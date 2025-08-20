The OpenNET Project / Index page

Выпуск офисного пакета LibreOffice 25.8

20.08.2025 17:25

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 25.8. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 160 разработчиков. 40% изменений внесены 44 сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora и Allotropia, 41% - восемью работниками организации The Document Foundation, а 19% изменений - 108 независимыми энтузиастами.

Выпуск LibreOffice 25.8 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий, нуждающихся в дополнительном сервисе, отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).

Наиболее заметные изменения:

  • Реализован универсальный просмотрщик документов ("Viewer Mode"), позволяющий открывать любые файлы в режиме только для чтения, отключая при работе с ними все инструменты редактирования. Для включения режима просмотра добавлена экспертная настройка "ViewerAppMode".
  • Добавлена поддержка экспорта документов в формате PDF 2.0 (ISO 32000-2). Реализована поддержка шифрования AES-256, структурных элементов и спецификации PDF/A-4. Реализован гибридный режим для встраивания ODF-документов. Переработан интерфейс экспорта PDF.
  • В панель быстрого поиска добавлена опция для сопоставления масок с учётом символов с диакритическими знаками.
  • Реализован экспериментальный диалог управления макросами (Tools ▸ Macros ▸ Macro Manager), сочетающий в себе возможности 5 существующих диалогов для работы с макросами и написания скриптов. Для включения требуется активация экспериментальных функций (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Advanced ▸ Enable experimental features).
  • Добавлен экспериментальный расширенный режим шифрования ODF-файлов, отличающийся более высокой производительностью, защитой метаданных и использованием алгоритмов AES-GCM и Argon2id.
  • При открытии документов в режиме только для чтения обеспечен показ панели с инструментами форматирования для секций, допускающих редактирование, а также предоставлена возможность использования диалога редактирования полей (Edit Field).
  • В диалоги с формами ввода пароля добавлен переключатель для отображения введённого пароля.
  • В приветственном окне, показываемом при запуске, предоставлен доступ к настройкам внешнего вида.
  • В контекстное меню, показываемое для выделенного текста, добавлен пункт для вставки гиперссылок.
  • В конфигуратор интерфейса (View ▸ User Interface) добавлена функция активации панелей инструментов.
  • На странице "Page Style ▸ Area ▸ Bitmap" обеспечен показ эскизов используемых в документе фоновых изображений.
  • Добавлена поддержка алгоритмов SHA-384 и AES-192 при работе с зашифрованными файлами.
  • Обеспечена совместимость с Adobe Reader формата PDF-документов, экспортируемых с электронной подписью.
  • В режиме редактирования добавлена возможность пропорционального изменения размера OLE-объектов, таких как диаграммы, с сохранением соотношения высоты и ширины. Добавлена возможность фиксации в 45° направления перемещения объектов, при их перетаскивании удерживая клавишу Shift.
  • В Writer и Calc реализована возможность изменения режима поворота выделенного объекта одним кликом, как это уже сделано в Impress и Draw.
  • Проведены оптимизации производительности - в проведённых тестах Writer и Calc стали открывать файлы на 30% быстрее. Оптимизировано потребление памяти.
  • Изменения в Writer:
    • Добавлено правило межстрочного переноса "Move line", при котором в случае если перенос части слова приходится на последнюю строку (одна часть слова оказывается на одной странице, а другая - на другой), вся строка переносится на следующую страницу.

    • Добавлена возможность определения зон окончания абзаца, столбца, страницы и разворота, в которых не допускается разделение слов при переносе или применяются особые правила переноса.
    • В свойствах выравнивания абзаца появилась возможность задания минимального, желаемого и максимального интервала между словами.
    • В навигаторе для заголовков реализована всплывающая подсказка с информацией о числе слов и символов.
    • Добавлена команда ".uno:BreakAboveTable" для вставки разрыва абзаца перед таблицей.
    • Упрощено выделение текста при прокрутке содержимого.
    • Добавлен диалог для копирования содержимого полей из документов в режиме только для чтения.
    • Добавлена возможность выставления языка для отдельных символов пунктуации.
    • Добавлена команда (Ctrl + ⇧ Shift + F2) для преобразования полей в голый текст.
    • Реализована возможность отдельного отслеживания изменений в каждом окне.
    • Добавлена возможность восстановления документа в исходное состояние, отбросив записанные изменения, но сохранив информацию о них в документе.
    • Улучшена работа с взаимозависимыми отслеживаемыми изменениями.
    • В диалог авторедактирования (Tools ▸ Auto-Redact ▸ Add Target) добавлена опция для редактирования изображений.
    • Добавлены оптимизации для ускорения загрузки документов с отслеживаемыми изменениями, а также языковых данных и графических объектов из сложных DOC-файлов. Оптимизирована обработка операций отката изменений. Сокращено время удаления больших таблиц и загрузки таблиц с закладками.
  • Изменения в табличном процессоре Calc:
    • Добавлена поддержка криптовалюты биткойн (₿).
    • В диалоговое окно импорта текста (импорта CSV) добавлена включённая по умолчанию настройка "Всегда показывать при импорте", управляющая показом диалога при импорте CSV и использованием сохранённых настроек.
    • Предоставлена возможность настройки операторов условного форматирования, применяемых к наборам пиктограмм.
    • В показываемое для ячеек электронной таблицы контекстное меню добавлена функция очистки автофильтра ("Clear AutoFilter").
    • Реализованы новые функции:
      • CHOOSECOLS
      • CHOOSEROWS
      • DROP
      • EXPAND
      • HSTACK
      • TAKE
      • TEXTAFTER
      • TEXTBEFORE
      • TEXTSPLIT
      • TOCOL
      • TOROW
      • VSTACK
      • WRAPCOLS
      • WRAPROWS
    • Повышена скорость отрисовки и открытия XLSX-файлов с большим числом операций условного форматирования, атрибутов customFormat, формул или графических объектов. При переключении между листами таблиц ускорено вычисление высоты строки и отрисовка объектов. Ускорена проверка правописания в многоязычных таблицах. Оптимизирована работа с большими диаграммами. Ускорена работа с таблицами, содержащими большое число комментариев.
  • Изменения в системе создания презентаций Impress:
    • В режиме Slide Sorter для изменения числа слайдов, показываемых в строке, теперь можно использовать колесо мыши при нажатой клавише  Ctrl.
    • В файлах PPTX добавлена поддержка встроенных шрифтов.
    • Улучшен алгоритм для определения шрифта, встраиваемого в файл PPTX при экспорте, а также используемого шрифта.
    • Разрешено копирование содержимого мастер-слайдов в Impress и мастер-страниц в Draw.
  • В Draw обеспечено показ границ для полей страницы. Для отключения предусмотрена опция Draw::Misc::TextObject::ShowBoundary.
  • Улучшены фильтры: Добавлена поддержка импорта автофильтров из XML-файлов MS Excel и импорта шифрованных гибридных PDF-документов. Повышена совместимость логики переноса слов между строк с документами DOCX, созданными в Microsoft Office 2016 и более поздних версиях. При импорте DOCX-файлов решены проблемы с отображением многоуровневых списков.

  • На платформе macOS реализовано переключение в полноэкранный режим окон документов и Центра запуска после нажатия зелёной кнопки в заголовке окна. В меню окна добавлены элементы для позиционирования и размещения, поддерживаемые в macOS Sequoia.
  • Удалена поддержка платформ Windows 7 и Windows 8/8.1. Объявлена устаревшей поддержка 32-разрядных сборок для Windows. В следующей версии запланировано прекращение поддержки macOS 10.15 (будут поддерживаться только macOS 11 и более новые выпуски).




  • 1.1, Аноним (1), 17:32, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, но главная болячка это офисного покета то что он трзохит просто копец как, по сравнению с аналогами.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:40, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственный аналог что редактирует все теже докуметы - это MS Office, а под ним винда еще больше тормозит
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 17:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на пожилом ПК Excel запускается примерно секунду.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 17:56, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если у тебя супер быстрый nvme ssd отключи кэши superfetch и запускаться он будет секунд 10 и потом ещё раздупляться. Уж чем-чем, а временем запуска софт под венду похвастаться не может, даже пришлось кэши придумать. А вот линуксовый софт запускается почти моментально и без кешей, просто устроен он проще и нет столько шпионских компонентов, которым необходимо инициализироваться. Сабж конечно пример того, как софт писать не надо, но он из 90х и с тех пор сплошное нагромождение дилетантских костылей поверх.
     
     
  • 5.12, Аноним (7), 18:10, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже если у тебя супер быстрый nvme ssd отключи кэши superfetch и запускаться он будет секунд 10 и потом ещё раздупляться.

    А если вы слишком быстро бегаете, привяжите к ногам гири.

     
  • 5.15, Аноним (15), 18:12, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно перенёс систему на терабайтовый Samsung 9100 PRO.
     

  • 1.2, Кек (?), 17:37, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все ещё не работает на линуксе нормально с Wayland на мониторах с разным dpi.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:38, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зачем брать моники с разным dpi? чтоб страдать на любых осях?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 17:40, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтоб страдать на любых осях?

    Проблемы с этим есть сугубо на Линуксе.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 18:20, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы с этим есть сугубо на Линуксе.
     
  • 3.14, Аноним (14), 18:12, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он в принципе в вейланде тормозит, причем, всё будет ок, если запускать через xwayland, представляешь?
     

  • 1.4, Аноним (6), 17:39, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Удалена поддержка платформ Windows 7 и Windows 8/8.1. Объявлена устаревшей поддержка 32-разрядных сборок для Windows

    Сейчас начнется вой про запланированное устаревание.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:19, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что только deprecated, а не removed.
     
  • 2.19, Аноним (18), 18:22, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сейчас начнется вой про запланированное устаревание.

    Как раз смотрю, вот купил мышку самую дешевую, 15 лет пользовался, и норм.
    Вот купил мышку, средней ценовой категории, хватило на неделю.

     
     
  • 3.22, Аноним (7), 18:30, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купил мышку за 250 рублей, пользуюсь пока полгода, полёт нормальный.
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:23, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    После того, когда вы купили лицензию на XP, 7, 10... Покупайте дальше! Пока не загримите за финансирование недружественных стран. Жертва маркетинга!
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:32, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > загримите за финансирование недружественных стран

    На Эльбрусе пишешь, надеюсь?

     

  • 1.8, Аноним (15), 17:46, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям.

    Вот главное преимущество, да и у нас комьюнити-поддержка хорошая:
    https://forumooo.ru

     
  • 1.9, Бегемот (?), 17:52, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Лучший офисный пакет и лицензия адекватная. Конечно он не всем подойдёт но презентации можно конвертировать в PDF и отправить.
     
  • 1.13, Аноним (13), 18:11, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Выпуск LibreOffice 25.8 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях.

    Совешенно согласен данным тезисом. На применение на предприятиях нацелен Microsoft Office.

     
  • 1.16, Аноним (16), 18:16, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TTF шрифты по-прежнему не умеет рисовать без артефактом?
     
  • 1.21, Аноним (20), 18:26, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная альтернатива сторонникам лицензионной частоты, те кто ещё за финансирование недружественных стран не присели.
     
  • 1.23, Аноним (23), 18:31, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добрый вечер! Нет ничего лучше Microsoft Office! А разраб LO - хитрец! Всё дело в том, что при наличии LO на компьюкторе, .deb файлы Apache Open Office не устанавливаются, и происходит конфликт в линуксе! Вот так вот, как разраб LO и мйэнтенер в дебиане, разраб LO перетащил таким образом с AOO в LO!
     
  • 1.25, зомбированный (?), 18:38, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне хватает OpenOffice 4.1.2
     
     
  • 2.27, Аноним (15), 18:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мне хватает

    https://chromewebstore.google.com/detail/gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj

     

  • 1.26, Аноним (26), 18:39, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Диалог управления макросами выглядит шикарно - почему нельзя сделать весь офис по дизайну как 2003 версия? И еще бы хорошо шоб летало так же быстро.
     

