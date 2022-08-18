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Ключевой разработчик postmarketOS покинул проект Pine64 из-за проблем в сообществе

18.08.2022 08:06

Мартин Браам (Martijn Braam), один из ключевых разработчиков дистрибутива postmarketOS, объявил об уходе из сообщества Pine64, занимающегося созданием открытых устройств, из-за сосредоточения проекта на одном конкретном дистрибутиве вместо поддержки экосистемы из различных дистрибутивов, сообща работающих над программным стеком.

Изначально Pine64 использовал стратегию делегирования разработки программной начинки для своих устройств сообществу разработчиков дистрибутивов Linux и формировал Community-редакции смартфона PinePhone, поставляемые с разными дистрибутивами. В прошлом году было принято решение использовать по умолчанию дистрибутив Manjaro и прекратить формирование отдельных редакций PinePhone Community Edition в пользу развития PinePhone как целостной платформы, предлагающей по умолчанию базовое эталонное окружение.

По мнению Мартина подобное изменение стратегии разработки нарушило баланс в сообществе разработчиков программной начинки для PinePhone. Раньше все его участники выступали на равных и по мере своих возможностей совместно развивали общую программную платформу. Например, разработчики Ubuntu Touch выполнили большую работу по первоначальному развёртыванию на новом оборудовании, проект Mobian подготовил стек для телефонии, а postmarketOS занимался стеком для поддержи камеры.

Manjaro Linux в основном замкнулся на себе и занимался сопровождением существующих пакетов и использованием уже созданных наработок для собственной сборки, не внося заметного вклада в развитие общего программного стека, который мог бы быть полезен для остальных дистрибутивов. Manjaro также подвергался критике за включение в сборки находящихся в разработке изменений, ещё не признанных готовыми для доведения до пользователей основными проектами.

Получив статус первичной сборки PinePhone дистрибутив Manjaro не только остался единственным дистрибутивом, получающим финансовую поддержку от проекта Pine64, но и стал оказывать несоразмерное большое влияние на разработку продуктов Pine64 и принятие решений в связанной с ними экосистеме. В частности, технические решения в Pine64 зачастую теперь принимаются лишь с учётом потребностей Manjaro, должным образом не принимая во внимание пожелания и потребности остальных дистрибутивов. Например, в устройстве Pinebook Pro проект Pine64 проигнорировал потребности остальных дистрибутивов и отказался от использования SPI Flash и универсального загрузчика Tow-Boot, необходимых для равноценной поддержки разных дистрибутивов и исключения привязки к Manjaro u-Boot.

Кроме того, сосредоточение на одной сборке снизило мотивацию развития общей платформы и создало ощущение несправедливости у остальных участников, так как дистрибутивы получают от проекта Pine64 пожертвования, размером $10 от продажи каждой редакции смартфона PinePhone, поставляемой с данным дистрибутивом. Теперь же все отчисления от продаж получает Manjaro, несмотря на свой посредственный вклад в развитие общей платформы.

Мартин считает, что подобная практика подорвала сложившееся взаимовыгодное сотрудничество в сообществе, связанном с разработкой программной начинки для устройств Pine64. Отмечается, что теперь в сообществе Pine64 уже нет былого сотрудничества между дистрибутивами и сохраняется активность лишь небольшого числа сторонних разработчиков, работающих над важными компонентами программного стека. В итоге, в настоящее время практически прекратилась активность разработки программных стеков для новых устройств, таких как PinePhone Pro и PineNote, что может стать фатальным для используемой в проекте Pine64 модели разработки, полагающейся на сообщество при развитии программной начинки.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.brixit.nl/why-i-l...)
  2. OpenNews: Выпуск postmarketOS 22.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Редакция смартфона PinePhone с postmarketOS доступна для заказа
  5. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Проект Pine64 прекращает формирование редакций PinePhone Community Edition
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57647-pine64
Ключевые слова: pine64, postmarketos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (81) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:58, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    нисколько не удивлен, с манжарой всегда проблемы, она как русская рулетка - загрузится или нет после обновы шансы как с обоймой револьвера
     
     
  • 2.9, Alladin (?), 10:22, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не знаю, сколько загружалась столько и загружалась) Даже когда я пакман бд угробил, получал конфликты файлов при обновленим.. ничего. все работало)

    кажись опеннетчики как обычно в своем репертуаре

     
     
  • 3.15, Аноним (1), 10:32, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    кто тут сказочный опеннетчик так это ты, если у тебя с твоими ручками всё на ладан дышит но работает, то это не значит что у всех так

    что рач что лажара оба варианта так себе просто в виду модели распространения

     
     
  • 4.20, Alladin (?), 10:38, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваши аргументы: сказочник, ЕСЛИ_У_ВАС_РАБОТАЕТ_ТО_У_ДРУГИХ_НЕТ, модель распространения гуано.

    смешно, я не переустанавливал ни арч, ни манджару с 2018г, бд пакмана угробил, но досихпор активно обновляюсь и все работает.. странно наверное?..

    единственное где у меня были проблемы так это на арче с его роллинг обновами.. что-то отваливалось после обнов и чинилось дней через 2-3 теми же обновами.. а вот на манджаре все стабильно и хорошо, + репо из коробки предоставляют много хороших пакетов чем тупо тянуть из аура.

     
     
  • 5.23, Аноним (1), 10:41, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я тебе ничего доказывать не собираюсь, факт в том что мажари угробила СоснуШишку64 вот и всё
     
     
  • 6.25, Alladin (?), 10:45, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему угробило "сосношишку"?...

    "сосношишика" по вашему состоит из одного разработчика?) забавно.

    а вы что-то доказывали?. простите не заметил.

     
  • 2.22, ryoken (ok), 10:40, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У револьвера - барабан, не обойма.
     
     
  • 3.26, Аноним (1), 10:47, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я написал обойма, а не магазин
     
  • 3.27, Sluggard (ok), 10:49, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Обойма — это штука для ускорения зарядки различного многозарядного оружия, а не синоним «магазина». Поэтому существуют обоймы и для револьверов.
     
  • 2.60, Аноним (-), 11:42, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С манджарой некогда небыло проблем. Что с вами не так?
     
     
  • 3.90, Аноним (90), 15:14, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    некогда, может, и не было, но давно уже есть
     
  • 2.87, Степан (?), 14:43, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда успешно перезагружается после апдейтов. Единственный раз, когда не запустились, когда химичил с драйверами nvidia. Снапшоты решают эту проблему
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:01, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Мepтвopoждeнный пpoдукт oт пepдoль для пepдoль, тудa eму и дopoгa, нa свaлку иcтopии.
     
  • 1.3, beck (??), 10:04, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пропал калабуховский дом.

    Манжаро не лучший выбор.

     
     
  • 2.57, Аноним (-), 11:35, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не лучший выбор это убунту! Так как дебиан всегда лучше!
     
     
  • 3.92, beck (??), 15:33, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для каких целей. Но в большинстве случаев вы правы, коллега.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:08, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Такая судьба постигнет всех любителей деривативов.
     
     
  • 2.5, Аноним (90), 10:10, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    убунта и альт линукс неплохо себя чувствуют, только в первом случае из-за качества дистрибьютива
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 10:23, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чувствуют, может, и неплохо, но живо оно исключительно благодаря агрессивному маркетингу, ни о каком качестве речи быть не может.
     
     
  • 4.11, Аноним (90), 10:27, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хз, я бы сейчас с удовольствием на юнити пересел. но от него остались 2.5 клона, один из которых на каком-то хипсто-языке переписан (на расте или го, лень искать)
     
     
  • 5.14, Аноним (4), 10:31, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я пропустил момент, когда оно стало юзабельным. Благо, выбрать было из чего. Учитывая дальнейшее развитие, не так и плохо, в итоге.
     
  • 4.75, ACCA (ok), 12:14, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возражу. Ubuntu поехал вверх за счёт сервиса техподдержки для Dell. Криво/косо, но корпорациям нужно кем-то поддерживать хомяков.

    Правда, у Dell начались какие-то тёрки с остальными. NEC не возобновил OEM соглашение с Dell. ХЗ, почему.

     
  • 3.59, Аноним (59), 11:39, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только альт независимый дистрибутив. У него своя пакетная база.
     
     
  • 4.68, Балмалейкин (?), 11:54, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Только альт независимый дистрибутив. У него своя пакетная база.

    пакеты - да, а апстрим тоже независимый? ))

     
  • 4.71, Аноним (90), 12:06, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а, ну тогда и манжара с убунтой независимые. ну и в топике речь о деривативах, а не о самостоятельности, или фанатики альта читать не умеют?
     
     
  • 5.78, Аноним (78), 13:29, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, убунта берёт пакеты от дебиана. (Про манджару не знаю, но вроде из арча берет). Альт ни у кого не берет. Они сами опакечивают все. Свои спеки, свой путь от сизифа до релизных веток. Убунта зависит от дебиана, альт ни от чего.
     
     
  • 6.91, Аноним (90), 15:16, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, убунта берёт пакеты от дебиана. (Про манджару не знаю, но вроде из арча берет

    бредятина, иди уроки учи

     
  • 5.79, Аноним (78), 13:32, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кратко: альт давно уже не дериватив. Манджаро и убунта – деривативы.
    Альтом не пользуюсь, неудобный негиький установщик.
     
     
  • 6.101, Аноним (101), 16:17, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть для тебя в дистрибутиве основное - это установщик?
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:13, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Между тем, манжаро опять в н-цатый раз забыли SSL-сертификаты продлить. Как эта васянсакая поделка умудрилась влияние получить в других проектах - загадка.
     
     
  • 2.86, Аноним (86), 14:30, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > загадка

    Бабосы.

     

  • 1.7, Аноним (90), 10:16, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот буквально сегодня после последнего апдейта манжары на pinephone получил чёрный экран с горой ошибок (не нашёл pine64-клаву, которой у меня нет, и прочий бред). придётся переустанавливать

    благо, там тупо dd на microsd нужно сделать

     
     
  • 2.12, Alladin (?), 10:30, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    кажись ктото поставил не тот dtb.
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 10:36, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё одна IRL trouble, шах и мат балабол
     
  • 3.72, Аноним (90), 12:08, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кажись, кто-то недавно узнал, что такое dtb, и юзает на каждом шагу.

    всеми апдейтами занимается пакетный менеджер, это тебе не анально-огороженные zynq-и с sitara-ми

     
     
  • 4.83, Alladin (?), 14:09, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    всмысле 'юзает на каждом шагу', это вы кажется сами не знаете что такое dtb:) и почему он стоит на ВСЕХ армах, мипсах, что там еще есть...
     
     
  • 5.100, Аноним (100), 16:14, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >почему он стоит на ВСЕХ армах

    Не на всех, есть ещё uefi-acpi связка. Причём обязательная для винды, но линуксы тоже поддерживают.

     

  • 1.8, Alladin (?), 10:19, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Что за притензии?)

    За manjaro? что она рулит?. я бы сам за manjaro, хороший и работающий дистрибутив.

    Что дальше? Загрузчик Tow-Boot? так как он лучше u-boot? а чем он лучше если u-boot все знают, а Tow-Boot никто.. Я вообще за Grub)

    Отказались от SPI Flash?? и PinePhone?)) смешно.

     
     
  • 2.28, Sluggard (ok), 10:52, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Претензия в том, что всё пилится для Манджаро, решения принимает Манджаро, бабки получает Манждаро, но пилить почему-то должны представители других дистров.
    Не все согласны, вот человек и ушёл. Крутые чуваки из Манджаро справятся сами.
     
     
  • 3.32, Аноним (1), 10:55, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Крутые чуваки из Манджаро

    who?

     
  • 3.33, Alladin (?), 10:57, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а почему вы говорите "но пилить должны представители других дистров"
    хотите сказать что все очень уработались, а манджара нет и она только и делает что гребет? это кажись опенсорс или нет?
     
     
  • 4.35, Sluggard (ok), 11:01, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примеры в новости есть.
    Что касается опенсорса — нахрена тебе пилить опенсорс, который не будет работать с твоим дистром?
     
     
  • 5.39, Alladin (?), 11:06, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пока примеры очень надуманные.
    зачем пилить опенсорс? сам дистр является опенсорсом, практически все что в нем опенсорское
     
     
  • 6.45, Sluggard (ok), 11:15, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там примеры, кто что запилил. Что в них надуманного?
    Да, зачем пилить такой опенсорс? Решений принимать вы не можете, бабок не зарабатываете, а железка отказывается от поддержки ваших дистрибутивов, в пользу одного. Ну так пусть тот один и старается, какие проблемы.
     
     
  • 7.48, Alladin (?), 11:22, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы только сейчас поняли всю философию опенсорса?)

    я еще раз спрошу.. все уработались ОСОБЕННО этот разраб и манджа отдыхала и пожимала плоды? кажись, надуманно..

     

  • 1.16, iZEN (ok), 10:34, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот до чего доводит неудовлетворённый выбор Linux из Linux.
     
  • 1.36, Аноним (-), 11:01, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С альтернатив на рынке только дорогущий librem5
    Так что надо придумать как сплотиться, придти к согласию и не раскачивать лодку
     
     
  • 2.42, Аноним (-), 11:08, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы линукс перешел на лицензию gplv3 с запретом на тивоизацию, то у нас бы сейчас было бы много нормальных устройств
     
  • 2.47, torvn77 (ok), 11:18, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так что надо придумать как сплотиться, придти к согласию и не раскачивать лодку  

    Новость написана так, что Монжаро выглядит полным паразитом, если это правда то с ним неочем договариваться, его надо гнать вон.

     

  • 1.41, Аноним (-), 11:08, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Те, кто на Monjaro - ставте Arch!
    Те, кто на Ubuntu - ставте Debian!
    Те, кто сидит производной - ставте первообразную!
    Изгоним же все эти празетические прослойки, которые фактически паразитируют на открытом сообществе!
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 11:11, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Только вместо Arch Artix, а вместо Debian Devuan. А на мобильном устройстве собственно postmarketos и поставить на базе Alpine, тоже без всяких systemd.
     
  • 2.50, Аноним (50), 11:22, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Те, кто на Monjaro - ставте Debian!
    Те, кто на Ubuntu - ставте Debian!

    поправил, не благодари

     
     
  • 3.55, Аноним (-), 11:34, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваш дистрибутив - садитесь на мой дистрибутив! Да ещё выступаете за монополию дебиан.
    Ваша позиция лицемерна!
     
  • 2.51, Alladin (?), 11:24, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычно с арча наоборот берем manjaro если брать аналогию Ubuntu->Debian
     
  • 2.99, Аноним (99), 16:09, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По такой логике тем кто сидит на RedHat нужно пересесть на Fedora.
     

  • 1.44, Аноним (-), 11:11, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У Дебиан тоже есть проблемы в сообществе. Но да, Manjaro это другое, его можно и захейтить!
     
  • 1.46, Аноним (-), 11:15, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие притензии... Ну всё, теперь форкаем Manjaro!
     
  • 1.49, Аноним (49), 11:22, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Pine64

    Уже по названию видно - г-н0:
    ну не должно устройство от батарейки быть 64-разрядным!

    8, 16, ну максимум 32 бита.

     
     
  • 2.52, Alladin (?), 11:29, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    эмм..

    даже если мы берем микроконтроллеры..

    тупо популярный среди определенного сегмента..
    atmega328 является 8 бит, но ОЗУ шина у него 16бит.
    esp8266 является так вообще 32бита
    И все они идеально работают ОТ батареек.

    и это микроконтроллеры, про какие 8,16 бит вы говорите? разница между 32 и 64 не так велика чтобы на нее забивать.

     
     
  • 3.61, Аноним (1), 11:43, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    много букв, смысла нуль
     
  • 2.53, Аноним (-), 11:29, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название, да, такое себе. Когда все будут переходить на 128 бит, они переминовываться будут?))
    По поводу устройств, необходима большая унификация программ - 64 бит и кростплатформенные!
     
     
  • 3.54, Alladin (?), 11:33, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а мы реально собираемся переходить на 128 бит?? кажись 64 бита это безумно долгий задел на будущее..

    нам бы и вообще хватило 32 бита и PAE..

     
     
  • 4.82, Kuromi (ok), 14:01, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет "реально собираемся?" и "безумно долгий задел" я бы осторожней шутил, с 32-умя битами все тоже думали "ну эт считай навсегда".
    Тем не менее на годы вперед - да, 64 бит это наше все.
     
     
  • 5.84, Alladin (?), 14:11, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с 32 битами так и думаем, нам его реально бы хватило еще лет на 10 (в домашнем сегменте конечно)..
    если бы не навязывание 64 бита), тоесть острой необходимости в 64 (в домашнем сегменте конечно) как нет так и не было.
     
  • 3.56, Аноним (-), 11:34, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будут в ближайшее время точно в электронике. А процессоры и так могут работать с 128-битными числами.
     
     
  • 4.58, Alladin (?), 11:35, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    могут, но не так эффективно как с 32/64
     
  • 4.74, Аноним (-), 12:09, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как глава нокиа в лохматом году "мало ГБ хватит всем!"
     
  • 3.97, Аноним (100), 16:05, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда все будут переходить на 128 бит

    SSE-инструкции, кстати, 128 битные. А это pentium iii из лихих 90-х

     

  • 1.69, Аноним (-), 11:56, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Manjaro это форк Arch?
    Вот тебе и линукс, 100500 дистрибутивов! Где форк форком поганяет! Причём иногда заслуженно...
     
     
  • 2.70, Аноним (70), 11:57, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо замкунуь эти форки на друг друге, и тогада вообще красота будет с зависемостями))
     
  • 2.80, Аноним (80), 13:33, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    есть конструктор лего, а есть машинка собранная из конструктора лего, теперь вопрос:
    машинка это форк конструктора лего ?
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 15:01, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    некорректное сравнение
     

  • 1.73, Alexey Torgashin (?), 12:09, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ключевой разработчик. Покикул. Ключевой! Это видимо тут случай, когда способный человевек создает проект. Потом в проект набегает посредственностей. Потом еще какая-то шобла приплывает из лагеря толерастов или SJW сволочи. И потом шобла начинает давить на ключевых девелоперов. То геев хвали. То вакцины хвали несмотря на побочки. То и се. То маску одень. То колись.
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 12:39, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это видимо тут случай, когда способный человевек....

    Прочитай новость, узнаешь что там произошло.

     
     
  • 3.85, Alladin (?), 14:11, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы так и ничего не поняли что там у этого человека произошло и зачем нам это знать)
     
     
  • 4.88, Аноним (89), 15:00, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дистрибутивы получают от проекта Pine64 пожертвования, размером $10 от продажи каждой редакции смартфона PinePhone, поставляемой с данным дистрибутивом

    Всё просо: перестало капать бабло в карман оного субъекта.

     
  • 2.93, beck (??), 15:36, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основатель gentoo ушёл из gentoo и ничего не изменилось.
     

  • 1.94, Аноним (94), 15:56, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Manjaro был одним из лучших на Pinephone, я им пользуюсь с минимумом проблем.
     
  • 1.95, Аноним (100), 16:00, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скандалы, интриги, расследования.
     
  • 1.96, Аноним (96), 16:05, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ключевой разработчик postmarketOS покинул проект Pine64

    Было два полностью поддерживаемых устройства, станет ноль.

     
     
  • 2.98, Аноним (96), 16:09, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и наоборот: желаю манжаре улететь фтопку, арчу и производным, примазавшимся к фридесктопу, на настоящих линуксфонах делать нечего, у них уже есть детище по имени Android, который они изначально огородили.

    Ждём мобильную слаку.

     

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