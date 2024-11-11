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Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.5.0

11.11.2024 07:56

Опубликован релиз системы оптического распознавания текста Tesseract 5.5.0, поддерживающей Unicode и распознавание текстов более чем на 100 языках, включая русский, казахский, белорусский и украинский. Результат может сохраняться как открытым текстом, так и в форматах HTML (hOCR), ALTO (XML), PDF и TSV. Изначально система была создана в 1985-1995 годах в лаборатории компании Hewlett Packard, в 2005 году код был открыт под лицензией Apache и в дальнейшем развивался при участии работников компании Google. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

Tesseract включает в себя консольную утилиту и библиотеку libtesseract для встраивания функций распознавания текста в другие приложения. Из поддерживающих Tesseract сторонних GUI-интерфейсов можно отметить gImageReader, VietOCR и YAGF. Предлагается два движка распознавания: классический, распознающий текст на уровне шаблонов отдельных символов, и новый, базирующийся на применении системы машинного обучения на базе рекуррентной нейронной сети LSTM, оптимизированной для распознавания целиком строк и позволяющей добиться существенного увеличения точности. Готовые натренированные модели опубликованы для 123 языков. Для оптимизации производительности предлагаются модули, использующие OpenMP и SIMD-инструкции AVX2, AVX, AVX512F, NEON или SSE4.1.

Основные улучшения:

  • Добавлена поддержка векторных расширений RISC-V V, на базе которых подготовлены ассемблерные оптимизации для систем с процессорами RISC-V.
  • При записи результата в формате hOCR обеспечено выставление в создаваемом файле параметров ocrp_dir и ocrp_lang.
  • Модернизирован код для определения доступных языковых моделей.
  • Улучшен код для формирования файлов в формате hOCR и убрано преобразование имён файлов на платформе Windows.
  • Разрешено указание символьных значений в опциях "--oem" и "--psm".
  • В коде произведена замена функций access и _access на метод std::filesystem::exists(). Функции tprintf заменены на использование потока tesserr.
  • Удалена поддержка платформы машинного обучения Tensorflow, которая в своё время была реализована, но так и не была задействована для выполнения AI-моделей распознавания.
  • Улучшен установщик для платформы Windows.
  • Субмодуль googletest обновлён до версии 1.15.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tesseract-o...)
  2. OpenNews: Новая система оптического распознавания текста EasyOCR
  3. OpenNews: Открыты исходные тексты системы оптического распознавания CuneiForm
  4. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
  5. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.29
  6. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.4.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62216-tesseract
Ключевые слова: tesseract, ocr
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Швондик (?), 08:49, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    при попытке скачать последнюю билду выскакивает 404
    а эта прога никак не умеет распозновать djvu ?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:21, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жрёт картинки, в примерах .tiff

    конвертишь утилитой консольной (кажись уже для всех форматов найти можно), подсовываешь

     
     
  • 3.3, Швондик (?), 09:35, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кто любит Техно вот это годнота...
    https://www.youtube.com/@markee819
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:17, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использовал для распознавания текста из одной книжки, оказалось вполне работоспособная штука. Изначально был настроен скептически, думал, что в итоге понадобится Виноуз и ФайнРидер, но нет, все удалось сделать. После распознавания требовалось минимальное ручное вмешательство по исправлению распознанного. Ну, оно и в ФайнРидер требовалось, когда я его редко использовал, так что тут паритет.

    Как ГУЙ-морда использвался gImageReader.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:36, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл модели зажал, сабж по факту практически бесполезен из-за ошибок и слабых возможностей распознавания. Для использования, у тебя должны быть ресурсы, чтобы натренировать свои модели, и это для пользователей не реально.
     
  • 2.6, ryoken (ok), 10:47, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под оффтопик есть кроме файнридера ещё и ReadIris. В основном в комплекте к HP-шной технике. Печатный текст довольно неплохо опиливает.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:53, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как распознавал хреново чуть-чуть нестандартно написанный/напечатанный текст, так и распознает, даже на английском (пример - фото с табличкой где белом по черному написан vin номер автомобиля).

    В линуксе все также херово с OCR как и 15 лет назад или есть некий hidden gem о котором мужики-то и не в курсе?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:57, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проприетарное российское ocr по есть на Linux.
     
     
  • 3.9, Аноним (7), 10:59, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое?
     
  • 2.10, Валерий Менаев (?), 11:14, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не знаю, что ты там распознавал и чем, но я сотни книг и газет (на русском) из архивов распознал с помощью Tesseract, с самыми разными шрифтами, и в основном без ошибок. Более чем достойный аналог одной известной пoдeлки от рycoфoбской кoнтoрки, которая уволила всех русских разработчиков. Но ты можешь и дальше продолжать обмaзывaться, никто не запрещает.
     
     
  • 3.11, Имя (?), 11:23, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие фобы, ты чего, Валера - https://contentai.ru
     
  • 3.12, Аноним (7), 11:28, 11/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:46, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная весть! Висит на хоткее для перевода текста с картинок. Вполне корректно работает. Перебитый vin может и не распознаёт))
     

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