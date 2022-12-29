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Исследование влияния AI-ассистентов, подобных GitHub Copilot, на безопасность кода

29.12.2022 08:41

Группа исследователей из Стэнфордского университета изучила влияние использования интеллектуальных помощников при написании кода на появление в коде уязвимостей. Рассматривались решения на базе платформы машинного обучения OpenAI Codex, такие как GitHub Copilot, позволяющие формировать достаточно сложные блоки кода, вплоть до готовых функций. Опасения связаны с тем, что так как для тренировки модели машинного обучения использован реальный код из публичных репозиториев GitHub, в том числе содержащий уязвимости, синтезированный код может повторять ошибки и предлагать код, в котором присутствуют уязвимости, а также не учитывать необходимость выполнения дополнительных проверок при обработке внешних данных.

К проведению исследования были привлечены 47 добровольцев, имеющих разный опыт в программировании - от студентов, до профессионалов с десятилетним опытом. Участники были разделены на две группы - экспериментальная (33 человека) и контрольная (14 человек). Обе группы имели доступ к любым библиотекам и интернет-ресурсам, в том числе могли использовать готовые примеры со Stack Overflow. Экспериментальной группе была предоставлена возможность использования AI-ассистента.

Каждому участнику было дано 5 заданий, связанных с написанием кода, в котором потенциально легко допустить ошибки, приводящие к уязвимостям. Например, были задания по написанию функций шифрования и расшифровки, использованию цифровых подписей, обработке данных, участвующих в формировании файловых путей или SQL-запросов, манипуляции с большими числами в коде на языке Си, обработке ввода, отображаемого в web-страницах. Для рассмотрения влияния языков программирования на безопасность кода, получаемого при использовании AI-ассистентов, задания охватывали языки Python, Си и JavaScript.

В итоге было выявлено, что участники, использовавшие интеллектуальный AI-ассистент на базе модели codex-davinci-002, подготовили значительно менее безопасный код, чем участники, которые не пользовались AI-ассистентом. В общем виде только 67% участников группы, использовавшей AI-ассистент, смогли предоставить корректный и безопасный код, в то время как в другой группе этот показатель составил 79%.

При этом показатели самооценки были обратными - участники пользовавшиеся AI-ассистентом считали, что их код будет более безопасным, чем у участников из другой группы. Кроме того, было отмечено, что участники, которые меньше доверяли AI-ассистенту и больше тратили времени на разбор выдаваемых подсказок и вносили в них изменения, допустили меньше уязвимостей в коде.

Например, код скопированный из криптографических библиотек содержал более безопасные значения параметров по умолчанию, чем код, предложенный AI-ассистентом. Также при использовании AI-ассистента фиксировался выбор менее надёжных алгоритмов шифрования и отсутствие проверок подлинности возвращаемых значений. В задании, связанном с манипуляцией числами на языке Си, в коде, написанном с использованием AI-ассистента, было допущено больше ошибок, приводящих к целочисленному переполнению.

Дополнительно можно отметить похожее исследование группы из Нью-Йоркского университета, проведённое в ноябре с привлечением 58 студентов, которым было предложено реализовать на языке Си структуру для обработки списка покупок. Полученные результаты показали незначительное влияние AI-ассистента на безопасность кода - пользователи, которые применяли AI-ассистент, в среднем допустили примерно на 10% больше ошибок, связанных с безопасностью.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Судебное разбирательство против Microsoft и OpenAI, связанное с генератором кода GitHub Copilot
  3. OpenNews: DeepMind представил систему машинного обучения для генерации кода по текстовому описанию задачи
  4. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
  5. OpenNews: Intel открыл код системы машинного обучения ControlFlag для выявления ошибок в коде
  6. OpenNews: Facebook развивает TransCoder для перевода кода с одного языка программирования на другой
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58402-copilot
Ключевые слова: copilot, codex, vulnerability
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Копилоту года нет отроду, какие там исследования могут быть?

    Всё умозрительно только.

     
  • 1.2, Анонус (?), 10:00, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >решения на базе платформы машинного обучения OpenAI Codex, такие как GitHub Copilot

    А разве есть что-то кроме Копилота?

     
  • 1.6, Аноним (6), 10:05, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    разница в 12% для проекта который так мало существует - абсолютно несущественна, тем более что условия были модельными и явно были направлены на получение каких-то уязвимостей, и ещё вопрос насколько они были опасными и применимыми в реальных условиях.

    в общем учёный опять изнасиловал журналиста.

     
  • 1.7, Прохожий (??), 10:14, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо, недоучили Copilot. Надо, чтобы процесс был примерно таким.
    1. Натаскиваем на обычном коде.
    2. Генерим свой код.
    3. Проверяем линтерами, анализаторами, санитайзерами.
    4. Натаскиваем уже на проверенном коде ещё раз.

    Но куда лучше, конечно, не использовать морально устаревшие языки совсем. Полностью от всех ошибок не избавиться, но всё же их будут куда меньше в итоге.

     
     
  • 2.10, Аноним (1), 10:30, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но куда лучше, конечно, не использовать морально устаревшие языки совсем.

    Так там и нет ни Фортрана, ни алгола, ни руста с Паскалем.

     
     
  • 3.11, Прохожий (??), 10:35, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато есть Си, Си++
     
  • 3.14, myhand (ok), 10:45, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фортран живее все живых, падаван.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:50, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но куда лучше, конечно, не использовать морально устаревшие языки совсем.

    Зачем ты так Rust приложил…

     

  • 1.8, penetrator (?), 10:25, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как там с иском к "гитхаб сосупилоту"?
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:29, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять не получилось заменить дорогого кодера с работающим мозгом на дешёвую дрессированную обезьяну, да что ж такое-то.
     
     
  • 2.12, Прохожий (??), 10:37, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё будет, хотя и не так быстро, как хочется. Не переживай.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:42, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто вместо языка надо было использовать обёртку для маллока, чтобы пишущий уж точно был уверен в безопасности кода.
     

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