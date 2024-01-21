Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.29

2.19 , Аноним ( 19 ), 11:27, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >которое существует только потому что... а вот хз вообще почему. Да деньги на этом пилятся, вот и всё. Смотри, как это работает: Столлман едет в какой-нибудь универ, читает там лекцию про то, как нужно срочно всем распознавать текст свободным софтом и только гну может его написать. Кулуарно с ректором обсуждает размер доната в FSF и сроки поставки софта. Затем получает транш на счёт FSF, платит себе оттуда нужную денежку, на которую будет есть ближайший месяц. Остальное копьё отсыпает юристу и секретарше, которые экстренно ищут Васю, который напишет им OCR. Вася найден, собирает со stack overflow куски кода, тырит с других открытых OCRок библиотеки, но поскольку он Вася - софт получается ущербным и кривым. Но зато Столлман отчитывается перед универом, что задача выполнена. А студенты универа ближайший год будут этим трешем пользоваться. Профит! P.S. посмотрел тут график его выступлений - недавно бухтел про языковые модели. Так что ждите скоро GNU GPT на уровне чатбота 2000 года))

3.25 , beck ( ?? ), 12:18, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мог бы просто быть программистом...

3.29 , Аноним ( 29 ), 12:38, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Фантазируй, хотя бы, реалистичнее. Университеты сами рады лишний грант/донат выбить. Не то, чтобы кому бы то их на сторону отдавать.

4.32 , Аноним ( 19 ), 12:53, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты не сечешь как работает госуха) Чтобы в следующем году тебе дали норм финансирование - ты должен в этом потратить деньги) Иначе в следующем дадут меньше. Потратить заплатив себе зарплату ты не можешь, поэтому есть миллионы грантов на развитие очередной никому ненужной хрени, которые универы выдают вот таким Столлманам. Ричард в этой среде провел всю жизнь (он ни дня не работал в бизнесе), поэтому умеет зарабатывать токо так)

3.44 , Аноним ( - ), 13:44, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Столлман едет в какой-нибудь универ, читает там лекцию про то, как нужно срочно всем распознавать текст свободным софтом и только гну может его написать. Кулуарно с ректором обсуждает размер доната в FSF и сроки поставки софта. Затем получает транш на счёт FSF, платит себе оттуда нужную денежку, на которую будет есть ближайший месяц. Остальное копьё отсыпает юристу и секретарше, которые экстренно ищут Васю, который напишет им OCR. Вася найден, собирает со stack overflow куски кода, тырит с других открытых OCRок библиотеки, но поскольку он Вася - софт получается ущербным и кривым. Но зато Столлман отчитывается перед универом, что задача выполнена. А студенты универа ближайший год будут этим трешем пользоваться. Профит! Это были рассуждения русского человека про Столлмана, GNU и Свободное ПО. Ужас! Слабонервным не читать. Русские реально думают, что в остальном мире поступают так же как и они.

