Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.5.0

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|1.1, Швондик (?), 08:49, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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при попытке скачать последнюю билду выскакивает 404
а эта прога никак не умеет распозновать djvu ?
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|2.2, Аноним (2), 09:21, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жрёт картинки, в примерах .tiff
конвертишь утилитой консольной (кажись уже для всех форматов найти можно), подсовываешь
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|1.4, Аноним (4), 10:17, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использовал для распознавания текста из одной книжки, оказалось вполне работоспособная штука. Изначально был настроен скептически, думал, что в итоге понадобится Виноуз и ФайнРидер, но нет, все удалось сделать. После распознавания требовалось минимальное ручное вмешательство по исправлению распознанного. Ну, оно и в ФайнРидер требовалось, когда я его редко использовал, так что тут паритет.
Как ГУЙ-морда использвался gImageReader.
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|2.5, Аноним (5), 10:36, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл модели зажал, сабж по факту практически бесполезен из-за ошибок и слабых возможностей распознавания. Для использования, у тебя должны быть ресурсы, чтобы натренировать свои модели, и это для пользователей не реально.
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|2.6, ryoken (ok), 10:47, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под оффтопик есть кроме файнридера ещё и ReadIris. В основном в комплекте к HP-шной технике. Печатный текст довольно неплохо опиливает.
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|1.7, Аноним (7), 10:53, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как распознавал хреново чуть-чуть нестандартно написанный/напечатанный текст, так и распознает, даже на английском (пример - фото с табличкой где белом по черному написан vin номер автомобиля).
В линуксе все также херово с OCR как и 15 лет назад или есть некий hidden gem о котором мужики-то и не в курсе?
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|2.10, Валерий Менаев (?), 11:14, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, что ты там распознавал и чем, но я сотни книг и газет (на русском) из архивов распознал с помощью Tesseract, с самыми разными шрифтами, и в основном без ошибок. Более чем достойный аналог одной известной пoдeлки от рycoфoбской кoнтoрки, которая уволила всех русских разработчиков. Но ты можешь и дальше продолжать обмaзывaться, никто не запрещает.
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|1.13, Аноним (13), 11:46, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная весть! Висит на хоткее для перевода текста с картинок. Вполне корректно работает. Перебитый vin может и не распознаёт))
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