Ключевой разработчик postmarketOS покинул проект Pine64 из-за проблем в сообществе

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|1.1, Аноним (1), 09:58, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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нисколько не удивлен, с манжарой всегда проблемы, она как русская рулетка - загрузится или нет после обновы шансы как с обоймой револьвера
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|2.9, Alladin (?), 10:22, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не знаю, сколько загружалась столько и загружалась) Даже когда я пакман бд угробил, получал конфликты файлов при обновленим.. ничего. все работало)
кажись опеннетчики как обычно в своем репертуаре
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|3.15, Аноним (1), 10:32, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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кто тут сказочный опеннетчик так это ты, если у тебя с твоими ручками всё на ладан дышит но работает, то это не значит что у всех так
что рач что лажара оба варианта так себе просто в виду модели распространения
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|4.20, Alladin (?), 10:38, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ваши аргументы: сказочник, ЕСЛИ_У_ВАС_РАБОТАЕТ_ТО_У_ДРУГИХ_НЕТ, модель распространения гуано.
смешно, я не переустанавливал ни арч, ни манджару с 2018г, бд пакмана угробил, но досихпор активно обновляюсь и все работает.. странно наверное?..
единственное где у меня были проблемы так это на арче с его роллинг обновами.. что-то отваливалось после обнов и чинилось дней через 2-3 теми же обновами.. а вот на манджаре все стабильно и хорошо, + репо из коробки предоставляют много хороших пакетов чем тупо тянуть из аура.
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|5.23, Аноним (1), 10:41, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я тебе ничего доказывать не собираюсь, факт в том что мажари угробила СоснуШишку64 вот и всё
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|6.25, Alladin (?), 10:45, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему угробило "сосношишку"?...
"сосношишика" по вашему состоит из одного разработчика?) забавно.
а вы что-то доказывали?. простите не заметил.
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|3.27, Sluggard (ok), 10:49, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Обойма — это штука для ускорения зарядки различного многозарядного оружия, а не синоним «магазина». Поэтому существуют обоймы и для револьверов.
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|2.87, Степан (?), 14:43, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда успешно перезагружается после апдейтов. Единственный раз, когда не запустились, когда химичил с драйверами nvidia. Снапшоты решают эту проблему
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|1.2, Аноним (2), 10:01, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Мepтвopoждeнный пpoдукт oт пepдoль для пepдoль, тудa eму и дopoгa, нa свaлку иcтopии.
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|3.92, beck (??), 15:33, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря для каких целей. Но в большинстве случаев вы правы, коллега.
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|2.5, Аноним (90), 10:10, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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убунта и альт линукс неплохо себя чувствуют, только в первом случае из-за качества дистрибьютива
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|3.10, Аноним (4), 10:23, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувствуют, может, и неплохо, но живо оно исключительно благодаря агрессивному маркетингу, ни о каком качестве речи быть не может.
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|4.11, Аноним (90), 10:27, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хз, я бы сейчас с удовольствием на юнити пересел. но от него остались 2.5 клона, один из которых на каком-то хипсто-языке переписан (на расте или го, лень искать)
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|5.14, Аноним (4), 10:31, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я пропустил момент, когда оно стало юзабельным. Благо, выбрать было из чего. Учитывая дальнейшее развитие, не так и плохо, в итоге.
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|4.75, ACCA (ok), 12:14, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Возражу. Ubuntu поехал вверх за счёт сервиса техподдержки для Dell. Криво/косо, но корпорациям нужно кем-то поддерживать хомяков.
Правда, у Dell начались какие-то тёрки с остальными. NEC не возобновил OEM соглашение с Dell. ХЗ, почему.
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|3.59, Аноним (59), 11:39, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только альт независимый дистрибутив. У него своя пакетная база.
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|4.68, Балмалейкин (?), 11:54, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Только альт независимый дистрибутив. У него своя пакетная база.
пакеты - да, а апстрим тоже независимый? ))
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|4.71, Аноним (90), 12:06, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а, ну тогда и манжара с убунтой независимые. ну и в топике речь о деривативах, а не о самостоятельности, или фанатики альта читать не умеют?
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|5.78, Аноним (78), 13:29, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, убунта берёт пакеты от дебиана. (Про манджару не знаю, но вроде из арча берет). Альт ни у кого не берет. Они сами опакечивают все. Свои спеки, свой путь от сизифа до релизных веток. Убунта зависит от дебиана, альт ни от чего.
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|6.91, Аноним (90), 15:16, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, убунта берёт пакеты от дебиана. (Про манджару не знаю, но вроде из арча берет
бредятина, иди уроки учи
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|5.79, Аноним (78), 13:32, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кратко: альт давно уже не дериватив. Манджаро и убунта – деривативы.
Альтом не пользуюсь, неудобный негиький установщик.
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|1.6, Аноним (6), 10:13, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Между тем, манжаро опять в н-цатый раз забыли SSL-сертификаты продлить. Как эта васянсакая поделка умудрилась влияние получить в других проектах - загадка.
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|1.7, Аноним (90), 10:16, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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вот буквально сегодня после последнего апдейта манжары на pinephone получил чёрный экран с горой ошибок (не нашёл pine64-клаву, которой у меня нет, и прочий бред). придётся переустанавливать
благо, там тупо dd на microsd нужно сделать
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|3.72, Аноним (90), 12:08, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кажись, кто-то недавно узнал, что такое dtb, и юзает на каждом шагу.
всеми апдейтами занимается пакетный менеджер, это тебе не анально-огороженные zynq-и с sitara-ми
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|4.83, Alladin (?), 14:09, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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всмысле 'юзает на каждом шагу', это вы кажется сами не знаете что такое dtb:) и почему он стоит на ВСЕХ армах, мипсах, что там еще есть...
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|5.100, Аноним (100), 16:14, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>почему он стоит на ВСЕХ армах
Не на всех, есть ещё uefi-acpi связка. Причём обязательная для винды, но линуксы тоже поддерживают.
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|1.8, Alladin (?), 10:19, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Что за притензии?)
За manjaro? что она рулит?. я бы сам за manjaro, хороший и работающий дистрибутив.
Что дальше? Загрузчик Tow-Boot? так как он лучше u-boot? а чем он лучше если u-boot все знают, а Tow-Boot никто.. Я вообще за Grub)
Отказались от SPI Flash?? и PinePhone?)) смешно.
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|2.28, Sluggard (ok), 10:52, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Претензия в том, что всё пилится для Манджаро, решения принимает Манджаро, бабки получает Манждаро, но пилить почему-то должны представители других дистров.
Не все согласны, вот человек и ушёл. Крутые чуваки из Манджаро справятся сами.
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|3.33, Alladin (?), 10:57, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а почему вы говорите "но пилить должны представители других дистров"
хотите сказать что все очень уработались, а манджара нет и она только и делает что гребет? это кажись опенсорс или нет?
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|4.35, Sluggard (ok), 11:01, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Примеры в новости есть.
Что касается опенсорса — нахрена тебе пилить опенсорс, который не будет работать с твоим дистром?
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|5.39, Alladin (?), 11:06, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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пока примеры очень надуманные.
зачем пилить опенсорс? сам дистр является опенсорсом, практически все что в нем опенсорское
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|6.45, Sluggard (ok), 11:15, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там примеры, кто что запилил. Что в них надуманного?
Да, зачем пилить такой опенсорс? Решений принимать вы не можете, бабок не зарабатываете, а железка отказывается от поддержки ваших дистрибутивов, в пользу одного. Ну так пусть тот один и старается, какие проблемы.
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|7.48, Alladin (?), 11:22, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы только сейчас поняли всю философию опенсорса?)
я еще раз спрошу.. все уработались ОСОБЕННО этот разраб и манджа отдыхала и пожимала плоды? кажись, надуманно..
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|1.36, Аноним (-), 11:01, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С альтернатив на рынке только дорогущий librem5
Так что надо придумать как сплотиться, придти к согласию и не раскачивать лодку
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|2.42, Аноним (-), 11:08, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы линукс перешел на лицензию gplv3 с запретом на тивоизацию, то у нас бы сейчас было бы много нормальных устройств
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|2.47, torvn77 (ok), 11:18, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Так что надо придумать как сплотиться, придти к согласию и не раскачивать лодку
Новость написана так, что Монжаро выглядит полным паразитом, если это правда то с ним неочем договариваться, его надо гнать вон.
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|1.41, Аноним (-), 11:08, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Те, кто на Monjaro - ставте Arch!
Те, кто на Ubuntu - ставте Debian!
Те, кто сидит производной - ставте первообразную!
Изгоним же все эти празетические прослойки, которые фактически паразитируют на открытом сообществе!
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|2.43, Аноним (-), 11:11, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Только вместо Arch Artix, а вместо Debian Devuan. А на мобильном устройстве собственно postmarketos и поставить на базе Alpine, тоже без всяких systemd.
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|2.50, Аноним (50), 11:22, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Те, кто на Monjaro - ставте Debian!
Те, кто на Ubuntu - ставте Debian!
поправил, не благодари
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|3.55, Аноним (-), 11:34, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ваш дистрибутив - садитесь на мой дистрибутив! Да ещё выступаете за монополию дебиан.
Ваша позиция лицемерна!
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|2.51, Alladin (?), 11:24, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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обычно с арча наоборот берем manjaro если брать аналогию Ubuntu->Debian
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|2.99, Аноним (99), 16:09, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По такой логике тем кто сидит на RedHat нужно пересесть на Fedora.
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|1.44, Аноним (-), 11:11, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У Дебиан тоже есть проблемы в сообществе. Но да, Manjaro это другое, его можно и захейтить!
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|1.49, Аноним (49), 11:22, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Pine64
Уже по названию видно - г-н0:
ну не должно устройство от батарейки быть 64-разрядным!
8, 16, ну максимум 32 бита.
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|2.52, Alladin (?), 11:29, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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эмм..
даже если мы берем микроконтроллеры..
тупо популярный среди определенного сегмента..
atmega328 является 8 бит, но ОЗУ шина у него 16бит.
esp8266 является так вообще 32бита
И все они идеально работают ОТ батареек.
и это микроконтроллеры, про какие 8,16 бит вы говорите? разница между 32 и 64 не так велика чтобы на нее забивать.
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|2.53, Аноним (-), 11:29, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Название, да, такое себе. Когда все будут переходить на 128 бит, они переминовываться будут?))
По поводу устройств, необходима большая унификация программ - 64 бит и кростплатформенные!
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|3.54, Alladin (?), 11:33, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а мы реально собираемся переходить на 128 бит?? кажись 64 бита это безумно долгий задел на будущее..
нам бы и вообще хватило 32 бита и PAE..
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|4.82, Kuromi (ok), 14:01, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насчет "реально собираемся?" и "безумно долгий задел" я бы осторожней шутил, с 32-умя битами все тоже думали "ну эт считай навсегда".
Тем не менее на годы вперед - да, 64 бит это наше все.
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|5.84, Alladin (?), 14:11, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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с 32 битами так и думаем, нам его реально бы хватило еще лет на 10 (в домашнем сегменте конечно)..
если бы не навязывание 64 бита), тоесть острой необходимости в 64 (в домашнем сегменте конечно) как нет так и не было.
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|3.56, Аноним (-), 11:34, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не будут в ближайшее время точно в электронике. А процессоры и так могут работать с 128-битными числами.
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|3.97, Аноним (100), 16:05, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Когда все будут переходить на 128 бит
SSE-инструкции, кстати, 128 битные. А это pentium iii из лихих 90-х
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|1.69, Аноним (-), 11:56, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Manjaro это форк Arch?
Вот тебе и линукс, 100500 дистрибутивов! Где форк форком поганяет! Причём иногда заслуженно...
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|2.70, Аноним (70), 11:57, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо замкунуь эти форки на друг друге, и тогада вообще красота будет с зависемостями))
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|2.80, Аноним (80), 13:33, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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есть конструктор лего, а есть машинка собранная из конструктора лего, теперь вопрос:
машинка это форк конструктора лего ?
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|1.73, Alexey Torgashin (?), 12:09, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ключевой разработчик. Покикул. Ключевой! Это видимо тут случай, когда способный человевек создает проект. Потом в проект набегает посредственностей. Потом еще какая-то шобла приплывает из лагеря толерастов или SJW сволочи. И потом шобла начинает давить на ключевых девелоперов. То геев хвали. То вакцины хвали несмотря на побочки. То и се. То маску одень. То колись.
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|2.77, Аноним (77), 12:39, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это видимо тут случай, когда способный человевек....
Прочитай новость, узнаешь что там произошло.
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|3.85, Alladin (?), 14:11, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы так и ничего не поняли что там у этого человека произошло и зачем нам это знать)
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|4.88, Аноним (89), 15:00, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дистрибутивы получают от проекта Pine64 пожертвования, размером $10 от продажи каждой редакции смартфона PinePhone, поставляемой с данным дистрибутивом
Всё просо: перестало капать бабло в карман оного субъекта.
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|2.93, beck (??), 15:36, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Основатель gentoo ушёл из gentoo и ничего не изменилось.
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|1.94, Аноним (94), 15:56, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Manjaro был одним из лучших на Pinephone, я им пользуюсь с минимумом проблем.
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|1.96, Аноним (96), 16:05, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Ключевой разработчик postmarketOS покинул проект Pine64
Было два полностью поддерживаемых устройства, станет ноль.
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|2.98, Аноним (96), 16:09, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и наоборот: желаю манжаре улететь фтопку, арчу и производным, примазавшимся к фридесктопу, на настоящих линуксфонах делать нечего, у них уже есть детище по имени Android, который они изначально огородили.
Ждём мобильную слаку.
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