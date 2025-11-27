Представлен открытый офисный пакет Collabora Office

Компания Collabora опубликовала офисный пакет Collabora Office, представляющий собой редакцию продукта Collabora Online (LibreOffice Online), адаптированную для обособленного использования на десктоп-системах. Сборки публикуются для Linux (flatpak), macOS и Windows. Отдельно доступна редакция для разработчиков Collabora Office Development Edition (CODE). Ранее распространяемый компанией Collabora стационарный офисный пакет, построенный на классическом LibreOffice, переименован в Collabora Office Classic.

Компания Collabora является одним из ключевых участников разработки LibreOffice, передающим развиваемые для Collabora Online и Collabora Office новые возможности в основной состав LibreOffice. Код Collabora Online и Collabora Office полностью открыт под лицензией MPL 2.0.

Продукт Collabora Online позволяет организовать удалённую работу с офисным пакетом через Web и может применяться в качестве альтернативы таким сервисам, как Google Docs и Office 365. В отличие от монолитных LibreOffice и Collabora Office Classic, пакет Collabora Online имеет клиент-серверную архитектуру, при которой на сервере выполняется LibreOffice Core, отвечающий за компоновку и отрисовку документов, электронных таблиц и презентаций, а за интерфейс отвечает web-приложение.

Collabora Office объединяет серверный и браузерный компоненты в одном пакете, который можно использовать как обычное локальное приложение, выполняемое полностью на системе пользователя. В новом пакете сохранены все расширенные возможности Сollabora Online, такие как поддержка совместной работы нескольких пользователей над одним документом. При этом Collabora Office лучше интегрируется с окружением операционной системы и поддерживает работу в offline-режиме.

Из отличий от классических LibreOffice и Collabora Office Classic упоминается полное избавление от компонентов на языке Java, упрощённые настройки, иные значения по умолчанию и более современный интерфейс пользователя, использующий Javascript, WebGL и CSS вместо VCL-виджетов. По уровню поддержки форматов документов Collabora Office соответствует LibreOffice. В состав входят редакторы документов, электронных таблиц, презентаций, векторной графики и диаграмм. Исключены компоненты для работы с БД (Base) и редактор макросов (возможность запуска макросов сохранена).



