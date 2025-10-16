Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.1

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 9.1 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 9.1, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: В редактор PDF-файлов добавлена вкладка "Redact" с инструментами для скрытия конфиденциальной информации в документе. Для скрытия информации, которую требуется исключить из документа, достаточно нажать кнопку "Mark for Redaction", выделить необходимый фрагмент и нажать кнопку "Apply Redaction". Возможно скрытие слов или фраз с использованием поиска или срытие отдельных страниц или их диапазонов.

Добавлены новые инструменты для аннотирования PDF-документов, позволяющие добавлять в документ метки, используя прямоугольники, круги, линии и стрелки. Возможно изменение ширины линий и цвета выводимых фигур.

Реализована возможность добавления в PDF-документы диаграмм и рисунков SmartArt для визуального представления данных и выделения ключевых выводов.

В редакторе электронных таблиц значительно ускорены функции поиска LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP и XLOOKUP, улучшена логика работы со смешанными типами данных, сокращено потребление памяти при вычислении формул. До 4 раз ускорены операции точного поиска через VLOOKUP и линейного поиска через XLOOKUP.

По мере ввода формулы в редакторе электронных таблиц обеспечена подсветка активных аргументов для упрощения отслеживания и редактирования вычислений.

Настройки форматирования таблиц перенесены в отдельную вкладку "Table Design", появляющуюся при работе с таблицей.

В сводных таблицах (Pivot Tables) реализована поддержка фильтров, упрощающих оценку тенденций и анализ данных, привязанных ко времени.

Добавлена возможность открывать и отображать файлы, содержащие интерактивные элементы управления содержимым, такие как кнопки и полосы прокрутки, списки и элементы выбора значений.

Добавлена возможность переименования листов электронной таблицы по месту чрез двойной клик на её имени.

Добавлена функция для изменения направления текста (Left-to-Right и Right-to-Left) в отдельных ячейках.

Во всех компонентах ONLYOFFICE реализована возможность настройки отображения в левой панели решённых и находящихся в обсуждении комментариев.

Для двумерных круговых диаграмм (2D pie) и диаграмм-бубликов (doughnut) добавлена опция "Explosion", позволяющая визуально отделить сегменты диаграммы друг от друга. При копировании диаграмм между редакторами появилась возможность встроить файл или ссылку на источник данных. Разрешено включать или отключать определённые элементы диаграммы, такие как названия осей и метки.

Для документов и слайдов реализован полноценный редактор диаграмм, позволяющий напрямую открывать файлы XLSX в обход кэша.

В редакторе презентаций в отдельную вкладку перенесены настройки "Мастера слайдов" (Slide Master).

Добавлена поддержка изображений в формате HEIF, а также просмотра и редактирования документов HWPMLL (Hangul Word Processor Markup Language).

Добавлена поддержка преобразования PPTX-презентаций и PDF-документов в голый текст (TXT).

Добавлена возможность вставки математических формул в формате MathML.

В редакторе документов реализована поддержка разрыва разделов (section break) внутри блочных элементов управления контентом на любом уровне вложенности.

В серверную версию ONLYOFFICE Docs добавлена панель администратора, через которую можно отслеживать состояние сервера и управлять настройками.

Упрощена работа с шаблонами и добавлена поддержка предпросмотра шаблонов, размещённых в облачных хранилищах.

В десктоп-версии ONLYOFFICE для вывода уведомлений о наличии обновлений или выставления файловых ассоциаций задействованы системные механизмы показа уведомлений вместо вывода своего модального окна.

В сборках ONLYOFFICE Desktop Editors для macOS добавлена поддержка вставки в слайды презентации файлов со звуком и видео, а также реализована опция для отключения определения языка проверки правописания.

Добавлен новый механизм восстановления несохранённых документов после аварийного завершения десктоп-сборок ONLYOFFICE, благодаря которому после перезапуска приложения открытые до этого документы будут автоматически восстановлены в состояние до возникновения сбоя.

Устранены уязвимости, позволяющие записать произвольные файлы, насколько это позволяют права доступа, при преобразовании специально оформленных файлов в форматах x2t и EPUB. Устранён межсайтовый скриптинг (XSS) при обработке гиперссылок в документе. Исправлена уязвимость в endpoint-обработчике, позволяющая изменить конфигурацию сервера.



