Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.6

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ну это чистая ложь, часть кед завязана на systemd и просто не будет работать без него. Например, менеджер процессов. Да и сама плазма в логи гадит постоянно, что используется легаси режим без systemd. Почему периодически глючить начинает и требует перезапуска я не знаю, возможно, дело в кривых патчах отвязки от systemd.

3.16 , Аноним ( 8 ), 12:47, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И да, по ссылке какой-то мирдверьмяч отвечал тоже, либо он сам не в курсе как пименно кеды завязаны на systemd. Не критично (пока), но значительно. В 5 гораздо меньше было, в 4 вообще не было. Не удивляйтесь, когда в 7 systemd будет ключевым компонентом. Вспомните этот пост.

4.22 , Аноним ( 2 ), 13:03, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Нострадамус из 2004-го, Вы понимаете разницу между апи и пид 1 То, что Вы назыв... 5.26 , Аноним ( 8 ), 13:18, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не релевантно. В кедах ksysguard (и очень удобный хоткей упрощённого менеджера ctrl+shift+escape) удалили, kmix спамит гигабайтами предупреждений в логи при использовании pipewire вместо pulseaudio и до сих пор не работает нормально на вейланде (лучше бы вообще не портировали, чем так). Тенденция вполне однозначная. А с елогинд у меня были ровно такие же сложности с запуском иксов от юзера и с запуском вейланда, как и у консолекит. Это костыли. С системд всё просто работает.

6.71 , Аноним ( 2 ), 14:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Ваши аргументы 8212 это просто набор личных болей из разряда раньше трава бы... 7.116 , Аноним ( 8 ), 15:20, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так раньше у ПО и не было проблем, а функциональность была полезнее (повсеместный переход на qml вообще ударил по юзабилити). И я вижу тут намеренные устаревание и ухудшение характеристик монополистом, контролирующим фридесктоп. Но вот только даже в таких условиях вейланд до сих пор не жизнеспособный и с кучей багов. Что до плазма-па, это не тот компонент, который добавляет управление громкостью повсюду? Это было жутко неудобно и в целом визуальный мусор. Да и в исходниках множество костылей, если бы ты в них хоть раз в жизни заглядывал, то был бы в курсе. Я могу даже привести конкретные коммиты, которые я особенно не терплю.

8.133 , Аноним ( 2 ), 15:49, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Классно Ваша риторика про монополиста, контролирующего фридесктоп 8212 это... 9.135 , Аноним ( 8 ), 16:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А, узнаю стиль дипсик ... 10.149 , Аноним ( 2 ), 16:36, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В своих текстах Зы Дип сик не рекомендую Слишком много Китая вокруг Вот там ... 11.151 , Аноним ( 8 ), 16:41, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, в твоих Я сначала думал просто лёгкая степень олигофрении, но нейронки не ... 3.18 , Аноним ( 2 ), 12:51, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Идее и как же у меня и камрадов оно на девуане работает, ума не приложу Работ... 4.20 , Аноним ( 8 ), 12:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А нету больше твоего ksysguard. Попробуй обновиться до 6 плазмы, потом расскажешь о своих наблюдениях. Не виже смысла обсуждат остальную экспертизу, программа прямо говорит тебе, что без systemd у неё будет ограниченная функциональность. Про логи особенно понравилось, плазма очень хочет использовать systemd для запуска своих компонентов и жалуется на его отсутствие.

5.25 , Аноним ( 2 ), 13:14, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Эксперт по логам, Вы хоть ченджлог читали или просто по привычке журналктл -ф в ... 6.29 , Аноним ( 8 ), 13:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты можешь лгать своим мифическим хомячкам, со мной это не пройдёт. Зависимость от системд всё увеличивается и кеды поэтапно завязывают на всё большее число его компонентов. Использование без системд уже легаси режим, это означает меньше тестирования и больше ошибок в быстро стареющем коде.

7.58 , Аноним ( 2 ), 14:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ложь - грех Про поэтапное завязывание и стареющий код слышали еще в 2014-м,... 3.23 , Аноним ( 23 ), 13:05, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не работает, да ну? А чего же в Gentoo работает?

4.24 , Аноним ( 8 ), 13:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это потому что ты врунишка. В генте кеды (как и гном) патчатся, и всё равно часть функциональности плазмы недоступна.

5.28 , Аноним ( 2 ), 13:23, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Так Вы еще и по патчам эксперт Вы хоть раз ебилд в глаза видел В Генте Кеды не... 6.34 , Аноним ( 8 ), 13:32, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Новый системный монитор имеет ограниченную функциональность без systemd. А без патчей всё равно не работает, работа части компонентов на линуксе не предусмотрена без systemd. Я очень рад за эксбсд, но эксбсд предпочитают гном почему-то (который их очень не любит -- конкуренты-с). Ты наверно из этих, эксбсдшников, иных предположений у меня нет.

7.63 , Аноним ( 2 ), 14:15, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Аналитик , Ваши познания о БСД и Гноме застряли где-то в районе 2005 года Вы с... 8.100 , Аноним ( 8 ), 15:00, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У тебя галлюцинации Там целый таб не работает без systemd ... 9.134 , Аноним ( 2 ), 15:59, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать У кого галлюцинации Кто не смог прочитать про сигрупс Для тех кто в танке ещё ... 5.46 , ryoken ( ok ), 13:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>часть функциональности плазмы недоступна. Gentoo дома. Расскажите, что именно я пропускаю? С целью повышения уровня образованности.

6.56 , Аноним ( 8 ), 14:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посмотри в логи для начала. Огромное количество сообщений "kf.kio.gui: Failed to determine systemd version, falling back to extremely legacy forking mode." пытается на что-то намекнуть, "qml: Implementation matching https://systemd.io/DESKTOP_ENVIRONMENTS/ was not found. ApplicationsView will not be available" там тоже не просто так, никакого альтернативного кода физически не существует. С elogind было очень много проблем у программ, не только у кед.

7.69 , Аноним ( 69 ), 14:22, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И кому это мешает? Выбираем из логов интересующее grep-ом.

7.80 , Аноним ( 2 ), 14:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать О читатель логов , Вы сейчас сами себя опровергли Фэллинг бэк 8212 это и ес... 5.68 , Аноним ( 69 ), 14:20, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не соблаговолит ли достопочтеннейший дон указать, что именно и где там патчится?

6.97 , Аноним ( 8 ), 14:52, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сам посмотришь в files. Каждый раз новое патчится, включая поддержку loginctl и pam. Работа без systemd больше не предусмотрена на линуксе и это факт. Я не лучшего мнения о нынешних разработчиках кед, за прошедшие 5 лет масштабная деградация по всем фронтам (это уже после перехода на qml, предыдущие 5 лет в кде были объективно полезные улучшения). Скорее всего саботажники пробрались и начали хардкодить сомнительное поведение (кривыми сгруппированными коммитами, чтобы нельзя было просто откатить изменения).

7.132 , Аноним ( 69 ), 15:46, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В files там про systemd для Plasma не наблюдал. А вот от QML руки прочь, гарна вещица.

7.136 , Аноним ( 2 ), 16:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Агент Малдер, Вы сейчас перешли из области ИТ в область психиатрии Вы хоть пони... 8.141 , Аноним ( 8 ), 16:21, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сразу видно, что ни разу в жизни ты ими не пользовался Нейронки легко палятся п... 3.117 , Аноним ( 117 ), 15:20, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На системд - пофиг. Проблема в том, что большая часть кед теперь на JavaScript написана, и хрен это выпилишь, это надо все кеды либо заново переписать (они JS так и внедряли, переписывая всё потихоньку), либо форкнуть. Это натуральное вредительство.

4.126 , Аноним ( 8 ), 15:35, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они же собирались трансплитировать его в кресты. Вроде как ключевой мильный камень у кутей был, в опенсорс просто попозже вывалили. Не совсем понимаю логику проприетарщиков, наоборот, стоило обкатать на грызунах сперва.

2.78 , mos87 ( ok ), 14:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, такое ошчушчение, что KDE мастырят люди, которые празднуют ежедневно. Но если во времена третьих они бухали шнапс, с чётвертыми перешли на грибы, то теперь сидят на гормонах... Даже не роста.

2.142 , Аноним ( 142 ), 16:21, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – баньте этого бота

