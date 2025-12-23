Опубликован postmarketOS 25.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

|
После 6 месяцев разработки представлен выпуск проекта postmarketOS 25.12, развивающего дистрибутив Linux для мобильных устройств, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов и планшетов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии. Сборки подготовлены для 62 устройств, включая PINE64 PinePhone Pro, Purism Librem 5, OnePlus 6, Fairphone 5, Google Nexus 10, Google Pixel 3a, Nokia N900, Lenovo A60xx, ASUS MeMo Pad 7, а также различные модели Samsung Galaxy и Xiaomi. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 600 устройств.
Окружение postmarketOS унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет. Все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах из дистрибутива Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE, COSMIC и Xfce.
В новом выпуске:
- Число готовых сборок увеличилось с 57 до 62. Добавлена поддержка планшета Lenovo ThinkSmart View.
- В категорию "testing" перемещена сборка ядра для чипов Qualcomm Snapdragon 410/412 (MSM8916) и все устройства, использующие его: Arrow DragonBoard 410c, BQ Aquaris X5, Lenovo A6000, Lenovo A6010, Motorola Moto G4 Play, Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy E7, Samsung Galaxy Grand Max, Samsung Galaxy S4 Mini Value Edition, Samsung Galaxy Tab A 8.0, Samsung Galaxy Tab A 9.7, Wileyfox Swift , Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi Pad 5 Pro, Xiaomi Redmi 2.
- Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 6.5.3 (ранее поставлялась версия 6.3.5). По сравнению с прошлым выпуском улучшена возможность запуска Android-приложений при помощи инструментария Waydroid, ускорена загрузка экрана блокировки системы, модернизирован домашний экран Folio. Для работы с камерой вместо GNOME Snapshot задействовано приложение Plasma Camera 2.1.0, а вместо экранной клавиатуры maliit
задействован пакет plasma-keyboard, основанный на коде экранной клавиатуры Qt Virtual Keyboard, входящей в состав Qt.
- Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.51 (ранее использовался выпуск 0.47). Среди изменений: улучшенное автоматическое управление яркостью экрана, кнопка для быстрого включения/отключения определения местоположения, начальная поддержка рабочих столов, возможность написания плагинов на языке Vala, показ миниатюр в диалоге выбора файлов, управление воспроизведением из хранителя экрана, включение в конфигуратор настроек из приложения
postmarketOS tweaks, расширение возможностей экранной клавиатуры Stevia.
- Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.18.1 (была 1.17.1). В новой версии добавлена поддержка оконных менеджеров i3 и river, реализовано меню для быстрого выполнения действий (Quick Actions), таких как включение/отключение Bluetooth, Wi-Fi и фонарика. Прекращена поддержка фонового процесса callaudiod, который заменён на плагин к менеджеру звуковых сеансов WirePlumber.
- Компоненты GNOME обновлены до ветки GNOME 49, но пользовательское окружение GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном, продолжает оставаться на ветке GNOME 48. Менеджер приложений GNOME Software обновлён до версии 49.2 (ранее была версия 45.3). В состав новых установок postmarketOS включены все бэкенды GVFS, что позволяет из коробки подключаться к устройствам по протоколу MTP.
- До версии 5.1.0 обновлён пакет mobile-config-firefox с настройками, позволяющими использовать обычный Firefox на мобильных устройствах. В новой версии добавлена служебная страница "about:mobile", на которой можно вручную менять настройки браузера. Добавлена опция для размещения адресной строки в верхней или нижней части экрана. Повышена надёжность обработки всплывающих окон внутри браузерного интерфейса, используемых, например, при открытии меню и добавлении закладок.
- Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.23. Задействован пакетный менеджер apk 3.