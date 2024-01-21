Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.29

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|2.11, Аноним (11), 10:43, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да чтобы было именно свободное от гну. При этом она существует так давно что программа может быть даже памятником.
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|3.17, хрю (?), 11:24, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего в ней старого - 2003 год? Даже cuneiform намного старше. Да и другие распозновалки как минимум базируются на намного более старом коде/продуктах.
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|2.18, хрю (?), 11:26, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> зачем нужно это поделие от гну?
Одному челу интересно он и тащит. Большого смысла в ней нет - она проигрывает вообще всем распозновалкам.
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|1.8, Аноним (8), 10:18, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для распознавания, вроде, есть и Tesseract и OpenCV с плагинами, которые помимо feature extraction поддерживают другие способы (включая нейросети). Ну и поддержка кириллицы там есть. Сабж чем-то примечателен, кроме лицензии?
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|1.14, Аноним (-), 11:03, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередное поделие гну - вроде хурда, Health, Cash и тд. - которое существует только потому что... а вот хз вообще почему.
Распознавать всего 3 (три) кодировки в 2024м. Ну это однозначно успех!
Не поддерживать кириллицу. Ну, может сейчас это не модно, но оно и раньше не поддерживало. Хотя кириллических языков намного больше чем один.
Про поддержку иероглифической письменности можно даже не заикаться...
Сабж проигрывает Тессеракту по всем фронтам.
В том числе по лицензии.
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|2.19, Аноним (19), 11:27, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>которое существует только потому что... а вот хз вообще почему.
Да деньги на этом пилятся, вот и всё. Смотри, как это работает:
Столлман едет в какой-нибудь универ, читает там лекцию про то, как нужно срочно всем распознавать текст свободным софтом и только гну может его написать. Кулуарно с ректором обсуждает размер доната в FSF и сроки поставки софта. Затем получает транш на счёт FSF, платит себе оттуда нужную денежку, на которую будет есть ближайший месяц. Остальное копьё отсыпает юристу и секретарше, которые экстренно ищут Васю, который напишет им OCR. Вася найден, собирает со stack overflow куски кода, тырит с других открытых OCRок библиотеки, но поскольку он Вася - софт получается ущербным и кривым. Но зато Столлман отчитывается перед универом, что задача выполнена. А студенты универа ближайший год будут этим трешем пользоваться. Профит!
P.S. посмотрел тут график его выступлений - недавно бухтел про языковые модели. Так что ждите скоро GNU GPT на уровне чатбота 2000 года))
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|3.29, Аноним (29), 12:38, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фантазируй, хотя бы, реалистичнее. Университеты сами рады лишний грант/донат выбить. Не то, чтобы кому бы то их на сторону отдавать.
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|4.32, Аноним (19), 12:53, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты не сечешь как работает госуха) Чтобы в следующем году тебе дали норм финансирование - ты должен в этом потратить деньги) Иначе в следующем дадут меньше. Потратить заплатив себе зарплату ты не можешь, поэтому есть миллионы грантов на развитие очередной никому ненужной хрени, которые универы выдают вот таким Столлманам. Ричард в этой среде провел всю жизнь (он ни дня не работал в бизнесе), поэтому умеет зарабатывать токо так)
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|3.44, Аноним (-), 13:44, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Столлман едет в какой-нибудь универ, читает там лекцию про то, как нужно срочно всем распознавать текст свободным софтом и только гну может его написать. Кулуарно с ректором обсуждает размер доната в FSF и сроки поставки софта. Затем получает транш на счёт FSF, платит себе оттуда нужную денежку, на которую будет есть ближайший месяц. Остальное копьё отсыпает юристу и секретарше, которые экстренно ищут Васю, который напишет им OCR. Вася найден, собирает со stack overflow куски кода, тырит с других открытых OCRок библиотеки, но поскольку он Вася - софт получается ущербным и кривым. Но зато Столлман отчитывается перед универом, что задача выполнена. А студенты универа ближайший год будут этим трешем пользоваться. Профит!
Это были рассуждения русского человека про Столлмана, GNU и Свободное ПО. Ужас! Слабонервным не читать. Русские реально думают, что в остальном мире поступают так же как и они.
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|1.21, Аноним (21), 11:42, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть реальное изменение одно: «Улучшено распознавание начертания буквы "L" с наклонённой правой частью.»
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|2.34, Аноним (34), 12:58, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подобное изменение позорит проект. Выгбядит так, как будто там сидят программисты и для каждой буквы классификатор вручную пишут.
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|3.37, Аноним (37), 13:08, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слушай, похоже так и есть. Я немношк посмотрел исходники - OCR в 24 году так не пишут. Блин, даже в 90х так не писали.
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|4.43, Аноним (43), 13:44, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а что ты хочешь забесплатно? И качество кода такое. Это узкоспециализрованный софт, cuneiform денежку требует.
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|2.35, Аноним (-), 12:58, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предыдущая версия вышла 2022-01-17. Т.е. прошло всего два года.
Это достойное улучшение и скорость разработки вполне соответствует другим проектам FSF.
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|3.39, Аноним (11), 13:14, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать там много программистов, кто-то увидел поправил и выкатил. Пошел на работу.
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|2.40, ИмяХ (ok), 13:21, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для какой нибудь хромозиллы это было бы весомым поводом выпустить мажорный релиз
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|3.42, Аноним (-), 13:33, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За два года разработки?))
Плюс хромозилой в сумме пользуется больше 1 лярда людей. А этим... даже не уверен что вообще кто-то.
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