The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.28

21.01.2022 08:20

После трёх лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз системы распознавания текста Ocrad 0.28 (Optical Character Recognition), развиваемой под эгидой проекта GNU. Ocrad может применяться как в форме библиотеки для интеграции функций OCR в другие приложения, так и в форме обособленной утилиты, которая на основе переданного на вход изображения выдаёт текст в UTF-8 или 8-битных кодировках.

Для оптического распознавания в Ocrad используется метод выделение признаков (feature extraction). В состав входит анализатор макета страницы, позволяющий корректно разделять столбцы и блоки текста в печатных документах. Распознавание поддерживается только для символов из кодировок "ascii", "iso-8859-9" и "iso-8859-15" (поддержка кириллицы отсутствует).

Отмечается, что в новый выпуск включена большая порция мелких исправлений и улучшений. Наиболее значительным изменением стала поддержка формата изображений PNG, реализованного при помощи библиотеки libpng, что значительно упростило работу с программой, так как ранее на вход могли подаваться только изображения в форматах PNM.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.0
  3. OpenNews: Новая система оптического распознавания текста EasyOCR
  4. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.27
  5. OpenNews: Новая версия оболочки для распознавания текста YAGF 0.9.4
  6. OpenNews: Релиз системы распознавания текстов Cuneiform 1.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56553-ocr
Ключевые слова: ocr, ocrad
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:30, 21/01/2022 [ответить]  
    		• +6 +/
    > поддержка кириллицы отсутствует

    Ваша новость очень важна для нас.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:43, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    распознавание символов - это буквально самое первое, чему учат в TensorFlow. Эдакий хелловорлд от нейросетей. В этой связи нафиг нужен сабж, да еще и без кириллицы - не ясно.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:48, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кому-то нужны не шашечки, а ехать тот же tesseract можно обучать самому. А сабж походу не обучаемый, как минимум бегло в мануле я про это ничего не нашел.  
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:33, 21/01/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    GNU как обычно собирает лучших представителей. Большой успех за 19+ лет разработки.
     
  • 1.4, lockywolf (ok), 08:44, 21/01/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    А можно ли его научить показывать автобусы, лодки, или самолёты на картинке? Спрашиваю для сестры.
     
     
  • 2.5, _hide_ (ok), 10:29, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но это он научится делать лет через 15-20 (((-:
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:49, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В tesseract можно. Юникодный моноцветный думаю легко можно научить распознавать.  
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру