку почтового клиента Thunderbird, представил планы по созданию новых сервисов, нацеленных на расширение возможностей использования Thunderbird. Отмечается, что Thunderbird неуклонно теряет пользователей, оставаясь только клиентским решением, так как пользователи всё чаще предпочитают экосистемы, предлагающие одновременно почтовые клиенты и сервисы, такие как Gmail и Office365.

Gmail и Office365 привязаны к решениям отдельных производителей (vendor lock) и имеют проблемы с переносимостью, проявляющиеся при взаимодействии других клиентских приложений с сервисом или при попытке интеграции со сторонними системами. Организация Mozilla намерена сформировать альтернативную свободо-ориентированную экосистему "Thunderbird Pro", предоставляющую сервисы, похожие на Gmail и Office365, но построенные с использованием только открытого ПО.

Ключевым звеном инициативы "Thunderbird Pro" станет почтовый сервис Thundermail, позволяющий регистрировать почтовые ящики и email-адреса. Развиваемый в настоящее время прототип основан на платформе Stalwart. С сопровождающим данную платформу уже согласована совместная работа по реализации функциональности, необходимой для Thundermail, такой как интеграция компонентов для календаря-планировщика и адресной книги. Для сервиса уже зарегистрированы домены Thundermail.com и tb.pro, на которых размещена заглушка для подписки на уведомление о начале тестирования.

Платформа Stalwart написана на языке Rust, распространяется под лицензией AGPL-3.0 и предоставляет комбинированное решение для создания почтовых серверов. В состав входит SMTP-сервер со встроенной поддержкой расширений DANE, MTA-STS, SMTP TLS, DMARC, DKIM, SPF и ARC. Для обращения к почтовым ящикам предоставляется сервер с поддержкой протоколов JMAP, IMAP4 и POP3. В платформу интегрированы средства для фильтрации спама и защиты от фишинга, включающие такие механизмы как статистический баесовский классификатор, AI-анализатор на основе большой языковой модели, фильтры DNSBL и проверка по серым спискам. Среди дополнительных возможностей: управляющий web-интерфейс, встроенная поддержка S/MIME и OpenPGP, движок полнотекстового поиска, возможность использования Sieve-скриптов, квоты, управление TLS-сертификатами, ACL, аутентификация через OpenID Connect и OAuth 2.0, возможности для создания отказоустойчивых конфигураций и масштабирования.

В состав инициативы Thunderbird Pro также включены следующие сервисы:

  • Thunderbird Appointment - инструмент для планирования встреч и управления расписанием. Для упрощения согласования времени проведения встречи достаточно отправить другому пользователю ссылку и он сам сможет выбрать удобное время с учётом позиций, занятых у отправителя в календаре-планировщике Thunderbird. Код Appointment находится на стадии бета-тестирования, написан на Python и распространяется под лицензией MPL-2.0.
  • Thunderbird Send - сервис обмена файлами между пользователями, применяющий сквозное шифрование (end-to-end). Thunderbird Send является перерождением сервиса Firefox Send, закрытого после неспособности справиться с вредоносной активностью, такой как распространение вредоносного ПО и передача украденных данных. Отмечается, что новый вариант значительно переделан и адаптирован для прямого обмена файлами. Код написан на TypeScript и открыт под лицензией MPL-2.0.
  • Thunderbird Assist - AI-ассистент, развиваемый совместно с разработчиками фреймворка Flower AI. Идея проекта в создании чат-бота, обрабатывающего запросы на стороне пользователя. Если устройство недостаточно мощное для выполнения больших языковых моделей, опционально будет предоставлена возможность переноса вычислений в облако с использованием технологий конфиденциальных вычислений NVIDIA, по аналогии с работой Apple Private Cloud Compute. Код Thunderbird Assist находится на стадии подготовки к публикации.

Первое время сервисы планируют предоставлять бесплатно только постоянным участникам из сообщества, а остальным будет открыт только платный доступ. После того как удастся сформировать пользовательскую базу, достаточную для поддержания работы сервисов, будут введены ограниченные по функциональности общедоступные бесплатные уровни, в которых, например, будет выделяться меньше места для хранения данных.

Дополнительно можно отметить релиз почтового клиента Thunderbird 137.0, построенного на кодовой базе Firefox 137. Thunderbird 137 стал вторым выпуском, опубликованным в рамках новой модели формирования значительных релизов. Кроме исправления ошибок и уязвимостей в новой версии отключена интеграция индикатора в системных лоток Linux-систем, а для платформы Windows предоставлена поддержка сортировки почтовых папок по именам файлов. Одновременно в ESR-ветке с длительным сроком поддержки опубликован выпуск Thunderbird 128.9.0 с исправлением ошибок и уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Mozilla сворачивает сервисы Firefox Send и Firefox Notes
  3. OpenNews: Mozilla объявила о развитии собственной платформы показа рекламы
  4. OpenNews: Mozilla диверсифицирует бизнес через AI-продукты и платформу online-рекламы
  5. OpenNews: Mozilla пояснила причину удаления обещаний не продавать данные пользователей
  6. OpenNews: Компания Mozilla выступила против запрета отчислений за трафик поисковой системе Google
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63012-thundermail
Ключевые слова: thundermail, mozilla, thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:21, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Betterbird, спасибо что ты есть. Держим оборону против корпоратов.
     
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 10:24, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как удачно все совпало, да.
     
  • 2.6, Аноним (-), 10:38, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Betterbird, спасибо что ты

    всего лишь паразит над материнским проектом. И загнешься сразу как только оригинальный тандерберд закроется. Но до этого твои "пользователи" будут поливать оригинал помоями, как это делают с ФФ.

     
     
  • 3.10, Аноним (-), 10:44, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всего лишь паразит над материнским проектом. И загнешься сразу как только
    > оригинальный тандерберд закроется. Но до этого твои "пользователи" будут
    > поливать оригинал помоями, как это делают с ФФ.

    GMDRLA CRP нынче состоит из таких "программистов" что лучшее что они могут сделать - это как раз свалить в туман и перестать изгаживать нормальные вещи. В этом смысле - та угроза не выглядит чем-то ужасным. Что эта GMDRLA в последнее время вообще улучшила? Что в лисе, что в почтаре?

     
     
  • 4.17, Аноним (-), 11:04, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GMDRLA CRP нынче состоит из таких "программистов" что лучшее что они могут сделать - это как раз свалить в туман и перестать изгаживать нормальные вещи.

    О, очередные бездоказательные выпуки про "просто работало, а потом испорили!!11".

    > Что эта GMDRLA в последнее время вообще улучшила? Что в лисе, что в почтаре?

    Как минимум сделали нормальный дизайн от которого не хочется пойти к белому трону и рыгать.
    Добавили календарь пару лет назад, без которого использовать почту для работы просто невозможно.

    Сделали Thunderbird для Android, который может заменить вырвиглазный К9 (вот он точно был "от умственно отсталых, для умственно отсталых").

    Протокол Matrix добавили, мне оно особо не надо, но кому-то может быть полезным.

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 11:24, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то Thunderbird for Android - полный клон K-9 Mail, просто с другим бэджиком и функцией импорта из десктопного клиента. Всё.
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:45, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отдельно стоящие почтовые менеджеры и браузеры не нужны.
    Браузер и почтоый менеджер должны быть частью среды рабочего стола, на том же фреймворке. Если GNOME то на GTK, если KDE то на Qt. Это логично.
     
     
  • 4.15, Анонимусс (-), 10:54, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Браузер и почтоый менеджер должны быть частью среды рабочего стола

    И в каждом будет свой набор багов и особенностей?
    А если у меня не гном или KDE? А, простибоже, какой-то тринити де? Кто для него будет писать?

    Повторить одну и ту же работу много раз
    > Это логично.

    Ну да, ну да.

     
  • 4.22, Аноним (22), 11:26, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    A если Awesome, i3, Hyprland etc. ?
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 10:24, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Кроме исправления ошибок и уязвимостей в новой версии отключена интеграция индикатора в системных лоток Linux-систем

    Гы. Кстати, к вчерашней новости: мазилла решила сама немного порекламировать беттерфокс.

    > Отмечается, что Thunderbird неуклонно теряет пользователей, оставаясь только клиентским решением

    А ведь признать, что они сами выпнули часть вменяемых разрабов; что остальные сбежали от этого гадюшника подальше сами с течением времени; что остались неспособные на развитие снежинки - опасно.

    Несмотря на Магу Козырева, их травить будут долго, громко и со вкусом - они фактически беззащитны, это тебе не самоубийства инженеров опенАИ устраивать.

    > Организация Mozilla намерена сформировать альтернативную свободо-ориентированную экосистему "Thunderbird Pro", предоставляющую сервисы, похожие на Gmail и Office365, но

    ...другие. Главное, чтобы гугл и майки не засудили их по дряхлому закону, запрещающему делать такое же, как у других, но другое, лишённое ФАТАЛЬНОГО НЕДОСТАТКА.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:54, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Гы. Кстати, к вчерашней новости: мазилла решила сама немного порекламировать беттерфокс.

    Звучит абсурдно, почти как "фаерфокс рекламирует поделки от шерстяных извращенцев"))

    > А ведь признать, что они сами выпнули часть вменяемых разрабов;

    Можно посмотреть долю тундербирда и заметить, что выкидывание мусора не отразилось на скорости падения.
    Следовательно, наш хамливый удачок, не влиял вообще ни на что.

    > их травить будут долго, громко и со вкусом - они фактически беззащитны

    Конечно будут.
    У нас же Сообщество™ на половину состоит из неадекватных потрбляторов, которые готовы утопить в своем др-ме даже тех, кто им сделали кучу добра (например подарили приложения которыми те пользовались десятилетиями).
    Но это не новость.
    В жизни к сожалению почти так же.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:41, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как с E2EE ?
    https://workspace.google.com/blog/identity-and-security/gmail-easy-end-to-end-
     
  • 1.12, Анонимусс (-), 10:51, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мда... долго же до них доходило то, что на нормальную разработку конкурентоспособного сервиса внезапно нужны деньги.
    Вот это новость! Кто бы мог подумать, а!

    Ну и всю жизнь сидеть на игле гугла так себе план.
    Но с другой стороны, с приученных к бизплатности потребляdeй особо и взять нечего. Как только пытаешься ввести хоть какой-то платный сервис, даже какой-то левый, вроде vpn, - сразу идет волна вони от "благодарного сообщества"

    Так что лучшее что может произойти - тандерберд загнется, его труп растащат васяны и он будет тихонько догнивать несовместимыми кусками, пользовательская база схлопнется практически до нуля.
    Это то, что заслуживает такое сообщество.

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 10:53, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон клиент Мой Офис Почта очень напоминает Thunderbird.
     

  • 1.18, L10N (?), 11:05, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Большой шаг вперёд для Mozilla по "почтовому" направлению. Диверсификация доходов. Реклама в браузере не всем пришлась по нраву, но зарабатывать как-то надо. На приватном почтовом сервисе с передачей больших файлов в виде криптоконтейнеров... Допилят клиенты под Android и iOS... Свяжут с Аккаунтом Mozilla... Это правильный путь, один из. И прослеживается интеграция с различными подходами к доверенным ИИ (именно доверенным, без передачи пользовательских данных в облака). Это тоже правильный путь. Очень адекватная реакция на тектонические изменения во внешних условиях.
     
     
  • 2.20, Афроним (?), 11:18, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Васяны которые засылатели патчей все равно ничего не поимеют как бы ФФ не монетизировался.
     

  • 1.19, Фнон (-), 11:18, 03/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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