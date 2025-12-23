Опубликован postmarketOS 25.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

1.1 , Аноним ( 1 ), 19:32, 23/12/2025 [ответить] + / – >В категорию "testing" перемещена сборка ядра для чипов Qualcomm Snapdragon 410/412 (MSM8916) и все устройства, использующие его Что слились? А то ещё недавно один из разработчиков pmOS утверждал что msm8916 "лучшая платформа для mainline linux". Я, дурaк, даже успел прошестив авито купить втридорого аппарат на этом чипе, в убитом ещё состоянии. И, похоже, теперь я остался у разбитого корыта.

2.2 , NekoCWD ( ? ), 20:10, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До недавнего момента эта платформа была хороша.

Но жадный гном вырезал gl рендерер из gtk4, так что производительность рендера стала очень низкой. Моё мнение: сейчас лучшим является msm8953(древнее уг) или sdm845(чуть новее уг).

Сам я хожу с Oneplus 6(oneplus-enchilada)(sdm845).

Но также мейнтейню huawei-agassi(msm8917), xiaomi-prada(msm8937) и mobvoi-rover(sdm429w)

3.4 , Аноним ( 1 ), 20:39, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >гном вырезал gl рендерер из gtk4 Ещё один аргумент против гтк и гнома, андроид 4~5 на этих аппаратов работал довольно шустро, хоть и не идеально. А Windows phone вообще даже на ещё более слабом msm8226 и 512m ram идеально плавно рисовал интерфейс. Что мешает линуксоидам сделать также?

4.6 , Neko CWD ( ? ), 20:54, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – SXMO работает быстро. Иногда даже батареи жрёт меньше

3.5 , Аноним ( - ), 20:44, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сейчас лучшим является msm8953(древнее уг) или sdm845(чуть новее уг). Выбор между двумя уг. Причем из уст фаната.

Штог, это отлично показывает готовность и нужность сего поделия)) > Oneplus 6 Всего 7 лет смарту...

4.7 , Neko CWD ( ? ), 20:57, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки читать надо уметь. > Лучшим для mainline активности. Тоесть, для добавления новых устройств в ядро. Если хочется шашечки, можно и новые соки взять. Но qualcomm сильно намудрили с модемом и аудио системой на новых соках. Но скорее всего, аноны с опеннета даже до вывода изображения на экран не дойдут :)

5.8 , Аноним ( - ), 21:05, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "Лучшим для mainline активности." Но это вы только сейчас написали. > Но qualcomm сильно намудрили с модемом и аудио системой на новых соках. Т.е. все еще не готово?)) > Но скорее всего, аноны с опеннета даже до вывода изображения на экран не дойдут Вы записываете в достоинства необходимость лютого прдлинга только чтобы что-то вывести на экран? Прям шикарно :)

2.3 , Что ( ? ), 20:10, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – все в твоих руках. > даже успел прошестив авито купить втридорого аппарат отдал 15 баксов вместо 10 за музейщину? грабеж!!!1

2.9 , КолянЛучшийКодер ( ? ), 21:11, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – PostmarketOs, лучшая Ос, для смартфонов).

99% пользователей смартфонов это подтверждают)

