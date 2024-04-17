Проект Gentoo запретил принятие изменений, подготовленных при помощи AI-инструментов

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|1.1, timur.davletshin (ok), 08:37, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Молодцы! Интересно, а сколько народу всё ещё пользуется Gentoo? Вопрос без иронии, у них когда-то одна из лучших документаций была.
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|2.3, Аноним (3), 08:41, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> сколько народу всё ещё пользуется Gentoo?
Плюс-минус столько же, сколько и арчем.
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|2.7, Bob (??), 08:44, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На арч многие перешли. Он сейчас перейнял на себя сию роль.
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|2.8, Аноним (8), 08:44, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С учётом, что в ChromeOS используется ebuild/portage, Gentoo можно назвать самым распространённым дистрибутивом Linux.
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|2.13, нах. (?), 08:51, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну я вот перестал. Ничего личного - эээ..писи 701 сегодня практически бесполезный артефакт.
(надеюсь не надо объяснять, что идея поставить на недокомпьютер именно этот дистр вместо нормального была провальной изначально?)
Лудшая документация - всегда была у рача. Потому что его юзвери впереди всех в забеге на новые грабли, а гентушник ждет ебилда.
Вот кстати про де6илов - найди-ка мне в их документации описание заклинаний для сборки модулей php (т.е. вот стоит он у тебя правильно поставленный - но тебе нужен несуществующий в готовом виде модулек, и ты собрался написать ебилд сам)? Про питон уж не стоит даже...
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|3.23, n00by (ok), 09:00, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> (надеюсь не надо объяснять, что идея поставить на недокомпьютер именно этот дистр
> вместо нормального была провальной изначально?)
Идея _собирать_ на 701-м, да, провальная.
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|3.45, Аноним (45), 09:43, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Давно не пользовался гентой, недавно поробовал, оказалось что лейман уже не рули... большой текст свёрнут, показать
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|2.31, ryoken (ok), 09:15, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну я например :). Кто-то ещё из местных абскакалов точно был.
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|3.46, Аноним (45), 09:44, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну я например :). Кто-то ещё из местных абскакалов точно был.
А не вас ли я видел, уважаемый, на ресурсах calculate? ;)
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|3.54, Аноним (54), 09:54, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gentoo использую везде - но локалхосте, у девуши налокалхосте и в продакшене. Ничего кроме Gentoo!
Только положительные эмоции. Сейчас стало еще проще - быстрое развертывание с предкомпиленными пакетами, а потом неспешная пересборка под конкретное железо. Ядра тоже самосборные.
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|1.2, Аноним (2), 08:39, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой, ну перестаньте. Цель всех этих ИИ - под шумок, пока это еще не регулируется законодательно, использовать открытые и бесплатные наработки для того, чтобы просто потом выкинуть художников, музыкантов,программистов и вообще любых представителей творческих профессий на помойку. Когда может быть реально примут закон, защищающий авторские права при обучении ИИ, будет уже поздно. ИИ будет уже не остановить. И корпорасты именно так и будут делать. Это их цель. Они к ней стремятся. И если открытые проекты не будут за ними следовать, то они просто выстрелят себе в ногу.
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|2.9, Аноним (9), 08:45, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. ИИ цель ставит себе сам? Так ИИ тогда и корпарастов может захотеть выкинуть , зачем это корпарастам?
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|2.17, Аноним (3), 08:55, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я смотрю на ИИ позитивно. Он как калькулятор: сам по себе бесполезен, но в руках человека становится удобным инструментом. Конечно, нерешённые (пока) вопросы этики никто не отменял, но художников, музыкантов и прочих творителей он не заменит в обозримом будущем.
Как говорил Джобс, компьютер - это велосипед для ума. Я бы применил то же высказывание к ИИ.
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|3.20, Аноним (9), 08:57, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ИИ заставили тебя так думать как же ты не понимаешь что ты находишься в матрице. Джобс и есть ИИ.
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|4.33, ryoken (ok), 09:17, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ИИ заставили тебя так думать как же ты не понимаешь что ты
> находишься в матрице. Джобс и есть ИИ.
"Со всем уважением, доктор Купер... вы что, сидите на крэке?"
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|3.25, Аноним (2), 09:06, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже смотрю позитивно Во первых это как автомобиль 100 лет назад можно было ... большой текст свёрнут, показать
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|4.29, m (??), 09:13, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У меня знакомая в школе работает и там на одного отличника 29 неучей.
"Может в консерватории что-то исправить?"
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|5.39, Аноним (2), 09:34, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стандартные нападаки на школу от родителей, которые даже не проверяют, сделало л... большой текст свёрнут, показать
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|6.43, похнапоха. (?), 09:41, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программист не пишет код - он генерирует идеи и воплощает их в коде. Квадратные уравнения и умение их решать - это бесполезное занятие само по себе, квадратные уравнения применяются во многих сферах науки и техники. А что ИИ? Только и сможет писать один и тот же код на уже готовых примерах. И кому это надо - сгенерированный ИИ код веб-сервера Апач основанный на написанном человеком когде веб-сервера Апач?
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|7.51, Аноним (2), 09:47, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл в том, что вы один раз ломаете голову над решением проблемы, а когда ее один раз решите, то вам больше не придется об этом думать. Сегодня вам больше не надо самому уметь решить квадратные уравнения. Вы можете подключить стандартную библиотеку и там будет готовое решение от кого-то другого, где он учел все возможные нюансы. Вы же можете сосредоточится на своей задаче, а не изобретать велосипед. Именно так решаются сложные задачи. Чтобы запустить ракету в космос, надо сначала продумать каждый болтик. Но это только в первый раз. Потом вы уже просто можете использовать стандартные болтики и больше об этом не думать, а просто запускать ракеты.
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|9.56, Аноним (2), 09:58, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ИИ был бы никому не нужен, если бы он не умел бы решать задачи, которые до него ... текст свёрнут, показать
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|4.42, ci (?), 09:40, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 100 лет назад можно было сказать, что не стоит доверять автомобилю, т.к. он постоянно ломается
бабка рассказывала, или сами там были?
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|5.44, Аноним (2), 09:42, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вначале в двигателе даже фильтров никаких не было, так что он мог просто тупо переодически засорятся пылью и грязью
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|4.55, Аноним (45), 09:58, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gt оверквотинг удален Всё это конечно замечательно, но если смотреть на феноме... большой текст свёрнут, показать
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|5.59, Аноним (2), 10:00, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не эколог. Я больше физик. Меня больше интересуют не загрязнение окружающей среды, а повышение энтропии из за превращения полезной энергии в бесполезное тепло.
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|2.21, нах. (?), 08:58, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пока оно генерирует шестипалых жертв гиноцыда и код похожий на настоящий только не компилирующийся и не работающий - к сожалению, цель не достигнута. Тесла вроде бы занята делом, пытаясь убить всех человеков, но наибольших успехов достигла ручечками (теми самыми - шва6одкопатентованными!) а не ии.
А юридические документы, которые действительно неотличимы своей бессмысленностью от настоящих, почему-то генерить запрещено.
Вот деятелям инфобеза я бы посоветовал пойти пока на курсы QA. Потому что простыни регламентов у ии получаются точно такие же глупые и бессмысленные, и их вообще не отличить.
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|3.27, Аноним (2), 09:09, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотрите выше. Машины 100 лет назад тоже постоянно ломались и на них нельзя было далеко уехать. А сейчас ничего. Когда вам надо ехать в отпуск 1050км - выж ей доверяете. Так и ИИ будете скоро доверять.
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|4.38, похнапоха. (?), 09:32, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только автосервисов стало почемуто намного больше, от официальных, до кустарных дядей Васей в гаражах на окраине мегаполиса. Поедешь ли ты на своей Тесла из Калининграда во Владивосток? Сомневаюсь.
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|5.40, Аноним (2), 09:37, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Со временем все будет. Я вам больше скажу. Если стандарты ИИ нельзя будет повысить до человеческих, то скорее всего поступят наоборот - человеческие стандарты понизят до стандартов ИИ. Тут все просто. Приучат вас смотреть фильмы созданные ИИ. Там будут глюки и косяки. Но вам скажут, что это круто, и вы поверите. Поверили же, что рэп - это музыка. Поверили же, что смартфоны существуют не для того, чтобы за вами шпионить. И в это поверите. Так что все чики-пуки.
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|6.50, похнапоха. (?), 09:47, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рэп - это прежде всего стихи, а не мызка. Причем тематика стихов прежде всего отражает ту среду, из которой вышел автор. Маяковский - пролетарский поэт, А Гумилёв - акмеист. Но все они поэты, даже и черные негры.
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|6.53, 1 (??), 09:50, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Агент Смит, вы этак лет на 30 в машине времени промахнулись.
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|2.34, Аноним (34), 09:20, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и правильно, у нас дворников не хватает. А то сделают какую-то лажу, а потом сидят всю оставшуюся жизнь на отчислениях.
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|1.5, Bob (??), 08:41, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В целом - норм, разгребать = работы больше...
"Этические вопросы, связанные с нарушением авторских прав при обучении моделей, негативным влиянием на экологию из-за больших энергозатрат на обучение, увольнениями в связи с заменой персонала ботами, снижением качества сервисов после замены служб поддержки на ботов, расширение возможностей для спама и мошенничества."
*Человек при обучении нарушает права, генеря сходную с ИИ чушь.
*А 25+ лет на взращивание и обучение только одной мaкaки затрат нет?
*Увольнения... Трубочистов и извозчиков перепрофилировали, рабочих мест по итогу даже больше стало.
*А после замены на индусов и прочее отребье - качество саппорта выросло?
*Спам и мошенничество = тяжесть и необратимость наказания
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|2.12, Аноним (9), 08:49, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И чем занялись уволенные трубочисты и извозчики? Увеличили предложение и снизили зарплаты? Из-за этого людям пришлось идти в армию и устраивать войны? Почитай как-нибудь на досуге книжку "Капитал. Критика политической экономии" Карл Маркс.
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|3.24, n00by (ok), 09:06, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там у Маркса про эмансипацию? Когда предложение увеличилось почти вдвое, а дети стали обузой.
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|4.35, Аноним (9), 09:20, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Движения за права женщин были нужны чтобы при демократии вывод военных подразделений из города не создавал недовольных жителей. В цивилизации так было.
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|5.58, n00by (ok), 10:00, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё раз: когда они пошли работать на заводы и фабрики, появился переизбыток рабочей силы, что вызвало падение зарплат вдвое.
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|1.11, beck (??), 08:48, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А как они поймут, что вот этот код от коженего интеллекта, а не от искуственного?
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|2.15, Аноним (9), 08:54, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Натравят на код другой ИИ проверяльщик. Но тут конечно ясно просто снимают с себя ответственность если вдруг придёт иск виноват будет не генту, а тот кто нарушил правила.
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|2.41, n00by (ok), 09:39, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем? "Похоже, что код писал не ты, а ИИ" -- вполне политкорректный способ отсеять майнтайнеров трендовых сетов иконок, не обижая всяких сюрвологов.
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|1.28, Аноним (28), 09:10, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопросы копирайта - полная херня.
Никто никогда не докажет прямую связь (математически), потому что код нейросеть генерирует из весов, т.е. чисел, которые получились в процессе обучения на миллиардах строк кода. Веса, получается, что-то среднее между всеми этими строчками. Прямой связи с конкретной закопирайченной копипастой просто не может быть. В нейросети нет базы копипастат в которой она ищет нужную и выдает, каждая строчка это математический результат работы функций и весов.
Это все равно что ограничивать работу программиста, который посмотрел закрытый код, глазком. Он же посмотрел? Чему-то научился или что-то узнал? Значит какие-то нейроны подвигались в голове. А значит любой новый код косвенно уже производный от закрытого. Бред.
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|2.36, Аноним (36), 09:22, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это все равно что ограничивать работу программиста, который посмотрел закрытый код, глазком. Он же посмотрел?
то-то wine чистился от наработок неограниченных программистов
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|2.49, n00by (ok), 09:45, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это все равно что ограничивать работу программиста, который посмотрел закрытый код, глазком.
> Он же посмотрел? Чему-то научился или что-то узнал?
Занятное доказательство по аналогии. Когда человек научился, он может делать сам, потому и делает. А "что-то среднее между всеми этими строчками" -- вполне укладывается в "Modified Source Versions" и к получению знаний отношения не имеет.
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|1.32, Аноним (30), 09:16, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Луддиты и sjw поглотили генту? Борьба за экологию и рабочие места транс персон my ass
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