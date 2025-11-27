The OpenNET Project / Index page

Представлен открытый офисный пакет Collabora Office

27.11.2025 15:23

Компания Collabora опубликовала офисный пакет Collabora Office, представляющий собой редакцию продукта Collabora Online (LibreOffice Online), адаптированную для обособленного использования на десктоп-системах. Сборки публикуются для Linux (flatpak), macOS и Windows. Отдельно доступна редакция для разработчиков Collabora Office Development Edition (CODE). Ранее распространяемый компанией Collabora стационарный офисный пакет, построенный на классическом LibreOffice, переименован в Collabora Office Classic.

Компания Collabora является одним из ключевых участников разработки LibreOffice, передающим развиваемые для Collabora Online и Collabora Office новые возможности в основной состав LibreOffice. Код Collabora Online и Collabora Office полностью открыт под лицензией MPL 2.0.

Продукт Collabora Online позволяет организовать удалённую работу с офисным пакетом через Web и может применяться в качестве альтернативы таким сервисам, как Google Docs и Office 365. В отличие от монолитных LibreOffice и Collabora Office Classic, пакет Collabora Online имеет клиент-серверную архитектуру, при которой на сервере выполняется LibreOffice Core, отвечающий за компоновку и отрисовку документов, электронных таблиц и презентаций, а за интерфейс отвечает web-приложение.

Collabora Office объединяет серверный и браузерный компоненты в одном пакете, который можно использовать как обычное локальное приложение, выполняемое полностью на системе пользователя. В новом пакете сохранены все расширенные возможности Сollabora Online, такие как поддержка совместной работы нескольких пользователей над одним документом. При этом Collabora Office лучше интегрируется с окружением операционной системы и поддерживает работу в offline-режиме.

Из отличий от классических LibreOffice и Collabora Office Classic упоминается полное избавление от компонентов на языке Java, упрощённые настройки, иные значения по умолчанию и более современный интерфейс пользователя, использующий Javascript, WebGL и CSS вместо VCL-виджетов. По уровню поддержки форматов документов Collabora Office соответствует LibreOffice. В состав входят редакторы документов, электронных таблиц, презентаций, векторной графики и диаграмм. Исключены компоненты для работы с БД (Base) и редактор макросов (возможность запуска макросов сохранена).



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64333-code
Ключевые слова: code, collabora, libreoffice, online
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:09, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Упаковали веб? Достойно.
    > пакет Collabora Online имеет клиент-серверную архитектуру, при которой на сервере выполняется LibreOffice Core, отвечающий за компоновку и отрисовку документов, электронных таблиц и презентаций, а за интерфейс отвечает web-приложение.

    Что может пойти не так?

     
  • 1.2, Аноним (2), 16:14, 27/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 16:17, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для Linux (flatpak)

    вот и накой эта хрень?

     
  • 1.6, nw (?), 16:23, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотел попробовать на windows, но пришлось пройти мимо, т.к. загрузка возможно только из MS Store.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:30, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот же LibreOffice:
    - https://www.libreoffice.org/download/download-libreoffice/
    - https://forumooo.ru
     

  • 1.7, GhostX (?), 16:27, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый адекватный офис на андроиде.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 16:33, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >на андроиде

    Google Документы.

     

  • 1.11, mikhailnov (ok), 17:00, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Погонял. На Chuwi Minibook X с Intel N100 вентилятор прям крутиться начинает при простых действиях в нем. Внутри QtWebEngine. Интерфейс подлагивает. Удобно, что есть быстрое включение темной темы и темного фона. Работа со стилями по сравнению с Либрой изуродована до такой же, как в OnlyOffice/R7 и, наверное, MS Word (не помню, как там), вообще нет настроек стиля. Вставленные изображения по умолчанию привязываются "как символ".
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 17:08, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравните на тех же файлах, отройте расширением:
    https://chromewebstore.google.com/detail/gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj
     
     
  • 3.14, mikhailnov (ok), 17:09, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     

  • 1.12, None (??), 17:05, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую для редактирования документов в Nextcloud. На работу не жалуюсь.
     

