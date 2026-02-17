Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.6

|
|
|
|
|
|3.33, азнонмзм (?), 13:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
За это и за привязку логинманагера к шнягад - минус
Но в процентном соотношении - капля в море
|
|3.57, Аноним (57), 14:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>"dxdiag", привычного пользователям Windows, для вывода информации о графической подсистеме при поиске.
Ты еще это пропустил.
|
|
|
|4.115, kusb (?), 15:18, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну это никак не мешает / оно реально не называется так и это нечёткий поиск.
Нужно пойти дальше и нормально так навернуть алиасов на notepad, mspaint, pmshell, SystemEditor, edit.com, nc. vc, wayland=startx, cmd=bash...
|
|2.35, Аноним (35), 13:32, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Улучшено использование Wayland-протокола xdg-activation для переключения фокуса ввода между приложениями.
18 лет разработки вейленда: среды научились переключать фокус ввода между приложениями.
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 13:39, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> 18 лет разработки вейленда: среды научились переключать фокус ввода между приложениями.
О, искоди-лы опять врут. Какая неожиданность.
То что протокол улучшили, не значит что переключение не работало?
ps вангую что будет нытье "я не могу перехватывать фокус как в иксах!! плак-плак"
|
|
|
|4.44, Аноним (44), 13:52, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не значит что переключение не работало?
И сейчас не работает. Приложение не может активировать свои же окна. Только после запуска нового экземпляра с запросом нового xdg_activation_token и отправкой его через dbus. Но ты давай там дальше фантазируй, как оно у тебя работает.
|
|
|
|5.53, Аноним (-), 14:02, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И сейчас не работает. Приложение не может активировать свои же окна.
А нефиг спамить всплывающими окошками.
> Только после запуска нового экземпляра с запросом нового xdg_activation_token и отправкой его через dbus.
Всё по протоколу.
Если ваше недоприложение так не умеет - то пинайте разработчиков.
Ну или сидите на исках.
> Но ты давай там дальше фантазируй, как оно у тебя работает.
У меня КДЕ на вейланде уже лет 5. И проблем нету.
Так что возьми линейку и проверь кривизну своих рук.
|
|
|
|6.87, Аноним (44), 14:37, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А нефиг спамить всплывающими окошками.
Зачем ты ставишь приложения, которые спамят? Нормальные люди, например, активирует приложения из трея.
>Если ваше недоприложение так не умеет - то пинайте разработчиков.
Оно не умеет, т.к. не позволяет протокол. Так что пинать надо разрабов вяленого.
>Ну или сидите на исках.
Сидим дальше, и не паримся. Некоторым XWayland включаем втихую, чтобы не страдали.
>У меня КДЕ на вейланде уже лет 5. И проблем нету.
Кедоразрабы говорят, что проблемы есть https://community.kde.org/Plasma/Wayland_Known_Significant_Issues Ка ты думаешь, кому я больше верю, им, или анониму с опеннета?
|
|
|
|7.146, Аноним (146), 16:34, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кедоразрабы говорят, что проблемы есть
Дурашка, ты не знаешь зачем пишутся такие списки?
Чтобы таких как ты отправлять их смотреть.
"Целый ворох" проблем не помешал их отправить иксы на мороз.
Потому что нормальным пользователям они проблем не доставляют. А всяких прдлики и так любят страдать.
|
|3.74, mos87 (ok), 14:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
причём по их же "стандартам" софт, которому 18 лет, безнадёжно устарел и нуждается в выкидывании.
|
|2.43, Аноним (57), 13:52, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кароч круто, если на смартфон можно ставить любой Linux, с сохранением всех функций, наподобии как на пк, тоесть посути смартфон это и есть пк, то было бы вдвойне круто.
|
|1.2, Аноним (2), 12:23, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
>KDE Plasma остаётся не привязанной к systemd и в обозримом будущем может как и раньше использоваться в системах без systemd, включая FreeBSD
Хвала Патрегу!
Да, кедики из композитных лучшие!
Кеды ван лаф!
С релизом, товарищи! Опять нет повода не отпраздновать. Красота!
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 12:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ну это чистая ложь, часть кед завязана на systemd и просто не будет работать без него. Например, менеджер процессов. Да и сама плазма в логи гадит постоянно, что используется легаси режим без systemd. Почему периодически глючить начинает и требует перезапуска я не знаю, возможно, дело в кривых патчах отвязки от systemd.
|
|
|
|3.16, Аноним (8), 12:47, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И да, по ссылке какой-то мирдверьмяч отвечал тоже, либо он сам не в курсе как пименно кеды завязаны на systemd. Не критично (пока), но значительно. В 5 гораздо меньше было, в 4 вообще не было. Не удивляйтесь, когда в 7 systemd будет ключевым компонентом. Вспомните этот пост.
|
|
|
|4.22, Аноним (2), 13:03, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Нострадамус из 2004-го, Вы понимаете разницу между апи и пид 1 То, что Вы назыв... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.26, Аноним (8), 13:18, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не релевантно. В кедах ksysguard (и очень удобный хоткей упрощённого менеджера ctrl+shift+escape) удалили, kmix спамит гигабайтами предупреждений в логи при использовании pipewire вместо pulseaudio и до сих пор не работает нормально на вейланде (лучше бы вообще не портировали, чем так). Тенденция вполне однозначная. А с елогинд у меня были ровно такие же сложности с запуском иксов от юзера и с запуском вейланда, как и у консолекит. Это костыли. С системд всё просто работает.
|
|
|
|6.71, Аноним (2), 14:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ваши аргументы 8212 это просто набор личных болей из разряда раньше трава бы... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.116, Аноним (8), 15:20, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так раньше у ПО и не было проблем, а функциональность была полезнее (повсеместный переход на qml вообще ударил по юзабилити). И я вижу тут намеренные устаревание и ухудшение характеристик монополистом, контролирующим фридесктоп. Но вот только даже в таких условиях вейланд до сих пор не жизнеспособный и с кучей багов.
Что до плазма-па, это не тот компонент, который добавляет управление громкостью повсюду? Это было жутко неудобно и в целом визуальный мусор. Да и в исходниках множество костылей, если бы ты в них хоть раз в жизни заглядывал, то был бы в курсе. Я могу даже привести конкретные коммиты, которые я особенно не терплю.
|
|
|
|8.133, Аноним (2), 15:49, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Классно Ваша риторика про монополиста, контролирующего фридесктоп 8212 это... большой текст свёрнут, показать
|
|3.18, Аноним (2), 12:51, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Идее и как же у меня и камрадов оно на девуане работает, ума не приложу Работ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.20, Аноним (8), 12:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А нету больше твоего ksysguard. Попробуй обновиться до 6 плазмы, потом расскажешь о своих наблюдениях. Не виже смысла обсуждат остальную экспертизу, программа прямо говорит тебе, что без systemd у неё будет ограниченная функциональность. Про логи особенно понравилось, плазма очень хочет использовать systemd для запуска своих компонентов и жалуется на его отсутствие.
|
|
|
|5.25, Аноним (2), 13:14, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Эксперт по логам, Вы хоть ченджлог читали или просто по привычке журналктл -ф в ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.29, Аноним (8), 13:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты можешь лгать своим мифическим хомячкам, со мной это не пройдёт. Зависимость от системд всё увеличивается и кеды поэтапно завязывают на всё большее число его компонентов. Использование без системд уже легаси режим, это означает меньше тестирования и больше ошибок в быстро стареющем коде.
|
|
|
|7.58, Аноним (2), 14:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ложь - грех Про поэтапное завязывание и стареющий код слышали еще в 2014-м,... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.24, Аноним (8), 13:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Это потому что ты врунишка. В генте кеды (как и гном) патчатся, и всё равно часть функциональности плазмы недоступна.
|
|
|
|5.28, Аноним (2), 13:23, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так Вы еще и по патчам эксперт Вы хоть раз ебилд в глаза видел В Генте Кеды не... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.34, Аноним (8), 13:32, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Новый системный монитор имеет ограниченную функциональность без systemd. А без патчей всё равно не работает, работа части компонентов на линуксе не предусмотрена без systemd. Я очень рад за эксбсд, но эксбсд предпочитают гном почему-то (который их очень не любит -- конкуренты-с). Ты наверно из этих, эксбсдшников, иных предположений у меня нет.
|
|
|
|7.63, Аноним (2), 14:15, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Аналитик , Ваши познания о БСД и Гноме застряли где-то в районе 2005 года Вы с... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|9.134, Аноним (2), 15:59, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У кого галлюцинации Кто не смог прочитать про сигрупс Для тех кто в танке ещё ... большой текст свёрнут, показать
|
|5.46, ryoken (ok), 13:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>часть функциональности плазмы недоступна.
Gentoo дома. Расскажите, что именно я пропускаю? С целью повышения уровня образованности.
|
|
|
|6.56, Аноним (8), 14:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Посмотри в логи для начала. Огромное количество сообщений "kf.kio.gui: Failed to determine systemd version, falling back to extremely legacy forking mode." пытается на что-то намекнуть, "qml: Implementation matching https://systemd.io/DESKTOP_ENVIRONMENTS/ was not found. ApplicationsView will not be available" там тоже не просто так, никакого альтернативного кода физически не существует. С elogind было очень много проблем у программ, не только у кед.
|
|
|
|7.80, Аноним (2), 14:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О читатель логов , Вы сейчас сами себя опровергли Фэллинг бэк 8212 это и ес... большой текст свёрнут, показать
|
|5.68, Аноним (69), 14:20, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не соблаговолит ли достопочтеннейший дон указать, что именно и где там патчится?
|
|
|
|6.97, Аноним (8), 14:52, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам посмотришь в files. Каждый раз новое патчится, включая поддержку loginctl и pam. Работа без systemd больше не предусмотрена на линуксе и это факт. Я не лучшего мнения о нынешних разработчиках кед, за прошедшие 5 лет масштабная деградация по всем фронтам (это уже после перехода на qml, предыдущие 5 лет в кде были объективно полезные улучшения). Скорее всего саботажники пробрались и начали хардкодить сомнительное поведение (кривыми сгруппированными коммитами, чтобы нельзя было просто откатить изменения).
|
|
|
|7.132, Аноним (69), 15:46, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В files там про systemd для Plasma не наблюдал. А вот от QML руки прочь, гарна вещица.
|
|7.136, Аноним (2), 16:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Агент Малдер, Вы сейчас перешли из области ИТ в область психиатрии Вы хоть пони... большой текст свёрнут, показать
|
|3.117, Аноним (117), 15:20, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На системд - пофиг. Проблема в том, что большая часть кед теперь на JavaScript написана, и хрен это выпилишь, это надо все кеды либо заново переписать (они JS так и внедряли, переписывая всё потихоньку), либо форкнуть. Это натуральное вредительство.
|
|
|
|4.126, Аноним (8), 15:35, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они же собирались трансплитировать его в кресты. Вроде как ключевой мильный камень у кутей был, в опенсорс просто попозже вывалили. Не совсем понимаю логику проприетарщиков, наоборот, стоило обкатать на грызунах сперва.
|
|2.78, mos87 (ok), 14:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, такое ошчушчение, что KDE мастырят люди, которые празднуют ежедневно. Но если во времена третьих они бухали шнапс, с чётвертыми перешли на грибы, то теперь сидят на гормонах... Даже не роста.
|
|1.3, Аноним (3), 12:27, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Походу пора сваливать с гнома, изменений как за 10 гномьих релизов. Надеюсь плазма больше не падает, пришлось из-за плазмы на гном переходить в свое время.
|
|
|
|
|
|3.55, Аноним (57), 14:05, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>CachyOS
Я так ни разу ее и не поставил, раза три пробовал, какая то ошибка при установке, притом в разных моментах.
Ставил 3 раза, в разное время, тоесть по идее это должны были почистить.
Даже всякие endeavour os, сомнительные сборки ставятся.
|
|2.45, Аноним (57), 13:54, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Походу пора сваливать с гнома, изменений как за 10 гномьих релизов. Надеюсь плазма больше не падает, пришлось из-за плазмы на гном переходить в свое время.
Как бы я не пытался быть за, типа отечественное, из всех плаз падала только Alt linux плазма, притом постоянно, и вис dolphin, когда выделяешь файл, так что перейти мне на родное советско-отечественное так и не удалось.
|
|
|
|3.84, Аноним (2), 14:33, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>падала только Alt linux плазма
Суть зело от того, что надо было ставить Роса!
Росинушка красотинушка! У неё и мобайл версия своя собственная! Заявляют что на линукс и перерисованной плазме мобайл. Перерисовывали под андроид, чтобы юзеру удобненько.
А ещё на опеннете и разработчики тусуются. Всегда можно напрямую высказаться!
|
|
|
|4.106, Аноним (110), 15:06, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Роса
Я просто даже по названию, и по оформлению понял что даже не надо пытаться ставить.
|
|
|
|5.137, Аноним (2), 16:11, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все Божья роса? Эта аналогия.
Я тоже так думал, пока не познакомился здесь с одним из разработчиков!
Тот плохого делать не станет.
Человек божественными сями в тредах виртуозно оперировал, а в росу кидал на дот нет. Ну это не его вина конечно...
|
|4.109, Аноним (110), 15:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Перерисовывали под андроид, чтобы юзеру удобненько.
Кстати она мне показалась более глючной чем Kde Neon,
там какая то своя тема, я точно не помню, но помойму она раз в 1,5 более тормознутая, чем default, тк defaul максимально оптимизированная вообще там разные либы и все такое, все что делают в kde делают с учетом либ default темы.
|
|3.111, Анануил (?), 15:11, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из всего этого буджеттопильного шлака, только альтом ещё как-то можно пользоваться.
Может еще калькой, но её не пробовал. А все это мос, рос, редсос не стоят никакого внимания.
|
|
|
|4.124, Karl Richter (ok), 15:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К госбюджету отношения они не имею. Большинство ОС в России - корпоративный и государственный сегмент.
|
|4.139, Аноним (2), 16:14, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну калька тут вообще не причём. Как и астра, на самом то деле! Реальная годнота.
|
|1.5, Аноним (5), 12:33, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
когда сделают ОДНО приложение которое умеет сканировать несколько страниц, тогда и перейду на кеды, а то сканлите, сканпаге
|
|
|
|2.10, Аноним (2), 12:41, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не перейду на линукс, пока не сделают нормальную поддержку лпт-портов для моего матричного принтера?
Кнопка адд пэйдж в сканпейдже куда-то пропала?
И да, киригами божественен!
|
|
|
|3.19, Аноним (2), 12:54, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем тащить богомерзкий жтк если есть сканпейдж на нативном киригами да ещё и в базе?!
|
|
|
|
|
|3.37, Аноним (37), 13:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он тормозной очень сильно, запускается долго. Особенно если система нагружена чем-то. А эта программа как раз обычно бывает нужна когда есть аномальная нагрузка, чтобы посмотреть в чем там дело и прибить вызывающий проблемы процесс. Т.е. по основному назначению программа не пригодна к использованию.
|
|
|
|4.91, Аноним (2), 14:40, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тут наполовину правды Вашей есть Плазма сис монитор действительно тяжелее старо... большой текст свёрнут, показать
|
|4.128, Аноним (128), 15:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На дефолтный бинд (super+esc) повесил btop, чего и всем желаю. Опционально можно еще этот System Monitor ссаной тряпкой выгнать из системы через пакетный манагер.
|
|3.89, Аноним (89), 14:39, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Или чем систем монитор плох?
Тем, что не умеет много из того, что умел KSysGuard. Не говоря уже о том, что местами интерфейс его недопилен и кривой.
|
|2.36, kdebest (?), 13:33, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В АУРе лежит 2 года уже как! Сносишь этот монитор и ставишь наш любимый KSysGuard.
|
|1.9, 12yoexpert (ok), 12:38, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена новая экранная клавиатура plasma-keyboard
есть хоть одна OSS клавиатура со вводом свайпами? под линукс или ведро
|
|1.21, jura12 (ok), 13:00, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Перешел ранее на kde. Ищу более легковетную ДЕ.
Не получилось поставить VPN client ikev2 из aur для networkmanager. Но КДЕ тут ни при чем.
|
|
|
|2.40, Аноним (37), 13:42, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Для NM есть 2 ikev2 плагина: для libreswan и для strongswan. Они не взаимозаменяемы, какие-то реализации ipsec работают с одинм, но не работают с другим.
|
|2.49, Аноним (57), 14:00, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>более легковетную ДЕ
Кароч, отключаешь службы, я раньше отключал через терминал, делал mask служб.
Удаляешь всякие магазины discover, snap, balooctl, обновления, фоновую штуку.
В system services отключаешь почти все, ( я оставил 4 сервиса ),
получается легче чем lxqt-wayland. Ну ладно не легче, 600mb получается потребление services.
Но можно и меньше, заморочится через systemctl --user disable, systemctl --user mask,
Но главное не наотключать лишнего, не удалять лишнего, я как то удалил thundebolt, он у меня зависимостями пол плазмы снес.
|
|2.59, Аноним (59), 14:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если сервер на винде, нужен strongswan. Так то 3 года работал на этом, проблем не было никаких
|
|1.32, kdebest (?), 13:26, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
То мы пихали индикатор звука везде... Теперь мы пихаем этот уродский бейдж! Ну давайте еще бейдж на громкость и сеть WiFi\4G. Натан Дрейк все кеды испоганил!
|
|
|
|2.52, Аноним (57), 14:02, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>индикатор звука везде
systemctl --user mask filter-chain.service
Это все, подобное легко отключается.
|
|
|
|3.101, kdebest (?), 15:02, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Цепочка фильтров отключает индикатор? Вы что курите товарищ? Серьёзно да, а Pulse, Alsa и прочее?
Херь может хватит писать!
|
|
|
|3.118, kdebest (?), 15:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Индикатор впилен в:
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.taskmanager/contents/ui/AudioStream.qml
И в первых версиях Plasma 6 он был неотключаемым. Нужно править код. Потом это изменили.
|
|1.42, Аноним (128), 13:50, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ввиду присуствия максимального колличества экспертов по КДЕ в этом треде, под шумок задам вопрос.
При коннекте долфином по сфтп, он умеет в ссх конфиг и подхватывает настроенный ключ для хоста. В ссх конфиге есть еще интересные параметры: ControlPath, ControlPersist и ControlMaster. Долфин их ни в какую не видит. Есть способ его научить?
|
|
|
|2.50, Аноним (50), 14:00, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чел, исходники же открыты. Просто запусти в них поиск по ControlPath и посмотри где они читаются и куда применяются.
|
|
|
|3.60, Аноним (60), 14:10, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>исходники же открыты. Просто запусти в них поиск по ControlPath и посмотри
Так называемый unix way
|
|2.143, Аноним (2), 16:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам то я ни разу не эксперт, но скажу, что дельфин использует либссш, а не системный /юзр/бин/ссш. Поэтому ваши хитрые сокеты мультиплексирования из конфига идут лесом. Хотите контролмастер в графике — используйте ссшфс, там всё работает из коробки, потому что это честный опенссш.
Если есть реальная необходимость, то вот самый простой путь:
sshfs fun@kde:/path/home/user/mnt/remote_host
|
|
|
|2.54, Аноним (54), 14:02, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот это вот что за месиво?
Где ты "месиво" увидел?
Там настраиваются три опции. Причем с разными вариантами настройки - просто флаг, опция с доп.настройкой и вариант из множества.
Или для гномoayтистов три опции это СЛИШКОМ МНОГО?)))
|
|
|
|3.61, Аноним (50), 14:11, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я знал, что линуксоиды страдают от отсутствия вкуса, но чтобы настолько. Вот ты сейчас серьезно в этом рандомном расположении виджетов не увидел проблемы? Кто-то кинул виджеты в коробку, хорошенько потряс и кинул на стол, как игральные кости.
На, вот смотри, пример того как надо, приобщайся к чувству прекрасного: https://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2013/08/quiterss-external-browser.pn
Или вот: https://i.imgur.com/gOZUBTw.png
> Там настраиваются три опции.
Вот именно. Всего три опции, но даже с таким небольшим количеством не совладали.
|
|
|
|
|
|5.112, q (ok), 15:14, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Поставь ДЖРЕ от Оракл. Тогда сайт заработает 👍
|
|4.103, mos87 (ok), 15:03, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Или вот: https://i.imgur.com/gOZUBTw.png
не идеал, но определённо Междумордие Здорового Человека. Всегда считал что "классический" режим из Семёрочки должен был существовать и дальше, оттачиваться. Идеальный выбор для людей которые хотят делать что-то за компом. Добавить тёмный (не чОрный!!!) вар-т и возможно опции по контрастности для обоих.
На этом скрине увы то чего "открытые десктопы" так и не достигли.
Хотя в плане смотрибельности, гномьи потуги конечно лучшее что есть. Жаль на него только смотреть и можно.
|
|3.95, mos87 (ok), 14:49, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Там настраиваются
2026й год а Кедо-блаженные всё ещё втирают ЗА НЕВЕРОЯТНЫЕ НАСТРОЙКИ.
|
|2.67, mos87 (ok), 14:19, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ныношний KDE (шестая или пятая, ну вопщем когда они решили скомуниздить дезигн Десяточки) заметно лучше прошлых попыток!
Но отчаянно уродливо да. Это родовое. Там сидят специальные люди, которые считают, что из коропки всё должно светится, мыргать и блымать.
|
|2.70, Аноним (60), 14:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не баг а фича. В KDE графический интерфейс рисуют не дизайнеры, а программисты, поэтому он зачастую хуже чем в коммерческих поделках средней паршивости на винформах. Я не троллю, просто наблюдение человека, который сидит на кедах с ранней пятерки. Возможно в тройке было лучше, но я не застал. Гном это другая крайность, которая имхо ещё хуже, если только у юзера не тачскрин.
|
|
|
|3.90, Аноним (50), 14:40, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В KDE графический интерфейс рисуют не дизайнеры, а программисты
Да уж, похоже на то: https://invent.kde.org/teams/vdg/issues/-/issues/12
Сидят брейнштормят, морщат лбы на много страниц, пишут какие-то совсем уже базовые соображения, очевидные любому, кто оканчивал хотя бы полугодовые курсы дизайна и не требующие проговаривания. И нет никого, ко пришел бы и четко обосновал как надо и не надо, и почему. Сплошная растерянность и барахтание в луже.
|
|2.75, 12yoexpert (ok), 14:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Дизайн делали специально обученные глазные террористы?
да, это ведь KDE. у них официально запрещено выравнивать UI
|
|1.51, Аноним (60), 14:00, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Надеюсь пофиксили нестабильную работу System Monitor, который при использовании в виде виджета может крашнуть всю плазму. Особенно если виджет формата text only.
|
|1.62, Аноним (59), 14:11, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Spectacle сила, у гнома ничего подобного нету, сторонние приблуды только ставить
|
|1.65, mos87 (ok), 14:16, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Всё это впечатляет, пока не попытаешься поюзать KDE даже на пробу в виртуалке.
|
|
|
|
|
|3.99, mos87 (ok), 14:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а чо там тестировать? щель неюзабельна хоть вдоль хоть поперёк.
но и c flashback полно проблем.
ну и некоторые KDE-завязанные приложения более фичасты. Но если речь идёт об утилитарном софте, типа Dolphin то и во столько же раз более глюкавы.
|
|
|
|2.88, Аноним (59), 14:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
лучше бы net start и net stop позаимствовали, букв меньше писать.
про алиасы знаю, но лень
|
|1.102, pic (??), 15:02, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хорошо причесали, нашли замену KDM (SDDM не родной), но избавились ли от замыливания после установки дробного масштабирования? Это самый главный вопрос после падения плазмы ;)
|
|1.107, mos87 (ok), 15:06, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В KDE даже курсоры дефолтные уродливы. Треугольный вот этот, на клопа похож. ЧТо им мешает сделать простые и чистенькие как в Гнуме?
А после того как ставишь другие и выбираешь их в их же интерфейсе - начинается РАЗНАЯ ТЕМА курсора в области окна и например на его ТЕНИ... Это на X11 Ubuntu 25.10, почти всё по умолчанию.
|
|
|
|2.113, Аноним (44), 15:15, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ограничения вяленого. Там в каждом окне всё своё, включая рамку. Но вроде в кедах добавили на этот счёт костыли в обход протокола.
|
|
|
|3.119, mos87 (ok), 15:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
весело там на вяленом
но нет я написал что это сессия X11. Ещё курсор меняется на разных местах панели.
|
|1.130, Аноним (130), 15:40, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я нигде не заметил слов про "оптимизацию", "уменьшение потребления памяти", "увеличения отзывчивости" и т.п.
Это нормально?
|
|
|
|2.150, Аноним (69), 16:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пусть оптимизациями компилятор занимается.
А так вот вам, либо опмизации, либо функциональность:
"Внесены оптимизации, позволившие снизить потребление оперативной памяти в KDE Plasma более чем на 100 МБ за счёт выгрузки из памяти неиспользуемых изображений, формируемых для показа обоев рабочего стола. Ценой оптимизации стала невозможность использования мозаичного режима (tiled) отображения обоев, применяемых для воссоздания ретро-оформления в стиле KDE 1. Функциональность для работы с подобными обоями вынесена из основного кода работы с изображениями в отдельный плагин "Tiled"."
|
|1.145, Аноним (145), 16:30, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
в плазме уже можно программно отключить второй монитор без "Position of output HDMI-A-5 is negative, that is not supported"?
|