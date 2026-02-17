The OpenNET Project / Index page

Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.6

17.02.2026 11:49 (MSK)

После четырёх месяцев разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.6. Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Linux, KDE Neon и openSUSE (Argon, основанный на openSUSE Leap, и Krypton, основанный на openSUSE Tumbleweed).

Основные изменения в KDE Plasma 6.6:

  • Добавлен новый менеджер входа Plasma Login Manager, развиваемый для замены дисплейного менеджера SDDM (Simple Desktop Display Manager) и решающий специфичные для него архитектурные проблемы. Plasma-login-manager использует бэкенд на основе урезанной версии SDDM и механизм запуска, идентичный тому, что применяется для запуска сеанса рабочего стола KDE Plasma. Оформление экрана входа приближено к существующему блокировщику экрана KDE, а настройки унифицированы с KDE Plasma. Вместо использования QML для кастомизации тем оформления предложено использовать существующие плагины обоев рабочего стола, цветовых схем и тем оформления Plasma.

    Plasma Login Manager завязан на сервис systemd-logind и работает только в системах с systemd. При этом разработчики KDE заявили, что сама по себе среда рабочего стола KDE Plasma остаётся не привязанной к systemd и в обозримом будущем может как и раньше использоваться в системах без systemd, включая FreeBSD. Привязка к systemd касается только нового менеджера входа, который является необязательным компонентном и может быть заменён на альтернативные проекты, работающие без systemd.

  • Добавлен новый мастер начальной настройки Plasma Setup, который дополняет экран приветствия входа в систему (Welcome Center). В plasma-setup предложены системные операции, которые выполняются до первого входа в систему после установки, такие как создание нового пользователя, под которым будет осуществляться дальнейшая работа, выбор языка и часового пояса, настройка раскладки клавиатуры и конфигурирование сетевого доступа.

  • Добавлена новая экранная клавиатура plasma-keyboard, которая разрабатывается на смену виртуальной клавиатуре Maliit. Plasma-keyboard базируется на коде экранной клавиатуры Qt Virtual Keyboard, входящей в состав Qt. Реализация от KDE расширена возможностями для интеграции с рабочим столом Plasma, решает некоторые проблемы с удобством использования и применяет новый алгоритм масшабирования, позволивший улучшить отображение клавиатуры на узких экранах.
  • В программу для создания скриншотов Spectacle встроена функция оптического распознавания символов (OCR), позволяющая преобразовывать присутствующие на изображении слова в выделяемый текст. В текущем виде функциональность OCR ограничена Spectacle, но в дальнейшем её планируют выделить в библиотеку и задействовать в других приложениях KDE. Распознавание текста осуществляется при помощи пакета Tesseract и активируется только при его наличии в системе.

    В Spectacle также предоставлена возможность пометки отдельных окон для их исключения при захвате содержимого экрана (в скринкастах подобные окна и связанные с ними всплывающие окна будут скрыты). Окно можно пометить через контекстные меню в заголовке и менеджере задач, а также в редакторе оконных правил. В уведомления о скриншотах добавлена кнопка "Open Containing Folder" для открытия каталога, в который сохраняются скриншоты.

  • Добавлена возможность сохранения текущих настроек внешнего вида в форме новой темы оформления.
  • В интерфейсе смены темы оформления предоставлена возможность предпросмотра тёмных вариантов тем оформления GTK.
  • Добавлена поддержка настройки визуального выделения рамок и контуров элементов интерфейса, для которых используется тема оформления Breeze. Среди прочего возможно полное отключение разделителей элементов или контрастное разделение выбранным цветом.

  • В интерфейс выбора Emoji добавлена опция для изменения цвета кожи при изображении людей и рук.
  • В виджет управления сетевым соединением добавлена кнопка для подключения к сети с получением параметров Wi-Fi через сканирование QR-кода.

  • В панель добавлена возможность изменения уровня громкости задачи, используя прокрутку колесом мыши на пиктограмме приложения.

  • В виджет со списком окон добавлена возможность исключения окон, открытых на других экранах и виртуальных рабочих столах. Также добавлена опция для открытия окна после удержания курсора мыши на его эскизе в течение определённого времени.

  • На рабочем столе реализована возможность показа диалога со свойствами при двойном клике мыши на файле или директории, удерживая клавишу Alt.

  • В конфигураторе улучшен интерфейс цветокоррекции для людей с нарушением восприятия цветов. Добавлен фильтр для отображения в оттенках серого.
  • В эффект увеличения областей экрана добавлен режим, позволяющий центрировать вывод относительно позиции курсора (при увеличении курсор всегда остаётся в центре экрана).




  • В приложение System Monitor добавлена поддержка выставления приоритетов выполнения процессов, по аналогии с тем, как это можно делать в старом приложении KSysGuard.
  • По умолчанию прекращена проверка ошибок в файловой системе при монтировании внешнего накопителя, данная операция теперь вызывается по желанию через отдельную опцию.
  • В диалог выбора экрана добавлено поле для поиска и фильтрации, позволяющее быстро найти экран по названию при наличии большого числа открытых окон.
  • В приложениях воспроизведения мультимедийного контента реализована поддержка прокрутки вперёд и назад при помощи соответствующих специализированных кнопок на клавиатуре.
  • В композитный менеджер kwin добавлена поддержка Wayland-протокола color-management-v2, предоставляющего возможности для управления цветом.
  • В композитном менеджере KWin реализована эмуляция расширения XRandr, применяемого для динамического изменения разрешения, вращения, трансформации и зеркалирования содержимого экрана. Реализованная поддержка решила проблемы с отображением полноэкранных X11-приложений на широкоформатных экранах при использовании XWayland.
  • Улучшено использование Wayland-протокола xdg-activation для переключения фокуса ввода между приложениями.
  • Улучшена работа операций drag-and-drop между окнами приложений на базе Wayland и XWayland.
  • В сеансе на базе Wayland значительно улучшена поддержка зеркалирования содержимого на нескольких экранах.
  • Добавлена возможность использования в Wayland-сеансе утилиты kscreen-doctor для добавления собственных режимов экрана.


  • В виджет управления Bluetooth добавлена кнопка "Forget device" для быстрого удаления сопряжённого устройства без перехода в конфигуратор.

  • В виджет управления питанием добавлена информация о видах блокировки, применённых к отдельным приложениям (блокировка перехода в спящий режим или блокировка запуска хранителя экрана).
  • При просмотре миниатюр окон в виджете управления задачами реализовано фокусирование на активном окне для его выделения на фоне других открытых окон.
  • В размещаемых в панели виджетах улучшена читаемость текстовых меток.
  • В виджете с реализацией меню приложений (Application Dashboard) учтена выбранная цветовая схема для показа в светлых тонах при светлом режиме оформления (по умолчанию меню продолжает отображаться тёмным). Добавлена возможность изменения размера секций с избранными (Favorites) и обычными приложениями, чтобы выделить одной из них больше места на экране.
  • Из виджета буфера обмена (klipper) убрана кнопка для показа диалога просмотра QR-кода - QR-код теперь сразу показывается в интерфейсе.
  • В виджет калибровки HDR добавлена страница для определения максимальной усреднённой яркости при отображении в полноэкранном режиме.
  • Виджет с часами переведён на использование библиотеки "libclock", что позволило избавиться от проблем с часовыми поясами и повысить эффективность работы с таймером.
  • Переработан интерфейс настройки виджета с таймером (вместо двух страниц предложен унифицированный блок настроек).
  • В меню Kickoff реализована поддержка прокрутки списка избранных приложений, в случае если они не вмещаются в отведённую для них область.
  • В меню приложений (Kickoff) реализовано визуальное разделение смежных выделенных категорий.
  • В панельном виджете с меню приложений (Kicker) налажен показ подменю при быстром перемещении курсора по элементам меню верхнего уровня. Обеспечено раскрытие подменю по левую сторону от родительского элемента в случае размещения виджета в правой боковой панели.
  • В меню приложений Kickoff добавлена возможность использования клавиш управления курсором для возвращения из области с результатами поиска к полю для ввода поискового запроса.
  • В виджете со списком окон реализованы настройки для показа меню при наведении курсора мышью и скрытия пиктограммы окна (останется только название окна).
  • Реализована возможность настройки порядка показа пиктограмм в виджете завершения сеанса и блокировки экрана.


  • В конфигураторе на странице настройки экрана унифицирован размер всех слайдеров.
  • Во всплывающий интерфейс компоновки дисплеев в многомониторных конфигурациях добавлена кнопка для вызова полноценного конфигуратора.
  • В конфигураторе переделан интерфейс настройки Bluetooth. Добавлены рамки для кнопок элементов списка, добавлен текст на кнопки "Connect" и обеспечено скрытие вкладки с параметрами активного устройства при выключенном Bluetooth.
  • В конфигураторе на странице выбора обоев реализованы дополнительные отступы.
  • Добавлена комбинация клавиш Meta+I для вызова конфигуратора.
  • Унифицирован размер слайдеров на странице настройки экрана в конфигураторе.
  • В конфигураторе на странице с настройками подключения к удалённым рабочим столам в основном интерфейсе обеспечено отображение предупреждения о возникновении ошибок без необходимости открытия лога в случае сбоев.
  • В конфигураторе при попытке удаления целиком группы ярлыков реализован запрос на подтверждение операции с подсветкой подлежащих удалению элементов.
  • Улучшено отображение состояния дисков на странице SMART-диагностики в конфигураторе.
  • В конфигураторе на страницу настройки сетевого подключения и Wi-Fi добавлена информация о подключённых беспроводных сетях, аналогичная сведениям, показываемым в панельном апплете.
  • В конфигураторе реализован показ страниц настройки Thunderbolt и сенсорного экрана только при наличии данного оборудования.
  • В интерфейс калибровки HDR добавлена сводная страница с настройками для Windows-приложений и игр.



  • В приложение System Monitor встроена функция для поиска процессов с учётом не только имени, но и опций командой строки, а также расширен диалог для настройки показываемых столбцов.
  • На экран завершения работы добавлено предупреждение о том, что перезапуск приведёт к загрузке другой операционной системы.
  • Добавлена поддержка провайдера хранения паролей oo7, поддерживающего API Secret Service.
  • Добавлена настройка для отключения индикаторов таймаута автоскрытия в уведомлениях (на некоторых системах подобная индикация на 15% увеличивает нагрузку на CPU)
  • Использование игрового контроллера теперь воспринимается как активность, блокирующая переход в спящий режим и запуск хранителя экрана.
  • Улучшена поддержка платформы OpenBSD (1,2,3).
  • На странице настройки прав доступа приложений обеспечен показ идентификатора Flatpak-приложения (например, "com.github.wwmm.easyeffects") вместо номера версии. Добавлена возможность выделения текста для помещения в буфер обмена.
  • По умолчанию включено хранение паролей от Wi-Fi в глобальном контексте, доступном только пользователю root, а не в привязке к отдельным пользователям. Изменение позволит новым пользователям сразу начать работу в сети, если в системе ранее уже осуществлялось подключение к Wi-Fi, без необходимости повторного входа. На странице входа также сразу будут работать функции, требующие интернет-подключения, такие как использование учётных записей через LDAP.
  • Предоставлена возможность временного отключения шаблонов и команд в менеджере буфера обмена Klipper без их удаления из списка.
  • Закруглены углы маркера, выделяющего активный элемент верхнего меню в приложениях.
  • Обеспечено корректное отображение соотношения сторон эскизов изображений при использовании сервиса смены обоев рабочего стола "Bing Picture of the Day" - вместо использования для изображений только портретного формата адаптивно выбирается альбомное или портретное представление.
  • В настройках дополнения для интеграции с web-браузером теперь используется тёмный фон, если в браузере включён тёмный режим оформления.
  • В команде "kcmshell6 --list" задействована сортировка в алфавитном порядке.
  • В KRunner отключено динамическое изменение приоритета вывода результатов поиска в зависимости от частоты их использования, что позволит добиться более предсказуемой сортировки.
  • Реализована возможность передачи приложением свойства "position" при инициировании предоставления совместного доступа к экрану для улучшения работы в многомониторных конфигурациях.
  • В интерфейсе поиска при вводе запроса "winver", привычного пользователям Windows, обеспечен вывод страницы с информацией о системе.
  • Реализовано отображение иконки сайта при управлении воспроизведением мультимедийного контента в браузере через виджет Media Player, когда не удалось получить картинку с обложкой альбома.
  • Изменена анимация переключения секций в окнах.

  • Ограничение на максимальное число виртуальных рабочих столов увеличено с 20 до 25 (позволяет отображать виртуальные рабочие столы в сетке 5x5).
  • Добавлена поддержка портала xdg для доступа к USB-устройствам из изолированных приложений.
  • На системах с ядром Linux 7.0, разработка которого только началась, и соответствующей аппаратной поддержкой реализована возможность корректировки чёткости всего содержимого экрана.
  • В интерфейс выбора обоев рабочего стола для показа в режиме слайдшоу добавлены кнопки установки и снятия выделения со всех миниатюр.
  • Улучшено отображение содержимого на страницах с информацией о системе.
  • Реализована возможность использования ключевого слова "dxdiag", привычного пользователям Windows, для вывода информации о графической подсистеме при поиске.
  • В текстовых полях задействован стандартный стиль кнопок для встроенных действий.
  • В GTK-теме Breeze GTK по аналогии с Qt-темой Breeze прекращено использование градиентов на кнопках.
  • Внесены оптимизации, позволившие снизить потребление оперативной памяти в KDE Plasma более чем на 100 МБ за счёт выгрузки из памяти неиспользуемых изображений, формируемых для показа обоев рабочего стола. Ценой оптимизации стала невозможность использования мозаичного режима (tiled) отображения обоев, применяемых для воссоздания ретро-оформления в стиле KDE 1. Функциональность для работы с подобными обоями вынесена из основного кода работы с изображениями в отдельный плагин "Tiled".
  • Реализована настройка "KWin Scripts -> Enable Virtual Desktops Only on Primary", допускающая привязку окон к виртуальным рабочим столам только на первичном экране - на вторичных дисплеях окна всегда остаются видимыми, независимо от активного виртуального рабочего стола.
  • В DrKonqi, утилите для отправки отчётов о сбоях, реализован учёт аварийных завершений приложений, не связанных с KDE, а также возможность отправки отчётов о сбоях в подобных программах разработчикам или сопровождающим в дистрибутиве.
  • При использовании "пипетки" (color picker) для определения цвета пикселя на экране теперь передаётся исходное RGB-значение цвета, а не значение после обработки фильтрами (например, фильтра для ночного режима) или использования профиля ICC.
  • При отображении GTK-приложений с использованием темы оформления Breeze реализованы дополнительные отступы для панелей инструментов (крайние элементы панелей касались краёв окна) и исключено появление неэстетичных чёрных линий-разделителей.
  • Обеспечена обработка активных углов (Hot-corner) для вызова действий на всех экранах в многомониторных конфиграциях, а не только на первом экране. При желании новое поведение можно отключить в настройках.
  • Переработано оформление диалогов подтверждения полномочий и выбора приложения для обработки определённого контента.
  • Объединены на одной странице разрозненные настройки системного лотка.
  • Обеспечено запоминание отказа регистрации последовательности клавиш, запрашиваемой при запуске приложения (при последующих запусках повторные запросы больше не выводятся).
  • Обеспечено сохранение позиции пиктограммы на рабочем столе после переименования файла или каталога.
  • Повышено качество и чёткость отображения информации при использовании дробного коэффициента масштабирования в сочетании с программным рендерингом.
  • Цикличное аварийное завершение процесса больше не приводит к исчерпанию памяти и зависанию системы.
  • В набор пиктограмм Breeze добавлена пиктограмма для файлов с кодом на языке Nim.
    В KDE Plasma и KWin значительно повышена плавность анимации при использовании экранов с частотой обновления больше 60Hz.
  • Проведена оптимизация KWin, сократившая выполнение лишних действий при композитинге.
  • Предоставлена возможность настройки насыщенности фона для эффекта размытия содержимого. В тёмной цветовой схеме по умолчанию реализовано более тёмное размытие, а насыщенность увеличена на 150%.
  • Модернизирован интерфейс диалогового окна для управления удалённым доступом (1, 2, 3, 4).
  • При прокручивании сгруппированных пиктограмм в менеджере задач, окна теперь выводятся в порядке последнего обращения к ним, без приоритезации полноэкранных задач.
  • В редакторе меню (KMenuEdit) реализована поддержка выделения одновременно нескольких элементов для ускорения массового удаления.
  • Продолжена модернизация диалоговых окон для доступа изолированных приложений к внешним ресурсам (XDG portal). Упрощён интерфейс для выбора окон и экрана.
  • В приложениях на базе фреймворка Kirigami и QtWidgets унифицированы высота заголовков и отступы между элементами в списках.
  • Добавлена возможность назначения глобально действующих комбинаций клавиш для перемотки воспроизводимого контента вперёд или назад на 5 и 30 секунд. Комбинации назначаются пользователем и поддерживаются в мультимедийных проигрывателях, реализующих протокол удалённого управления MPRIS.
  • Убран вывод уведомления об ошибке в случае отмены вставки файлов на рабочий стол из буфера обмена.
  • Повышена производительность выделения элементов на рабочем столе при помощи расширяемой мышью прямоугольной рамки.
  • При отключении анимации в системных настройках реализовано автоматическое выставление опции "reduced-motion", информирующей приложения о необходимости минимизировать использование анимации.
  • Добавлена возможность автоматической настройки яркости экрана на устройствах с датчиком освещённости.
  • Обходным путём решена проблема с некорректным отображением цветов при запуске Windows-игр с поддержкой HDR в Wine или Proton.
  • В обработчик сворачивания всех окон добавлено действие Meta+Shift+O для минимизации всех окон, кроме текущего.
  • Добавлена возможность перемещения окон стилусом графического планшета (смещение стилуса при удержании клавиши Meta).
  • Сокращено возникновение пропусков кадров (frame drop) на мониторах с очень высокой частотой обновления.
  • В приложениях, использующих xdg-desktop-portal-kde, добавлена возможность предотвращения завершения сеанса, например, из-за наличия несохранённых документов.


Обсуждение (144) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, алек емпире (?), 12:22, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    нормально так навалили изменений
     
     
  • 2.11, ыть (ok), 12:42, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ага, один winver чего стоит
     
     
  • 3.33, азнонмзм (?), 13:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За это и за привязку логинманагера к шнягад - минус
    Но в процентном соотношении - капля в море

     
  • 3.57, Аноним (57), 14:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >"dxdiag", привычного пользователям Windows, для вывода информации о графической подсистеме при поиске.

    Ты еще это пропустил.

     
     
  • 4.115, kusb (?), 15:18, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это никак не мешает / оно реально не называется так и это нечёткий поиск.
    Нужно пойти дальше и нормально так навернуть алиасов на notepad, mspaint, pmshell,  SystemEditor, edit.com, nc. vc, wayland=startx, cmd=bash...
     
  • 3.140, Аноним (140), 16:17, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найди 2 отличия:

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64630

     
  • 2.35, Аноним (35), 13:32, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Улучшено использование Wayland-протокола xdg-activation для переключения фокуса ввода между приложениями.

    18 лет разработки вейленда: среды научились переключать фокус ввода между приложениями.

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:39, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 18 лет разработки вейленда: среды научились переключать фокус ввода между приложениями.

    О, искоди-лы опять врут. Какая неожиданность.

    То что протокол улучшили, не значит что переключение не работало?

    ps вангую что будет нытье "я не могу перехватывать фокус как в иксах!! плак-плак"


     
     
  • 4.44, Аноним (44), 13:52, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не значит что переключение не работало?

    И сейчас не работает. Приложение не может активировать свои же окна. Только после запуска нового экземпляра с запросом нового xdg_activation_token и отправкой его через dbus. Но ты давай там дальше фантазируй, как оно у тебя работает.

     
     
  • 5.53, Аноним (-), 14:02, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И сейчас не работает. Приложение не может активировать свои же окна.

    А нефиг спамить всплывающими окошками.

    > Только после запуска нового экземпляра с запросом нового xdg_activation_token и отправкой его  через dbus.

    Всё по протоколу.
    Если ваше недоприложение так не умеет - то пинайте разработчиков.

    Ну или сидите на исках.

    > Но ты давай там дальше фантазируй, как оно у тебя работает.

    У меня КДЕ на вейланде уже лет 5. И проблем нету.
    Так что возьми линейку и проверь кривизну своих рук.


     
     
  • 6.87, Аноним (44), 14:37, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А нефиг спамить всплывающими окошками.

    Зачем ты ставишь приложения, которые спамят? Нормальные люди, например, активирует приложения из трея.

    >Если ваше недоприложение так не умеет - то пинайте разработчиков.

    Оно не умеет, т.к. не позволяет протокол. Так что пинать надо разрабов вяленого.

    >Ну или сидите на исках.

    Сидим дальше, и не паримся. Некоторым XWayland включаем втихую, чтобы не страдали.

    >У меня КДЕ на вейланде уже лет 5. И проблем нету.

    Кедоразрабы говорят, что проблемы есть https://community.kde.org/Plasma/Wayland_Known_Significant_Issues Ка ты думаешь, кому я больше верю, им, или анониму с опеннета?

     
     
  • 7.146, Аноним (146), 16:34, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кедоразрабы говорят, что проблемы есть

    Дурашка, ты не знаешь зачем пишутся такие списки?
    Чтобы таких как ты отправлять их смотреть.
    "Целый ворох" проблем не помешал их отправить иксы на мороз.
    Потому что нормальным пользователям они проблем не доставляют. А всяких прдлики и так любят страдать.

     
  • 3.74, mos87 (ok), 14:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причём по их же "стандартам" софт, которому 18 лет, безнадёжно устарел и нуждается в выкидывании.
     
  • 2.43, Аноним (57), 13:52, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кароч круто, если на смартфон можно ставить любой Linux, с сохранением всех функций, наподобии как на пк, тоесть посути смартфон это и есть пк, то было бы вдвойне круто.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:23, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >KDE Plasma остаётся не привязанной к systemd и в обозримом будущем может как и раньше использоваться в системах без systemd, включая FreeBSD

    Хвала Патрегу!
    Да, кедики из композитных лучшие!
    Кеды ван лаф!
    С релизом, товарищи! Опять нет повода не отпраздновать. Красота!

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну это чистая ложь, часть кед завязана на systemd и просто не будет работать без него. Например, менеджер процессов. Да и сама плазма в логи гадит постоянно, что используется легаси режим без systemd. Почему периодически глючить начинает и требует перезапуска я не знаю, возможно, дело в кривых патчах отвязки от systemd.
     
     
  • 3.16, Аноним (8), 12:47, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И да, по ссылке какой-то мирдверьмяч отвечал тоже, либо он сам не в курсе как пименно кеды завязаны на systemd. Не критично (пока), но значительно. В 5 гораздо меньше было, в 4 вообще не было. Не удивляйтесь, когда в 7 systemd будет ключевым компонентом. Вспомните этот пост.
     
     
  • 4.22, Аноним (2), 13:03, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нострадамус из 2004-го, Вы понимаете разницу между апи и пид 1 То, что Вы назыв... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.26, Аноним (8), 13:18, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не релевантно. В кедах ksysguard (и очень удобный хоткей упрощённого менеджера ctrl+shift+escape) удалили, kmix спамит гигабайтами предупреждений в логи при использовании pipewire вместо pulseaudio и до сих пор не работает нормально на вейланде (лучше бы вообще не портировали, чем так). Тенденция вполне однозначная. А с елогинд у меня были ровно такие же сложности с запуском иксов от юзера и с запуском вейланда, как и у консолекит. Это костыли. С системд всё просто работает.
     
     
  • 6.71, Аноним (2), 14:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваши аргументы 8212 это просто набор личных болей из разряда раньше трава бы... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.116, Аноним (8), 15:20, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так раньше у ПО и не было проблем, а функциональность была полезнее (повсеместный переход на qml вообще ударил по юзабилити). И я вижу тут намеренные устаревание и ухудшение характеристик монополистом, контролирующим фридесктоп. Но вот только даже в таких условиях вейланд до сих пор не жизнеспособный и с кучей багов.

    Что до плазма-па, это не тот компонент, который добавляет управление громкостью повсюду? Это было жутко неудобно и в целом визуальный мусор. Да и в исходниках множество костылей, если бы ты в них хоть раз в жизни заглядывал, то был бы в курсе. Я могу даже привести конкретные коммиты, которые я особенно не терплю.

     
     
  • 8.133, Аноним (2), 15:49, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классно Ваша риторика про монополиста, контролирующего фридесктоп 8212 это... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.135, Аноним (8), 16:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, узнаю стиль дипсик ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.149, Аноним (2), 16:36, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В своих текстах Зы Дип сик не рекомендую Слишком много Китая вокруг Вот там ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.151, Аноним (8), 16:41, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, в твоих Я сначала думал просто лёгкая степень олигофрении, но нейронки не ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.18, Аноним (2), 12:51, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идее и как же у меня и камрадов оно на девуане работает, ума не приложу Работ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.20, Аноним (8), 12:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нету больше твоего ksysguard. Попробуй обновиться до 6 плазмы, потом расскажешь о своих наблюдениях. Не виже смысла обсуждат остальную экспертизу, программа прямо говорит тебе, что без systemd у неё будет ограниченная функциональность. Про логи особенно понравилось, плазма очень хочет использовать systemd для запуска своих компонентов и жалуется на его отсутствие.
     
     
  • 5.25, Аноним (2), 13:14, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперт по логам, Вы хоть ченджлог читали или просто по привычке журналктл -ф в ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.29, Аноним (8), 13:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь лгать своим мифическим хомячкам, со мной это не пройдёт. Зависимость от системд всё увеличивается и кеды поэтапно завязывают на всё большее число его компонентов. Использование без системд уже легаси режим, это означает меньше тестирования и больше ошибок в быстро стареющем коде.
     
     
  • 7.58, Аноним (2), 14:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ложь - грех Про поэтапное завязывание и стареющий код слышали еще в 2014-м,... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:05, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работает, да ну? А чего же в Gentoo работает?
     
     
  • 4.24, Аноним (8), 13:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это потому что ты врунишка. В генте кеды (как и гном) патчатся, и всё равно часть функциональности плазмы недоступна.
     
     
  • 5.28, Аноним (2), 13:23, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Вы еще и по патчам эксперт Вы хоть раз ебилд в глаза видел В Генте Кеды не... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.34, Аноним (8), 13:32, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый системный монитор имеет ограниченную функциональность без systemd. А без патчей всё равно не работает, работа части компонентов на линуксе не предусмотрена без systemd. Я очень рад за эксбсд, но эксбсд предпочитают гном почему-то (который их очень не любит -- конкуренты-с). Ты наверно из этих, эксбсдшников, иных предположений у меня нет.
     
     
  • 7.63, Аноним (2), 14:15, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аналитик , Ваши познания о БСД и Гноме застряли где-то в районе 2005 года Вы с... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.100, Аноним (8), 15:00, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя галлюцинации Там целый таб не работает без systemd ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.134, Аноним (2), 15:59, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого галлюцинации Кто не смог прочитать про сигрупс Для тех кто в танке ещё ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.46, ryoken (ok), 13:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>часть функциональности плазмы недоступна.

    Gentoo дома. Расскажите, что именно я пропускаю? С целью повышения уровня образованности.

     
     
  • 6.56, Аноним (8), 14:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри в логи для начала. Огромное количество сообщений "kf.kio.gui: Failed to determine systemd version, falling back to extremely legacy forking mode." пытается на что-то намекнуть, "qml: Implementation matching https://systemd.io/DESKTOP_ENVIRONMENTS/ was not found. ApplicationsView will not be available" там тоже не просто так, никакого альтернативного кода физически не существует. С elogind было очень много проблем у программ, не только у кед.
     
     
  • 7.69, Аноним (69), 14:22, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кому это мешает? Выбираем из логов интересующее grep-ом.
     
  • 7.80, Аноним (2), 14:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О читатель логов , Вы сейчас сами себя опровергли Фэллинг бэк 8212 это и ес... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.68, Аноним (69), 14:20, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не соблаговолит ли достопочтеннейший дон указать, что именно и где там патчится?
     
     
  • 6.97, Аноним (8), 14:52, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам посмотришь в files. Каждый раз новое патчится, включая поддержку loginctl и pam. Работа без systemd больше не предусмотрена на линуксе и это факт. Я не лучшего мнения о нынешних разработчиках кед, за прошедшие 5 лет масштабная деградация по всем фронтам (это уже после перехода на qml, предыдущие 5 лет в кде были объективно полезные улучшения). Скорее всего саботажники пробрались и начали хардкодить сомнительное поведение (кривыми сгруппированными коммитами, чтобы нельзя было просто откатить изменения).
     
     
  • 7.132, Аноним (69), 15:46, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В files там про systemd для Plasma не наблюдал. А вот от QML руки прочь, гарна вещица.
     
  • 7.136, Аноним (2), 16:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Агент Малдер, Вы сейчас перешли из области ИТ в область психиатрии Вы хоть пони... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.141, Аноним (8), 16:21, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно, что ни разу в жизни ты ими не пользовался Нейронки легко палятся п... текст свёрнут, показать
     
  • 3.117, Аноним (117), 15:20, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На системд - пофиг. Проблема в том, что большая часть кед теперь на JavaScript написана, и хрен это выпилишь, это надо все кеды либо заново переписать (они JS так и внедряли, переписывая всё потихоньку), либо форкнуть. Это натуральное вредительство.
     
     
  • 4.126, Аноним (8), 15:35, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они же собирались трансплитировать его в кресты. Вроде как ключевой мильный камень у кутей был, в опенсорс просто попозже вывалили. Не совсем понимаю логику проприетарщиков, наоборот, стоило обкатать на грызунах сперва.
     
  • 2.78, mos87 (ok), 14:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, такое ошчушчение, что KDE мастырят люди, которые празднуют ежедневно. Но если во времена третьих они бухали шнапс, с чётвертыми перешли на грибы, то теперь сидят на гормонах... Даже не роста.
     
  • 2.142, Аноним (142), 16:21, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    баньте этого бота
     

     ....большая нить свёрнута, показать (35)

  • 1.3, Аноним (3), 12:27, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Походу пора сваливать с гнома, изменений как за 10 гномьих релизов. Надеюсь плазма больше не падает, пришлось из-за плазмы на гном переходить в свое время.
     
     
  • 2.4, Анонимус6373 (?), 12:31, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже 5я плазма не падала, давно пора переходить
     
  • 2.6, Аноним (2), 12:33, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И омг даже апи не поломали!
     
  • 2.12, MetallAngel (?), 12:44, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сижу 2й год на CachyOS, никаких падений плазмы не наблюдаю.
     
     
  • 3.55, Аноним (57), 14:05, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >CachyOS

    Я так ни разу ее и не поставил, раза три пробовал, какая то ошибка при установке, притом в разных моментах.
    Ставил 3 раза, в разное время, тоесть по идее это должны были почистить.
    Даже всякие endeavour os, сомнительные сборки ставятся.

     
  • 2.14, Соль земли2 (?), 12:45, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже с появлением "сопли" было ясно, что KDE ушёл не туда.
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:39, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/24.04/release/
     
     
  • 3.110, Аноним (110), 15:10, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/24.04/release

    https://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/daily-live/current

    Незнаю незнаю, для убунтоводов, лучше ставить dayli.
    Непонимаю зачем нужно обновять lts, перед выходом новой lts.

     
  • 2.41, sergey (??), 13:42, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не падает с 2010 года.
     
  • 2.45, Аноним (57), 13:54, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Походу пора сваливать с гнома, изменений как за 10 гномьих релизов. Надеюсь плазма больше не падает, пришлось из-за плазмы на гном переходить в свое время.

    Как бы я не пытался быть за, типа отечественное, из всех плаз падала только Alt linux плазма, притом постоянно, и вис dolphin, когда выделяешь файл, так что перейти мне на родное советско-отечественное так и не удалось.

     
     
  • 3.84, Аноним (2), 14:33, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >падала только Alt linux плазма

    Суть зело от того, что надо было ставить Роса!
    Росинушка красотинушка! У неё и мобайл версия своя собственная! Заявляют что на линукс и перерисованной плазме мобайл. Перерисовывали под андроид, чтобы юзеру удобненько.

    А ещё на опеннете и разработчики тусуются. Всегда можно напрямую высказаться!

     
     
  • 4.106, Аноним (110), 15:06, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Роса

    Я просто даже по названию, и по оформлению понял что даже не надо пытаться ставить.

     
     
  • 5.137, Аноним (2), 16:11, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все Божья роса? Эта аналогия.
    Я тоже так думал, пока не познакомился здесь с одним из разработчиков!
    Тот плохого делать не станет.
    Человек божественными сями в тредах виртуозно оперировал, а в росу кидал на дот нет. Ну это не его вина конечно...
     
  • 4.109, Аноним (110), 15:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Перерисовывали под андроид, чтобы юзеру удобненько.

    Кстати она мне показалась более глючной чем Kde Neon,
    там какая то своя тема, я точно не помню, но помойму она раз в 1,5 более тормознутая, чем default, тк defaul максимально оптимизированная вообще там разные либы и все такое, все что делают в kde делают с учетом либ default темы.

     
     
  • 5.138, Аноним (2), 16:13, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух ты!
    А где и на чем Вам удалось её таки пощупать?!
     
  • 3.111, Анануил (?), 15:11, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из всего этого буджеттопильного шлака, только альтом ещё как-то можно пользоваться.
    Может еще калькой, но её не пробовал. А все это мос, рос, редсос не стоят никакого внимания.
     
     
  • 4.124, Karl Richter (ok), 15:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К госбюджету отношения они не имею. Большинство ОС в России - корпоративный и государственный сегмент.
     
  • 4.139, Аноним (2), 16:14, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну калька тут вообще не причём. Как и астра, на самом то деле! Реальная годнота.
     
  • 2.82, mos87 (ok), 14:31, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    багов тоже столько
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:33, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    когда сделают ОДНО приложение которое умеет сканировать несколько страниц, тогда и перейду на кеды, а то сканлите, сканпаге
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 12:41, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не перейду на линукс, пока не сделают нормальную поддержку лпт-портов для моего матричного принтера?

    Кнопка адд пэйдж в сканпейдже куда-то пропала?
    И да, киригами божественен!

     
  • 2.13, Виктор (??), 12:44, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    xsane
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 12:54, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем тащить богомерзкий жтк если есть сканпейдж на нативном киригами да ещё и в базе?!
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:35, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Верните KSysGuard, сволочи!
     
     
  • 2.30, Аноним (2), 13:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либксисгард не то? Или чем систем монитор плох?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он тормозной очень сильно, запускается долго. Особенно если система нагружена чем-то. А эта программа как раз обычно бывает нужна когда есть аномальная нагрузка, чтобы посмотреть в чем там дело и прибить вызывающий проблемы процесс. Т.е. по основному назначению программа не пригодна к использованию.
     
     
  • 4.91, Аноним (2), 14:40, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут наполовину правды Вашей есть Плазма сис монитор действительно тяжелее старо... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.128, Аноним (128), 15:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На дефолтный бинд (super+esc) повесил btop, чего и всем желаю. Опционально можно еще этот System Monitor ссаной тряпкой выгнать из системы через пакетный манагер.
     
  • 3.89, Аноним (89), 14:39, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или чем систем монитор плох?

    Тем, что не умеет много из того, что умел KSysGuard. Не говоря уже о том, что местами интерфейс его недопилен и кривой.

     
     
  • 4.92, Аноним (2), 14:42, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например? Чего такого многого он не умеет?
     
  • 2.36, kdebest (?), 13:33, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В АУРе лежит 2 года уже как! Сносишь этот монитор и ставишь наш любимый KSysGuard.
     
  • 2.73, АнонинонА (?), 14:27, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Tumbleweed'е есть и никуда не исчезал.
     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 12:38, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена новая экранная клавиатура plasma-keyboard

    есть хоть одна OSS клавиатура со вводом свайпами? под линукс или ведро

     

  • 1.21, jura12 (ok), 13:00, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешел ранее на kde. Ищу более легковетную ДЕ.
    Не получилось поставить VPN client ikev2 из aur для networkmanager. Но КДЕ тут ни при чем.
     
     
  • 2.31, paulus (ok), 13:26, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ищу более легковетную ДЕ.

    Легковесных DE нет, ищи WM

     
  • 2.40, Аноним (37), 13:42, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для NM есть 2 ikev2 плагина: для libreswan и для strongswan. Они не взаимозаменяемы, какие-то реализации ipsec работают с одинм, но не работают с другим.
     
  • 2.49, Аноним (57), 14:00, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >более легковетную ДЕ

    Кароч, отключаешь службы, я раньше отключал через терминал, делал mask служб.
    Удаляешь всякие магазины discover, snap, balooctl, обновления, фоновую штуку.
    В system services отключаешь почти все, ( я оставил 4 сервиса ),
    получается легче чем lxqt-wayland. Ну ладно не легче, 600mb получается потребление services.
    Но можно и меньше, заморочится через systemctl --user disable, systemctl --user mask,
    Но главное не наотключать лишнего, не удалять лишнего, я как то удалил thundebolt, он у меня зависимостями пол плазмы снес.

     
  • 2.59, Аноним (59), 14:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если сервер на винде, нужен strongswan. Так то 3 года работал на этом, проблем не было никаких
     
  • 2.83, mos87 (ok), 14:32, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:20, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KWin как отдельный wm можно использовать?
     
     
  • 2.85, moskae (?), 14:34, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я раньше в xfce ставил, но это было еще до вайленда.
     

  • 1.32, kdebest (?), 13:26, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То мы пихали индикатор звука везде... Теперь мы пихаем этот уродский бейдж! Ну давайте еще бейдж на громкость и сеть WiFi\4G. Натан Дрейк все кеды испоганил!
     
     
  • 2.52, Аноним (57), 14:02, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >индикатор звука везде

    systemctl --user mask filter-chain.service

    Это все, подобное легко отключается.

     
     
  • 3.101, kdebest (?), 15:02, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цепочка фильтров отключает индикатор? Вы что курите товарищ? Серьёзно да, а Pulse, Alsa и прочее?
    Херь может хватит писать!
     
  • 2.72, 12yoexpert (ok), 14:27, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а что ты хотел от паразитирующего твиттор-блохера
     
     
  • 3.94, kdebest (?), 14:49, 17/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.118, kdebest (?), 15:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индикатор впилен в:
    /usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.taskmanager/contents/ui/AudioStream.qml
    И в первых версиях Plasma 6 он был неотключаемым. Нужно править код. Потом это изменили.
     

  • 1.42, Аноним (128), 13:50, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ввиду присуствия максимального колличества экспертов по КДЕ в этом треде, под шумок задам вопрос.
    При коннекте долфином по сфтп, он умеет в ссх конфиг и подхватывает настроенный ключ для хоста. В ссх конфиге есть еще интересные параметры: ControlPath, ControlPersist и ControlMaster. Долфин их ни в какую не видит. Есть способ его научить?
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 14:00, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чел, исходники же открыты. Просто запусти в них поиск по ControlPath и посмотри где они читаются и куда применяются.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 14:10, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >исходники же открыты. Просто запусти в них поиск по ControlPath и посмотри

    Так называемый unix way

     
  • 2.143, Аноним (2), 16:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам то я ни разу не эксперт, но скажу, что дельфин использует либссш, а не системный /юзр/бин/ссш. Поэтому ваши хитрые сокеты мультиплексирования из конфига идут лесом. Хотите контролмастер в графике — используйте ссшфс, там всё работает из коробки, потому что это честный опенссш.
    Если есть реальная необходимость, то вот самый простой путь:
    sshfs fun@kde:/path/home/user/mnt/remote_host
     

  • 1.48, Аноним (50), 13:59, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дизайн делали специально обученные глазные террористы? Некоторые экраны - норм, не более. Но большинство просто какая-то каша. Вот это вот что за месиво? https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1768663490.png Как оно смогло успешно пройти через QA-тестирование и ревью от дизайнеров?
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 14:02, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот это вот что за месиво?

    Где ты "месиво" увидел?
    Там настраиваются три опции. Причем с разными вариантами настройки - просто флаг, опция с доп.настройкой и вариант из множества.

    Или для гномoayтистов три опции это СЛИШКОМ МНОГО?)))

     
     
  • 3.61, Аноним (50), 14:11, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знал, что линуксоиды страдают от отсутствия вкуса, но чтобы настолько. Вот ты сейчас серьезно в этом рандомном расположении виджетов не увидел проблемы? Кто-то кинул виджеты в коробку, хорошенько потряс и кинул на стол, как игральные кости.

    На, вот смотри, пример того как надо, приобщайся к чувству прекрасного: https://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2013/08/quiterss-external-browser.pn

    Или вот: https://i.imgur.com/gOZUBTw.png

    > Там настраиваются три опции.

    Вот именно. Всего три опции, но даже с таким небольшим количеством не совладали.

     
     
  • 4.77, 12yoexpert (ok), 14:29, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вторая ссылка не работает без джавы
     
     
  • 5.104, mos87 (ok), 15:03, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без КОБОЛА
     
  • 5.112, q (ok), 15:14, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поставь ДЖРЕ от Оракл. Тогда сайт заработает 👍
     
  • 4.103, mos87 (ok), 15:03, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или вот: https://i.imgur.com/gOZUBTw.png

    не идеал, но определённо Междумордие Здорового Человека. Всегда считал что "классический" режим из Семёрочки должен был существовать и дальше, оттачиваться. Идеальный выбор для людей которые хотят делать что-то за компом. Добавить тёмный (не чОрный!!!) вар-т и возможно опции по контрастности для обоих.

    На этом скрине увы то чего "открытые десктопы" так и не достигли.

    Хотя в плане смотрибельности, гномьи потуги конечно лучшее что есть. Жаль на него только смотреть и можно.

     
     
  • 5.120, Аноним (128), 15:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя в плане смотрибельности, гномьи потуги конечно лучшее что есть.

    https://static.gnome.org/catalog/app-screenshot/de.haeckerfelix.Fragments/imag

    У меня от такой смотрибельности развилась агорофобия.

     
     
  • 6.121, Аноним (128), 15:26, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *агорафобия
     
  • 4.125, Karl Richter (ok), 15:34, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувства прекрасного у Вас нет или специфичное.
     
  • 4.144, Аноним (69), 16:29, 17/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.147, Аноним (128), 16:35, 17/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.95, mos87 (ok), 14:49, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Там настраиваются

    2026й год а Кедо-блаженные всё ещё втирают ЗА НЕВЕРОЯТНЫЕ НАСТРОЙКИ.

     
  • 2.67, mos87 (ok), 14:19, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ныношний KDE (шестая или пятая, ну вопщем когда они решили скомуниздить дезигн Десяточки) заметно лучше прошлых попыток!

    Но отчаянно уродливо да. Это родовое. Там сидят специальные люди, которые считают, что из коропки всё должно светится, мыргать и блымать.

     
  • 2.70, Аноним (60), 14:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не баг а фича. В KDE графический интерфейс рисуют не дизайнеры, а программисты, поэтому он зачастую хуже чем в коммерческих поделках средней паршивости на винформах. Я не троллю, просто наблюдение человека, который сидит на кедах с ранней пятерки. Возможно в тройке было лучше, но я не застал. Гном это другая крайность, которая имхо ещё хуже, если только у юзера не тачскрин.
     
     
  • 3.90, Аноним (50), 14:40, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В KDE графический интерфейс рисуют не дизайнеры, а программисты

    Да уж, похоже на то: https://invent.kde.org/teams/vdg/issues/-/issues/12

    Сидят брейнштормят, морщат лбы на много страниц, пишут какие-то совсем уже базовые соображения, очевидные любому, кто оканчивал хотя бы полугодовые курсы дизайна и не требующие проговаривания. И нет никого, ко пришел бы и четко обосновал как надо и не надо, и почему. Сплошная растерянность и барахтание в луже.

     
  • 2.75, 12yoexpert (ok), 14:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дизайн делали специально обученные глазные террористы?

    да, это ведь KDE. у них официально запрещено выравнивать UI

     

  • 1.51, Аноним (60), 14:00, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь пофиксили нестабильную работу System Monitor, который при использовании в виде виджета может крашнуть всю плазму. Особенно если виджет формата text only.
     
     
  • 2.66, mos87 (ok), 14:17, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обожаю KDE
     
  • 2.81, 12yoexpert (ok), 14:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плазма не падает
     

  • 1.62, Аноним (59), 14:11, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Spectacle сила, у гнома ничего подобного нету, сторонние приблуды только ставить
     
     
  • 2.96, mos87 (ok), 14:52, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы работаете на Фабрике Скриншотов?
     
  • 2.105, Аноним (110), 15:06, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Spectacle

    Screengrab, lxqt, намного кручей, и прогрессивней.

     

  • 1.64, SlackwareRT (?), 14:15, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Slackware64
    sbopkg (build install) slpkg
    slpkg install slim
    xwmconfig
     
  • 1.65, mos87 (ok), 14:16, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё это впечатляет, пока не попытаешься поюзать KDE даже на пробу в виртуалке.
     
     
  • 2.76, Аноним (69), 14:29, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но без виртуалки норм. В виртуалке давно не пробовал.
     
     
  • 3.98, mos87 (ok), 14:53, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но без виртуалки норм.

    только когда и без Кед.

     
  • 2.79, Аноним (59), 14:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном в виртуалке тестировать ещё забавнее
     
     
  • 3.99, mos87 (ok), 14:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чо там тестировать? щель неюзабельна хоть вдоль хоть поперёк.

    но и c flashback полно проблем.

    ну и некоторые KDE-завязанные приложения более фичасты. Но если речь идёт об утилитарном софте, типа Dolphin то и во столько же раз более глюкавы.

     

  • 1.86, Аноним (89), 14:36, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > dxdiag

    🤦

     
     
  • 2.88, Аноним (59), 14:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лучше бы net start и net stop позаимствовали, букв меньше писать.
    про алиасы знаю, но лень
     

  • 1.93, kravich (ok), 14:43, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде нужно, но все равно как-то сомнения гложат...
     
  • 1.102, pic (??), 15:02, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо причесали, нашли замену KDM (SDDM не родной), но избавились ли от замыливания после установки дробного масштабирования? Это самый главный вопрос после падения плазмы ;)
     
     
  • 2.148, Аноним (148), 16:36, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та он на кофе удалился. Призвать не получиться. D
     

  • 1.107, mos87 (ok), 15:06, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В KDE даже курсоры дефолтные уродливы. Треугольный вот этот, на клопа похож. ЧТо им мешает сделать простые и чистенькие как в Гнуме?
    А после того как ставишь другие и выбираешь их в их же интерфейсе - начинается РАЗНАЯ ТЕМА курсора в области окна и например на его ТЕНИ... Это на X11 Ubuntu 25.10, почти всё по умолчанию.
     
     
  • 2.113, Аноним (44), 15:15, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ограничения вяленого. Там в каждом окне всё своё, включая рамку. Но вроде в кедах добавили на этот счёт костыли в обход протокола.
     
     
  • 3.119, mos87 (ok), 15:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    весело там на вяленом

    но нет я написал что это сессия X11. Ещё курсор меняется на разных местах панели.

     
  • 2.129, Karl Richter (ok), 15:39, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только у Вас проблема с восприятием.
     

  • 1.127, admin (??), 15:36, 17/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.130, Аноним (130), 15:40, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я нигде не заметил слов про "оптимизацию", "уменьшение потребления памяти", "увеличения отзывчивости" и т.п.

    Это нормально?

     
     
  • 2.150, Аноним (69), 16:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть оптимизациями компилятор занимается.
    А так вот вам, либо опмизации, либо функциональность:
    "Внесены оптимизации, позволившие снизить потребление оперативной памяти в KDE Plasma более чем на 100 МБ за счёт выгрузки из памяти неиспользуемых изображений, формируемых для показа обоев рабочего стола. Ценой оптимизации стала невозможность использования мозаичного режима (tiled) отображения обоев, применяемых для воссоздания ретро-оформления в стиле KDE 1. Функциональность для работы с подобными обоями вынесена из основного кода работы с изображениями в отдельный плагин "Tiled"."
     

  • 1.131, admin (??), 15:42, 17/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.145, Аноним (145), 16:30, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в плазме уже можно программно отключить второй монитор без "Position of output HDMI-A-5 is negative, that is not supported"?
     

