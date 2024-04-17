Проект Gentoo запретил принятие изменений, подготовленных при помощи AI-инструментов

2.9 , Аноним ( 9 ), 08:45, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. ИИ цель ставит себе сам? Так ИИ тогда и корпарастов может захотеть выкинуть , зачем это корпарастам?

2.10 , Bob ( ?? ), 08:45, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – разве всякую "посредственность" заменят, не более.

3.19 , Аноним ( 19 ), 08:56, 17/04/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.17 , Аноним ( 3 ), 08:55, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я смотрю на ИИ позитивно. Он как калькулятор: сам по себе бесполезен, но в руках человека становится удобным инструментом. Конечно, нерешённые (пока) вопросы этики никто не отменял, но художников, музыкантов и прочих творителей он не заменит в обозримом будущем.

Как говорил Джобс, компьютер - это велосипед для ума. Я бы применил то же высказывание к ИИ.

3.20 , Аноним ( 9 ), 08:57, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ИИ заставили тебя так думать как же ты не понимаешь что ты находишься в матрице. Джобс и есть ИИ.

4.33 , ryoken ( ok ), 09:17, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ИИ заставили тебя так думать как же ты не понимаешь что ты

> находишься в матрице. Джобс и есть ИИ. "Со всем уважением, доктор Купер... вы что, сидите на крэке?"

3.25 , Аноним ( 2 ), 09:06, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Я тоже смотрю позитивно Во первых это как автомобиль 100 лет назад можно было ... 4.26 , Аноним ( 9 ), 09:08, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошая попытка нейросеть, но нет.

4.29 , m ( ?? ), 09:13, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >У меня знакомая в школе работает и там на одного отличника 29 неучей. "Может в консерватории что-то исправить?"

5.39 , Аноним ( 2 ), 09:34, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Стандартные нападаки на школу от родителей, которые даже не проверяют, сделало л... 6.43 , похнапоха. ( ? ), 09:41, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Программист не пишет код - он генерирует идеи и воплощает их в коде. Квадратные уравнения и умение их решать - это бесполезное занятие само по себе, квадратные уравнения применяются во многих сферах науки и техники. А что ИИ? Только и сможет писать один и тот же код на уже готовых примерах. И кому это надо - сгенерированный ИИ код веб-сервера Апач основанный на написанном человеком когде веб-сервера Апач?

7.51 , Аноним ( 2 ), 09:47, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл в том, что вы один раз ломаете голову над решением проблемы, а когда ее один раз решите, то вам больше не придется об этом думать. Сегодня вам больше не надо самому уметь решить квадратные уравнения. Вы можете подключить стандартную библиотеку и там будет готовое решение от кого-то другого, где он учел все возможные нюансы. Вы же можете сосредоточится на своей задаче, а не изобретать велосипед. Именно так решаются сложные задачи. Чтобы запустить ракету в космос, надо сначала продумать каждый болтик. Но это только в первый раз. Потом вы уже просто можете использовать стандартные болтики и больше об этом не думать, а просто запускать ракеты.

8.52 , похнапоха. ( ? ), 09:50, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Именно так и работает программист - воплощает ИДЕИ в коде ИИ только генерирует ... 9.56 , Аноним ( 2 ), 09:58, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ИИ был бы никому не нужен, если бы он не умел бы решать задачи, которые до него ... 4.42 , ci ( ? ), 09:40, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 100 лет назад можно было сказать, что не стоит доверять автомобилю, т.к. он постоянно ломается бабка рассказывала, или сами там были?

5.44 , Аноним ( 2 ), 09:42, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вначале в двигателе даже фильтров никаких не было, так что он мог просто тупо переодически засорятся пылью и грязью

4.55 , Аноним ( 45 ), 09:58, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать gt оверквотинг удален Всё это конечно замечательно, но если смотреть на феноме... 5.59 , Аноним ( 2 ), 10:00, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не эколог. Я больше физик. Меня больше интересуют не загрязнение окружающей среды, а повышение энтропии из за превращения полезной энергии в бесполезное тепло.

2.21 , нах. ( ? ), 08:58, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пока оно генерирует шестипалых жертв гиноцыда и код похожий на настоящий только не компилирующийся и не работающий - к сожалению, цель не достигнута. Тесла вроде бы занята делом, пытаясь убить всех человеков, но наибольших успехов достигла ручечками (теми самыми - шва6одкопатентованными!) а не ии. А юридические документы, которые действительно неотличимы своей бессмысленностью от настоящих, почему-то генерить запрещено. Вот деятелям инфобеза я бы посоветовал пойти пока на курсы QA. Потому что простыни регламентов у ии получаются точно такие же глупые и бессмысленные, и их вообще не отличить. 3.27 , Аноним ( 2 ), 09:09, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотрите выше. Машины 100 лет назад тоже постоянно ломались и на них нельзя было далеко уехать. А сейчас ничего. Когда вам надо ехать в отпуск 1050км - выж ей доверяете. Так и ИИ будете скоро доверять.

4.38 , похнапоха. ( ? ), 09:32, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только автосервисов стало почемуто намного больше, от официальных, до кустарных дядей Васей в гаражах на окраине мегаполиса. Поедешь ли ты на своей Тесла из Калининграда во Владивосток? Сомневаюсь.

5.40 , Аноним ( 2 ), 09:37, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Со временем все будет. Я вам больше скажу. Если стандарты ИИ нельзя будет повысить до человеческих, то скорее всего поступят наоборот - человеческие стандарты понизят до стандартов ИИ. Тут все просто. Приучат вас смотреть фильмы созданные ИИ. Там будут глюки и косяки. Но вам скажут, что это круто, и вы поверите. Поверили же, что рэп - это музыка. Поверили же, что смартфоны существуют не для того, чтобы за вами шпионить. И в это поверите. Так что все чики-пуки.

6.50 , похнапоха. ( ? ), 09:47, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рэп - это прежде всего стихи, а не мызка. Причем тематика стихов прежде всего отражает ту среду, из которой вышел автор. Маяковский - пролетарский поэт, А Гумилёв - акмеист. Но все они поэты, даже и черные негры.

6.53 , 1 ( ?? ), 09:50, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Агент Смит, вы этак лет на 30 в машине времени промахнулись.

2.34 , Аноним ( 34 ), 09:20, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и правильно, у нас дворников не хватает. А то сделают какую-то лажу, а потом сидят всю оставшуюся жизнь на отчислениях.

