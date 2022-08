Ключевой разработчик postmarketOS покинул проект Pine64 из-за проблем в сообществе

2.28 , Sluggard ( ok ), 10:52, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Претензия в том, что всё пилится для Манджаро, решения принимает Манджаро, бабки получает Манждаро, но пилить почему-то должны представители других дистров.

Не все согласны, вот человек и ушёл. Крутые чуваки из Манджаро справятся сами.

3.32 , Аноним ( 1 ), 10:55, 18/08/2022

> Крутые чуваки из Манджаро who?

3.33 , Alladin ( ? ), 10:57, 18/08/2022

а почему вы говорите "но пилить должны представители других дистров"

хотите сказать что все очень уработались, а манджара нет и она только и делает что гребет? это кажись опенсорс или нет?

4.35 , Sluggard ( ok ), 11:01, 18/08/2022

Примеры в новости есть.

Что касается опенсорса — нахрена тебе пилить опенсорс, который не будет работать с твоим дистром?

5.39 , Alladin ( ? ), 11:06, 18/08/2022

пока примеры очень надуманные.

зачем пилить опенсорс? сам дистр является опенсорсом, практически все что в нем опенсорское

6.45 , Sluggard ( ok ), 11:15, 18/08/2022

Там примеры, кто что запилил. Что в них надуманного?

Да, зачем пилить такой опенсорс? Решений принимать вы не можете, бабок не зарабатываете, а железка отказывается от поддержки ваших дистрибутивов, в пользу одного. Ну так пусть тот один и старается, какие проблемы.

7.48 , Alladin ( ? ), 11:22, 18/08/2022

Вы только сейчас поняли всю философию опенсорса?) я еще раз спрошу.. все уработались ОСОБЕННО этот разраб и манджа отдыхала и пожимала плоды? кажись, надуманно..