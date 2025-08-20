Выпуск офисного пакета LibreOffice 25.8

|
1.1, Аноним (1), 17:32, 20/08/2025

|
Круто, но главная болячка это офисного покета то что он трзохит просто копец как, по сравнению с аналогами.
|
|
|
2.5, Аноним (5), 17:40, 20/08/2025

|
Единственный аналог что редактирует все теже докуметы - это MS Office, а под ним винда еще больше тормозит
|
|
|
|
|
4.11, Аноним (11), 17:56, 20/08/2025

|
Даже если у тебя супер быстрый nvme ssd отключи кэши superfetch и запускаться он будет секунд 10 и потом ещё раздупляться. Уж чем-чем, а временем запуска софт под венду похвастаться не может, даже пришлось кэши придумать. А вот линуксовый софт запускается почти моментально и без кешей, просто устроен он проще и нет столько шпионских компонентов, которым необходимо инициализироваться. Сабж конечно пример того, как софт писать не надо, но он из 90х и с тех пор сплошное нагромождение дилетантских костылей поверх.
|
|
|
5.12, Аноним (7), 18:10, 20/08/2025

|
> Даже если у тебя супер быстрый nvme ssd отключи кэши superfetch и запускаться он будет секунд 10 и потом ещё раздупляться.
А если вы слишком быстро бегаете, привяжите к ногам гири.
|
1.2, Кек (?), 17:37, 20/08/2025

|
Все ещё не работает на линуксе нормально с Wayland на мониторах с разным dpi.
|
|
|
2.3, Аноним (3), 17:38, 20/08/2025

|
зачем брать моники с разным dpi? чтоб страдать на любых осях?
|
|
|
3.6, Аноним (6), 17:40, 20/08/2025

|
> чтоб страдать на любых осях?
Проблемы с этим есть сугубо на Линуксе.
|
3.14, Аноним (14), 18:12, 20/08/2025

|
Он в принципе в вейланде тормозит, причем, всё будет ок, если запускать через xwayland, представляешь?
|
1.4, Аноним (6), 17:39, 20/08/2025

|
> Удалена поддержка платформ Windows 7 и Windows 8/8.1. Объявлена устаревшей поддержка 32-разрядных сборок для Windows
Сейчас начнется вой про запланированное устаревание.
|
|
|
2.19, Аноним (18), 18:22, 20/08/2025

|
> Сейчас начнется вой про запланированное устаревание.
Как раз смотрю, вот купил мышку самую дешевую, 15 лет пользовался, и норм.
Вот купил мышку, средней ценовой категории, хватило на неделю.
|
|
|
3.22, Аноним (7), 18:30, 20/08/2025

|
Купил мышку за 250 рублей, пользуюсь пока полгода, полёт нормальный.
|
2.20, Аноним (20), 18:23, 20/08/2025

|
После того, когда вы купили лицензию на XP, 7, 10... Покупайте дальше! Пока не загримите за финансирование недружественных стран. Жертва маркетинга!
|
|
|
3.24, Аноним (24), 18:32, 20/08/2025

|
> загримите за финансирование недружественных стран
На Эльбрусе пишешь, надеюсь?
|
1.8, Аноним (15), 17:46, 20/08/2025

|
>LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям.
Вот главное преимущество, да и у нас комьюнити-поддержка хорошая:
https://forumooo.ru
|
1.9, Бегемот (?), 17:52, 20/08/2025

|
Ура! Лучший офисный пакет и лицензия адекватная. Конечно он не всем подойдёт но презентации можно конвертировать в PDF и отправить.
|
1.13, Аноним (13), 18:11, 20/08/2025

|
> Выпуск LibreOffice 25.8 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях.
Совешенно согласен данным тезисом. На применение на предприятиях нацелен Microsoft Office.
|
1.21, Аноним (20), 18:26, 20/08/2025

|
Отличная альтернатива сторонникам лицензионной частоты, те кто ещё за финансирование недружественных стран не присели.
|
1.23, Аноним (23), 18:31, 20/08/2025

|
Добрый вечер! Нет ничего лучше Microsoft Office! А разраб LO - хитрец! Всё дело в том, что при наличии LO на компьюкторе, .deb файлы Apache Open Office не устанавливаются, и происходит конфликт в линуксе! Вот так вот, как разраб LO и мйэнтенер в дебиане, разраб LO перетащил таким образом с AOO в LO!
|
1.26, Аноним (26), 18:39, 20/08/2025

|
Диалог управления макросами выглядит шикарно - почему нельзя сделать весь офис по дизайну как 2003 версия? И еще бы хорошо шоб летало так же быстро.
|