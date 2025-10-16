Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.1

|
1.1, Аноним (1), 14:04, 16/10/2025
Как там: все криво-косо кроме MS-Office? Заминусите, если не прав.
2.3, AleksK (ok), 14:07, 16/10/2025
|
неправ. Один из лучших офисов. Он используется в яндексдоках, и мэйлдоках, так что его даже ставить на комп не обязтельно.
3.10, Аноним (10), 14:32, 16/10/2025
|
>Он используется в яндексдоках, и мэйлдоках
Хорошая антиреклама, согласен.
4.14, AleksK (ok), 14:46, 16/10/2025
|
> Хорошая антиреклама, согласен.
И что же в них такого плохого? Только опусти стандартное нытье.
2.4, Аноним (4), 14:10, 16/10/2025
|
Кто все? Опеноффице немного свернул разработку 15 лет назад с окончанием Сун.
3.17, Аноним (17), 14:56, 16/10/2025
|
За это время придумали что-то кардинально новое в этой сфере? Кроме подписки на необтаниум.
1.6, Аноним (10), 14:23, 16/10/2025
|
Кстати, с недавних пор с ними ещё vk замешан:
https://habr.com/ru/news/882486/
Так, что мутный проект стал более мутным: (Лев Баннов, Ascensio System SIA, Новые коммуникационные технологии, Р7-Офис).
Главный офис в Нижнем Новгороде ? Москве ? Или в Риге ?
1.9, Аноним (9), 14:28, 16/10/2025
|
Зачем он? Если для серьёзной работы, то есть MS Office. А для открытости - LibreOffice.
2.12, Аноним (10), 14:41, 16/10/2025
|
Всё именно так. Если нужен реально открытый офисный пакет, где реально участвует сообщество то это LibreOffice.
2.20, Аноним (20), 15:03, 16/10/2025
|
>для серьёзной работы, то есть MS Office
Серьёзная работа в офисном пакете? Насмешил.
1.13, Роман Колесников (-), 14:43, 16/10/2025
|
В июне перешли на Collabora Online. Не знаю, как там в крупняке, но для небольших офисов (~200 чел.) отличная замена проприетарным аналогая. И скоростью порадовал, и работа стабильная, все просто и удобно.
2.15, IMBird (ok), 14:51, 16/10/2025
|
У нас хорошо WPS работает даже в бесплатной версии, но у него ровно две проблемы – вечные попытки навязать облако и производительность хуже, чем в каком-нибудь привычном MSO.
3.18, Аноним (10), 14:57, 16/10/2025
|
>вечные попытки навязать облако и производительность хуже
Ко всему прочему WPS Office это изделие китайской Kingsoft Corporation.
Т.е. изначально должно быть в блок-листе.
3.19, Аноним (19), 15:00, 16/10/2025
|
А так да, WPS единственный аналог MSO. Все остальные, тем более свободные аналоги не аналоги.
3.22, Аноним (10), 15:10, 16/10/2025
|
Collabora Online это тот LibreOffice, только для совместной работы.
2.25, AleksK (ok), 15:24, 16/10/2025
|
> головной офис в Риге?
> для РФ пользователей - не желателен?
Вся разработка ведется в Нижнем Новгороде.
