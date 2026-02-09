Релиз ядра Linux 6.19. Следующему ядру будет присвоен номер 7.0

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 6.19. Среди наиболее заметных изменений: подсистема Live Update Orchestrator, поддержка PCIe Link Encryption, системный вызов listns, режим Zero-Copy Receive в io_uring, поддержка ARM-расширения MPAM, klp-build для генерации live-патчей, поддержка архитектуры LoongArch32, QoS для s2idle, оптимизация подсистемы аудита, Intel LASS для защиты от Spectre, поддержка хэшей SHA-3 и BLAKE2b, механизм Confidential VMBus, TX-оптимизации в сетевой подсистеме, протокол CAN XL, API для аппаратного ускорения HDR-вывода. В анонсе новой версии Линус сообщил, что следующему выпуску ядра будет присвоен номер 7.0, так как в ветке 6.x накопилось достаточного выпусков для смены первого числа в номере версии (в своё время выпуск 6.0 был сформирован следом за 5.19). Смена нумерации осуществляется из эстетических соображений и является формальным шагом, снимающим дискомфорт из-за накопления большого числа выпусков в серии. Линус пошутил, что его сбивают с толку большие числа для которых не хватает пальцев на руках и ногах. В новую версию принято 15657 исправлений от 2237 разработчиков, размер патча - 52 МБ (изменения затронули 13682 файлов, добавлено 794649 строк кода, удалено 335498 строк). В прошлом выпуске было 15035 исправлений от 2217 разработчиков, размер патча - 45 МБ. Около 40% всех представленных в 6.19 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 13% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 12% связано с сетевым стеком, 5% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра. Основные новшества в ядре 6.19 (1, 2, 3): Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы В Btrfs процессы проверки ФС (scrub) и замены устройств больше не блокируют переход системы в спящий режим (перед засыпанием сохраняется состояние scrub-проверки; после выхода из сна scrub-проверка продолжается, а операция замены устройств запускается заново). В реализацию RAID56 добавлена поддержка блоков, размер которых превышает размер страницы памяти. Проведена подготовка к поддержке fscrypt. Повышена производительность работы с блокировками при выполнении операций, связанных с резервированием места. Добавлена поддержка ioctl-операции "shutdown", позволяющей перевести ФС в состояние, при котором предпринимается попытка завершения выполнения уже запущенных операций, но блокируются все новые операции. В файловой системе Ext4 реализована поддержка блоков, размер которых превышает размер страницы памяти (>4KB на системах x86). Использование крупных блоков позволяет повысить производительность буферизированных операций записи в среднем на 50%, но снижает производительность прямого ввода/вывода из-за увеличения времени расчёта контрольных сумм. В новой версии также добавлены оптимизации, повысившие пропускную способность при выполнении online-дефрагментации. В подсистеме FUSE улучшена поддержка буферизированного чтения при использовании больших фолиантов страниц памяти (large folios). Через iomap реализована возможность отслеживания частично актуальных фолиантов для загрузки только данных, отсутствующих в буфере. В VFS добавлена поддержка отзываемого делегирования управления директорией (recallable directory delegation), позволяющего реализовать в NFS передачу управления директорией от сервера клиенту, чтобы NFS-клиент без обращений к NFS-серверу самостоятельно отслеживал состояние директории на основе локального кэша. Если другой NFS-клиент произведёт изменения, связанные с этой директорией, делегирование управления будет отозвано у первого клиента. Для NFS добавлена поддержка чтения в режиме прямого ввода/вывода (direct I/O). Реализованы настройки /sys/kernel/debug/nfsd/io_cache_read и /sys/kernel/debug/nfsd/io_cache_write для управления включением кэширования и операций прямого ввода/вывода, манипуляции с данными настройками позволяют снизить накладные расходы на стороне NFS-клиента при выполнении крупных операций ввода/вывода. В NTFS реализована поддержка ioctl-операции shutdown, включены по умолчанию опции монтирования "acl" и "prealloc", добавлена поддержка времени до 1 января 1970 года. Для блочных устройств и ФС включено по умолчанию раздельное для каждого CPU кэширование объектов "bio" (Block I/O), определяющих активные операции ввода-вывода.

Память и системные сервисы В ядро включена подсистема Live Update Orchestrator (LUO), позволяющая полноценно перезагрузить и обновить ядро без остановки работы и не теряя состояние системы, устройств и процессов. Подсистема LUO базируется на ранее добавленном в ядро механизме KHO (Kexec HandOver) и в дополнение к возможности запуска нового ядра из старого без потери состояния системы решает такие задачи, как сохранение состояния устройств и оперативной памяти, а также обеспечение непрерывности операций, связанных с DMA и обработкой прерываний. Состояние сохраняется до переключения на новое ядро и восстанавливается после задействования нового ядра без нарушения непрерывных операций с устройствами, осуществляемых системой и приложениями в пространстве пользователя. Добавлен системный вызов listns() для вывода списка существующих в системе пространств имён без необходимости перебирать /proc/<pid>/ns/ для всех процессов. В систему асинхронного ввода/вывода io_uring добавлена поддержка размещения элементов разного размера в очереди отправки (SQE, Submission Queue Entry), по аналогии с тем как в прошлом выпуске было разрешено смешивание размера содержимого очереди результатов (CQE, Completion Queue Event). До этого все элементы в очереди должны были иметь один размер, что приводило к излишнему потреблению памяти из-за необходимости использования максимального размера для всех элементов в очереди. В io_uring также добавлена поддержка механизма zcrx (Zero-Copy Receive) для получения данных без копирования между ядром и пространством пользователя. Добавлена поддержка запросов раскладки памяти для очередей SQ (Submission Queue) и CQ (Completion Queue), позволяющих получить информацию о размере кольцевого буфера, необходимую при пользовательском выделении памяти при помощи флагов IORING_SETUP_NO_MMAP и IORING_MEM_REGION_TYPE_USER. Для быстрой трассировки стека при помощи утилит, таких как perf, добавлена поддержка формата SFrame с информацией о раскрутке стека вызовов (unwind). SFrame уже поддерживается в GCC и binutils, не приводит к снижению производительности и, в отличие от формата DWARF, содержит лишь минимальный набор информации, необходимой для трассировки стека. В утилиту perf добавлена поддержка унифицированного описаний метрик и событий в формате JSON, а также отложенной раскрутки (deferred unwinding) стека вызовов в пространстве пользователя. Для процессоров AMD реализован механизм подстановки данных в кэш, позволяющий устройствам ввода/вывода напрямую подставлять данные в L3-кэш CPU без их предварительного помещения в ОЗУ. Добавлена поддержка MPAM (Memory System Resource Partitioning and Monitoring), расширения архитектуры набора команд ARMv8-A для пометки каждого обращения к памяти идентификатором секции (PARTID, Partition ID) и идентификатором группы мониторинга (PMG, Monitoring Group ID). В привязке к PARTID можно ограничить потребление ресурсов, таких как пропускная способность памяти или размер кэша, что бы какая-то группа задач не заняла все ресурсы. В контексте мониторинга сочетание PMG и PARTID можно использовать для отслеживание потребления ресурсов памяти при определённых видах нагрузки. В случае аварийного завершения процесса после получения сигнала, другой процесс, имеющий pidfd завершившегося процесса, теперь может определить номер сигнала, приведшего к завершению процесса. Переработана реализация перезапускаемых последовательностей (restartable sequences), позволяющих приложениям организовать псевдо-атомарное не прерываемое выполнение группы инструкций (в случае прерывания другим потоком, предпринимается повторная попытка выполнения последовательности). Новая реализация отличается более высокой производительностью. Для BPF-программ реализованы инструкции BPF_JMP, BPF_X и BPF_JA для совершения косвенных переходов на определённую позицию из таблицы переходов. Добавлена концепция динамических указателей (dynptr), позволяющих читать данные из структурированных файлов. Добавлена возможность прикрепления к сетевым пакетам нескольких байтов с метаданными. Модули на языке Python, используемые для обработки документации к ядру, перемещены в отдельных каталог tools/lib/python. Добавлена функция mempool_alloc_bulk() для безопасного выделения элементов из пула памяти сразу под несколько объектов. Продолжен перенос изменений из ветки Rust-for-Linux, связанных с использованием языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра (поддержка Rust не активна по умолчанию, и не приводит ко включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру). В новой версии в состав ядра встроена библиотека "syn" с парсером Rust-кода, упрощающим написание сложных макросов. Расширены возможности библиотек kernel, pin-init и rbtree. Добавлена библиотека 'num' с типажом Integer для манипуляции целыми числами. В макрос "module!" добавлена поддержка целочисленных параметров. Реализована возможность указания параметров при загрузке модулей ядра, написанных на Rust. Реализованы абстракции для подсистем I2C и PWM (Pulse Width Modulation). Добавлен макрос "at_least" (например, "param[at_least 7]", информирующий о минимально допустимом размере массива, передаваемого в функцию. Если в функцию будет передан массив с меньшим числом элементов, то компилятор выведет предупреждение. В состав включён скрипт klp-build для генерации модулей ядра, вносящих изменения в работающее ядро (livepatch), на основе файла с патчем. В утилиту objtool внесены изменения, необходимые для создания live-патчей. В User-mode Linux (запуск ядра как пользовательского процесса) добавлена ограниченная поддержка многопроцессорности, но потоки внутри одного процесса пока не могут выполняться одновременно. Началось портирование User-mode Linux на библиотеку nolibc. Добавлена поддержка архитектуры LoongArch32 (LA32R, LA32S) в дополнение к LoongArch64. Добавлена возможность выставления QoS-лимитов на интенсивность пробуждения процессора в режиме экономии энергии s2idle (Suspend-To-Idle), замораживающего выполнение процессов в пространстве пользователя, но оставляющего активными некоторые обработчики в ядре. Добавлена поддержка управления таблицами страниц памяти для контроллеров IOMMU (Input-Output Memory Management Unit), выполняющих трансляцию виртуальных адресов, видимых аппаратным устройством, в физические адреса, с возможностью фильтровать операции DMA по виртуальным адресам, а также ограничивать и изолировать операции ввода-вывода. В событиях трассировки системных вызовов реализована возможность чтения буферов из пространства пользователя и включения их содержимого (например, имён файлов) в результат трассировки. Сторожевые страницы памяти (guard page), обращение к которым вызывает исключение и аварийное завершение процесса (SIGSEGV), теперь помечаются особой меткой в файле /proc/PID/smaps. Добавлена возможность управления крупными страницами памяти (transparent huge page) в приватной памяти зонированных устройств. В устройстве zram, применяемом для сжатого хранения раздела подкачки в памяти, реализована поддержка вытеснения нескольких структур "bio" (Block I/O) в пакетном режиме (writeback batching). В состав включён шрифт "Terminus 10x18", улучшающий читаемость информации с консоли на экранах ноутбуков со средним разрешением (1440x900). Значительно оптимизирована работа подсистемы аудита - отмечается снижение накладных расходов в два раза.

Виртуализация и безопасность Добавлена поддержка предоставляемой процессорами Intel возможности для разделения линейного пространства адресов (LASS, linear address-space separation), позволяющей аппаратно разделить диапазоны адресов пространства пользователя и ядра для повышения безопасности. Адресное пространство разделяется по старшему биту адреса - половина адресного пространства с установ­ленным старшим битом используется для ядра, а нижняя - для пространства пользователя. На раннем этапе выполнения инструкций (на стадии до спекулятивного выполнения) осуществляется проверка допустимости обращения из пространства пользователя к адресам с выставленным старшим битом и наоборот. Подобное разделение позволяет блокировать утечки памяти ядра в пространство пользователя по сторонним каналам даже при спекулятивном выполнении инструкций, что даёт возможность применять LASS для защиты от атак класса Meltdown и Spectre, не приводящей к большим накладным расходам. Добавлена возможность включения расширений усиления безопасности шины PCI Express - PCIe Link Encryption и PCIe Device Authentication, позволяющих подтверждать подлинность и шифровать канал связи между устройством PCIe и виртуальной машиной, защищённой при помощи механизмов Intel TDX (Trusted Domain Extensions) и AMD SEV-SNP (Secure Nested Paging). Реализованные технологии не позволяют перехватывать, анализировать и подставлять данные в трафик DMA при наличии доступа к хост системе или другим устройствам. Во встроенную криптографическую библиотеку добавлена поддержка алгоритмов SHA-3 (SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512) SHAKE128, SHAKE256 и BLAKE2b. Для LSM-модулей (Linux Security Modules) и, в частности для SELinux, реализована возможность отслеживания создания дескрипторов memfd для применения политик безопасности к связанным с ними объектам. В LSM-модуль IPE (Integrity Policy Enforcement), определяющий общую политику обеспечения целостности для всей системы, добавлена поддержка флага AT_EXECVE_CHECK в функции execveat(), включающего проверку целостности скрипта перед его выполнением интерпретатором. Добавлены примитивы scoped_user_read_access(), scoped_user_write_access и scoped_user_rw_access() для ограниченного доступа к данным в пользовательском пространстве с защитой спекулятивных атак. Добавлена поддержка механизма Confidential VMBus, используемого в гипервизоре HyperV для защищённого от вмешательства гипервизора взаимодействия между гостевой системой, выполняемой в конфиденциальном режиме (с шифрованием памяти и изоляцией регистров на базе технологий AMD SNP и Intel TDX), и paravisor-ом, отвечающим за обращение к устройствам, обрабатывающим конфиденциальные данные. Добавлена возможность передачи информации об аварийно завершившемся процессе (для генерации coredump) через механизм pidfd. Идентификатор PIDFD связывается с конкретным процессом и не меняется, в то время как PID может быть привязан к другому процессу после завершения текущего процесса, ассоциированного с этим PID. Использование pidfd позволяет блокировать совершение атак по подмене аварийно завершившегося suid-процесса на другой процесс, добиваясь состояния гонки в момент после начала обработки ядром аварийного завершения, но до проверки обработчиком в пространстве пользователя параметров процесса.

Сетевая подсистема В сетевую подсистему внесены оптимизации для повышения эффективности передачи данных (TX). Избавление функции __dev_queue_xmit() от spin-блокировки и использование работающей без блокировок структуры llist позволило в 4 раза увеличить производительность при большой нагрузке и удвоить интенсивность отправки пакетов при снижении нагрузки на CPU в два раза. Предоставлена возможность отключения для отдельных сетевых сокетов системных лимитов на использование памяти (в этом случае будут использованы общие лимиты на память, задаваемые для отдельных контейнеров). Для управления отключения лимитов предложен sysctl net.core.bypass_prot_mem и флаг SK_BPF_BYPASS_PROT_MEM в функции bpf_setsockopt. Добавлена поддержка расширения RFC 5837, добавляющего в ICMP-сообщения "Time Exceeded", возвращаемые при истечении времени жизни (TTL) пакета, данные о входящих сетевых интерфейсах для получения более детальной информации при трассировке маршрутов утилитой traceroute. Добавлена поддержка непрерывного активного полинга (busy polling) в отдельном потоке ядра с целью извлечения дескрипторов из RX/TX-очередей для приложений, требующих минимальных задержек. Добавлена поддержка протокола CAN XL (Controller Area Network eXtended Length), в котором размер поля с данными увеличен до 2048 байт для обеспечения интеграции с сетями TCP/IP, реализована возможность туннелирования Ethernet-кадров и добавлена поддержка широтно-импульсной модуляции, позволившая передавать данные на скоростях 20 Мбит/с и выше. Добавлена поддержка структуры sockaddr_unsized, варианта структуры sockaddr, использующего массив с гибкими элементами вместо массива фиксированного размера (sa_data[] вместо sa_data[14], который по сути использовался для ссылок на другие структуры большего размера). Добавлена возможность использования функциональности getsockname и getpeername через подсистему io_uring. Добавлены sysctl net.ipv4.tcp_rcvbuf_low_rtt и net.ipv4.tcp_comp_sack_rtt_percent для оптимизации TCP. Добавлена поддержка линков с пропускной способностью 1600 Gbps (1.6T).

Оборудование В подсистему DRM (Direct Rendering Manager) добавлен API для использования аппаратных возможностей преобразования цвета, позволяющих обойтись без выполнения подобных преобразований через шейдеры или выполнение кода на CPU. Для вывода контента на HDR-монитор сложные цветовые преобразования теперь могут осуществляться дисплейным контроллером на стадии до и после смешивания слоёв (blending), вместо программного композитинга содержимого в финальный буфер отображения. Помимо снижения накладных расходов и энергопотребления при организации вывода в HDR, предложенная функциональность может использоваться для корректной цветопередачи в редакторах видео или изображений. Добавлен драйвер "ethosu" для NPU Arm Ethos U65 и U85, предназначенных для аппаратного ускорения выполнения AI-моделей. В драйвере i915 для GPU Lunar Lake и новее добавлена поддержка аппаратного повышения чёткости изображения (Sharpening). Продолжена работа над drm-драйвером (Direct Rendering Manager) Xe для GPU на базе архитектуры Intel Xe, которая используется в видеокартах Intel семейства Arc и интегрированной графике, начиная с процессоров Tiger Lake. Добавлена начальная поддержка архитектуры Xe3P, используемой в GPU Crescent Island и семействе процессоров с интегрированной графикой Nova Lake. В драйвере AMDGPU реализована полноценная поддержка видеокарт AMD семейства GCN 1.0 "Southern Island" и 1.1 "Sea Islands", для работы с которыми ранее использовался драйвер Radeon. Драйвер AMDGPU доведён до паритета по возможностям с драйвером Radeon и активирован для указанных GPU по умолчанию. Карты GCN 1.x выпускались с 2012 по 2019 год и охватывают такие модели, как Radeon HD 77xx/78xx/79xx/87xx/88xx/89xx, Radeon R9 280, FirePro W4000-W9000, Radeon Sky 700/900, Radeon R9 265/270/370, Radeon R9 290/390, HD 7790 / 8870 и иные видеокарты семейств Radeon Rx 200 / Rx 300. Помимо увеличения производительности в среднем на 24%, переход на AMDGPU позволил реализовать для данных GPU поддержку графического API Vulkan 1.3. Кроме того, в AMDGPU добавлена поддержка аналоговых коннекторов и Video Coding Engine 1.0, а также задействован по умолчанию стек DC (Display Core) для GPU на базе микроархитектуры Bonaire (Radeon HD 7700). В драйвере Nouveau реализована поддержка аппаратного ускорителя NVJPG, присутствующего в SoC Tegra210. В драйвер Panthor добавлена поддержка GPU Mali-G1 и начальная поддержка чипа MediaTek MT8196. Добавлена поддержка звуковой подсистемы чипов Intel Nova Lake S, ноутбуков HP с HDA CS35L41, а также звуковых интерфейсов CIX IPBLOQ HD и Onkyo SE-300PCIE. Продолжена интеграция компонентов драйвера Nova для GPU NVIDIA, оснащённых GSP-прошивками, используемыми начиная с серии NVIDIA GeForce RTX 2000 на базе микроархитектуры Turing. Драйвер написан на языке Rust. В новой версии началась работа над RPC и завершена реализация загрузки сопроцессора GSP (GPU System Processor). Добавлена поддержка ARM-плат, SoC и устройств: Bananapi r4 pro, LinkEase EasePi R1, Qualcomm MSM8937 (Snapdragon 430), Renesas R-Car X5H, FriendlyElec NanoPi R76S, TI AM62L, Black Sesame Technologies C1200, Aspeed AST2600, Genio 1200 EVK, grinn geniosbc-510/700, Tanix TX9 Pro, Radxa Dragon Q6A, Tinker Board 3/3S, Aquila AM69, phyBOARD-Segin-i.MX91, i.MX 95 Verdin Evaluation Kit, Toradex SMARC iMX95, VIDIA Jetson Nano 2GB, Renesas rz/g3s, Indiedroid Nova, 24 варианта плат Enclustra Mercury. Добавлена поддержка смартфонов и планшетов на базе SoC Mediatek MT6582 (Alcatel yarisxl), Nvidia Tegra124 (Xiaomi Mi Pad) и Qualcomm MSM8939 (ASUS ZenFone 2). Добавлена поддержка ноутбуков на SoC Qualcomm sdm850, таких как Huawei MateBook E 2019. Добавлена поддержка SoC и плат на базе архитектуры RISC-V: OrangePi R2S, OrangePi RV, Anlogic dr1v90, Tenstorrent Blackhole.

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.19 - Linux-libre 6.19-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В выпуске 6.19 из звуковой подсистемы SDCA удалён код для загрузки бинарных прошивок. Обновлён код чистки blob-ов в драйверах Intel XE, Nova-Core, Qualcomm Iris, Venus and Q6V5, TI PRUeth, Intel iwlwifi, Marvell mwifiex, FourSemi fs210x, Realtek rt1320 и звуковых кодеках TI tas2783. Выполнена чистка имён blob-ов в dts-файлах (devicetree) для ARM-чипов. Прекращена чистка драйвера STM C8SECTPFE DVB, удалённого из ядра.



