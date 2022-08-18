Ключевой разработчик postmarketOS покинул проект Pine64 из-за проблем в сообществе

Мартин Браам (Martijn Braam), один из ключевых разработчиков дистрибутива postmarketOS, объявил об уходе из сообщества Pine64, занимающегося созданием открытых устройств, из-за сосредоточения проекта на одном конкретном дистрибутиве вместо поддержки экосистемы из различных дистрибутивов, сообща работающих над программным стеком. Изначально Pine64 использовал стратегию делегирования разработки программной начинки для своих устройств сообществу разработчиков дистрибутивов Linux и формировал Community-редакции смартфона PinePhone, поставляемые с разными дистрибутивами. В прошлом году было принято решение использовать по умолчанию дистрибутив Manjaro и прекратить формирование отдельных редакций PinePhone Community Edition в пользу развития PinePhone как целостной платформы, предлагающей по умолчанию базовое эталонное окружение. По мнению Мартина подобное изменение стратегии разработки нарушило баланс в сообществе разработчиков программной начинки для PinePhone. Раньше все его участники выступали на равных и по мере своих возможностей совместно развивали общую программную платформу. Например, разработчики Ubuntu Touch выполнили большую работу по первоначальному развёртыванию на новом оборудовании, проект Mobian подготовил стек для телефонии, а postmarketOS занимался стеком для поддержи камеры. Manjaro Linux в основном замкнулся на себе и занимался сопровождением существующих пакетов и использованием уже созданных наработок для собственной сборки, не внося заметного вклада в развитие общего программного стека, который мог бы быть полезен для остальных дистрибутивов. Manjaro также подвергался критике за включение в сборки находящихся в разработке изменений, ещё не признанных готовыми для доведения до пользователей основными проектами. Получив статус первичной сборки PinePhone дистрибутив Manjaro не только остался единственным дистрибутивом, получающим финансовую поддержку от проекта Pine64, но и стал оказывать несоразмерное большое влияние на разработку продуктов Pine64 и принятие решений в связанной с ними экосистеме. В частности, технические решения в Pine64 зачастую теперь принимаются лишь с учётом потребностей Manjaro, должным образом не принимая во внимание пожелания и потребности остальных дистрибутивов. Например, в устройстве Pinebook Pro проект Pine64 проигнорировал потребности остальных дистрибутивов и отказался от использования SPI Flash и универсального загрузчика Tow-Boot, необходимых для равноценной поддержки разных дистрибутивов и исключения привязки к Manjaro u-Boot. Кроме того, сосредоточение на одной сборке снизило мотивацию развития общей платформы и создало ощущение несправедливости у остальных участников, так как дистрибутивы получают от проекта Pine64 пожертвования, размером $10 от продажи каждой редакции смартфона PinePhone, поставляемой с данным дистрибутивом. Теперь же все отчисления от продаж получает Manjaro, несмотря на свой посредственный вклад в развитие общей платформы. Мартин считает, что подобная практика подорвала сложившееся взаимовыгодное сотрудничество в сообществе, связанном с разработкой программной начинки для устройств Pine64. Отмечается, что теперь в сообществе Pine64 уже нет былого сотрудничества между дистрибутивами и сохраняется активность лишь небольшого числа сторонних разработчиков, работающих над важными компонентами программного стека. В итоге, в настоящее время практически прекратилась активность разработки программных стеков для новых устройств, таких как PinePhone Pro и PineNote, что может стать фатальным для используемой в проекте Pine64 модели разработки, полагающейся на сообщество при развитии программной начинки.



