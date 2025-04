Mozilla развивает Thunderbird Pro и сервис Thundermail в стиле Gmail и Office365

2.3 , Жироватт ( ok ), 10:24, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как удачно все совпало, да.

> Betterbird, спасибо что ты всего лишь паразит над материнским проектом. И загнешься сразу как только оригинальный тандерберд закроется. Но до этого твои "пользователи" будут поливать оригинал помоями, как это делают с ФФ.

> всего лишь паразит над материнским проектом. И загнешься сразу как только

> оригинальный тандерберд закроется. Но до этого твои "пользователи" будут

> поливать оригинал помоями, как это делают с ФФ. GMDRLA CRP нынче состоит из таких "программистов" что лучшее что они могут сделать - это как раз свалить в туман и перестать изгаживать нормальные вещи. В этом смысле - та угроза не выглядит чем-то ужасным. Что эта GMDRLA в последнее время вообще улучшила? Что в лисе, что в почтаре?

> GMDRLA CRP нынче состоит из таких "программистов" что лучшее что они могут сделать - это как раз свалить в туман и перестать изгаживать нормальные вещи. О, очередные бездоказательные выпуки про "просто работало, а потом испорили!!11". > Что эта GMDRLA в последнее время вообще улучшила? Что в лисе, что в почтаре? Как минимум сделали нормальный дизайн от которого не хочется пойти к белому трону и рыгать.

Добавили календарь пару лет назад, без которого использовать почту для работы просто невозможно. Сделали Thunderbird для Android, который может заменить вырвиглазный К9 (вот он точно был "от умственно отсталых, для умственно отсталых"). Протокол Matrix добавили, мне оно особо не надо, но кому-то может быть полезным.

Вообще-то Thunderbird for Android - полный клон K-9 Mail, просто с другим бэджиком и функцией импорта из десктопного клиента. Всё.

Отдельно стоящие почтовые менеджеры и браузеры не нужны.

Браузер и почтоый менеджер должны быть частью среды рабочего стола, на том же фреймворке. Если GNOME то на GTK, если KDE то на Qt. Это логично.

> Браузер и почтоый менеджер должны быть частью среды рабочего стола И в каждом будет свой набор багов и особенностей?

А если у меня не гном или KDE? А, простибоже, какой-то тринити де? Кто для него будет писать? Повторить одну и ту же работу много раз

> Это логично. Ну да, ну да.

A если Awesome, i3, Hyprland etc. ?