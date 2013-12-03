Представлен выпуск дистрибутива elementary OS 8.1.1, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и заботящейся о конфиденциальности альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (3.3 ГБ), доступные для архитектур amd64 и arm64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов elementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев elementary OS 8.x совместим с Ubuntu 24.04. Все дополнительные приложения, предлагаемые для установки через AppCenter, а также некоторые поставляемые по умолчанию приложения упакованы с использованием формата Flatpak. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, верхнюю панель Wing, панель задач Dock и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Mail (ответвление от Evolution). Ключевые новшества: В панели повышена информативность всплывающих подсказок, в которые добавлена информация о комбинациях клавиш для вызова первых 9 приложений и дополнительные сведения о фоновых приложениях. В области переключения между виртуальными рабочими столами реализована анимация нажатия и расширения при перетаскивании элементов. В контекстном меню появилась опция для удаления приложения из системы или открытия страницы приложения в AppCenter.

В менеджере приложений (AppCenter) решена проблема с задержкой реагирования после нажатия кнопки "Отмена". Обеспечено обновление индикаторов в панели и меню приложений в случае запуска установки обновлений из консоли или другого интерфейса работы с пакетами. Добавлена отправка уведомления при удалении приложения через опции в меню приложений или панели.

В диалоговых окнах, таких как окна ввода пароля и завершения сеанса, реализован эффект размытия фона в дополнение к эффекту затемнения.

В конфигураторе изменены некоторые настройки по умолчанию, например, включена автоматическая установка обновлений, отключены связанные с Wi-Fi назойливые уведомления, с панели убраны ярлыки вызова конфигуратора (System Settings) и интерфейса переключения между виртуальными рабочими столами (Multitasking View). Добавлена возможность назначения вызываемого по умолчанию просмотрщика PDF. Секция настройки графических планшетов Wacom переименована в "Pen & Drawing", так как она может применяться и для световых перьев. Изменена пиктограмма опции для разрешения фонового выполнения приложений. В секцию настройки мыши и тачпада добавлены опции для трекпоинта и режима перетаскивания при помощи тачпада.

В программе для создания скриншотов задействованы новые пиктограммы режимов и обеспечено запоминание последнего выбранного режима.

Добавлены пакеты с ядром Linux 6.17.



