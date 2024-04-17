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Проект Gentoo запретил принятие изменений, подготовленных при помощи AI-инструментов

17.04.2024 08:28

Управляющий совет дистрибутива Gentoo Linux утвердил правила, запрещающие принятие в Gentoo любого контента, созданного с использованием AI-инструментов, обрабатывающих запросы на естественном языке, таких как ChatGPT, Bard и GitHub Copilot. Подобные инструменты не должны использоваться при написании кода компонентов Gentoo, создании ebuild, подготовке документации и отправке отчётов об ошибках.

Основные опасения, из-за которых запрещено применение AI-инструментов в Gentoo:

  • Неопределённость в области возможного нарушения авторских прав в содержимом, созданном при помощи моделей, обученных на большом массиве информации, охватывающем и произведения, защищённые авторским правом. Так же упоминается невозможность гарантировать соблюдение лицензионных требований в коде, сгенерированном через AI-инструменты. Сгенерированный AI код может рассматриваться как создание производной работы от кода, который использовался при обучении модели и распространяется под определёнными лицензиями.

    Например, при обучении модели на коде с лицензией, требующей извещения об авторстве (атрибуция), в предоставляемом AI-инструментами коде данное требование не выполняется, что может рассматриваться как нарушение большинства открытых лицензий, таких как GPL, MIT и Apache. Также могут возникнуть проблемы с лицензионной совместимостью при вставке в проекты под пермиссивными лицензиями кода, сгенерированного с использованием моделей, обученных на коде с копилефт-лицензиями.

  • Возможные проблемы с качеством. Опасения связаны с тем, что сгенерированный AI-инструментами код или текст может выглядеть корректным, но содержать неявные проблемы и расхождения с фактами. Использование такого контента без проверки может привести к снижению качества проектов. Например, синтезированный код может повторять ошибки кода, используемого при обучении модели, что в итоге приведёт к появлению уязвимостей и отсутствию необходимых проверок при обработке внешних данных.

    Проверка же требует больших трудозатрат на фактчекинг и рецензирование кода. Разбирая автоматически сгенерированные отчёты об ошибках разработчики вынуждены впустую тратить много времени на анализ бесполезных отчётов и перепроверять указанные там сведения по несколько раз, так как внешнее качество оформления вызывает доверие к информации и возникает ощущение, что рецензирующий что-то недопонял.

  • Этические вопросы, связанные с нарушением авторских прав при обучении моделей, негативным влиянием на экологию из-за больших энергозатрат при создании моделей, увольнениями в связи с заменой персонала AI-сервисами, снижением качества сервисов после замены служб поддержки на ботов, расширением возможностей для спама и мошенничества.

В анонсе отмечается, что новое требование может быть выборочно отменено для AI-инструментов, для которых будет доказано отсутствие проблем с авторским правом, качеством и этикой.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Исследование влияния AI-ассистентов, подобных GitHub Copilot, на безопасность кода
  3. OpenNews: Судебное разбирательство против Microsoft и OpenAI, связанное с генератором кода GitHub Copilot
  4. OpenNews: GitHub ввёл в строй систему машинного обучения Copilot, генерирующую код
  5. OpenNews: Проект Gentoo перешёл под крыло организации SPI
  6. OpenNews: Проблемы из-за подготовленных AI-инструментами отчётов об уязвимостях
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61006-gentoo
Ключевые слова: gentoo, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 08:37, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Молодцы! Интересно, а сколько народу всё ещё пользуется Gentoo? Вопрос без иронии, у них когда-то одна из лучших документаций была.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:41, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > сколько народу всё ещё пользуется Gentoo?

    Плюс-минус столько же, сколько и арчем.

     
     
  • 3.47, Fracta1L (ok), 09:44, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смешно)
     
  • 2.7, Bob (??), 08:44, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На арч многие перешли. Он сейчас перейнял на себя сию роль.
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:44, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С учётом, что в ChromeOS используется ebuild/portage, Gentoo можно назвать самым распространённым дистрибутивом Linux.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 09:15, 17/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, нах. (?), 08:51, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну я вот перестал. Ничего личного - эээ..писи 701 сегодня практически бесполезный артефакт.

    (надеюсь не надо объяснять, что идея поставить на недокомпьютер именно этот дистр вместо нормального была провальной изначально?)

    Лудшая документация - всегда была у рача. Потому что его юзвери впереди всех в забеге на новые грабли, а гентушник ждет ебилда.

    Вот кстати про де6илов - найди-ка мне в их документации описание заклинаний для сборки модулей php (т.е. вот стоит он у тебя правильно поставленный - но тебе нужен несуществующий в готовом виде модулек, и ты собрался написать ебилд сам)? Про питон уж не стоит даже...

     
     
  • 3.23, n00by (ok), 09:00, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > (надеюсь не надо объяснять, что идея поставить на недокомпьютер именно этот дистр
    > вместо нормального была провальной изначально?)

    Идея _собирать_ на 701-м, да, провальная.

     
  • 3.45, Аноним (45), 09:43, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно не пользовался гентой, недавно поробовал, оказалось что лейман уже не рули... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.31, ryoken (ok), 09:15, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну я например :). Кто-то ещё из местных абскакалов точно был.
     
     
  • 3.46, Аноним (45), 09:44, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну я например :). Кто-то ещё из местных абскакалов точно был.

    А не вас ли я видел, уважаемый, на ресурсах calculate? ;)

     
  • 3.54, Аноним (54), 09:54, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gentoo использую везде - но локалхосте, у девуши налокалхосте и в продакшене. Ничего кроме Gentoo!
    Только положительные эмоции. Сейчас стало еще проще - быстрое развертывание с предкомпиленными пакетами, а потом неспешная пересборка под конкретное железо. Ядра тоже самосборные.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:39, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой, ну перестаньте. Цель всех этих ИИ - под шумок, пока это еще не регулируется законодательно, использовать открытые и бесплатные наработки для того, чтобы просто потом выкинуть художников, музыкантов,программистов и вообще любых представителей творческих профессий на помойку. Когда может быть реально примут закон, защищающий авторские права при обучении ИИ, будет уже поздно. ИИ будет уже не остановить. И корпорасты именно так и будут делать. Это их цель. Они к ней стремятся. И если открытые проекты не будут за ними следовать, то они просто выстрелят себе в ногу.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:45, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ИИ цель ставит себе сам? Так ИИ тогда и корпарастов может захотеть выкинуть , зачем это корпарастам?
     
  • 2.10, Bob (??), 08:45, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разве всякую "посредственность" заменят, не более.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 08:56, 17/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (3), 08:55, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю на ИИ позитивно. Он как калькулятор: сам по себе бесполезен, но в руках человека становится удобным инструментом. Конечно, нерешённые (пока) вопросы этики никто не отменял, но художников, музыкантов и прочих творителей он не заменит в обозримом будущем.
    Как говорил Джобс, компьютер - это велосипед для ума. Я бы применил то же высказывание к ИИ.
     
     
  • 3.20, Аноним (9), 08:57, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИИ заставили тебя так думать как же ты не понимаешь что ты находишься в матрице. Джобс и есть ИИ.
     
     
  • 4.33, ryoken (ok), 09:17, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ИИ заставили тебя так думать как же ты не понимаешь что ты
    > находишься в матрице. Джобс и есть ИИ.

    "Со всем уважением, доктор Купер... вы что, сидите на крэке?"

     
  • 3.25, Аноним (2), 09:06, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже смотрю позитивно Во первых это как автомобиль 100 лет назад можно было ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.26, Аноним (9), 09:08, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая попытка нейросеть, но нет.
     
  • 4.29, m (??), 09:13, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У меня знакомая в школе работает и там на одного отличника 29 неучей.

    "Может в консерватории что-то исправить?"

     
     
  • 5.39, Аноним (2), 09:34, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандартные нападаки на школу от родителей, которые даже не проверяют, сделало л... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.43, похнапоха. (?), 09:41, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программист не пишет код - он генерирует идеи и воплощает их в коде. Квадратные уравнения и умение их решать - это бесполезное занятие само по себе, квадратные уравнения применяются во многих сферах науки и техники. А что ИИ? Только и сможет писать один и тот же код на уже готовых примерах. И кому это надо - сгенерированный ИИ код веб-сервера Апач основанный на написанном человеком когде веб-сервера Апач?
     
     
  • 7.51, Аноним (2), 09:47, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в том, что вы один раз ломаете голову над решением проблемы, а когда ее один раз решите, то вам больше не придется об этом думать. Сегодня вам больше не надо самому уметь решить квадратные уравнения. Вы можете подключить стандартную библиотеку и там будет готовое решение от кого-то другого, где он учел все возможные нюансы. Вы же можете сосредоточится на своей задаче, а не изобретать велосипед. Именно так решаются сложные задачи. Чтобы запустить ракету в космос, надо сначала продумать каждый болтик. Но это только в первый раз. Потом вы уже просто можете использовать стандартные болтики и больше об этом не думать, а просто запускать ракеты.
     
     
  • 8.52, похнапоха. (?), 09:50, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так и работает программист - воплощает ИДЕИ в коде ИИ только генерирует ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Аноним (2), 09:58, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИИ был бы никому не нужен, если бы он не умел бы решать задачи, которые до него ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.42, ci (?), 09:40, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 100 лет назад можно было сказать, что не стоит доверять автомобилю, т.к. он постоянно ломается

    бабка рассказывала, или сами там были?

     
     
  • 5.44, Аноним (2), 09:42, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вначале в двигателе даже фильтров никаких не было, так что он мог просто тупо переодически засорятся пылью и грязью
     
  • 4.55, Аноним (45), 09:58, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Всё это конечно замечательно, но если смотреть на феноме... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.59, Аноним (2), 10:00, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не эколог. Я больше физик. Меня больше интересуют не загрязнение окружающей среды, а повышение энтропии из за превращения полезной энергии в бесполезное тепло.
     
  • 2.21, нах. (?), 08:58, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока оно генерирует шестипалых жертв гиноцыда и код похожий на настоящий только не компилирующийся и не работающий - к сожалению, цель не достигнута. Тесла вроде бы занята делом, пытаясь убить всех человеков, но наибольших успехов достигла ручечками (теми самыми - шва6одкопатентованными!) а не ии.

    А юридические документы, которые действительно неотличимы своей бессмысленностью от настоящих, почему-то генерить запрещено.

    Вот деятелям инфобеза я бы посоветовал пойти пока на курсы QA. Потому что простыни регламентов у ии получаются точно такие же глупые и бессмысленные, и их вообще не отличить.

     
     
  • 3.27, Аноним (2), 09:09, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрите выше. Машины 100 лет назад тоже постоянно ломались и на них нельзя было далеко уехать. А сейчас ничего. Когда вам надо ехать в отпуск 1050км - выж ей доверяете. Так и ИИ будете скоро доверять.
     
     
  • 4.38, похнапоха. (?), 09:32, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только автосервисов стало почемуто намного больше, от официальных, до кустарных дядей Васей в гаражах на окраине мегаполиса. Поедешь ли ты на своей Тесла из Калининграда во Владивосток? Сомневаюсь.
     
     
  • 5.40, Аноним (2), 09:37, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со временем все будет. Я вам больше скажу. Если стандарты ИИ нельзя будет повысить до человеческих, то скорее всего поступят наоборот - человеческие стандарты понизят до стандартов ИИ. Тут все просто. Приучат вас смотреть фильмы созданные ИИ. Там будут глюки и косяки. Но вам скажут, что это круто, и вы поверите. Поверили же, что рэп - это музыка. Поверили же, что смартфоны существуют не для того, чтобы за вами шпионить. И в это поверите. Так что все чики-пуки.
     
     
  • 6.50, похнапоха. (?), 09:47, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рэп - это прежде всего стихи, а не мызка. Причем тематика стихов прежде всего отражает ту среду, из которой вышел автор. Маяковский - пролетарский поэт, А Гумилёв - акмеист. Но все они поэты, даже и черные негры.
     
  • 6.53, 1 (??), 09:50, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Агент Смит, вы этак лет на 30 в машине времени промахнулись.
     
  • 2.34, Аноним (34), 09:20, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и правильно, у нас дворников не хватает. А то сделают какую-то лажу, а потом сидят всю оставшуюся жизнь на отчислениях.
     

  • 1.4, Аноним (9), 08:41, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это начало конца генту.
     
  • 1.5, Bob (??), 08:41, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В целом - норм, разгребать = работы больше...

    "Этические вопросы, связанные с нарушением авторских прав при обучении моделей, негативным влиянием на экологию из-за больших энергозатрат на обучение, увольнениями в связи с заменой персонала ботами, снижением качества сервисов после замены служб поддержки на ботов, расширение возможностей для спама и мошенничества."

    *Человек при обучении нарушает права, генеря сходную с ИИ чушь.
    *А 25+ лет на взращивание и обучение только одной мaкaки затрат нет?
    *Увольнения... Трубочистов и извозчиков перепрофилировали, рабочих мест по итогу даже больше стало.
    *А после замены на индусов и прочее отребье - качество саппорта выросло?
    *Спам и мошенничество = тяжесть и необратимость наказания

     
     
  • 2.12, Аноним (9), 08:49, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И чем занялись уволенные трубочисты и извозчики? Увеличили предложение и снизили зарплаты? Из-за этого людям пришлось идти в армию и устраивать войны? Почитай как-нибудь на досуге книжку "Капитал. Критика политической экономии" Карл Маркс.
     
     
  • 3.24, n00by (ok), 09:06, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там у Маркса про эмансипацию? Когда предложение увеличилось почти вдвое, а дети стали обузой.
     
     
  • 4.35, Аноним (9), 09:20, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Движения за права женщин были нужны чтобы при демократии вывод военных подразделений из города не создавал недовольных жителей. В цивилизации так было.
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 09:45, 17/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.58, n00by (ok), 10:00, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз: когда они пошли работать на заводы и фабрики, появился переизбыток рабочей силы, что вызвало падение зарплат вдвое.
     

  • 1.11, beck (??), 08:48, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как они поймут, что вот этот код от коженего интеллекта, а не от искуственного?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 08:53, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по копирайтам же!
     
  • 2.15, Аноним (9), 08:54, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Натравят на код другой ИИ проверяльщик. Но тут конечно ясно просто снимают с себя ответственность если вдруг придёт иск виноват будет не генту, а тот кто нарушил правила.
     
  • 2.41, n00by (ok), 09:39, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? "Похоже, что код писал не ты, а ИИ" -- вполне политкорректный способ отсеять майнтайнеров трендовых сетов иконок, не обижая всяких сюрвологов.
     

  • 1.28, Аноним (28), 09:10, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопросы копирайта - полная херня.

    Никто никогда не докажет прямую связь (математически), потому что код нейросеть генерирует из весов, т.е.  чисел, которые получились в процессе обучения на миллиардах строк кода. Веса, получается, что-то среднее между всеми этими строчками. Прямой связи с конкретной закопирайченной копипастой просто не может быть. В нейросети нет базы копипастат в которой она ищет нужную и выдает, каждая строчка это математический результат работы функций и весов.

    Это все равно что ограничивать работу программиста, который посмотрел закрытый код, глазком. Он же посмотрел? Чему-то научился или что-то узнал? Значит какие-то нейроны подвигались в голове. А значит любой новый код косвенно уже производный от закрытого. Бред.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 09:22, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это все равно что ограничивать работу программиста, который посмотрел закрытый код, глазком. Он же посмотрел?

    то-то wine чистился от наработок неограниченных программистов

     
  • 2.49, n00by (ok), 09:45, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это все равно что ограничивать работу программиста, который посмотрел закрытый код, глазком.
    > Он же посмотрел? Чему-то научился или что-то узнал?

    Занятное доказательство по аналогии. Когда человек научился, он может делать сам, потому и делает. А "что-то среднее между всеми этими строчками" -- вполне укладывается в "Modified Source Versions" и к получению знаний отношения не имеет.

     

  • 1.32, Аноним (30), 09:16, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Луддиты и sjw поглотили генту? Борьба за экологию и рабочие места транс персон my ass
     
  • 1.57, Аноним (57), 09:59, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реально луддиты.
     

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