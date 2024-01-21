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Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.29

21.01.2024 08:43

После двух лет разработки сформирован релиз системы распознавания текста Ocrad 0.29 (Optical Character Recognition), развиваемой под эгидой проекта GNU. Ocrad может применяться как в форме библиотеки для интеграции функций OCR в другие приложения, так и в форме обособленной утилиты, которая на основе переданного на вход изображения выдаёт текст в UTF-8 или 8-битных кодировках.

Для оптического распознавания в Ocrad используется метод выделения признаков (feature extraction). В состав входит анализатор макета страницы, позволяющий корректно разделять столбцы и блоки текста в печатных документах. Распознавание поддерживается только для символов из кодировок "ascii", "iso-8859-9" и "iso-8859-15" (поддержка кириллицы отсутствует).

В новой версии:

  • Улучшено распознавание начертания буквы "L" с наклонённой правой частью.
  • При использовании опции '-o' ('--output') обеспечено создание недостающих промежуточных каталогов, указанных в заданном пути к файлу.
  • В сборочный файл configure и в Makefile.in добавлена переменная MAKEINFO.
  • Диагностические сообщения, связанные с файловыми операциями, преобразованы в форму 'PROGRAM: FILE: MESSAGE'.
  • В сообщениях об использовании некорректных аргументов командной строки обеспечен пока аргумента и имени опции.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.3.4
  3. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
  4. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.28
  5. OpenNews: Новая система оптического распознавания текста EasyOCR
  6. OpenNews: Релиз системы распознавания текстов Cuneiform 1.1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60471-ocrad
Ключевые слова: ocrad, ocr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 10:10, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OCR-ок тьма тьмущая, зачем нужно это поделие от гну? что бы было?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:43, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чтобы было именно свободное от гну. При этом она существует так давно что программа может быть даже памятником.
     
     
  • 3.17, хрю (?), 11:24, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего в ней старого - 2003 год? Даже cuneiform намного старше. Да и другие распозновалки как минимум базируются на намного более старом коде/продуктах.
     
     
  • 4.38, Аноним (11), 13:12, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    21 год прошел если что.
     
  • 2.18, хрю (?), 11:26, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> зачем нужно это поделие от гну?

    Одному челу интересно он и тащит. Большого смысла в ней нет - она проигрывает вообще всем распозновалкам.

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:18, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для распознавания, вроде, есть и Tesseract и OpenCV с плагинами, которые помимо feature extraction поддерживают другие способы (включая нейросети). Ну и поддержка кириллицы там есть. Сабж чем-то примечателен, кроме лицензии?
     
  • 1.14, Аноним (-), 11:03, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередное поделие гну - вроде хурда, Health, Cash и тд. - которое существует только потому что... а вот хз вообще почему.

    Распознавать всего 3 (три) кодировки в 2024м. Ну это однозначно успех!
    Не поддерживать кириллицу. Ну, может сейчас это не модно, но оно и раньше не поддерживало. Хотя кириллических языков намного больше чем один.
    Про поддержку иероглифической письменности можно даже не заикаться...

    Сабж проигрывает Тессеракту по всем фронтам.
    В том числе по лицензии.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:27, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >которое существует только потому что... а вот хз вообще почему.

    Да деньги на этом пилятся, вот и всё. Смотри, как это работает:

    Столлман едет в какой-нибудь универ, читает там лекцию про то, как нужно срочно всем распознавать текст свободным софтом и только гну может его написать. Кулуарно с ректором обсуждает размер доната в FSF и сроки поставки софта. Затем получает транш на счёт FSF, платит себе оттуда нужную денежку, на которую будет есть ближайший месяц. Остальное копьё отсыпает юристу и секретарше, которые экстренно ищут Васю, который напишет им OCR. Вася найден, собирает со stack overflow куски кода, тырит с других открытых OCRок библиотеки, но поскольку он Вася - софт получается ущербным и кривым. Но зато Столлман отчитывается перед универом, что задача выполнена. А студенты универа ближайший год будут этим трешем пользоваться. Профит!

    P.S. посмотрел тут график его выступлений - недавно бухтел про языковые модели. Так что ждите скоро GNU GPT на уровне чатбота 2000 года))

     
     
  • 3.25, beck (??), 12:18, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мог бы просто быть программистом...
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:38, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фантазируй, хотя бы, реалистичнее. Университеты сами рады лишний грант/донат выбить. Не то, чтобы кому бы то их на сторону отдавать.
     
     
  • 4.32, Аноним (19), 12:53, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не сечешь как работает госуха) Чтобы в следующем году тебе дали норм финансирование - ты должен в этом потратить деньги) Иначе в следующем дадут меньше. Потратить заплатив себе зарплату ты не можешь, поэтому есть миллионы грантов на развитие очередной никому ненужной хрени, которые универы выдают вот таким Столлманам. Ричард в этой среде провел всю жизнь (он ни дня не работал в бизнесе), поэтому умеет зарабатывать токо так)
     
  • 3.44, Аноним (-), 13:44, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Столлман едет в какой-нибудь универ, читает там лекцию про то, как нужно срочно всем распознавать текст свободным софтом и только гну может его написать. Кулуарно с ректором обсуждает размер доната в FSF и сроки поставки софта. Затем получает транш на счёт FSF, платит себе оттуда нужную денежку, на которую будет есть ближайший месяц. Остальное копьё отсыпает юристу и секретарше, которые экстренно ищут Васю, который напишет им OCR. Вася найден, собирает со stack overflow куски кода, тырит с других открытых OCRок библиотеки, но поскольку он Вася - софт получается ущербным и кривым. Но зато Столлман отчитывается перед универом, что задача выполнена. А студенты универа ближайший год будут этим трешем пользоваться. Профит!

    Это были рассуждения русского человека про Столлмана, GNU и Свободное ПО. Ужас! Слабонервным не читать. Русские реально думают, что в остальном мире поступают так же как и они.

     

  • 1.21, Аноним (21), 11:42, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть реальное изменение одно: «Улучшено распознавание начертания буквы "L" с наклонённой правой частью.»
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:58, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подобное изменение позорит проект. Выгбядит так, как будто там сидят программисты и для каждой буквы классификатор вручную пишут.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:08, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушай, похоже так и есть. Я немношк посмотрел исходники - OCR в 24 году так не пишут. Блин, даже в 90х так не писали.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 13:44, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а что ты хочешь забесплатно? И качество кода такое. Это узкоспециализрованный софт, cuneiform денежку требует.
     
  • 2.35, Аноним (-), 12:58, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предыдущая версия вышла 2022-01-17. Т.е. прошло всего два года.
    Это достойное улучшение и скорость разработки вполне соответствует другим проектам FSF.
     
     
  • 3.39, Аноним (11), 13:14, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать там много программистов, кто-то увидел поправил и выкатил. Пошел на работу.
     
  • 2.40, ИмяХ (ok), 13:21, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для какой нибудь хромозиллы это было бы весомым поводом выпустить мажорный релиз
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 13:33, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За два года разработки?))
    Плюс хромозилой в сумме пользуется больше 1 лярда людей. А этим... даже не уверен что вообще кто-то.
     

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