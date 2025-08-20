Выпуск офисного пакета LibreOffice 25.8

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 25.8. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 160 разработчиков. 40% изменений внесены 44 сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora и Allotropia, 41% - восемью работниками организации The Document Foundation, а 19% изменений - 108 независимыми энтузиастами. Выпуск LibreOffice 25.8 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий, нуждающихся в дополнительном сервисе, отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Наиболее заметные изменения: Реализован универсальный просмотрщик документов ("Viewer Mode"), позволяющий открывать любые файлы в режиме только для чтения, отключая при работе с ними все инструменты редактирования. Для включения режима просмотра добавлена экспертная настройка "ViewerAppMode".

Добавлена поддержка экспорта документов в формате PDF 2.0 (ISO 32000-2). Реализована поддержка шифрования AES-256, структурных элементов и спецификации PDF/A-4. Реализован гибридный режим для встраивания ODF-документов. Переработан интерфейс экспорта PDF.

В панель быстрого поиска добавлена опция для сопоставления масок с учётом символов с диакритическими знаками.

Реализован экспериментальный диалог управления макросами (Tools ▸ Macros ▸ Macro Manager), сочетающий в себе возможности 5 существующих диалогов для работы с макросами и написания скриптов. Для включения требуется активация экспериментальных функций (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Advanced ▸ Enable experimental features).

Добавлен экспериментальный расширенный режим шифрования ODF-файлов, отличающийся более высокой производительностью, защитой метаданных и использованием алгоритмов AES-GCM и Argon2id.

При открытии документов в режиме только для чтения обеспечен показ панели с инструментами форматирования для секций, допускающих редактирование, а также предоставлена возможность использования диалога редактирования полей (Edit Field).

В диалоги с формами ввода пароля добавлен переключатель для отображения введённого пароля.

В приветственном окне, показываемом при запуске, предоставлен доступ к настройкам внешнего вида.

В контекстное меню, показываемое для выделенного текста, добавлен пункт для вставки гиперссылок.

В конфигуратор интерфейса (View ▸ User Interface) добавлена функция активации панелей инструментов.

На странице "Page Style ▸ Area ▸ Bitmap" обеспечен показ эскизов используемых в документе фоновых изображений.

Добавлена поддержка алгоритмов SHA-384 и AES-192 при работе с зашифрованными файлами.

Обеспечена совместимость с Adobe Reader формата PDF-документов, экспортируемых с электронной подписью.

В режиме редактирования добавлена возможность пропорционального изменения размера OLE-объектов, таких как диаграммы, с сохранением соотношения высоты и ширины. Добавлена возможность фиксации в 45° направления перемещения объектов, при их перетаскивании удерживая клавишу Shift.

В Writer и Calc реализована возможность изменения режима поворота выделенного объекта одним кликом, как это уже сделано в Impress и Draw.

Проведены оптимизации производительности - в проведённых тестах Writer и Calc стали открывать файлы на 30% быстрее. Оптимизировано потребление памяти.

Изменения в Writer: Добавлено правило межстрочного переноса "Move line", при котором в случае если перенос части слова приходится на последнюю строку (одна часть слова оказывается на одной странице, а другая - на другой), вся строка переносится на следующую страницу.



Добавлена возможность определения зон окончания абзаца, столбца, страницы и разворота, в которых не допускается разделение слов при переносе или применяются особые правила переноса. В свойствах выравнивания абзаца появилась возможность задания минимального, желаемого и максимального интервала между словами. В навигаторе для заголовков реализована всплывающая подсказка с информацией о числе слов и символов. Добавлена команда ".uno:BreakAboveTable" для вставки разрыва абзаца перед таблицей. Упрощено выделение текста при прокрутке содержимого. Добавлен диалог для копирования содержимого полей из документов в режиме только для чтения. Добавлена возможность выставления языка для отдельных символов пунктуации. Добавлена команда (Ctrl + ⇧ Shift + F2) для преобразования полей в голый текст. Реализована возможность отдельного отслеживания изменений в каждом окне. Добавлена возможность восстановления документа в исходное состояние, отбросив записанные изменения, но сохранив информацию о них в документе. Улучшена работа с взаимозависимыми отслеживаемыми изменениями. В диалог авторедактирования (Tools ▸ Auto-Redact ▸ Add Target) добавлена опция для редактирования изображений. Добавлены оптимизации для ускорения загрузки документов с отслеживаемыми изменениями, а также языковых данных и графических объектов из сложных DOC-файлов. Оптимизирована обработка операций отката изменений. Сокращено время удаления больших таблиц и загрузки таблиц с закладками.

Изменения в табличном процессоре Calc: Добавлена поддержка криптовалюты биткойн (₿). В диалоговое окно импорта текста (импорта CSV) добавлена включённая по умолчанию настройка "Всегда показывать при импорте", управляющая показом диалога при импорте CSV и использованием сохранённых настроек. Предоставлена возможность настройки операторов условного форматирования, применяемых к наборам пиктограмм. В показываемое для ячеек электронной таблицы контекстное меню добавлена функция очистки автофильтра ("Clear AutoFilter"). Реализованы новые функции: CHOOSECOLS CHOOSEROWS DROP EXPAND HSTACK TAKE TEXTAFTER TEXTBEFORE TEXTSPLIT TOCOL TOROW VSTACK WRAPCOLS WRAPROWS Повышена скорость отрисовки и открытия XLSX-файлов с большим числом операций условного форматирования, атрибутов customFormat, формул или графических объектов. При переключении между листами таблиц ускорено вычисление высоты строки и отрисовка объектов. Ускорена проверка правописания в многоязычных таблицах. Оптимизирована работа с большими диаграммами. Ускорена работа с таблицами, содержащими большое число комментариев.

Изменения в системе создания презентаций Impress: В режиме Slide Sorter для изменения числа слайдов, показываемых в строке, теперь можно использовать колесо мыши при нажатой клавише Ctrl. В файлах PPTX добавлена поддержка встроенных шрифтов. Улучшен алгоритм для определения шрифта, встраиваемого в файл PPTX при экспорте, а также используемого шрифта. Разрешено копирование содержимого мастер-слайдов в Impress и мастер-страниц в Draw.

В Draw обеспечено показ границ для полей страницы. Для отключения предусмотрена опция Draw::Misc::TextObject::ShowBoundary.

Улучшены фильтры: Добавлена поддержка импорта автофильтров из XML-файлов MS Excel и импорта шифрованных гибридных PDF-документов. Повышена совместимость логики переноса слов между строк с документами DOCX, созданными в Microsoft Office 2016 и более поздних версиях. При импорте DOCX-файлов решены проблемы с отображением многоуровневых списков.





На платформе macOS реализовано переключение в полноэкранный режим окон документов и Центра запуска после нажатия зелёной кнопки в заголовке окна. В меню окна добавлены элементы для позиционирования и размещения, поддерживаемые в macOS Sequoia.

Удалена поддержка платформ Windows 7 и Windows 8/8.1. Объявлена устаревшей поддержка 32-разрядных сборок для Windows. В следующей версии запланировано прекращение поддержки macOS 10.15 (будут поддерживаться только macOS 11 и более новые выпуски).







